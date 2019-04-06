Лавандовая студия с мраморным принтом на стене

ReRooms показывает, как стильно уместить все необходимое в крохотной студии.
Мода на квартиры-студии распространилась по миру благодаря Америке и Японии, где такой вид жилища вовсю пользовался популярностью еще сто лет назад. Изначально этот тип жилья был задуман как бюджетный вариант для холостяков, молодых бездетных пар и пожилых людей, но со временем понятие «студия» перестало ассоциироваться с экономсегментом: в России студии нередко можно отнести к люкс-сегменту, да и в целом россияне приобретают такие квартиры из-за их удобства, а не потому, что такой вариант бюджетнее.
Главная сложность с квартирой-студией — правильно зонировать ее. Для специалистов по оформлению интерьеров это настоящий вызов: чем меньше метров — тем беднее почва для дизайнерских изысков. Перед экспертами ReRooms предстал далеко не самый простой вариант: поступил заказ на дизайн-проект для крохотной студии — всего 18 жилых метров, не считая кухни и санузла. На этой площади необходимо было уместить и рабочую зону, и спальню, и диван со столиком, комодом и телевизором неподалеку.
Предлагаем подробно рассмотреть, как дизайнеры ReRooms справились с поставленной задачей.
Цветовая гамма
Поскольку площадь студии скромная, дизайнеры решили оформлять интерьер в мягких лавандовых оттенках. И чтобы интерьер не выглядел скучным и однообразным, каждая из зон получила свои акценты в виде декораций на стенах и аксессуаров. Последние были подобраны по принципу сочетания с общей цветовой гаммой помещения — чтобы студия не выглядела перегруженной.
ltr">Мода на квартиры-студии распространилась по миру благодаря Америке и Японии, где такой вид жилища вовсю пользовался популярностью еще сто лет назад. Изначально этот тип жилья был задуман как бюджетный вариант для холостяков, молодых бездетных пар и пожилых людей, но со временем понятие «студия» перестало ассоциироваться с экономсегментом: в России студии нередко можно отнести к люкс-сегменту, да и в целом россияне приобретают такие квартиры из-за их удобства, а не потому, что такой вариант бюджетнее.
Главная сложность с квартирой-студией — правильно зонировать ее. Для специалистов по оформлению интерьеров это настоящий вызов: чем меньше метров — тем беднее почва для дизайнерских изысков. Перед экспертами ReRooms предстал далеко не самый простой вариант: поступил заказ на дизайн-проект для крохотной студии — всего 18 жилых метров, не считая кухни и санузла. На этой площади необходимо было уместить и рабочую зону, и спальню, и диван со столиком, комодом и телевизором неподалеку.
Предлагаем подробно рассмотреть, как дизайнеры ReRooms справились с поставленной задачей.
Цветовая гамма
Поскольку площадь студии скромная, дизайнеры решили оформлять интерьер в мягких лавандовых оттенках. И чтобы интерьер не выглядел скучным и однообразным, каждая из зон получила свои акценты в виде декораций на стенах и аксессуаров. Последние были подобраны по принципу сочетания с общей цветовой гаммой помещения — чтобы студия не выглядела перегруженной.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Так, лавандовая стена, объединяющая рабочий уголок и «гостиную», получила пыльно-розовые акценты. Реализовать это помогли:
Зона для сна
«Спальня» расположилась в дальнем от входа углу помещения, прямо у окна. От импровизированной «гостиной» она отделена декоративной перегородкой, которая отлично справляется со своей функцией и при этом не создает ощущения присутствия стены.
Изголовье кровати дизайнеры ReRooms предложили оформить с помощью трех абстрактных картин. Обратите внимание на то, что «спальня» получила свою люстру — она ее делит с мини-кабинетом, который расположился напротив.
Для оформления зоны для сна дизайнеры предложили такие решения:
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Рабочее место
Поскольку полноценного помещения для кабинета в студии не предусмотрено, рабочая зона тоже расположилась в одном из дальних от входа углов. Несмотря на минималистичные решения, такой домашний офис оснащен всем необходимым: письменным столом с ящиками, удобным стулом и комодом неподалеку, в котором можно хранить документы и личные вещи.
Стена рядом с рабочим столом украшена абстрактными изображениями и фотографиями известных людей, что позволяет выделить офисную зону из общего интерьера помещения.
В домашнем «кабинете» расположились:
Гостиная
Импровизированная «гостиная» заняла такую же площадь, как «кабинет» и «спальня», на фоне рабочего стола и кровати она выглядит просторной и аккуратной. В гостиной разместился диван с кофейным столиком и телевизором на стене напротив. Визуально отделить гостиную от других зон решили при помощи фотообоев с мраморным принтом, не выбивающихся из общей цветовой гаммы.
«Гостиная» получила собственную массивную люстру и напольный светильник с приглушенным светом, который можно комфортно использовать в вечернее время и который не мешает остальным зонам студии.
Для «гостиной» дизайнеры ReRooms подобрали такую мебель:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники