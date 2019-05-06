17 интерьеров с необычным потолком

Сегодня мы подобрали для вас стильные, креативные и необычные варианты оформления потолков, которые делают комнаты потрясающими. Вдохновляйтесь!

Потолок в интерьере любой комнаты — это пятая стена, предоставляющая море возможностей. Оригинальные скульптурные элементы, неожиданные материалы, выразительная подсветка — эти дизайнерские приемы отлично работают не только на стенах. В интерьерах потолок уже давно стал «платформой» для экспериментов — современные дизайнеры эффектно заменяют банальную декоративную штукатурку на дерево, стекло, металл, пластик и ткань, которые делают из безликого потолочного покрытия впечатляющее украшение комнаты.

Кессоны — одно из интереснейших решений для оформления потолка. Эта техника позволяет создать конструкцию в виде потолочных ниш, раскрывающих бескрайний простор для дизайнерской фантазии.

Фото: homestolove.co.nz

В классических интерьерах на кессонах можно оформить эффектный акцент, окрасив внутренние торцы углублений в контрастные цвета, или же наполнить углубления изящной лепниной. Для обстановки в духе шале, прованса или лофта выигрышным вариантом станут грубо обработанные пересекающиеся балки. Используйте на темных потолках светлые балки или, наоборот, на светлых потолках темные балки — впечатляющий контраст цветов и текстур будет обеспечен.

Фото: homedit.com

2. Оловянный рельеф

Оловянные потолки были популярны в XIX веке как доступная альтернатива декоративной штукатурке, использовавшейся в викторианскую эпоху. Сегодня олово на потолке снова в моде!

Фото: freshome.com

Металлический блеск в сочетании с интересными узорами на потолке обволакивает комнаты гламуром и винтажным шиком, благодаря чему даже монохромные интерьеры становятся очень привлекательными. Правда, в помещениях с низкими потолками металлическая плитка смотрится тяжеловато.

Фото: americantinceilings.com

3. Деревянное великолепие

С деревом на потолке любое пространство становится более приземленным, теплым и уютным. Опять потолочные балки, скажете вы? Не обязательно. Интересные конструкции легко создаются из вагонки или тонких реек.

Фото: home-designing.com

Главное, не нарушать баланс фактур. Если в комнате вообще нет древесных элементов, красиво будет смотреться полностью отделанный деревом потолок.

Фото: blurmark.com

Этот материал уже есть на полу, стенах и мебели — лучше тогда использовать дерево только на отдельном участке потолка, иначе комната превратится в пещеру или нору.

Фото: ofdesign.net

4. Захватывающий фокус

Эффектные потолки с хаотичными прорезями, пропускающими свет, создают шикарную перспективу в современных интерьерах. Отличный вариант конструкции для спальни с невысокими стенами — это позволяет отказаться от громоздкой, нависающей над головой люстры, но при этом наполнить комнату мягким свечением, которое будет умиротворять перед сном.

Фото: freshome.com

5. Богатые текстуры

Стена за изголовьем кровати, сливающаяся с потолком, — нестандартный дизайнерский ход, который помогает создать в комнате глубокое ощущение роскошного отдыха. Посмотрите, как выглядят богатые текстуры золотой обивки вокруг кровати. На таком ложе вы точно будете ощущать себя звездой голливудского фильма!

Фото: freshome.com

6. Забавная игра

В детской бюджетно и просто можно оформить необычный потолок своими руками. Десяток пенопластовых панелей, задекорированных яркими тканями с интересными узорами и закрепленных на потолке в свободном порядке, вмиг наполнят спальню ребенка сказочной и волшебной атмосферой, от которой малыш придет в восторг.

Фото: projectnursery.com

7. Роскошная фактура

Всегда в ходе ремонта дизайнеры пытались достичь идеально ровной поверхности потолка, который отделывали светлыми тонами, чтобы он как можно меньше привлекал к себе внимания. Не пора ли отойти от стереотипов и сделать его фактурным с помощью ткани? Тканевые натяжные потолки, в отличие от поверхностей из гипсокартона, прекрасно пропускают воздух, гасят звуковые волны. Но главное, с дизайнерской точки зрения тканевые потолки открывают большой простор для игры с разнообразием цветов, эффектов и фактур.

Фото: lovethispic.com

8. Привлекательный контраст

Самый простой способ оформить эффектный и необычный потолок — выкрасить его в яркий цвет. В таком преображении он станет средоточием контраста, на фоне которого по-новому будут смотреться все интерьерные элементы. Чтобы избежать цветового дисбаланса, продублируйте цвет потолка на акцентной стене или обивке мебели — так интерьер получится максимально гармоничным.

Фото: freshome.com

9. Художественная перспектива

Еще один вариант оформления необычного потолка — художественные перспективы. Оклейте его обоями с геометрическими узорами, изображениями цветов или осенней листвы — с такой потолочной росписью комнату будет просто не узнать.

Фото: homemakeover.in

10. Звездное небо

А вот идея по оформлению потолка в черном цвете. Создайте на нем иллюзию ночного звездного неба с помощью точечных светильников — и ваша спальня заискрится и станет невероятно стильной, как с обложки журнала. Если же черный потолок будет перетекать на стены, то в комнате, как ни странно, появится иллюзия невесомости, которой, казалось бы, невозможно добиться темными тонами.

Фото: ofdesign.net

11. Черный акцент

Считаете сплошной черный потолок слишком смелым решением? Используйте его в виде акцента. Такой прием поможет исправить геометрию пространства, отлично замаскирует архитектурные несовершенства.

Фото: mydecor.org

12. Завораживающая волна

На подвесных потолках можно интересно поиграть с геометрией — например, пустить волну. Она отлично сработает на увеличение пространства комнаты и наполнит ее нужной динамикой.

Фото: home-designing.com

13. Типография

Буквы на бетонном потолке — действительно креативная идея, которая подойдет даже для спальни. Например, оформите потолочное покрытие любимой вдохновляющей цитатой — с такой типографической отделкой по вечерам будет легче расслабляться и быстрее погружаться в мир сновидений, а по утрам она станет играть роль стимула для новых свершений.

Фото: shelterness.com

14. Лодка на потолке

Кто бы мог подумать, что старая деревянная лодка с веслами может стать частью декора потолка спальни? Для необычного и креативного дизайна интерьера загородного дома такая идея станет находкой. Просто, бюджетно, но как эффектно!

Фото: shelterness.com

15. Объемный хаос

Тем, кто ценит разнообразие и характер гламурного индустриального шика, придется по душе скульптурный потолок из белых пластиковых панелей. Такой плавающий потолочный монтаж не только завораживает своей оригинальностью и объемом, но и играет немалую функциональную роль в интерьере — с его помощью можно идеально замаскировать все неровности и без труда спрятать проводку и провода светильников.

Фото: shelterness.com

16. Карта мира

Сделать потолок необычным поможет не только геометрия, но и география. Вы любите путешествовать? Перенесите карту мира на потолочную конструкцию и эффектно подсветите ее. Так вы сможете оказаться в любом уголке земного шара, лишь подняв голову.

Фото: deringhall.com

17. Волшебный цветок

Даже если у вас в комнате гладкий белый потолок и ремонт вы делать не собираетесь, преобразить интерьер можно с помощью шикарной люстры. Большой круглый светильник, по диаметру совпадающий с площадью потолка, например в форме объемного цветка, сложно отличить от гипсокартонной конструкции — от такого потолочного волшебства точно не смогут оторвать взор ваши гости.