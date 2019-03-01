15 классных гардеробных для хранения

Если в вашей квартире есть несколько свободных метров — это повод сделать гардеробную. Вы счастливый обладатель кладовки? Можете даже выделить под размещение одежды и обуви целую комнату? Вы везунчик! Мы поможем вам найти ту самую интерьерную идею, которая сделает пространство для гардеробной идеальным именно для вас.

Кладовка

Именно здесь в первую очередь логично сделать гардеробную комнату, если у вас небольшая квартира. Правда, скромные размеры жилья предполагают еще менее скромные размеры кладовки. Но все равно, как показывает опыт, эта тесная комнатка совсем скоро станет складом для всего, что понадобится вам когда-нибудь потом. То есть никогда. Так разместите здесь коробки с обувью, одежду и разные аксессуары, которые вечно теряются по всей квартире и находятся в самых неожиданных местах!

Планировка в таком узком пространстве уместна п-образная, но с узкими полками. Зато под потолок. Можно сделать в кладовке широкие полки вдоль одной стены, тогда над ними поместится много одежды на длинной штанге. Еще и место под верхние полочки останется. Напротив вешайте зеркало во весь рост. И не забудьте про хорошее освещение.

Стены лучше выкрасить в светлые оттенки бежевого или молочно-серого — хоть ненамного, но все же кладовка будет казаться больше. А самые недорогие и удобные штанги можно выбрать в магазинах «Леруа Мерлен» .

Фото: justineramos.com

1 /2 Фото: justineramos.com

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Ниша

Не все квартиры могут похвастаться нишами, но если архитектор предусмотрел такой подарок для жильцов, проектируя дом, в ста случаях из ста в такой нише будет гардеробная. И это логично.

Дальше возможны варианты. Если вы любите выставлять детали своего гардероба напоказ — оставляйте нишу открытой. Пусть ваши гости любуются яркими свитерами и новыми кардиганами, которые вы разместите в художественном порядке. Конечно, пылесосить комнату придется чаще, если вы не хотите, чтобы пыль оседала на вашей одежде.

Вы перфекционист или просто не любите заниматься уборкой? Закрывайте нишу дверцами. Они могут быть любой формы и вида: распашные, гармошкой, красиво отъезжающие в стену…

Можно просто разместить в нише шкаф и окружить его коробками, коробочками и чемоданами. Тоже в художественном порядке, конечно. Комод в нише лучше не размещать, чтобы не создавать ощущения перегруженности: поищите для него другое место в комнате. Но сначала посмотрите новую линейку недорогих комодов из ИКЕИ .

Фото: weibo.com

1 /3 Фото: weibo.com

2 /3 Фото: imgsave.me

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Угловая гардеробная

Независимо от размеров комнаты в ней можно сделать угловую гардеробную. Плюсы такого решения очевидны: вам понадобится лишь заказать дверцы, полки же можно крепить прямо к стенам, при этом конфигурация помещения приобретает нескучную геометрию.

Разместить в такой гардеробной можно намного больше вещей, потому что не нужно экономить на ширине полок. Здесь же можно хранить гладильную доску, утюги и прочие хозяйственные принадлежности. Если сделать дверцы со стороны комнаты полностью зеркальными, вы расширите границы восприятия пространства. Любые размеры зеркал вам предложит знаменитый бренд H off .

Фото: justineramos.com

1 /2 Фото: justineramos.com

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Комната в комнате

Если вещей у вас много, а шкафы вы не любите, можно с помощью легких перегородок отделить часть пространства и устроить полноценную гардеробную комнату. Там поместится вся одежда, обувь и останется место для небольшого туалетного столика .

Не нужно закрывать такую гардеробную массивными дверьми — куда лучше оформить вход в это святилище декоративной небольшой дверцей, которую легко открывать и приятно созерцать как акцент на фоне однотонной стены.

Если окон в вашей гардеробной комнате нет, на их место вполне могут подойти большие зеркала в сочетании с разными сценариями освещения. Принцип прост: свет должен быть теплый, разнонаправленный, а зеркала — выше среднего роста человека.. Так вы сможете увидеть себя во всех ракурсах, а пространство гардеробной будет казаться объемнее.

Фото: malagaenergy.com

Вместо туалета

Неожиданно? Ну если немного подумать — отличное решение! Но только в том случае, если площадь вашей ванной комнаты позволяет перенести в нее унитаз, а на месте санузла после соответствующего небольшого ремонта оформить гардеробную.

Вариантов планировок, правда, будет немного — узкая п-образная или параллельная линейная. Такая небольшая гардеробная может быть прекрасно приспособлена для хранения шляп и сумок, а также множества аксессуаров: платков, косынок, ремней и даже драгоценностей. Все на виду, просто выбирать и удобно ставить и класть на место. Главное — содержать все это богатство в полном порядке. И выбрать правильное освещение от хорошего бренда.

Фото: imgsave.me

1 /3 Фото: hug-fu.com

2 /3 Фото: thehappyhousie.porch.com

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Балкон

Да, балкон тоже может стать местом для размещения вашего гардероба, не говоря уже про большую лоджию. Но в любом случае полки и вешалки здесь будут только на одной стене. Зато сколько места освободится в комнате или в коридоре!

Небольшой пуфик на балконе тоже поместится. На пол лучше положить теплый коврик. Само собой разумеется, что балкон и лоджию нужно предварительно остеклить и постараться утеплить. Шторы необязательны, но если вы решите их тут повесить, посмотрите новую коллекцию текстиля от итальянского бренда .

Фото: nastanova.com

1 /2 Фото: nastanova.com

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Под кроватью

В этом случае не гардеробная находится под кроватью, а кровать над гардеробной. Идеально для небольших квартир с высокими потолками. Решите, чему вы отдадите приоритет: пространству для вещей или спальному месту.

Фото: weheartit.com

1 /2 Фото: weheartit.com

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Обустраивая гардеробную, постарайтесь выделить в ней небольшое место для туалетного столика. Здесь удобно хранить духи, делать макияж и прическу, сидя в удобном кресле перед зеркалом.

Не удалось сделать просторную гардеробную из-за нехватки места? Можно компенсировать это шкафами под потолок. Вещи, которыми вы пользуетесь реже, убирайте на самый верх, остальные размещайте в пределах досягаемости. Доставать нужное с верхних полок поможет небольшая лестница. Фантазируйте, выбирайте понравившиеся идеи — и любая из этих гардеробных наверняка станет изюминкой вашего дома.