Лавандовая студия с мраморным принтом на стене

Мода на квартиры-студии распространилась по миру благодаря Америке и Японии, где такой вид жилища вовсю пользовался популярностью еще сто лет назад. Изначально этот тип жилья был задуман как бюджетный вариант для холостяков, молодых бездетных пар и пожилых людей, но со временем понятие «студия» перестало ассоциироваться с экономсегментом: в России студии нередко можно отнести к люкс-сегменту, да и в целом россияне приобретают такие квартиры из-за их удобства, а не потому, что такой вариант бюджетнее.

Главная сложность с квартирой-студией — правильно зонировать ее. Для специалистов по оформлению интерьеров это настоящий вызов: чем меньше метров — тем беднее почва для дизайнерских изысков. Перед экспертами ReRooms предстал далеко не самый простой вариант: поступил заказ на дизайн-проект для крохотной студии — всего 18 жилых метров, не считая кухни и санузла. На этой площади необходимо было уместить и рабочую зону, и спальню, и диван со столиком, комодом и телевизором неподалеку.

Предлагаем подробно рассмотреть, как дизайнеры ReRooms справились с поставленной задачей.

Цветовая гамма

Поскольку площадь студии скромная, дизайнеры решили оформлять интерьер в мягких лавандовых оттенках. И чтобы интерьер не выглядел скучным и однообразным, каждая из зон получила свои акценты в виде декораций на стенах и аксессуаров. Последние были подобраны по принципу сочетания с общей цветовой гаммой помещения — чтобы студия не выглядела перегруженной.

ltr">Мода на квартиры-студии распространилась по миру благодаря Америке и Японии, где такой вид жилища вовсю пользовался популярностью еще сто лет назад. Изначально этот тип жилья был задуман как бюджетный вариант для холостяков, молодых бездетных пар и пожилых людей, но со временем понятие «студия» перестало ассоциироваться с экономсегментом: в России студии нередко можно отнести к люкс-сегменту, да и в целом россияне приобретают такие квартиры из-за их удобства, а не потому, что такой вариант бюджетнее.

Главная сложность с квартирой-студией — правильно зонировать ее. Для специалистов по оформлению интерьеров это настоящий вызов: чем меньше метров — тем беднее почва для дизайнерских изысков. Перед экспертами ReRooms предстал далеко не самый простой вариант: поступил заказ на дизайн-проект для крохотной студии — всего 18 жилых метров, не считая кухни и санузла. На этой площади необходимо было уместить и рабочую зону, и спальню, и диван со столиком, комодом и телевизором неподалеку.

Предлагаем подробно рассмотреть, как дизайнеры ReRooms справились с поставленной задачей.

Цветовая гамма

Поскольку площадь студии скромная, дизайнеры решили оформлять интерьер в мягких лавандовых оттенках. И чтобы интерьер не выглядел скучным и однообразным, каждая из зон получила свои акценты в виде декораций на стенах и аксессуаров. Последние были подобраны по принципу сочетания с общей цветовой гаммой помещения — чтобы студия не выглядела перегруженной.