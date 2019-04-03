Какого цвета подобрать мебель для гостиной в стиле минимализм: 12 советов от ReRooms

Этот цвет придает гостиной тепло и комфорт. Очень красивые варианты мебели ждут вас в магазине Indigorun .

Мягкая мебель незамысловатых форм и приятного пудрового оттенка привнесет в гостиную уют. К примеру, можно выбрать диван из каталога Kreslo .

Беж подчеркивает легкость стиля и создает в гостиной располагающую атмосферу. Мебельная фабрика « Шатура » предлагает прямоугольные диваны красивого бежевого оттенка.

Это модный цвет сезона, позволяющий придать интерьеру воздушность и чистоту. В каталоге Neopolis Casa есть простые, но элегантные кушетки белого цвета.

Мягкая мебель светло-серого цвета выглядит изысканно и стильно. В компании LifeStyle Unico можно подобрать элегантную мебель в стиле минимализм.

Этот цвет придает гостиной тепло и комфорт. Очень красивые варианты мебели ждут вас в магазине Indigorun .

Мягкая мебель незамысловатых форм и приятного пудрового оттенка привнесет в гостиную уют. К примеру, можно выбрать диван из каталога Kreslo .

Беж подчеркивает легкость стиля и создает в гостиной располагающую атмосферу. Мебельная фабрика « Шатура » предлагает прямоугольные диваны красивого бежевого оттенка.

Это модный цвет сезона, позволяющий придать интерьеру воздушность и чистоту. В каталоге Neopolis Casa есть простые, но элегантные кушетки белого цвета.

Мягкая мебель светло-серого цвета выглядит изысканно и стильно. В компании LifeStyle Unico можно подобрать элегантную мебель в стиле минимализм.

Основные черты стиля — функциональность предметов, лаконичность в декоре и простые формы. Это идеальный выбор для гостиной. Палитра отличается сдержанностью — используется не более трех цветов. И мебель для гостиной в стиле минимализм может выглядеть очень интересно.

Четырёхкомнатная и более

Цвет зеленого мха помогает в создании спокойной атмосферы. В коллекции бескаркасной мебели есть шикарные варианты угловых диванов глубокого изумрудного оттенка.

Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net

1 /2 Фото: stevenwardhair.com

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7. Черный

Черный мягкий гарнитур с незамысловатой геометрией — идеальный вариант для гостиной в стиле минимализм. Такая мебель не утомляет и вносит нужные штрихи строгости и шарма в интерьер. Роскошный вариант дивана — в компании Neopolis Casa

Фото: cdn.home-designing.com

1 /2 Фото: nativeasthma.org

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8. Голубой

В качестве акцента можно добавить в интерьер диван голубого или лазурного цвета. В компании LifeStyle Unico есть оригинальные предметы мягкой мебели в нужной палитре.

Фото: inhabitat.com

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9. Желтый

Сочные краски при умеренном использовании не возбраняются. Солнечно-желтый, цвета спелой дыни диван или кресло — восхитительное решение для гостиной в этом стиле. К примеру, бескаркасный лежак от бренда Kreslo отлично впишется в интерьер.

Фото: nytexas.com

1 /2 Фото: cdn.decoist.com

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10. Красный

Тоже сочный, яркий цвет, но при правильной дозировке весьма уместный.

Фото: architecturebeast.com

1 /2 Фото: i.pinimg.com

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11. Оливковый

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Не претенциозный, но при этом интересный цвет. В компании LifeStyle Unico можно подобрать кресла и диваны оливкового оттенка.

Фото: emilygarrisonphotography.com

1 /2 Фото: serdalgur.com

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12. Кремовый

Это классика стиля минимализм. Мебель кремового цвета всегда уместна в интерьере гостиной. В каталоге компании LifeStyle Unico есть модели в этой палитре.