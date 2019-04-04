Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подростка

Создавать интерьер для подростка-мальчика всегда сложная работа и для дизайнера, и для родителей, и для самого владельца комнаты. Интерьер спальни для подростка-мальчика должен отражать его вкусы и образ жизни, но не всегда тинейджер может учесть все практические сложности и финансовые возможности родителей. Вот почему подросток должен выбирать интерьер для своей комнаты вместе с родителями и с их помощью, но все-таки обязательно сам!

Интерьер для мальчика-подростка от 13 до 16 лет — это отражение его характера, задел на будущее, который поможет и во взрослой жизни. Ваша задача — определить рамки, в которых мальчик-подросток сможет выбирать все, что ему нравится, и помочь ему с выбором в трудных ситуациях. Помните, что чем больше сил мальчик вложит в оформление своей комнаты, тем более бережно он будет к ней относиться. Современный интерьер для подростка-мальчика может быть любым, но все-таки парни чаще выбирают темные и нейтральные оттенки. А вот что кроме цветовой гаммы в этом интерьере может быть интересного и подходящего, мы сейчас узнаем вместе.

1. Нейтральный интерьер

На самом деле не у каждого подростка даже будет желание выбирать для себя интерьер. Вы можете создать нейтральный фон, который он позже сам заполнит деталями так, как ему будет нравиться.

Фото: designshopinteriors.com

2. Интерьер с удобным хранением

Подросткам вообще не свойственно поддерживать порядок в своей комнате, а значит, нужно продумать хранение так, чтобы оно устроило всех и не требовало особых усилий для наведения чистоты. Крючки, открытые вешалки и полки вам в помощь.

Фото: pbs.twimg.com

3. Творческий интерьер

Интерьер маленькой комнаты для подростка-мальчика не должен казаться тесным и пустым, поэтому в ход пойдут яркие оттенки и принты. Осталось узнать, что вашему мальчику нравится из яркого.

4. Интерьер для вдохновенияltr">Создавать интерьер для подростка-мальчика всегда сложная работа и для дизайнера, и для родителей, и для самого владельца комнаты. Интерьер спальни для подростка-мальчика должен отражать его вкусы и образ жизни, но не всегда тинейджер может учесть все практические сложности и финансовые возможности родителей. Вот почему подросток должен выбирать интерьер для своей комнаты вместе с родителями и с их помощью, но все-таки обязательно сам!

Интерьер для мальчика-подростка от 13 до 16 лет — это отражение его характера, задел на будущее, который поможет и во взрослой жизни. Ваша задача — определить рамки, в которых мальчик-подросток сможет выбирать все, что ему нравится, и помочь ему с выбором в трудных ситуациях. Помните, что чем больше сил мальчик вложит в оформление своей комнаты, тем более бережно он будет к ней относиться. Современный интерьер для подростка-мальчика может быть любым, но все-таки парни чаще выбирают темные и нейтральные оттенки. А вот что кроме цветовой гаммы в этом интерьере может быть интересного и подходящего, мы сейчас узнаем вместе.

1. Нейтральный интерьер

На самом деле не у каждого подростка даже будет желание выбирать для себя интерьер. Вы можете создать нейтральный фон, который он позже сам заполнит деталями так, как ему будет нравиться.

Фото: designshopinteriors.com

2. Интерьер с удобным хранением

Подросткам вообще не свойственно поддерживать порядок в своей комнате, а значит, нужно продумать хранение так, чтобы оно устроило всех и не требовало особых усилий для наведения чистоты. Крючки, открытые вешалки и полки вам в помощь.

Фото: pbs.twimg.com

3. Творческий интерьер

Интерьер маленькой комнаты для подростка-мальчика не должен казаться тесным и пустым, поэтому в ход пойдут яркие оттенки и принты. Осталось узнать, что вашему мальчику нравится из яркого.

4. Интерьер для вдохновения