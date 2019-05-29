12 оригинальных идей использования кружева в интерьере

Сегодня кружева используют не только для декорирования одежды и элементов интерьера, но и для оформления целых помещений. Благодаря такому необычному декору ваша квартира приобретет атмосферу элегантности и роскоши.

Как украсить дом с помощью кружев так, чтобы каждый гость смотрел на ваш интерьер с замиранием сердца? У нас есть ответ! ReRooms подготовил 12 интересных и необычных идей использования кружева в интерьере.

В каких стилях лучше всего использовать кружева? Отлично подойдут:

Но не следует забывать и про другие стили, например про лофт, где изделия из кружева будут смотреться очень необычно и интересно.

1. Занавески

Один из классических способов декорирования интерьера кружевом — занавески. Их можно купить или сшить на заказ. Главный плюс второго варианта — мастер воплотит в жизнь именно вашу задумку и такие шторы будут радовать намного больше покупных.

Кружевные занавески отлично подойдут как для спальни, так и для кухни, наполняя помещения домашним уютом и легкостью. Только представьте, как волшебно будет отображаться солнечный свет на стенах, пробиваясь сквозь причудливые узоры кружева!

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2. Светильники

Знаете, в чем большой плюс использования кружева в интерьере? Это возможность не покупать готовые изделия в магазине, а самостоятельно сделать какую-либо вещь и задекорировать ее. Для этого вам понадобятся ваша фантазия, умелые руки и парочка вещей, благодаря которым и родится шедевр. Просто найдите в Интернете обучающие мастер-классы и видеоуроки — и вы с легкостью воплотите свои идеи.

Если у вас нет лишних денег, но есть желание поменять старую люстру или светильник, сделайте абажур своими руками. Будьте уверены, что такого декора вы больше ни у кого не увидите.

Такие приборы будут выполнять функцию освещения и станут декоративным элементом. Они привнесут в вашу комнату не только красоту, но и романтику. Как и в случае со шторами, стены наполнятся волшебными узорами с помощью отбрасываемых теней.

При использовании таких ламп мы советуем красить стены в однотонный цвет или клеить гладкие обои. Так узор будет смотреться еще ярче и оригинальнее.

Фото: shopify.com

1 /2 Фото: i0.wp.com

2 /2

Потолочный светильник Maytoni Pascal C908-CL-03-W 6 490 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесной светильник Maytoni Dream F010-22-N 2 900 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Кровать (покрывало)

Кружева способны изменить любую невзрачную вещь и подарить ей новую жизнь. Так и в случае с вашей кроватью. Стоит только заменить обычное покрывало на кружевное — и постель заиграет новыми красками. Появится ощущение, что кружевной плед на кровати напоминает морозный узор на стекле.

Что касается цвета постельного белья, поверх которого вы и постелите покрывало, то здесь нет никаких строгих правил. Если выберете светлую однотонную гамму, вы получите очень нежный и воздушный вариант, но можно и поэкспериментировать, постелив под покрывало яркую ткань или с узором. На таком фоне кружево будет играть главную роль, приковывая все внимание к себе.

Фото: macrame-lace.com

Свадебный набор с покрывалом пике FUNDA, евро с кружевом от Gelin home, розовый 30 600 руб.* Купить *Цена может измениться Покрывало на двуспальную кровать, 240 х 260, белое, Gold 16AMR-GOLD PK2.01-WH 10 540 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Скатерть

Кружевная скатерть станет отличным дополнением для кухни в стиле прованс или шебби-шик. Необязательно использовать кружево классического белого цвета. Отлично подойдут розовые и бежевые оттенки, которые создадут атмосферу праздника.

Нет необходимости полностью накрывать стол кружевной скатертью. Выберите однотонную ткань неярких оттенков, поверх которой можно положить кружевные салфетки. Таким образом можно сделать лишь акцент на столе, а не привлекать к нему все внимание.

Фото: heritagelace.com

1 /2 Фото: shopify.com

2 /2

Кружевная скатерть с салфетками SL Snow, 180 x 270 4 990 руб.* Купить *Цена может измениться Скатерть № 11 12 000 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Подушки

Представьте себя особой королевских кровей, которая нежится в постели в окружении большого количества подушек, где есть и кружевные. Думаем, ваше настроение моментально бы улучшилось. Украсить подушками можно не только кровать в спальне, но и диван в гостиной. Так вы создадите более уютное пространство.

Не используйте все подушки с чехлом или элементами из кружева — вы рискуете перегрузить интерьер комнаты, а подушки могут слиться в одно сплошное пятно.

Для того чтобы этого избежать, декорируйте две или три подушки. Необязательно для этого использовать чехол из кружева — можно купить наволочку с имитацией кружевного рисунка.

Фото: deringhall.com



Подушки «Дуэт», комплект 2 800 руб.* Купить *Цена может измениться Подушка «Нега» 1 500 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Декор

Важно помнить, что интерьер вашей комнаты строится на мелочах, именно они создают общее настроение и дарят новый облик помещению. Даже маленькие вставки из кружева сделают обстановку более праздничной, волшебной и уютной.

Отлично будут смотреться:

подсвечники,

рамки для фотографий,

салфетки,

ловцы снов,

зеркала и многие другие вещи.

Для декорирования или изготовления этих вещей вам не понадобится много кружева, достаточно будет маленьких элементов.

Фото: decoist.com



7. Мебель

Для того чтобы преобразить интерьер, не обязательно использовать настоящее кружево — существуют различные варианты имитации этого материала, которые будут смотреться ничуть не хуже оригинала.



Используйте золотую или серебряную краску для того, чтобы преобразить мебель. Сделайте трафарет или возьмите настоящую кружевную салфетку, чтобы с помощью краски оставить на поверхности оттиск кружевного рисунка.



Для придания интерьеру большей оригинальности украсьте комод или тумбочку декоративными кнопками в форме ажурных узоров, как это показано на фотографии ниже.



Для создания гармоничной и завершенной композиции кружевные узоры должны присутствовать на нескольких поверхностях (например на спинке кровати, на светильниках, зеркале и вазах), как это показано на фотографии ниже. Такая мебель станет настоящим арт-объектом в вашем доме.

Фото: meublespedia.club

1 /2 Фото: mosaikdesign.com

2 /2

Комод «Веро 1» бук, старая вишня 25 948 руб.* Купить *Цена может измениться Консоль «Королевская лилия», версия М 17 500 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Пол

Хотите, чтобы пол в вашей квартире напоминал пол в богатом замке? Проще простого. Мы предложим вам три интересных варианта, а что выбрать — решайте сами.

Первый вариант: приобретите ковер, который имитирует кружевные узоры. Чтобы кружево смотрелось богаче и интереснее, поставьте сверху зеркальный столик, который будет красиво отражать узоры.ltr">Сегодня кружева используют не только для декорирования одежды и элементов интерьера, но и для оформления целых помещений. Благодаря такому необычному декору ваша квартира приобретет атмосферу элегантности и роскоши.

Как украсить дом с помощью кружев так, чтобы каждый гость смотрел на ваш интерьер с замиранием сердца? У нас есть ответ! ReRooms подготовил 12 интересных и необычных идей использования кружева в интерьере.

В каких стилях лучше всего использовать кружева? Отлично подойдут:

Но не следует забывать и про другие стили, например про лофт, где изделия из кружева будут смотреться очень необычно и интересно.

1. Занавески

Один из классических способов декорирования интерьера кружевом — занавески. Их можно купить или сшить на заказ. Главный плюс второго варианта — мастер воплотит в жизнь именно вашу задумку и такие шторы будут радовать намного больше покупных.

Кружевные занавески отлично подойдут как для спальни, так и для кухни, наполняя помещения домашним уютом и легкостью. Только представьте, как волшебно будет отображаться солнечный свет на стенах, пробиваясь сквозь причудливые узоры кружева!

Тюлевая штора на ленте ажурная белая 145 х 300 939 руб.* Купить *Цена может измениться Кружево «Шантильи» 13 500 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Светильники

Знаете, в чем большой плюс использования кружева в интерьере? Это возможность не покупать готовые изделия в магазине, а самостоятельно сделать какую-либо вещь и задекорировать ее. Для этого вам понадобятся ваша фантазия, умелые руки и парочка вещей, благодаря которым и родится шедевр. Просто найдите в Интернете обучающие мастер-классы и видеоуроки — и вы с легкостью воплотите свои идеи.

Если у вас нет лишних денег, но есть желание поменять старую люстру или светильник, сделайте абажур своими руками. Будьте уверены, что такого декора вы больше ни у кого не увидите.

Такие приборы будут выполнять функцию освещения и станут декоративным элементом. Они привнесут в вашу комнату не только красоту, но и романтику. Как и в случае со шторами, стены наполнятся волшебными узорами с помощью отбрасываемых теней.

При использовании таких ламп мы советуем красить стены в однотонный цвет или клеить гладкие обои. Так узор будет смотреться еще ярче и оригинальнее.

Фото: shopify.com

1 /2 Фото: i0.wp.com

2 /2

Потолочный светильник Maytoni Pascal C908-CL-03-W 6 490 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесной светильник Maytoni Dream F010-22-N 2 900 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Кровать (покрывало)

Кружева способны изменить любую невзрачную вещь и подарить ей новую жизнь. Так и в случае с вашей кроватью. Стоит только заменить обычное покрывало на кружевное — и постель заиграет новыми красками. Появится ощущение, что кружевной плед на кровати напоминает морозный узор на стекле.

Что касается цвета постельного белья, поверх которого вы и постелите покрывало, то здесь нет никаких строгих правил. Если выберете светлую однотонную гамму, вы получите очень нежный и воздушный вариант, но можно и поэкспериментировать, постелив под покрывало яркую ткань или с узором. На таком фоне кружево будет играть главную роль, приковывая все внимание к себе.

Фото: macrame-lace.com

Свадебный набор с покрывалом пике FUNDA, евро с кружевом от Gelin home, розовый 30 600 руб.* Купить *Цена может измениться Покрывало на двуспальную кровать, 240 х 260, белое, Gold 16AMR-GOLD PK2.01-WH 10 540 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Скатерть

Кружевная скатерть станет отличным дополнением для кухни в стиле прованс или шебби-шик. Необязательно использовать кружево классического белого цвета. Отлично подойдут розовые и бежевые оттенки, которые создадут атмосферу праздника.

Нет необходимости полностью накрывать стол кружевной скатертью. Выберите однотонную ткань неярких оттенков, поверх которой можно положить кружевные салфетки. Таким образом можно сделать лишь акцент на столе, а не привлекать к нему все внимание.

Фото: heritagelace.com

1 /2 Фото: shopify.com

2 /2

Кружевная скатерть с салфетками SL Snow, 180 x 270 4 990 руб.* Купить *Цена может измениться Скатерть № 11 12 000 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Подушки

Представьте себя особой королевских кровей, которая нежится в постели в окружении большого количества подушек, где есть и кружевные. Думаем, ваше настроение моментально бы улучшилось. Украсить подушками можно не только кровать в спальне, но и диван в гостиной. Так вы создадите более уютное пространство.

Не используйте все подушки с чехлом или элементами из кружева — вы рискуете перегрузить интерьер комнаты, а подушки могут слиться в одно сплошное пятно.

Для того чтобы этого избежать, декорируйте две или три подушки. Необязательно для этого использовать чехол из кружева — можно купить наволочку с имитацией кружевного рисунка.

Фото: deringhall.com



Подушки «Дуэт», комплект 2 800 руб.* Купить *Цена может измениться Подушка «Нега» 1 500 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Декор

Важно помнить, что интерьер вашей комнаты строится на мелочах, именно они создают общее настроение и дарят новый облик помещению. Даже маленькие вставки из кружева сделают обстановку более праздничной, волшебной и уютной.

Отлично будут смотреться:

подсвечники,

рамки для фотографий,

салфетки,

ловцы снов,

зеркала и многие другие вещи.

Для декорирования или изготовления этих вещей вам не понадобится много кружева, достаточно будет маленьких элементов.

Фото: decoist.com



7. Мебель

Для того чтобы преобразить интерьер, не обязательно использовать настоящее кружево — существуют различные варианты имитации этого материала, которые будут смотреться ничуть не хуже оригинала.



Используйте золотую или серебряную краску для того, чтобы преобразить мебель. Сделайте трафарет или возьмите настоящую кружевную салфетку, чтобы с помощью краски оставить на поверхности оттиск кружевного рисунка.



Для придания интерьеру большей оригинальности украсьте комод или тумбочку декоративными кнопками в форме ажурных узоров, как это показано на фотографии ниже.



Для создания гармоничной и завершенной композиции кружевные узоры должны присутствовать на нескольких поверхностях (например на спинке кровати, на светильниках, зеркале и вазах), как это показано на фотографии ниже. Такая мебель станет настоящим арт-объектом в вашем доме.

Фото: meublespedia.club

1 /2 Фото: mosaikdesign.com

2 /2

Комод «Веро 1» бук, старая вишня 25 948 руб.* Купить *Цена может измениться Консоль «Королевская лилия», версия М 17 500 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Пол

Хотите, чтобы пол в вашей квартире напоминал пол в богатом замке? Проще простого. Мы предложим вам три интересных варианта, а что выбрать — решайте сами.

Первый вариант: приобретите ковер, который имитирует кружевные узоры. Чтобы кружево смотрелось богаче и интереснее, поставьте сверху зеркальный столик, который будет красиво отражать узоры.