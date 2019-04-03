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Какого цвета подобрать мебель для гостиной в стиле минимализм: 12 советов от ReRooms


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Каким оттенкам отдать предпочтение при оформлении минималистичной гостиной — рассказывает ReRooms.

Содержание

Основные черты стиля — функциональность предметов, лаконичность в декоре и простые формы. Это идеальный выбор для гостиной. Палитра отличается сдержанностью — используется не более трех цветов. И мебель для гостиной в стиле минимализм может выглядеть очень интересно.


1. Серый

Мягкая мебель светло-серого цвета выглядит изысканно и стильно. В компании LifeStyle Unico можно подобрать элегантную мебель в стиле минимализм.

Фото № 1: Какого цвета подобрать мебель для гостиной в стиле минимализм: 12 советов от ReRoomsФото: cdn.home-designing.com

2. Белый

Это модный цвет сезона, позволяющий придать интерьеру воздушность и чистоту. В каталоге Neopolis Casa есть простые, но элегантные кушетки белого цвета.

Фото № 2: Какого цвета подобрать мебель для гостиной в стиле минимализм: 12 советов от ReRoomsФото: thespruce.com

3. Бежевый

Беж подчеркивает легкость стиля и создает в гостиной располагающую атмосферу. Мебельная фабрика «Шатура» предлагает прямоугольные диваны красивого бежевого оттенка.

Фото № 3: Какого цвета подобрать мебель для гостиной в стиле минимализм: 12 советов от ReRoomsФото: cdn.home-designing.com

4. Пудровый

Мягкая мебель незамысловатых форм и приятного пудрового оттенка привнесет в гостиную уют. К примеру, можно выбрать диван из каталога Kreslo.

Фото: nhfirefighters.org
1/2
Фото: i.pinimg.com
2/2

5. Карамельный

Этот цвет придает гостиной тепло и комфорт. Очень красивые варианты мебели ждут вас в магазине Indigorun.

Фото: cdn.home-designing.com
1/3
Фото: i.pinimg.com
2/3
Фото: i.pinimg.com
3/3

6. Темно-зеленыйные черты стиля — функциональность предметов, лаконичность в декоре и простые формы. Это идеальный выбор для гостиной. Палитра отличается сдержанностью — используется не более трех цветов. И мебель для гостиной в стиле минимализм может выглядеть очень интересно.


1. Серый

Мягкая мебель светло-серого цвета выглядит изысканно и стильно. В компании LifeStyle Unico можно подобрать элегантную мебель в стиле минимализм.

Фото № 1: Какого цвета подобрать мебель для гостиной в стиле минимализм: 12 советов от ReRoomsФото: cdn.home-designing.com

2. Белый

Это модный цвет сезона, позволяющий придать интерьеру воздушность и чистоту. В каталоге Neopolis Casa есть простые, но элегантные кушетки белого цвета.

Фото № 2: Какого цвета подобрать мебель для гостиной в стиле минимализм: 12 советов от ReRoomsФото: thespruce.com

3. Бежевый

Беж подчеркивает легкость стиля и создает в гостиной располагающую атмосферу. Мебельная фабрика «Шатура» предлагает прямоугольные диваны красивого бежевого оттенка.

Фото № 3: Какого цвета подобрать мебель для гостиной в стиле минимализм: 12 советов от ReRoomsФото: cdn.home-designing.com

4. Пудровый

Мягкая мебель незамысловатых форм и приятного пудрового оттенка привнесет в гостиную уют. К примеру, можно выбрать диван из каталога Kreslo.

Фото: nhfirefighters.org
1/2
Фото: i.pinimg.com
2/2

5. Карамельный

Этот цвет придает гостиной тепло и комфорт. Очень красивые варианты мебели ждут вас в магазине Indigorun.

Фото: cdn.home-designing.com
1/3
Фото: i.pinimg.com
2/3
Фото: i.pinimg.com
3/3

6. Темно-зеленый

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Цвет зеленого мха помогает в создании спокойной атмосферы. В коллекции бескаркасной мебели есть шикарные варианты угловых диванов глубокого изумрудного оттенка.

Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net
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Фото: stevenwardhair.com
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7. Черный

Черный мягкий гарнитур с незамысловатой геометрией — идеальный вариант для гостиной в стиле минимализм. Такая мебель не утомляет и вносит нужные штрихи строгости и шарма в интерьер. Роскошный вариант дивана — в компании Neopolis Casa

Фото: cdn.home-designing.com
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Фото: nativeasthma.org
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8. Голубой

В качестве акцента можно добавить в интерьер диван голубого или лазурного цвета. В компании LifeStyle Unico есть оригинальные предметы мягкой мебели в нужной палитре.

Фото: inhabitat.com
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Фото: hr5v73bt2e7udmky2wffjz92-wpengine.netdna-ssl.com
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9. Желтый

Сочные краски при умеренном использовании не возбраняются. Солнечно-желтый, цвета спелой дыни диван или кресло — восхитительное решение для гостиной в этом стиле. К примеру, бескаркасный лежак от бренда Kreslo отлично впишется в интерьер.

Фото: nytexas.com
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Фото: cdn.decoist.com
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10. Красный

Тоже сочный, яркий цвет, но при правильной дозировке весьма уместный.

Фото: architecturebeast.com
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Фото: i.pinimg.com
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11. Оливковый

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Не претенциозный, но при этом интересный цвет. В компании LifeStyle Unico  можно подобрать кресла и диваны оливкового оттенка.

Фото: emilygarrisonphotography.com
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Фото: serdalgur.com
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12. Кремовый

Это классика стиля минимализм. Мебель кремового цвета всегда уместна в интерьере гостиной. В каталоге компании LifeStyle Unico есть модели в этой палитре.

Фото: saetha.com
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Фото: nwhistorycourse.org
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#Стиль#цвет#минимализм#Гостиная
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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03. План разметки электрики

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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