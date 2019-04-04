Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подростка


2829
Получить образец дизайн-проекта

Не ломайте голову, просто прочитайте эту статью вместе со своим сыном-подростком — и сразу найдете идеальный интерьер.

Содержание

Создавать интерьер для подростка-мальчика всегда сложная работа и для дизайнера, и для родителей, и для самого владельца комнаты. Интерьер спальни для подростка-мальчика должен отражать его вкусы и образ жизни, но не всегда тинейджер может учесть все практические сложности и финансовые возможности родителей. Вот почему подросток должен выбирать интерьер для своей комнаты вместе с родителями и с их помощью, но все-таки обязательно сам!

Интерьер для мальчика-подростка от 13 до 16 лет — это отражение его характера, задел на будущее, который поможет и во взрослой жизни. Ваша задача — определить рамки, в которых мальчик-подросток сможет выбирать все, что ему нравится, и помочь ему с выбором в трудных ситуациях. Помните, что чем больше сил мальчик вложит в оформление своей комнаты, тем более бережно он будет к ней относиться. Современный интерьер для подростка-мальчика может быть любым, но все-таки парни чаще выбирают темные и нейтральные оттенки. А вот что кроме цветовой гаммы в этом интерьере может быть интересного и подходящего, мы сейчас узнаем вместе.

1. Нейтральный интерьер

На самом деле не у каждого подростка даже будет желание выбирать для себя интерьер. Вы можете создать нейтральный фон, который он позже сам заполнит деталями так, как ему будет нравиться.

Фото № 1: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: designshopinteriors.com

2. Интерьер с удобным хранением

Подросткам вообще не свойственно поддерживать порядок в своей комнате, а значит, нужно продумать хранение так, чтобы оно устроило всех и не требовало особых усилий для наведения чистоты. Крючки, открытые вешалки и полки вам в помощь.

Фото № 2: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: pbs.twimg.com

3. Творческий интерьер

Интерьер маленькой комнаты для подростка-мальчика не должен казаться тесным и пустым, поэтому в ход пойдут яркие оттенки и принты. Осталось узнать, что вашему мальчику нравится из яркого.

4. Интерьер для вдохновенияltr">Создавать интерьер для подростка-мальчика всегда сложная работа и для дизайнера, и для родителей, и для самого владельца комнаты. Интерьер спальни для подростка-мальчика должен отражать его вкусы и образ жизни, но не всегда тинейджер может учесть все практические сложности и финансовые возможности родителей. Вот почему подросток должен выбирать интерьер для своей комнаты вместе с родителями и с их помощью, но все-таки обязательно сам!

Интерьер для мальчика-подростка от 13 до 16 лет — это отражение его характера, задел на будущее, который поможет и во взрослой жизни. Ваша задача — определить рамки, в которых мальчик-подросток сможет выбирать все, что ему нравится, и помочь ему с выбором в трудных ситуациях. Помните, что чем больше сил мальчик вложит в оформление своей комнаты, тем более бережно он будет к ней относиться. Современный интерьер для подростка-мальчика может быть любым, но все-таки парни чаще выбирают темные и нейтральные оттенки. А вот что кроме цветовой гаммы в этом интерьере может быть интересного и подходящего, мы сейчас узнаем вместе.

1. Нейтральный интерьер

На самом деле не у каждого подростка даже будет желание выбирать для себя интерьер. Вы можете создать нейтральный фон, который он позже сам заполнит деталями так, как ему будет нравиться.

Фото № 1: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: designshopinteriors.com

2. Интерьер с удобным хранением

Подросткам вообще не свойственно поддерживать порядок в своей комнате, а значит, нужно продумать хранение так, чтобы оно устроило всех и не требовало особых усилий для наведения чистоты. Крючки, открытые вешалки и полки вам в помощь.

Фото № 2: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: pbs.twimg.com

3. Творческий интерьер

Интерьер маленькой комнаты для подростка-мальчика не должен казаться тесным и пустым, поэтому в ход пойдут яркие оттенки и принты. Осталось узнать, что вашему мальчику нравится из яркого.

4. Интерьер для вдохновения

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Интерьер для подростка-мальчика 14 или 15 лет должен давать поле для развития и выбора. Поэтому можно добавить разных элементов по чуть-чуть: животных, музыки, технологий и машин — всего того, что обычно нравится мальчикам.

Фото № 3: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: lifeofanotherleague.com

5. Интерьер с необычной кроватью

В комнате для любого подростка должно быть как можно больше предметов, которые помогут самовыражению и станут причиной гордости. Необычная кровать или диван, где много места, обязательно станут предметами восхищения.

Фото № 4: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: scontent-iad3-1.cdninstagram.com

6. Мужественный интерьер

Выбирайте цветовую гамму и декор, которые дадут мальчику-подростку почувствовать, что он будущий мужчина, победитель и герой. Это могут быть цвета его любимого вида спорта, цвета флага, принты и символы из фильма — пусть рядом всегда будет напоминание о том, что ему нравится.

Фото № 5: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: candd.co

7. Интерьер для двух меломанов

Интерьер для двух мальчиков-подростков — это тема для отдельного разговора. У каждого из них должна быть либо своя зона, либо возможность для уединения. Вот почему именно в комнатах для двух мальчиков так распространены двухъярусные кровати. Девочки больше ценят комфорт, а мальчики — возможность побыть самостоятельными.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 6: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: robertsonthomas.com

8. Интерьер любителя свободы

Если вашему мальчику-подростку нужно больше места, не стоит заставлять всю его комнату шкафами и предметам декора. Пусть лучше комната будет аскетичной, а все необходимое он добавит сам или попросит у вас позже.

Фото № 7: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: venidair.com

9. Интерьер отличника

У того, кому очень важна учеба, наверняка много книг, тетрадей, учебных пособий и вообще предметов, требующих хранения. Потому организуйте побольше полок и еще выбирайте цвета, которые стимулируют мозговую активность: синий и зеленый.

Фото № 8: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: glamorhouz.com

10. Интерьер спортсмена

Тому, кто занимается спортом, просто необходимо всегда быть в окружении спортивной тематики. Пусть на стенах появятся постеры с любимыми игроками, будет отдельная зона для хранения спортивных снарядов и даже тренажеры, если место позволяет.

Фото № 9: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: mycampustalk.com

11. Компактный интерьер

Если места совсем мало, можно организовать подиум и хранить все в нем. Наверняка мальчик-подросток оценит идею переместиться куда-нибудь повыше, даже с лестницей, а еще лучше у окна. Тогда и порядок в ящиках ему будет интереснее поддерживать.

Фото № 10: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: goodsgn.com

12. Интерьер путешественника

Поклонник гор, рек и долин может потерять нужные ощущения в тесноте четырех стен. На помощь приходят фотообои, которые всегда зовут в путь, или огромная географическая карта на всю стену.

Фото № 11: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: i0.wp.com

13. Интерьер с вызовом

К 13—15 годам у мальчика-подростка уже вполне могло сформироваться главное увлечение. И если вы не готовы посвятить этому делу целую комнату, оставьте хотя бы одно яркое напоминание о нем, например в виде граффити или плаката.

Фото № 12: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: i0.wp.com

14. Интерьер гения

Будущий ученый, писатель или художник всегда должен иметь под рукой способы передачи информации, помимо компьютера. Идеальный вариант — грифельная доска или целая стена, на которой можно писать и рисовать. Главное, что она дает, — свобода!

Фото № 13: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: depapelpintado.es

15. Интерьер мечтателя

Это стереотип, но мальчикам-подросткам и правда часто нравятся грубые металлы, строгие формы и простор. Вот почему нужна большая кровать, пейзаж на стене и много света — они стирают грани между реальностью и фантазией и вдохновляют на подвиги.

Фото № 14: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: noordinaryhome.com

16. Интерьер покорителя вершин

Целеустремленность и желание стать акулой бизнеса или главой корпорации иногда просыпается чуть ли не в раннем детстве. Пусть желание покорить целый город или индустрию не покидает вашего мальчика-подростка и проявляется в интерьере.

Фото № 15: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: amazinginteriordesign.com

17. Интерьер для наблюдателя

Мальчикам не меньше, чем девочкам, свойственно находить и подмечать вокруг себя красоту и визуализировать мечту. Кто знает, может быть, ваш подросток станет великим фотографом или режиссером? Пусть все необходимое для этого будет у него в интерьере.

Фото № 16: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: travelingmama.net

18. Интерьер победителя

Если в подростке есть дух соревнований и он хочет и умеет побеждать, это прекрасное умение нужно стимулировать и поощрять. Пусть в комнате будет отдельное место для хранения наград, всяческих атрибутов и медалей.

Фото № 17: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: erythros.org

19. Интерьер пилота

Мальчики по-прежнему мечтают стать летчиками и космонавтами, и это желание похвально. Можно придумать интерьерную инсталляцию, если обычные обои с самолетиками — это как-то скучно и банально.

20. Интерьер коллекционера

Что может коллекционировать мальчик-подросток? Да что угодно! Мячи, книги, игрушки, скейтборды, музыкальные инструменты, какие-то совершенно неожиданные предметы. В любом случае коллекция — это его гордость, и для этой гордости нужно отдельное пространство.

Фото № 18: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: d.wattpad.com

21. Интерьер игрока

В каком возрасте человек перестает играть и становится взрослым? На самом деле правильный ответ — никогда. Если вашему подростку нужна игровая приставка, чтобы выразить себя, в этом нет ничего плохого. И это можно отразить в интерьере.

Фото № 19: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: i.pinimg.com

22. Интерьер супергероя

Супергерои нынче в моде! И если вашему подростку тоже хочется обладать суперсилой, то ею можно наполнить его интерьер. Может быть, она тогда действительно появится.

Фото № 20: Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подросткаФото: alleideen.com

#Интерьер#подростки#мальчики
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Отделочные материалы#Интерьер
Топ-8 отделочных материалов для интерьера в 2019 году
#украшения#Интерьер#Ванная#Декор
Чем украсить ванную комнату: интересные варианты декора
#дизайн#Интерьер#Кухня
Кухня в морском настроении со звездным небом на потолке
#Интерьер#Ширмы#перегородки
Ширмы и перегородки для комнаты: 22 необычные идеи
#Отделочные материалы#Интерьер#Питомцы
Как выбрать отделочные материалы для квартиры, где живут домашние питомцы
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия