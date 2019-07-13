Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартиру

Блеск бронзы манит и завораживает, но как ввести ее в современный интерьер? Легко! ReRooms рассказывает о вариантах декорирования квартиры бронзовыми предметами.
Бронза — это металл, получаемый из сплава меди и олова. Хотя есть и безоловянная бронза, когда с медью соединяют алюминий, кремний, фосфор, бериллий, марганец и даже серебро. От этого меняются свойства бронзы и сферы ее применения. Для декора интерьеров используется оловянная бронза. Ее цвет определяется долей меди в сплаве и варьируется от красноватого до серо-стального, промежуточный — желтовато-золотой. Есть и черная бронза. В ней доля меди низкая — чуть выше трети.
К цветовому многообразию бронзы добавляется ее пластичность, за что ее и любят скульпторы, ювелиры и декораторы. Она долговечна и не подвержена коррозии ни на воздухе, ни в воде, даже морской. А при высокой устойчивости ко многим кислотам бронзу можно смело применять на кухне и в ванной. Правда, у нее есть два недостатка: это дорогой материал и обладает значительным весом при небольшом размере изделия. Зато на века.а — это металл, получаемый из сплава меди и олова. Хотя есть и безоловянная бронза, когда с медью соединяют алюминий, кремний, фосфор, бериллий, марганец и даже серебро. От этого меняются свойства бронзы и сферы ее применения. Для декора интерьеров используется оловянная бронза. Ее цвет определяется долей меди в сплаве и варьируется от красноватого до серо-стального, промежуточный — желтовато-золотой. Есть и черная бронза. В ней доля меди низкая — чуть выше трети.
К цветовому многообразию бронзы добавляется ее пластичность, за что ее и любят скульпторы, ювелиры и декораторы. Она долговечна и не подвержена коррозии ни на воздухе, ни в воде, даже морской. А при высокой устойчивости ко многим кислотам бронзу можно смело применять на кухне и в ванной. Правда, у нее есть два недостатка: это дорогой материал и обладает значительным весом при небольшом размере изделия. Зато на века.
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Не стоит воспринимать бронзу в интерьере как пережиток прошлого. Бронзовые предметы современны и подчас необходимы для завершения дизайна интерьера квартиры, особенно в таких стилях, как неоклассика, барокко, рококо, ампир, прованс, кантри, шале, шебби-шик, ар-деко, модерн. Но и в минималистичном интерьере никто не запрещает повесить на стену лаконичные бронзовые ретрочасы, а в глянцевый антураж хай-тека добавить антикварную люстру. В декорировании комнаты бронзовыми предметами главное — не переусердствовать. Бронза слишком выразительна и заметна, и ее обилие будет утяжелять интерьер.
1. Расставить настольный декор из бронзы
К настольному и каминному декору из бронзы относят часы, канделябры, статуэтки, лампы, пепельницы, пресс-папье, вазы, небольшие скульптуры. Это самый простой способ внести в интерьер квартиры атмосферу роскоши и основательности. Особо ценятся антикварные предметы из бронзы. Им присуща способность облагораживать любое помещение. И конечно, подтверждать благосостояние владельцев.
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2. Украсить стены бронзовыми панно
Высокая пластичность бронзы позволяет делать объемные панно любой сложности и украшать ими стены. И декораторы этим вовсю пользуются. Стилистика настенного декора варьируется от абстрактных форм до строгих классических линий и винтажной атрибутики. Иногда бронзовое панно наделяются функциями бра.
3. Выбрать зеркала в бронзовых рамах
Бронзовые рамы для зеркал и картин — неувядающая классика интерьерного декора. Рамы могут быть простыми, из тонких гладких полос темной бронзы, или широкими, изящно резными, с позолоченным блеском. Здесь выбор формы зеркального обрамления полностью зависит от дизайнерского стиля. Хотя бронзовые рамы хороши везде.
4. Повесить бронзовые карнизы для штор
Сейчас такое обилие карнизов для штор, что бронзовые устанавливаются все реже и реже. Они проигрывают алюминиевым, деревянным и тем более пластиковым по тяжести и высокой цене. И все же они красивы, прочны, долговечны.
5. Прикрепить бронзовые держатели-крючки для штор
Думаете, на такие мелочи, как держатели для штор, мало кто обратит внимание? Вот и нет. Увидят и обязательно оценят, если это необычный фигурный держатель из бронзы. Так же, как и бронзовую оконную и дверную фурнитуру. Именно крохотные декоративные детали создают то, что называется «стильный интерьер».
6. Установить ванну из бронзы
Бронзовая ванна — это откровенный шик. Она баснословно дорога, дороже, чем ванна из натурального камня. И она, эта ванна из бронзы, открыто это заявляет. Она может как поддерживать стиль и цветовое оформление ванной комнаты, так и выделять себя среди других предметов, как бы противопоставляя себя им. Ванна из такого металла может себе это позволить.
7. Подобрать бронзовые аксессуары в ванную
Изысканности и утонченности ванной комнате придадут подставки из литейной бронзы. Белая ванна из литьевого мрамора на ажурных бронзовых ножках. Или фаянсовая раковина в обрамлении бронзовых кружев подвесной полки. А еще держатели для полотенец, бумаги и предметов гигиены. Или вот брутальный вариант: бронзовые мыльницы, подставка под стакан, контейнер для салфеток и баночка с крышкой.
8. Отдать предпочтение бронзовым раковинам
Поставить бронзовую раковину в ванную комнату или на кухню — разумное решение, и не только для эстетических целей. У бронзы одна из самых низких степеней коррозии в воде среди металлов. Еще у нее плохая электропроводимость. Кто-то считает это недостатком, но для помещений с большим количеством электроприборов это несомненный плюс. А разнообразие форм и расцветок позволит выбрать именно ту раковину, которая станет главным украшением ванной или кухни.
9. Монтировать вытяжку из бронзы
Бронзовая вытяжка — неожиданный декоративный ход. Кухня сразу выглядит добротной, респектабельной. Форма вытяжки подбирается к интерьерному стилю, цветовое оформление кухни не играет большой роли — бронза подойдет как к светлому фону, так и к смешанному.
10. Поставить мебель из бронзы
Бронзовая мебель, как и кованая, не такая уж и редкость, как может показаться на первый взгляд. Чаще всего ее делают из темной бронзы, и это стулья, кресла, спинки кроватей и скамеек, ножки столов. Нередко бронзу комбинируют с другими материалами, например стеклом, натуральным камнем. Редкий вариант — бронзовые фасады шкафов. Зато очень эффектный.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники