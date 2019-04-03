Какого цвета подобрать мебель для гостиной в стиле минимализм: 12 советов от ReRooms

Каким оттенкам отдать предпочтение при оформлении минималистичной гостиной — рассказывает ReRooms.
Основные черты стиля — функциональность предметов, лаконичность в декоре и простые формы. Это идеальный выбор для гостиной. Палитра отличается сдержанностью — используется не более трех цветов. И мебель для гостиной в стиле минимализм может выглядеть очень интересно.
1. Серый
Мягкая мебель светло-серого цвета выглядит изысканно и стильно. В компании
2. Белый
Это модный цвет сезона, позволяющий придать интерьеру воздушность и чистоту. В каталоге
3. Бежевый
Беж подчеркивает легкость стиля и создает в гостиной располагающую атмосферу. Мебельная фабрика «
4. Пудровый
Мягкая мебель незамысловатых форм и приятного пудрового оттенка привнесет в гостиную уют. К примеру, можно выбрать диван из каталога
5. Карамельный
Этот цвет придает гостиной тепло и комфорт. Очень красивые варианты мебели ждут вас в магазине
6. Темно-зеленыйные черты стиля — функциональность предметов, лаконичность в декоре и простые формы. Это идеальный выбор для гостиной. Палитра отличается сдержанностью — используется не более трех цветов. И мебель для гостиной в стиле минимализм может выглядеть очень интересно.
1. Серый
Мягкая мебель светло-серого цвета выглядит изысканно и стильно. В компании
2. Белый
Это модный цвет сезона, позволяющий придать интерьеру воздушность и чистоту. В каталоге
3. Бежевый
Беж подчеркивает легкость стиля и создает в гостиной располагающую атмосферу. Мебельная фабрика «
4. Пудровый
Мягкая мебель незамысловатых форм и приятного пудрового оттенка привнесет в гостиную уют. К примеру, можно выбрать диван из каталога
5. Карамельный
Этот цвет придает гостиной тепло и комфорт. Очень красивые варианты мебели ждут вас в магазине
6. Темно-зеленый
Наше портфолио более 10 000 проектов
Цвет зеленого мха помогает в создании спокойной атмосферы. В коллекции
7. Черный
Черный мягкий гарнитур с незамысловатой геометрией — идеальный вариант для гостиной в стиле минимализм. Такая мебель не утомляет и вносит нужные штрихи строгости и шарма в интерьер. Роскошный вариант дивана — в компании
8. Голубой
В качестве акцента можно добавить в интерьер диван голубого или лазурного цвета. В компании
9. Желтый
Сочные краски при умеренном использовании не возбраняются. Солнечно-желтый, цвета спелой дыни диван или кресло — восхитительное решение для гостиной в этом стиле. К примеру, бескаркасный лежак от бренда
10. Красный
Тоже сочный, яркий цвет, но при правильной дозировке весьма уместный.
11. Оливковый
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Не претенциозный, но при этом интересный цвет. В компании
12. Кремовый
Это классика стиля минимализм. Мебель кремового цвета всегда уместна в интерьере гостиной. В каталоге компании
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники