17 интерьеров с необычным потолком

Душа просит нестандартных решений, а стены уже заняты — оформите оригинально потолок!
Потолок в интерьере любой комнаты — это пятая стена, предоставляющая море возможностей. Оригинальные скульптурные элементы, неожиданные материалы, выразительная подсветка — эти дизайнерские приемы отлично работают не только на стенах. В интерьерах потолок уже давно стал «платформой» для экспериментов — современные дизайнеры эффектно заменяют банальную декоративную штукатурку на дерево, стекло, металл, пластик и ткань, которые делают из безликого потолочного покрытия впечатляющее украшение комнаты.
Сегодня мы подобрали для вас стильные, креативные и необычные варианты оформления потолков, которые делают комнаты потрясающими. Вдохновляйтесь!
1. Кессоны в моде
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Кессоны — одно из интереснейших решений для оформления потолка. Эта техника позволяет создать конструкцию в виде потолочных ниш, раскрывающих бескрайний простор для дизайнерской фантазии.
В классических интерьерах на кессонах можно оформить эффектный акцент, окрасив внутренние торцы углублений в контрастные цвета, или же наполнить углубления изящной лепниной. Для обстановки в духе шале, прованса или лофта выигрышным вариантом станут грубо обработанные пересекающиеся балки. Используйте на темных потолках светлые балки или, наоборот, на светлых потолках темные балки — впечатляющий контраст цветов и текстур будет обеспечен.
2. Оловянный рельеф
Оловянные потолки были популярны в XIX веке как доступная альтернатива декоративной штукатурке, использовавшейся в викторианскую эпоху. Сегодня олово на потолке снова в моде!
Металлический блеск в сочетании с интересными узорами на потолке обволакивает комнаты гламуром и винтажным шиком, благодаря чему даже монохромные интерьеры становятся очень привлекательными. Правда, в помещениях с низкими потолками металлическая плитка смотрится тяжеловато.
3. Деревянное великолепие
С деревом на потолке любое пространство становится более приземленным, теплым и уютным. Опять потолочные балки, скажете вы? Не обязательно. Интересные конструкции легко создаются из вагонки или тонких реек.
Главное, не нарушать баланс фактур. Если в комнате вообще нет древесных элементов, красиво будет смотреться полностью отделанный деревом потолок.
Этот материал уже есть на полу, стенах и мебели — лучше тогда использовать дерево только на отдельном участке потолка, иначе комната превратится в пещеру или нору.
4. Захватывающий фокус
Эффектные потолки с хаотичными прорезями, пропускающими свет, создают шикарную перспективу в современных интерьерах. Отличный вариант конструкции для спальни с невысокими стенами — это позволяет отказаться от громоздкой, нависающей над головой люстры, но при этом наполнить комнату мягким свечением, которое будет умиротворять перед сном.
5. Богатые текстуры
Стена за изголовьем кровати, сливающаяся с потолком, — нестандартный дизайнерский ход, который помогает создать в комнате глубокое ощущение роскошного отдыха. Посмотрите, как выглядят богатые текстуры золотой обивки вокруг кровати. На таком ложе вы точно будете ощущать себя звездой голливудского фильма!
6. Забавная игра
В детской бюджетно и просто можно оформить необычный потолок своими руками. Десяток пенопластовых панелей, задекорированных яркими тканями с интересными узорами и закрепленных на потолке в свободном порядке, вмиг наполнят спальню ребенка сказочной и волшебной атмосферой, от которой малыш придет в восторг.
7. Роскошная фактура
Всегда в ходе ремонта дизайнеры пытались достичь идеально ровной поверхности потолка, который отделывали светлыми тонами, чтобы он как можно меньше привлекал к себе внимания. Не пора ли отойти от стереотипов и сделать его фактурным с помощью ткани? Тканевые натяжные потолки, в отличие от поверхностей из гипсокартона, прекрасно пропускают воздух, гасят звуковые волны. Но главное, с дизайнерской точки зрения тканевые потолки открывают большой простор для игры с разнообразием цветов, эффектов и фактур.
8. Привлекательный контраст
Самый простой способ оформить эффектный и необычный потолок — выкрасить его в яркий цвет. В таком преображении он станет средоточием контраста, на фоне которого по-новому будут смотреться все интерьерные элементы. Чтобы избежать цветового дисбаланса, продублируйте цвет потолка на акцентной стене или обивке мебели — так интерьер получится максимально гармоничным.
9. Художественная перспектива
Еще один вариант оформления необычного потолка — художественные перспективы. Оклейте его обоями с геометрическими узорами, изображениями цветов или осенней листвы — с такой потолочной росписью комнату будет просто не узнать.
10. Звездное небо
А вот идея по оформлению потолка в черном цвете. Создайте на нем иллюзию ночного звездного неба с помощью точечных светильников — и ваша спальня заискрится и станет невероятно стильной, как с обложки журнала. Если же черный потолок будет перетекать на стены, то в комнате, как ни странно, появится иллюзия невесомости, которой, казалось бы, невозможно добиться темными тонами.
11. Черный акцент
Считаете сплошной черный потолок слишком смелым решением? Используйте его в виде акцента. Такой прием поможет исправить геометрию пространства, отлично замаскирует архитектурные несовершенства.
12. Завораживающая волна
На подвесных потолках можно интересно поиграть с геометрией — например, пустить волну. Она отлично сработает на увеличение пространства комнаты и наполнит ее нужной динамикой.
13. Типография
Буквы на бетонном потолке — действительно креативная идея, которая подойдет даже для спальни. Например, оформите потолочное покрытие любимой вдохновляющей цитатой — с такой типографической отделкой по вечерам будет легче расслабляться и быстрее погружаться в мир сновидений, а по утрам она станет играть роль стимула для новых свершений.
14. Лодка на потолке
Кто бы мог подумать, что старая деревянная лодка с веслами может стать частью декора потолка спальни? Для необычного и креативного дизайна интерьера загородного дома такая идея станет находкой. Просто, бюджетно, но как эффектно!
15. Объемный хаос
Тем, кто ценит разнообразие и характер гламурного индустриального шика, придется по душе скульптурный потолок из белых пластиковых панелей. Такой плавающий потолочный монтаж не только завораживает своей оригинальностью и объемом, но и играет немалую функциональную роль в интерьере — с его помощью можно идеально замаскировать все неровности и без труда спрятать проводку и провода светильников.
16. Карта мира
Сделать потолок необычным поможет не только геометрия, но и география. Вы любите путешествовать? Перенесите карту мира на потолочную конструкцию и эффектно подсветите ее. Так вы сможете оказаться в любом уголке земного шара, лишь подняв голову.
17. Волшебный цветок
Даже если у вас в комнате гладкий белый потолок и ремонт вы делать не собираетесь, преобразить интерьер можно с помощью шикарной люстры. Большой круглый светильник, по диаметру совпадающий с площадью потолка, например в форме объемного цветка, сложно отличить от гипсокартонной конструкции — от такого потолочного волшебства точно не смогут оторвать взор ваши гости.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники