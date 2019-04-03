Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов

ReRooms расскажет, где приобрести молдинги и как их успешно применять.
Молдингами называют рельефные элементы, которые предназначены для аккуратного и креативного декора внутренних стен. Это могут быть рамы для картин, рейки, вставки и даже лепнина.
Молдинги изготавливают из полиуретана, гипса, древесины, металла, картона и других материалов. Размеры планок варьируются — от тонких и изящных до массивных и броских. Форма изделий может быть любой: круглой, прямой, гибкой (с каучуком в составе). Такие изделия успешно используются в решении определенных задач в интерьере. В дизайн проекте квартиры специалист поможет подобрать идеальный вариант.
1. Зонировать помещение
Накладные планки оптимально подходят для разделения помещения на зоны. К примеру, контрастными настенными молдингами можно выделить кухонное пространство в квартире-студии или же обозначить место для учебы и чтения в детской комнате. Такой способ не утяжеляет интерьер и избавляет от необходимости устанавливать перегородки и ширмы. Таким образом, помещение остается просторным, не заставленным множеством элементов и при этом функциональным.нгами называют рельефные элементы, которые предназначены для аккуратного и креативного декора внутренних стен. Это могут быть рамы для картин, рейки, вставки и даже лепнина.
Молдинги изготавливают из полиуретана, гипса, древесины, металла, картона и других материалов. Размеры планок варьируются — от тонких и изящных до массивных и броских. Форма изделий может быть любой: круглой, прямой, гибкой (с каучуком в составе). Такие изделия успешно используются в решении определенных задач в интерьере. В дизайн проекте квартиры специалист поможет подобрать идеальный вариант.
1. Зонировать помещение
Накладные планки оптимально подходят для разделения помещения на зоны. К примеру, контрастными настенными молдингами можно выделить кухонное пространство в квартире-студии или же обозначить место для учебы и чтения в детской комнате. Такой способ не утяжеляет интерьер и избавляет от необходимости устанавливать перегородки и ширмы. Таким образом, помещение остается просторным, не заставленным множеством элементов и при этом функциональным.
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2. Скрыть дефекты стен
Идеальных стен не бывает, и с помощью молдингов можно аккуратно скрыть неровности, стыки, другие недостатки покрытия. Для этого выбирают элементы, подходящие по размеру, и создают композицию (арку, раму и прочее), заклеивая дефекты. При помощи молдингов корректируют несовершенства планировки помещения. Вертикальные панели зрительно увеличивают высоту, вытягивают пространство, горизонтальные же визуально расширяют площадь. В строительном магазине
3. Использовать как элементы декора
Молдинги — это не только планки с рельефными узорами. Это и волюты, и сандрики, и карнизы, и готовые решения. С их помощью можно сделать стену интересной и придать интерьеру особенный стиль. Элегантно смотрятся молдинги в классическом и готическом стиле, а также в ампире и барокко. Комбинируя обои и планки, вы создадите арки, рамы и другие композиции. В магазинах
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4. Расставить акценты
С помощью этих декоративных панелей можно подчеркнуть красивые светильники, бра, картины, фотографии, зеркала и даже предметы мебели. Это позволяет создать оригинальный, запоминающийся интерьер. Большой выбор
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5. Обустроить декоративный камин
Конструкции декоративных каминов могут быть сложными и не самыми выгодными по цене. Однако в ассортименте молдингов есть и каминные, и нишевые. Такой элемент выглядит в интерьере очень стильно. В
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6. Придать интерьеру интересный вид
Широкие панели с карнизами могут стать очень эффектным элементом дизайна помещения. Это позволяет скрыть недостатки стены и зрительно увеличить пространство. Отличная идея — окрасить молдинги в подходящий вашему интерьеру цвет и получить оригинальный результат. В магазине
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7. Оклеить стены прямоугольниками
Из тонких планок или багетов можно сделать на стенах интересную композицию из прямоугольников. Это классический способ декора. Наиболее выигрышно смотрятся белые рейки на фоне закрашенной стены. В магазине
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8. Декорировать ванную комнату
Модная деревянная обшивка стен-буазери выглядит роскошно, но для ванной комнаты больше подойдут элементы из полиуретана и других материалов, устойчивых к воздействию воды. С их помощью можно декорировать всю стену и придать интерьеру необычный и уютный вид. В интернет-магазине
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9. Использовать вместо обоев
Стены, декорированные панелями и рейками, при наличии вкуса у дизайнера выглядят лучше самых дорогих обоев. Вам не нужно выравнивать поверхность или ограничивать себя в выборе цвета. В интернет-магазине
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10. Создать яркий элемент
Обычно молдинги — это целая композиция. Но не всегда в этом есть необходимость. Тогда можно выбрать единичные украшения для стен. Например розетки, накладки, лепнину. Для классического стиля, рококо, барокко — это идеальное дополнение. В магазине
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники