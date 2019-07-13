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Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартиру


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Блеск бронзы манит и завораживает, но как ввести ее в современный интерьер? Легко! ReRooms рассказывает о вариантах декорирования квартиры бронзовыми предметами.

Бронза — это металл, получаемый из сплава меди и олова. Хотя есть и безоловянная бронза, когда с медью соединяют алюминий, кремний, фосфор, бериллий, марганец и даже серебро. От этого меняются свойства бронзы и сферы ее применения. Для декора интерьеров используется оловянная бронза. Ее цвет определяется долей меди в сплаве и варьируется от красноватого до серо-стального, промежуточный — желтовато-золотой. Есть и черная бронза. В ней доля меди низкая — чуть выше трети.

К цветовому многообразию бронзы добавляется ее пластичность, за что ее и любят скульпторы, ювелиры и декораторы. Она долговечна и не подвержена коррозии ни на воздухе, ни в воде, даже морской. А при высокой устойчивости ко многим кислотам бронзу можно смело применять на кухне и в ванной. Правда, у нее есть два недостатка: это дорогой материал и обладает значительным весом при небольшом размере изделия. Зато на века.а — это металл, получаемый из сплава меди и олова. Хотя есть и безоловянная бронза, когда с медью соединяют алюминий, кремний, фосфор, бериллий, марганец и даже серебро. От этого меняются свойства бронзы и сферы ее применения. Для декора интерьеров используется оловянная бронза. Ее цвет определяется долей меди в сплаве и варьируется от красноватого до серо-стального, промежуточный — желтовато-золотой. Есть и черная бронза. В ней доля меди низкая — чуть выше трети.

К цветовому многообразию бронзы добавляется ее пластичность, за что ее и любят скульпторы, ювелиры и декораторы. Она долговечна и не подвержена коррозии ни на воздухе, ни в воде, даже морской. А при высокой устойчивости ко многим кислотам бронзу можно смело применять на кухне и в ванной. Правда, у нее есть два недостатка: это дорогой материал и обладает значительным весом при небольшом размере изделия. Зато на века.

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Не стоит воспринимать бронзу в интерьере как пережиток прошлого. Бронзовые предметы современны и подчас необходимы для завершения дизайна интерьера квартиры, особенно в таких стилях, как неоклассика, барокко, рококо, ампир, прованс, кантри, шале, шебби-шик, ар-деко, модерн. Но и в минималистичном интерьере никто не запрещает повесить на стену лаконичные бронзовые ретрочасы, а в глянцевый антураж хай-тека добавить антикварную люстру. В декорировании комнаты бронзовыми предметами главное — не переусердствовать. Бронза слишком выразительна и заметна, и ее обилие будет утяжелять интерьер.

Фото № 1: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: karmainteriors.in

1. Расставить настольный декор из бронзы

К настольному и каминному декору из бронзы относят часы, канделябры, статуэтки, лампы, пепельницы, пресс-папье, вазы, небольшие скульптуры. Это самый простой способ внести в интерьер квартиры атмосферу роскоши и основательности. Особо ценятся антикварные предметы из бронзы. Им присуща способность облагораживать любое помещение. И конечно, подтверждать благосостояние владельцев.

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Фото № 2: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: narutonamikaze.com

Фото № 3: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: gurdoglu.blogspot.com

2. Украсить стены бронзовыми панно

Высокая пластичность бронзы позволяет делать объемные панно любой сложности и украшать ими стены. И декораторы этим вовсю пользуются. Стилистика настенного декора варьируется от абстрактных форм до строгих классических линий и винтажной атрибутики. Иногда бронзовое панно наделяются функциями бра.   

Фото № 4: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: renoguide.com.au

Фото № 5: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: lushome.com

Фото № 6: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: jerusalemhouseministries.net

3. Выбрать зеркала в бронзовых рамах

Бронзовые рамы для зеркал и картин — неувядающая классика интерьерного декора. Рамы могут быть простыми, из тонких гладких полос темной бронзы, или широкими, изящно резными, с позолоченным блеском. Здесь выбор формы зеркального обрамления полностью зависит от дизайнерского стиля. Хотя бронзовые рамы хороши везде.

Фото № 7: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: hornsbystyle.com

Фото № 8: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: bisque.co.uk

4. Повесить бронзовые карнизы для штор

Сейчас такое обилие карнизов для штор, что бронзовые устанавливаются все реже и реже. Они проигрывают алюминиевым, деревянным и тем более пластиковым по тяжести и высокой цене. И все же они красивы, прочны, долговечны. 

Фото № 9: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: textile-home.com

Фото № 10: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: blind-perfection.co.uk

5. Прикрепить бронзовые держатели-крючки для штор

Думаете, на такие мелочи, как держатели для штор, мало кто обратит внимание? Вот и нет. Увидят и обязательно оценят, если это необычный фигурный держатель из бронзы. Так же, как и бронзовую оконную и дверную фурнитуру. Именно крохотные декоративные детали создают то, что называется «стильный интерьер».

Фото № 11: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: inspiredme.co

Фото № 12: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: thecollectionaire.blogspot.com

6. Установить ванну из бронзы

Бронзовая ванна — это откровенный шик. Она баснословно дорога, дороже, чем ванна из натурального камня. И она, эта ванна из бронзы, открыто это заявляет. Она может как поддерживать стиль и цветовое оформление ванной комнаты, так и выделять себя среди других предметов, как бы противопоставляя себя им. Ванна из такого металла может себе это позволить.   

Фото № 13: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: babywatchome.com

Фото № 14: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: mmdimensions.com

7. Подобрать бронзовые аксессуары в ванную

Изысканности и утонченности ванной комнате придадут подставки из литейной бронзы. Белая ванна из литьевого мрамора на ажурных бронзовых ножках. Или фаянсовая раковина в обрамлении бронзовых кружев подвесной полки. А еще держатели для полотенец, бумаги и предметов гигиены. Или вот брутальный вариант: бронзовые мыльницы, подставка под стакан, контейнер для салфеток и баночка с крышкой.

Фото № 15: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: bagnoidee.com

Фото № 16: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: portalhewan.me

8. Отдать предпочтение бронзовым раковинам

Поставить бронзовую раковину в ванную комнату или на кухню — разумное решение, и не только для эстетических целей. У бронзы одна из самых низких степеней коррозии в воде среди металлов. Еще у нее плохая электропроводимость. Кто-то считает это недостатком, но для помещений с большим количеством электроприборов это несомненный плюс. А разнообразие форм и расцветок позволит выбрать именно ту раковину, которая станет главным украшением ванной или кухни.

Фото № 17: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: endlesssummerbrooklyn.com

Фото № 18: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: polkadothomee.com

Фото № 19: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: klaverweiden.com

9. Монтировать вытяжку из бронзы

Бронзовая вытяжка — неожиданный декоративный ход. Кухня сразу выглядит добротной, респектабельной. Форма вытяжки подбирается к интерьерному стилю, цветовое оформление кухни не играет большой роли — бронза подойдет как к светлому фону, так и к смешанному.

Фото № 20: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: splendidhabitat.com

Фото № 21: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: allarchitecturedesigns.com

10. Поставить мебель из бронзы

Бронзовая мебель, как и кованая, не такая уж и редкость, как может показаться на первый взгляд. Чаще всего ее делают из темной бронзы, и это стулья, кресла, спинки кроватей и скамеек, ножки столов. Нередко бронзу комбинируют с другими материалами, например стеклом, натуральным камнем. Редкий вариант — бронзовые фасады шкафов. Зато очень эффектный.  

Фото № 22: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: apartmenttherapy.com

Фото № 23: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: aisyahome.com

Фото № 24: Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартируФото: homedesignersuite.co

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03. 3D визуализация

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02. План монтажа перегородок

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02. Ведомость материалов

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04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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