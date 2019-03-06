20 лучших идей использования подоконника

Интересно оформленный подоконник может преобразить интерьер или даже подтолкнуть вас к внеочередному ремонту квартиры. А за идеями дело не станет.

Как правило, хозяйки видят свой подоконник либо уставленным цветами, либо совершенно пустым. Оба варианта неплохие. Но мы предлагаем вам посмотреть, во что превращается подоконник при наличии фантазии и умелых рук. Дизайнеры уверяют, что в хорошем дизайн-проекте подоконнику непременно уделяется много внимания.

1. Мини-сад

Отличная идея для любителей цветов и обладателей маленького подоконника. И для тех, кто не любит собирать опавшие листья и тратить много времени на полив и опрыскивание растений. Мини-садик, устроенный в большом горшке, будет очень мило выглядеть на подоконнике и требовать минимума внимания к себе. Конечно, поливать маленькие растения все равно придется, но если вы выберете суккуленты и добавите к ним декоративные элементы, то сможете без особых хлопот содержать такую живую композицию в полном порядке. Идеально держать такой садик на подоконнике из натурального или искусственного камня, чтобы вода и мокрая земля не портили столешницу.

Фото: minigardener.wordpress.com

2. Место для учебы ребенка

Обычно ребенку в квартире достается самая маленькая комната. При этом впихнуть в нее нужно и мебель, и кучу всяких важных детских вещей, а потом еще учебники, спортивные принадлежности, энциклопедии и игры… Подоконник может выручить вас и сэкономить минимум квадратный метр полезной площади. Просто установите широкую столешницу и разместите на ней ноутбук и учебные принадлежности ребенка. Удобное кресло довершит образ идеального рабочего места для подростка.

Фото: pinterest.it

3. Место для размышлений

Можно назвать такой мягкий уголок как угодно, но основная его функция — позволить хозяйке комнаты удобно устроиться у окна и помечтать, глядя на суровый мир из уютной и теплой спальни. Стилизовать такое местечко вам поможет дизайнер, сделав матрасик или подушку на подоконнике ярким акцентом, который будет отлично сочетаться с общей гаммой интерьера.

Фото: divadecor.ru

4. Сказка для малыша

Сказки помогают малышу познавать мир, развивают фантазию, учат осваивать навыки через игру и яркие образы. Но читать ребенку книги вслух — это одно, а перенести кусочек сказки в его комнату — совсем другое. И это нужно непременно сочетать. Персонажи из любимой книжки поселятся на подоконнике и будут участвовать в играх малыша тогда, когда он этого захочет.

Фото: pinterest.ru

5. Продолжение гарнитура на кухне

На кухне много места не бывает. Даже большая столешница гарнитура обычно заставлена кучей всего необходимого. Шкафы до потолка тоже забиты кастрюлями, посудой, баночками и другими важными для каждой хозяйки вещами. Вот пусть они там и остаются. А вы продляйте столешницу, превращая подоконник в удобный стол. Здесь можно завтракать, готовить обед, разбирать купленные продукты, хранить книги с кулинарными рецептами. А пить кофе и поглядывать в окошко — мало с чем сравнимое удовольствие.

Фото: design-homes.ru

6. Стол на лоджии

Отличный вариант, если у вас небольшая кухня или вы любите необычные интерьеры. Присоединив лоджию к кухне или гостиной, вы не только расширите помещение, но и получите вместо подоконника уютное место для дружеских посиделок. Высокие барные стулья не займут много места и пригодятся, если за обычным столом гостям будет тесно.

Фото: surfingbird.ru

7. Туалетный столик в спальне

Для макияжа нужен яркий свет, лучше всего естественный, льющийся ранним утром из большого окна. Здесь широкий подоконник превращается в туалетный столик, вмещая все баночки, коробочки, кисточки, карандаши, лаки и помады… Порядок соблюдать с таким столиком-подоконником проще простого: сделайте под столешницей выдвижные ящики и храните там все свои сокровища. Они не будут пылиться и всегда окажутся под рукой.

Фото: roomester.ru

8. Кровать для романтиков

Любите просыпаться с первыми солнечными лучами? Тогда спите как можно ближе к окну. В этом случае ближе уже некуда. Продлив подоконник и разместив на нем удобный матрас, вы сможете спать здесь со всеми удобствами. И даже если вместо солнечных лучей вас разбудит стук дождевых капель о стекло, романтики меньше не станет.

Фото: roomester.ru

9. Место для питомца

Все коты и многие собаки любят спать на подоконнике. Не спорьте со своими любимцами — просто устройте для них уютную лежанку, они будут вам благодарны. Поставьте рядом лампу с красивым абажуром — в пасмурную погоду под ней будет греться ваш питомец, а вы согреетесь душой, глядя на эту умилительную картину.

Фото: roomester.ru

10. Барная стойка

Опять возвращаемся на кухню и делаем там на подоконнике барную стойку. Тут же можно разместить красивые бутылки и коробки, чайные и кофейные наборы, шейкеры и миксеры. Беседовать с приятелем куда удобнее за рюмочкой хорошего напитка, не тратя времени на сервировку стола в гостиной.

Фото: podokonniki-ua.com.ua

11. Уголок для чтения

Умеренно широкая столешница подоконника — прекрасное место для чтения. Естественный свет полезнее, чем искусственный, а мягкие подушки и удобный матрасик позволят вам сидеть с комфортом и даже вздремнуть.

Фото: wallsumo.com

12. Рождественский уголок

Праздничное украшение квартиры нужно выполнять с душой и со вкусом. На подоконнике прекрасно смотрится композиция из маленьких елочек с рождественским декором и свечами. Спокойная палитра в духе скандинавских интерьеров будет перекликаться со снежным покровом за окном. Не забудьте про пледы, и непременно в пастельной гамме. Вообще, чем больше текстиля будет рядом с таким подоконником, тем лучше.

Фото: interiorspace.ru

13. Хранение детских игрушек

Приучать ребенка к порядку так же сложно, как и необходимо. Любая систематизация этого процесса пойдет на пользу и родителям, и малышам. Если вы устроите под оконной столешницей полочки, куда можно будет ставить корзины и коробки с игрушками, книгами, альбомами и карандашами, вы сэкономите место в комнате и сведете к минимуму риск наступить босыми ногами на твердые или острые детали конструктора. Мы знаем, как это больно. Матрасик на подоконнике выполняет больше декоративную роль, чем практическую, хотя поваляться на нем время от времени не откажется ни один ребенок.

Фото: pinterest.fr

14. Библиотека

Вы знаете, как красиво смотрятся старинные книги на подоконнике? Теперь точно знаете. Винтаж — дело серьезное, вы будете долго подбирать мини-библиотеку, которая поселится на подоконнике. Пыль, конечно, придется вытирать намного чаще, зато эстетическое удовольствие вы сможете получать ежедневно.

Фото: elmueble.com

15. Декор

Если не хотите выставлять книги напоказ, а зеленые растения в большом количестве вы не любите, украшайте подоконник в любом стиле, который вам нравится. Просто подбирайте предметы, которые смотрятся рядом гармонично и хотя бы условно могут составить логичную композицию. Яркий акцент в таком декоративном «коллаже» сыграет цветущий физалис или фиалка. Да хоть герань! Но одна.

Фото: elmueble.com

16. Раковина для посуды

Если вы не любите мыть посуду, значит, вы просто неправильно это делаете. То есть не там. Попробуйте установить кухонную раковину перед окном в столешнице — и вам не нужна будет даже посудомоечная машина. А солнечные лучи не оставят ни одного шанса разводам на тарелках — каждое крохотное пятнышко отлично видно при естественном освещении.

Фото: alexbego.ru

17. Место для умывания

Если вам повезло найти квартиру с окном в ванной комнате, обязательно устройте там умывальный уголок. Но не в углу, а прямо перед окном, сделав длинную столешницу с раковиной. А если она будет еще и деревянной, вам из такой ванной комнаты и выходить не захочется.

Фото: alexbego.ru

18. Столик для двоих

Такой уютный уголок напоминает столик в купе поезда. А что такое столик в купе? Это возможность не только выпить чай под перестук колес, но и поговорить с интересным человеком. Так зачем же куда-то ехать, если можно прямо у себя дома оформить такой романтический интерьер? Всего-то нужно оставить часть столешницы под окном и рядом разместить небольшие сиденья. Лучше из дерева. Так будет визуально теплее.

Фото: coffeetables.design

19. Трансформер

Для крохотной кухни, где даже маленький столик не поместится, а столешницу шире уже не сделать, есть отличный вариант. Это столешница-трансформер. При необходимости ее можно превратить в большой стол, а после ухода гостей снова сложить и освободить пространство. Делайте ее прямоугольной, если хотите закрыть батарею. Отличный элемент дизайна!

Фото: alexbego.ru

20. Свечи

Беспроигрышный вариант для любого интерьера и самого капризного хозяина — свечи. Они дарят тепло, уют, создают романтичный уголок в любой комнате. Подоконник со свечами красив всегда. Гостям точно понравится. А вы будете часто пополнять запас свечей, оценив эту замечательную идею по достоинству.