Чего на самом деле хочет поколение Z: 22 примера идеального интерьера для парня-подростка

Не ломайте голову, просто прочитайте эту статью вместе со своим сыном-подростком — и сразу найдете идеальный интерьер.
- 1. Нейтральный интерьер
- 2. Интерьер с удобным хранением
- 3. Творческий интерьер
- 4. Интерьер для вдохновения
- 5. Интерьер с необычной кроватью
- 6. Мужественный интерьер
- 7. Интерьер для двух меломанов
- 8. Интерьер любителя свободы
- 9. Интерьер отличника
- 10. Интерьер спортсмена
- 11. Компактный интерьер
- 12. Интерьер путешественника
- 13. Интерьер с вызовом
- 14. Интерьер гения
- 15. Интерьер мечтателя
- 16. Интерьер покорителя вершин
- 17. Интерьер для наблюдателя
- 18. Интерьер победителя
- 19. Интерьер пилота
- 20. Интерьер коллекционера
- 21. Интерьер игрока
- 22. Интерьер супергероя
Создавать интерьер для подростка-мальчика всегда сложная работа и для дизайнера, и для родителей, и для самого владельца комнаты. Интерьер спальни для подростка-мальчика должен отражать его вкусы и образ жизни, но не всегда тинейджер может учесть все практические сложности и финансовые возможности родителей. Вот почему подросток должен выбирать интерьер для своей комнаты вместе с родителями и с их помощью, но все-таки обязательно сам!
Интерьер для мальчика-подростка от 13 до 16 лет — это отражение его характера, задел на будущее, который поможет и во взрослой жизни. Ваша задача — определить рамки, в которых мальчик-подросток сможет выбирать все, что ему нравится, и помочь ему с выбором в трудных ситуациях. Помните, что чем больше сил мальчик вложит в оформление своей комнаты, тем более бережно он будет к ней относиться. Современный интерьер для подростка-мальчика может быть любым, но все-таки парни чаще выбирают темные и нейтральные оттенки. А вот что кроме цветовой гаммы в этом интерьере может быть интересного и подходящего, мы сейчас узнаем вместе.
1. Нейтральный интерьер
На самом деле не у каждого подростка даже будет желание выбирать для себя интерьер. Вы можете создать нейтральный фон, который он позже сам заполнит деталями так, как ему будет нравиться.
2. Интерьер с удобным хранением
Подросткам вообще не свойственно поддерживать порядок в своей комнате, а значит, нужно продумать хранение так, чтобы оно устроило всех и не требовало особых усилий для наведения чистоты. Крючки, открытые вешалки и полки вам в помощь.
3. Творческий интерьер
Интерьер маленькой комнаты для подростка-мальчика не должен казаться тесным и пустым, поэтому в ход пойдут яркие оттенки и принты. Осталось узнать, что вашему мальчику нравится из яркого.
4. Интерьер для вдохновенияltr">Создавать интерьер для подростка-мальчика всегда сложная работа и для дизайнера, и для родителей, и для самого владельца комнаты. Интерьер спальни для подростка-мальчика должен отражать его вкусы и образ жизни, но не всегда тинейджер может учесть все практические сложности и финансовые возможности родителей. Вот почему подросток должен выбирать интерьер для своей комнаты вместе с родителями и с их помощью, но все-таки обязательно сам!
Интерьер для мальчика-подростка от 13 до 16 лет — это отражение его характера, задел на будущее, который поможет и во взрослой жизни. Ваша задача — определить рамки, в которых мальчик-подросток сможет выбирать все, что ему нравится, и помочь ему с выбором в трудных ситуациях. Помните, что чем больше сил мальчик вложит в оформление своей комнаты, тем более бережно он будет к ней относиться. Современный интерьер для подростка-мальчика может быть любым, но все-таки парни чаще выбирают темные и нейтральные оттенки. А вот что кроме цветовой гаммы в этом интерьере может быть интересного и подходящего, мы сейчас узнаем вместе.
1. Нейтральный интерьер
На самом деле не у каждого подростка даже будет желание выбирать для себя интерьер. Вы можете создать нейтральный фон, который он позже сам заполнит деталями так, как ему будет нравиться.
2. Интерьер с удобным хранением
Подросткам вообще не свойственно поддерживать порядок в своей комнате, а значит, нужно продумать хранение так, чтобы оно устроило всех и не требовало особых усилий для наведения чистоты. Крючки, открытые вешалки и полки вам в помощь.
3. Творческий интерьер
Интерьер маленькой комнаты для подростка-мальчика не должен казаться тесным и пустым, поэтому в ход пойдут яркие оттенки и принты. Осталось узнать, что вашему мальчику нравится из яркого.
4. Интерьер для вдохновения
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Интерьер для подростка-мальчика 14 или 15 лет должен давать поле для развития и выбора. Поэтому можно добавить разных элементов по чуть-чуть: животных, музыки, технологий и машин — всего того, что обычно нравится мальчикам.
