Бронза в интерьере: 10 способов украсить квартиру

К цветовому многообразию бронзы добавляется ее пластичность, за что ее и любят скульпторы, ювелиры и декораторы. Она долговечна и не подвержена коррозии ни на воздухе, ни в воде, даже морской. А при высокой устойчивости ко многим кислотам бронзу можно смело применять на кухне и в ванной. Правда, у нее есть два недостатка: это дорогой материал и обладает значительным весом при небольшом размере изделия. Зато на века.

К цветовому многообразию бронзы добавляется ее пластичность, за что ее и любят скульпторы, ювелиры и декораторы. Она долговечна и не подвержена коррозии ни на воздухе, ни в воде, даже морской. А при высокой устойчивости ко многим кислотам бронзу можно смело применять на кухне и в ванной. Правда, у нее есть два недостатка: это дорогой материал и обладает значительным весом при небольшом размере изделия. Зато на века.а — это металл, получаемый из сплава меди и олова. Хотя есть и безоловянная бронза, когда с медью соединяют алюминий, кремний, фосфор, бериллий, марганец и даже серебро. От этого меняются свойства бронзы и сферы ее применения. Для декора интерьеров используется оловянная бронза. Ее цвет определяется долей меди в сплаве и варьируется от красноватого до серо-стального, промежуточный — желтовато-золотой. Есть и черная бронза. В ней доля меди низкая — чуть выше трети.

Бронза — это металл, получаемый из сплава меди и олова. Хотя есть и безоловянная бронза, когда с медью соединяют алюминий, кремний, фосфор, бериллий, марганец и даже серебро. От этого меняются свойства бронзы и сферы ее применения. Для декора интерьеров используется оловянная бронза. Ее цвет определяется долей меди в сплаве и варьируется от красноватого до серо-стального, промежуточный — желтовато-золотой. Есть и черная бронза. В ней доля меди низкая — чуть выше трети.

Не стоит воспринимать бронзу в интерьере как пережиток прошлого. Бронзовые предметы современны и подчас необходимы для завершения дизайна интерьера квартиры, особенно в таких стилях, как неоклассика, барокко, рококо, ампир, прованс, кантри, шале, шебби-шик, ар-деко, модерн. Но и в минималистичном интерьере никто не запрещает повесить на стену лаконичные бронзовые ретрочасы, а в глянцевый антураж хай-тека добавить антикварную люстру. В декорировании комнаты бронзовыми предметами главное — не переусердствовать. Бронза слишком выразительна и заметна, и ее обилие будет утяжелять интерьер.

Фото: karmainteriors.in

1. Расставить настольный декор из бронзы

К настольному и каминному декору из бронзы относят часы, канделябры, статуэтки, лампы, пепельницы, пресс-папье, вазы, небольшие скульптуры. Это самый простой способ внести в интерьер квартиры атмосферу роскоши и основательности. Особо ценятся антикварные предметы из бронзы. Им присуща способность облагораживать любое помещение. И конечно, подтверждать благосостояние владельцев.

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Фото: narutonamikaze.com

Фото: gurdoglu.blogspot.com

2. Украсить стены бронзовыми панно

Высокая пластичность бронзы позволяет делать объемные панно любой сложности и украшать ими стены. И декораторы этим вовсю пользуются. Стилистика настенного декора варьируется от абстрактных форм до строгих классических линий и винтажной атрибутики. Иногда бронзовое панно наделяются функциями бра.

Фото: renoguide.com.au

Фото: lushome.com

Фото: jerusalemhouseministries.net

3. Выбрать зеркала в бронзовых рамах

Бронзовые рамы для зеркал и картин — неувядающая классика интерьерного декора. Рамы могут быть простыми, из тонких гладких полос темной бронзы, или широкими, изящно резными, с позолоченным блеском. Здесь выбор формы зеркального обрамления полностью зависит от дизайнерского стиля. Хотя бронзовые рамы хороши везде.

Фото: hornsbystyle.com

Фото: bisque.co.uk

4. Повесить бронзовые карнизы для штор

Сейчас такое обилие карнизов для штор, что бронзовые устанавливаются все реже и реже. Они проигрывают алюминиевым, деревянным и тем более пластиковым по тяжести и высокой цене. И все же они красивы, прочны, долговечны.

Фото: textile-home.com

Фото: blind-perfection.co.uk

5. Прикрепить бронзовые держатели-крючки для штор

Думаете, на такие мелочи, как держатели для штор, мало кто обратит внимание? Вот и нет. Увидят и обязательно оценят, если это необычный фигурный держатель из бронзы. Так же, как и бронзовую оконную и дверную фурнитуру. Именно крохотные декоративные детали создают то, что называется «стильный интерьер».

Фото: inspiredme.co

Фото: thecollectionaire.blogspot.com

6. Установить ванну из бронзы

Бронзовая ванна — это откровенный шик. Она баснословно дорога, дороже, чем ванна из натурального камня. И она, эта ванна из бронзы, открыто это заявляет. Она может как поддерживать стиль и цветовое оформление ванной комнаты, так и выделять себя среди других предметов, как бы противопоставляя себя им. Ванна из такого металла может себе это позволить.

Фото: babywatchome.com



Фото: mmdimensions.com

7. Подобрать бронзовые аксессуары в ванную

Изысканности и утонченности ванной комнате придадут подставки из литейной бронзы. Белая ванна из литьевого мрамора на ажурных бронзовых ножках. Или фаянсовая раковина в обрамлении бронзовых кружев подвесной полки. А еще держатели для полотенец, бумаги и предметов гигиены. Или вот брутальный вариант: бронзовые мыльницы, подставка под стакан, контейнер для салфеток и баночка с крышкой.

Фото: bagnoidee.com

Фото: portalhewan.me

8. Отдать предпочтение бронзовым раковинам

Поставить бронзовую раковину в ванную комнату или на кухню — разумное решение, и не только для эстетических целей. У бронзы одна из самых низких степеней коррозии в воде среди металлов. Еще у нее плохая электропроводимость. Кто-то считает это недостатком, но для помещений с большим количеством электроприборов это несомненный плюс. А разнообразие форм и расцветок позволит выбрать именно ту раковину, которая станет главным украшением ванной или кухни.

Фото: endlesssummerbrooklyn.com

Фото: polkadothomee.com

Фото: klaverweiden.com

9. Монтировать вытяжку из бронзы

Бронзовая вытяжка — неожиданный декоративный ход. Кухня сразу выглядит добротной, респектабельной. Форма вытяжки подбирается к интерьерному стилю, цветовое оформление кухни не играет большой роли — бронза подойдет как к светлому фону, так и к смешанному.

Фото: splendidhabitat.com

Фото: allarchitecturedesigns.com

10. Поставить мебель из бронзы

Бронзовая мебель, как и кованая, не такая уж и редкость, как может показаться на первый взгляд. Чаще всего ее делают из темной бронзы, и это стулья, кресла, спинки кроватей и скамеек, ножки столов. Нередко бронзу комбинируют с другими материалами, например стеклом, натуральным камнем. Редкий вариант — бронзовые фасады шкафов. Зато очень эффектный.

Фото: apartmenttherapy.com



Фото: aisyahome.com

