Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов

Накладные планки оптимально подходят для разделения помещения на зоны. К примеру, контрастными настенными молдингами можно выделить кухонное пространство в квартире-студии или же обозначить место для учебы и чтения в детской комнате. Такой способ не утяжеляет интерьер и избавляет от необходимости устанавливать перегородки и ширмы. Таким образом, помещение остается просторным, не заставленным множеством элементов и при этом функциональным.

Молдинги изготавливают из полиуретана, гипса, древесины, металла, картона и других материалов. Размеры планок варьируются — от тонких и изящных до массивных и броских. Форма изделий может быть любой: круглой, прямой, гибкой (с каучуком в составе). Такие изделия успешно используются в решении определенных задач в интерьере. В дизайн проекте квартиры специалист поможет подобрать идеальный вариант.

Накладные планки оптимально подходят для разделения помещения на зоны. К примеру, контрастными настенными молдингами можно выделить кухонное пространство в квартире-студии или же обозначить место для учебы и чтения в детской комнате. Такой способ не утяжеляет интерьер и избавляет от необходимости устанавливать перегородки и ширмы. Таким образом, помещение остается просторным, не заставленным множеством элементов и при этом функциональным.нгами называют рельефные элементы, которые предназначены для аккуратного и креативного декора внутренних стен. Это могут быть рамы для картин, рейки, вставки и даже лепнина.

Молдинги изготавливают из полиуретана, гипса, древесины, металла, картона и других материалов. Размеры планок варьируются — от тонких и изящных до массивных и броских. Форма изделий может быть любой: круглой, прямой, гибкой (с каучуком в составе). Такие изделия успешно используются в решении определенных задач в интерьере. В дизайн проекте квартиры специалист поможет подобрать идеальный вариант.

Молдингами называют рельефные элементы, которые предназначены для аккуратного и креативного декора внутренних стен. Это могут быть рамы для картин, рейки, вставки и даже лепнина.

В салонах Pittera можно найти интересные решения: молдинги с затейливыми узорами, витые кронштейны, изящные сандрики — по цене от 900 рублей.

Фото: trustedpeople.ie

2. Скрыть дефекты стен

Идеальных стен не бывает, и с помощью молдингов можно аккуратно скрыть неровности, стыки, другие недостатки покрытия. Для этого выбирают элементы, подходящие по размеру, и создают композицию (арку, раму и прочее), заклеивая дефекты. При помощи молдингов корректируют несовершенства планировки помещения. Вертикальные панели зрительно увеличивают высоту, вытягивают пространство, горизонтальные же визуально расширяют площадь. В строительном магазине Decomaster можно найти декоративные панели по цене около 300 рублей.

Фото: classicaladdiction.com

1 /2 Фото: bfdrona.com

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3. Использовать как элементы декора

Молдинги — это не только планки с рельефными узорами. Это и волюты, и сандрики, и карнизы, и готовые решения. С их помощью можно сделать стену интересной и придать интерьеру особенный стиль. Элегантно смотрятся молдинги в классическом и готическом стиле, а также в ампире и барокко. Комбинируя обои и планки, вы создадите арки, рамы и другие композиции. В магазинах «Европласт» представлен довольно широкий ассортимент декоративных настенных панелей по цене от 1 760 рублей.

Фото: ampir.ru

4. Расставить акценты

С помощью этих декоративных панелей можно подчеркнуть красивые светильники, бра, картины, фотографии, зеркала и даже предметы мебели. Это позволяет создать оригинальный, запоминающийся интерьер. Большой выбор молдингов есть в строительном магазине «Леруа Мерлен» . Цены — от 21 рубля за элемент.

Фото: pinterest.com

5. Обустроить декоративный камин

Конструкции декоративных каминов могут быть сложными и не самыми выгодными по цене. Однако в ассортименте молдингов есть и каминные, и нишевые. Такой элемент выглядит в интерьере очень стильно. В «Лепи декор» можно найти нужную отделку по цене от 2 976 рублей.

Фото: fairbanksinstitute.org

6. Придать интерьеру интересный вид

Широкие панели с карнизами могут стать очень эффектным элементом дизайна помещения. Это позволяет скрыть недостатки стены и зрительно увеличить пространство. Отличная идея — окрасить молдинги в подходящий вашему интерьеру цвет и получить оригинальный результат. В магазине «Ампир декор» вы найдете молдинги и с рельефом — от 1 000 рублей за элемент. Можно выбрать тонкие планки, а нижнюю или верхнюю часть стены выделить обоями.

Фото: panelmaster.co.uk

7. Оклеить стены прямоугольниками

Из тонких планок или багетов можно сделать на стенах интересную композицию из прямоугольников. Это классический способ декора. Наиболее выигрышно смотрятся белые рейки на фоне закрашенной стены. В магазине AccentDecor есть разнообразный ассортимент молдингов, подходящих для реализации задумки.

Фото: pinterest.com

8. Декорировать ванную комнату

Модная деревянная обшивка стен-буазери выглядит роскошно, но для ванной комнаты больше подойдут элементы из полиуретана и других материалов, устойчивых к воздействию воды. С их помощью можно декорировать всю стену и придать интерьеру необычный и уютный вид. В интернет-магазине Lepmarket есть как гладкие, так и рельефные панели.

Фото: houselogic.com

9. Использовать вместо обоев

Стены, декорированные панелями и рейками, при наличии вкуса у дизайнера выглядят лучше самых дорогих обоев. Вам не нужно выравнивать поверхность или ограничивать себя в выборе цвета. В интернет-магазине «Лепные декоры» можно найти и цветные молдинги.

Фото: monmouthblues.com

10. Создать яркий элемент

Обычно молдинги — это целая композиция. Но не всегда в этом есть необходимость. Тогда можно выбрать единичные украшения для стен. Например розетки, накладки, лепнину. Для классического стиля, рококо, барокко — это идеальное дополнение. В магазине Piterra есть роскошный выбор.