5. Интерьер с необычной кроватью
В комнате для любого подростка должно быть как можно больше предметов, которые помогут самовыражению и станут причиной гордости. Необычная кровать или диван, где много места, обязательно станут предметами восхищения.
6. Мужественный интерьер
Выбирайте цветовую гамму и декор, которые дадут мальчику-подростку почувствовать, что он будущий мужчина, победитель и герой. Это могут быть цвета его любимого вида спорта, цвета флага, принты и символы из фильма — пусть рядом всегда будет напоминание о том, что ему нравится.
7. Интерьер для двух меломанов
Интерьер для двух мальчиков-подростков — это тема для отдельного разговора. У каждого из них должна быть либо своя зона, либо возможность для уединения. Вот почему именно в комнатах для двух мальчиков так распространены двухъярусные кровати. Девочки больше ценят комфорт, а мальчики — возможность побыть самостоятельными.
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8. Интерьер любителя свободы
Если вашему мальчику-подростку нужно больше места, не стоит заставлять всю его комнату шкафами и предметам декора. Пусть лучше комната будет аскетичной, а все необходимое он добавит сам или попросит у вас позже.
9. Интерьер отличника
У того, кому очень важна учеба, наверняка много книг, тетрадей, учебных пособий и вообще предметов, требующих хранения. Потому организуйте побольше полок и еще выбирайте цвета, которые стимулируют мозговую активность: синий и зеленый.
10. Интерьер спортсмена
Тому, кто занимается спортом, просто необходимо всегда быть в окружении спортивной тематики. Пусть на стенах появятся постеры с любимыми игроками, будет отдельная зона для хранения спортивных снарядов и даже тренажеры, если место позволяет.
11. Компактный интерьер
Если места совсем мало, можно организовать подиум и хранить все в нем. Наверняка мальчик-подросток оценит идею переместиться куда-нибудь повыше, даже с лестницей, а еще лучше у окна. Тогда и порядок в ящиках ему будет интереснее поддерживать.
12. Интерьер путешественника
Поклонник гор, рек и долин может потерять нужные ощущения в тесноте четырех стен. На помощь приходят фотообои, которые всегда зовут в путь, или огромная географическая карта на всю стену.
13. Интерьер с вызовом
К 13—15 годам у мальчика-подростка уже вполне могло сформироваться главное увлечение. И если вы не готовы посвятить этому делу целую комнату, оставьте хотя бы одно яркое напоминание о нем, например в виде граффити или плаката.
14. Интерьер гения
Будущий ученый, писатель или художник всегда должен иметь под рукой способы передачи информации, помимо компьютера. Идеальный вариант — грифельная доска или целая стена, на которой можно писать и рисовать. Главное, что она дает, — свобода!
15. Интерьер мечтателя
Это стереотип, но мальчикам-подросткам и правда часто нравятся грубые металлы, строгие формы и простор. Вот почему нужна большая кровать, пейзаж на стене и много света — они стирают грани между реальностью и фантазией и вдохновляют на подвиги.
16. Интерьер покорителя вершин
Целеустремленность и желание стать акулой бизнеса или главой корпорации иногда просыпается чуть ли не в раннем детстве. Пусть желание покорить целый город или индустрию не покидает вашего мальчика-подростка и проявляется в интерьере.
17. Интерьер для наблюдателя
Мальчикам не меньше, чем девочкам, свойственно находить и подмечать вокруг себя красоту и визуализировать мечту. Кто знает, может быть, ваш подросток станет великим фотографом или режиссером? Пусть все необходимое для этого будет у него в интерьере.
18. Интерьер победителя
Если в подростке есть дух соревнований и он хочет и умеет побеждать, это прекрасное умение нужно стимулировать и поощрять. Пусть в комнате будет отдельное место для хранения наград, всяческих атрибутов и медалей.
19. Интерьер пилота
Мальчики по-прежнему мечтают стать летчиками и космонавтами, и это желание похвально. Можно придумать интерьерную инсталляцию, если обычные обои с самолетиками — это как-то скучно и банально.
20. Интерьер коллекционера
Что может коллекционировать мальчик-подросток? Да что угодно! Мячи, книги, игрушки, скейтборды, музыкальные инструменты, какие-то совершенно неожиданные предметы. В любом случае коллекция — это его гордость, и для этой гордости нужно отдельное пространство.
21. Интерьер игрока
В каком возрасте человек перестает играть и становится взрослым? На самом деле правильный ответ — никогда. Если вашему подростку нужна игровая приставка, чтобы выразить себя, в этом нет ничего плохого. И это можно отразить в интерьере.
22. Интерьер супергероя
Супергерои нынче в моде! И если вашему подростку тоже хочется обладать суперсилой, то ею можно наполнить его интерьер. Может быть, она тогда действительно появится.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники