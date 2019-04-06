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Лавандовая студия с мраморным принтом на стене


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ReRooms показывает, как стильно уместить все необходимое в крохотной студии.

Мода на квартиры-студии распространилась по миру благодаря Америке и Японии, где такой вид жилища вовсю пользовался популярностью еще сто лет назад. Изначально этот тип жилья был задуман как бюджетный вариант для холостяков, молодых бездетных пар и пожилых людей, но со временем понятие «студия» перестало ассоциироваться с экономсегментом: в России студии нередко можно отнести к люкс-сегменту, да и в целом россияне приобретают такие квартиры из-за их удобства, а не потому, что такой вариант бюджетнее.

Главная сложность с квартирой-студией — правильно зонировать ее. Для специалистов по оформлению интерьеров это настоящий вызов: чем меньше метров — тем беднее почва для дизайнерских изысков. Перед экспертами ReRooms предстал далеко не самый простой вариант: поступил заказ на дизайн-проект для крохотной студии — всего 18 жилых метров, не считая кухни и санузла. На этой площади необходимо было уместить и рабочую зону, и спальню, и диван со столиком, комодом и телевизором неподалеку.

Предлагаем подробно рассмотреть, как дизайнеры ReRooms справились с поставленной задачей.

Цветовая гамма

Поскольку площадь студии скромная, дизайнеры решили оформлять интерьер в мягких лавандовых оттенках. И чтобы интерьер не выглядел скучным и однообразным, каждая из зон получила свои акценты в виде декораций на стенах и аксессуаров. Последние были подобраны по принципу сочетания с общей цветовой гаммой помещения — чтобы студия не выглядела перегруженной.

Фото № 1: Лавандовая студия с мраморным принтом на стенеltr">Мода на квартиры-студии распространилась по миру благодаря Америке и Японии, где такой вид жилища вовсю пользовался популярностью еще сто лет назад. Изначально этот тип жилья был задуман как бюджетный вариант для холостяков, молодых бездетных пар и пожилых людей, но со временем понятие «студия» перестало ассоциироваться с экономсегментом: в России студии нередко можно отнести к люкс-сегменту, да и в целом россияне приобретают такие квартиры из-за их удобства, а не потому, что такой вариант бюджетнее.

Главная сложность с квартирой-студией — правильно зонировать ее. Для специалистов по оформлению интерьеров это настоящий вызов: чем меньше метров — тем беднее почва для дизайнерских изысков. Перед экспертами ReRooms предстал далеко не самый простой вариант: поступил заказ на дизайн-проект для крохотной студии — всего 18 жилых метров, не считая кухни и санузла. На этой площади необходимо было уместить и рабочую зону, и спальню, и диван со столиком, комодом и телевизором неподалеку.

Предлагаем подробно рассмотреть, как дизайнеры ReRooms справились с поставленной задачей.

Цветовая гамма

Поскольку площадь студии скромная, дизайнеры решили оформлять интерьер в мягких лавандовых оттенках. И чтобы интерьер не выглядел скучным и однообразным, каждая из зон получила свои акценты в виде декораций на стенах и аксессуаров. Последние были подобраны по принципу сочетания с общей цветовой гаммой помещения — чтобы студия не выглядела перегруженной.

Фото № 1: Лавандовая студия с мраморным принтом на стене

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Так, лавандовая стена, объединяющая рабочий уголок и «гостиную», получила пыльно-розовые акценты. Реализовать это помогли:

Фото № 2: Лавандовая студия с мраморным принтом на стене
Гладкотянутые молдинги
6 833 руб.*
Купить
*Цена может измениться
розовая краска в оттенке LG187 от производителя Little Greene
570 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Зона для сна

«Спальня» расположилась в дальнем от входа углу помещения, прямо у окна. От импровизированной «гостиной» она отделена декоративной перегородкой, которая отлично справляется со своей функцией и при этом не создает ощущения присутствия стены.

Изголовье кровати дизайнеры ReRooms предложили оформить с помощью трех абстрактных картин. Обратите внимание на то, что «спальня» получила свою люстру — она ее делит с мини-кабинетом, который расположился напротив.

Для оформления зоны для сна дизайнеры предложили такие решения:

Фото № 3: Лавандовая студия с мраморным принтом на стене
фиолетовая прикроватная тумба CASE
32 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
бежевая кровать Finlay на ножках от SK Design
50 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
подвесной светильник Slice
14 190 руб.*
Купить
*Цена может измениться

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Рабочее место

Поскольку полноценного помещения для кабинета в студии не предусмотрено, рабочая зона тоже расположилась в одном из дальних от входа углов. Несмотря на минималистичные решения, такой домашний офис оснащен всем необходимым: письменным столом с ящиками, удобным стулом и комодом неподалеку, в котором можно хранить документы и личные вещи.

Стена рядом с рабочим столом украшена абстрактными изображениями и фотографиями известных людей, что позволяет выделить офисную зону из общего интерьера помещения.

В домашнем «кабинете» расположились:

Фото № 4: Лавандовая студия с мраморным принтом на стене
стул “Нат”
17 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
письменный стол CASE
64 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Гостиная

Импровизированная «гостиная» заняла такую же площадь, как «кабинет» и «спальня», на фоне рабочего стола и кровати она выглядит просторной и аккуратной. В гостиной разместился диван с кофейным столиком и телевизором на стене напротив. Визуально отделить гостиную от других зон решили при помощи фотообоев с мраморным принтом, не выбивающихся из общей цветовой гаммы.

«Гостиная» получила собственную массивную люстру и напольный светильник с приглушенным светом, который можно комфортно использовать в вечернее время и который не мешает остальным зонам студии.

Для «гостиной» дизайнеры ReRooms подобрали такую мебель:

двухместный кожаный диван “Троубридж”
35 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
кофейный столик Triple X
24 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
резная декоративная перегородка
3 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться
комод CASE № 1
59 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
напольный светильник Fun 1STM
40 790 руб.*
Купить
*Цена может измениться
подвесной светильник Modo Chandelier
36 590 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#квартира-студия#дизайн#цвет#Интерьер#лавандовый#Студия#Декор
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Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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