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Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов


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ReRooms расскажет, где приобрести молдинги и как их успешно применять.

Содержание

Молдингами называют рельефные элементы, которые предназначены для аккуратного и креативного декора внутренних стен. Это могут быть рамы для картин, рейки, вставки и даже лепнина.

Молдинги изготавливают из полиуретана, гипса, древесины, металла, картона и других материалов. Размеры планок варьируются — от тонких и изящных до массивных и броских. Форма изделий может быть любой: круглой, прямой, гибкой (с каучуком в составе). Такие изделия успешно используются в решении определенных задач в интерьере. В дизайн проекте квартиры специалист поможет подобрать идеальный вариант.

1. Зонировать помещение

Накладные планки оптимально подходят для разделения помещения на зоны. К примеру, контрастными настенными молдингами можно выделить кухонное пространство в квартире-студии или же обозначить место для учебы и чтения в детской комнате. Такой способ не утяжеляет интерьер и избавляет от необходимости устанавливать перегородки и ширмы. Таким образом, помещение остается просторным, не заставленным множеством элементов и при этом функциональным.нгами называют рельефные элементы, которые предназначены для аккуратного и креативного декора внутренних стен. Это могут быть рамы для картин, рейки, вставки и даже лепнина.

Молдинги изготавливают из полиуретана, гипса, древесины, металла, картона и других материалов. Размеры планок варьируются — от тонких и изящных до массивных и броских. Форма изделий может быть любой: круглой, прямой, гибкой (с каучуком в составе). Такие изделия успешно используются в решении определенных задач в интерьере. В дизайн проекте квартиры специалист поможет подобрать идеальный вариант.

1. Зонировать помещение

Накладные планки оптимально подходят для разделения помещения на зоны. К примеру, контрастными настенными молдингами можно выделить кухонное пространство в квартире-студии или же обозначить место для учебы и чтения в детской комнате. Такой способ не утяжеляет интерьер и избавляет от необходимости устанавливать перегородки и ширмы. Таким образом, помещение остается просторным, не заставленным множеством элементов и при этом функциональным.

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В салонах Pittera можно найти интересные решения: молдинги с затейливыми узорами, витые кронштейны, изящные сандрики — по цене от 900 рублей.

Фото № 1: Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов

Фото: trustedpeople.ie

2. Скрыть дефекты стен

Идеальных стен не бывает, и с помощью молдингов можно аккуратно скрыть неровности, стыки, другие недостатки покрытия. Для этого выбирают элементы, подходящие по размеру, и создают композицию (арку, раму и прочее), заклеивая дефекты. При помощи молдингов корректируют несовершенства планировки помещения. Вертикальные панели зрительно увеличивают высоту, вытягивают пространство, горизонтальные же визуально расширяют площадь. В строительном магазине Decomaster можно найти декоративные панели по цене около 300 рублей.

Фото: classicaladdiction.com
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Фото: bfdrona.com
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3. Использовать как элементы декора

Молдинги — это не только планки с рельефными узорами. Это и волюты, и сандрики, и карнизы, и готовые решения. С их помощью можно сделать стену интересной и придать интерьеру особенный стиль. Элегантно смотрятся молдинги в классическом и готическом стиле, а также в ампире и барокко. Комбинируя обои и планки, вы создадите арки, рамы и другие композиции. В магазинах «Европласт» представлен довольно широкий ассортимент декоративных настенных панелей по цене от 1 760 рублей.

Фото № 2: Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов

Фото: ampir.ru

4. Расставить акценты

С помощью этих декоративных панелей можно подчеркнуть красивые светильники, бра, картины, фотографии, зеркала и даже предметы мебели. Это позволяет создать оригинальный, запоминающийся интерьер. Большой выбор молдингов есть в строительном магазине «Леруа Мерлен». Цены — от 21 рубля за элемент.

Фото № 3: Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов

Фото: pinterest.com

5. Обустроить декоративный камин

Конструкции декоративных каминов могут быть сложными и не самыми выгодными по цене. Однако в ассортименте молдингов есть и каминные, и нишевые. Такой элемент выглядит в интерьере очень стильно. В «Лепи декор» можно найти нужную отделку по цене от 2 976 рублей.

Фото № 4: Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов

Фото: fairbanksinstitute.org

6. Придать интерьеру интересный вид

Широкие панели с карнизами могут стать очень эффектным элементом дизайна помещения. Это позволяет скрыть недостатки стены и зрительно увеличить пространство. Отличная идея — окрасить молдинги в подходящий вашему интерьеру цвет и получить оригинальный результат. В магазине «Ампир декор» вы найдете молдинги и с рельефом — от 1 000 рублей за элемент. Можно выбрать тонкие планки, а нижнюю или верхнюю часть стены выделить обоями.

Фото № 5: Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов

Фото: panelmaster.co.uk

7. Оклеить стены прямоугольниками

Из тонких планок или багетов можно сделать на стенах интересную композицию из прямоугольников. Это классический способ декора. Наиболее выигрышно смотрятся белые рейки на фоне закрашенной стены. В магазине AccentDecor есть разнообразный ассортимент молдингов, подходящих для реализации задумки.

Фото № 6: Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов

Фото: pinterest.com

8. Декорировать ванную комнату

Модная деревянная обшивка стен-буазери выглядит роскошно, но для ванной комнаты больше подойдут элементы из полиуретана и других материалов, устойчивых к воздействию воды. С их помощью можно декорировать всю стену и придать интерьеру необычный и уютный вид. В интернет-магазине Lepmarket есть как гладкие, так и рельефные панели.

Фото № 7: Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов

Фото: houselogic.com

9. Использовать вместо обоев

Стены, декорированные панелями и рейками, при наличии вкуса у дизайнера выглядят лучше самых дорогих обоев. Вам не нужно выравнивать поверхность или ограничивать себя в выборе цвета. В интернет-магазине «Лепные декоры» можно найти и цветные молдинги.

Фото № 8: Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов

Фото: monmouthblues.com

10. Создать яркий элемент

Обычно молдинги — это целая композиция. Но не всегда в этом есть необходимость. Тогда можно выбрать единичные украшения для стен. Например розетки, накладки, лепнину. Для классического стиля, рококо, барокко — это идеальное дополнение. В магазине Piterra есть роскошный выбор.

Фото № 9: Как правильно использовать молдинги на стенах и где их купить: 10 советов

Фото: ticca.ru

#дизайн#молдинг#Интерьер#Квартира#Гостиная
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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