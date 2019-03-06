30 крошечных прихожих

Чем меньше прихожая, тем сложнее сделать ее функциональной и привлекательной. Но у дизайнеров есть отличные примеры, которые вам непременно пригодятся.
Первое впечатление о квартире складывается именно здесь, в прихожей. Впечатление о хозяевах тоже. Сразу становится понятно, насколько это творческие люди, как они относятся к жизни в целом и к своему быту в частности. И маленькое пространство у входа в квартиру может стать поводом для больших перемен. К лучшему, конечно. Наши тридцать идей вдохновят вас на такие перемены и помогут сделать дизайн узкого коридора в квартире максимально выигрышным.
е впечатление о квартире складывается именно здесь, в прихожей. Впечатление о хозяевах тоже. Сразу становится понятно, насколько это творческие люди, как они относятся к жизни в целом и к своему быту в частности. И маленькое пространство у входа в квартиру может стать поводом для больших перемен. К лучшему, конечно. Наши тридцать идей вдохновят вас на такие перемены и помогут сделать дизайн узкого коридора в квартире максимально выигрышным.
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В очень узкой прихожей нет места даже для небольшого шкафа. Но тут отлично разместится обувница и разные мелочи, а зеркало интересной формы сделает пространство неординарным и привлекательным. Лампочки на подвесах станут ярким декоративным элементом.
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Еще один вариант дизайна узкого коридора в квартире: сплошной белый цвет, минималистичная полочка и небольшая фотогалерея. Функциональности мало, но очень красиво! А одежду придется хранить в гардеробе в любой другой комнате. В такой прихожей можно повесить лишь легкую курточку и небольшую сумку.
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Если в вашей узкой прихожей есть небольшое окошко, которое дает дополнительное освещение, в большом зеркале нет необходимости. На расширение помещения работает и белый цвет. Этого вполне достаточно.
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Небольшая, но квадратная прихожая уже может вместить небольшую систему хранения с сиденьем и несколькими крючками для одежды. Главное — никаких закрытых шкафчиков, она визуально сильно уменьшают пространство.
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Зеркальная дверца от пола до потолка в небольшом гардеробе отразит зеркало на противоположной стене и создаст эффект множества пространств, вытекающих одно из другого.
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Отличная идея для любителей минимализма, экостиля и скандинавского интерьера. Вместо вешалок — деревянная лестница, рядом легкий столик, тоже из дерева, и набор деревянных же крючков.
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Черно-белый графичный интерьер всегда в моде. Почему бы ему не стать идеей для обустройства прихожей? Тонкие подвесные рейлинги заменят вешалки и будут выглядеть необычно и стильно. Декор тоже лучше выбирать черный и белый.
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Узкий шкафчик под самый потолок с небольшими полочками для обуви вмещает много вещей. Мелкий рисунок плитки на полу компенсирует высоту шкафа, а зеркало во всю стену расширяет пространство.
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Шляпные коробки опять в моде! Разместите их на верхней полочке открытого гардероба и сложите туда вещи, которые должны быть под рукой: шарфики, перчатки, палантины, шапки и те же шляпки.
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Несколько открытых узких полочек и корзины для хранения обуви заменят вам большой гардероб и не займут много места. Это идеальное решение для узкого коридора в квартире.
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В маленькой прихожей нужно использовать любые уголки. Здесь прекрасно будут смотреться необычной конфигурации полочки, куда удобно вешать ключи, класть разные мелочи и сумки.
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Стиль кантри не решит проблем вашей небольшой прихожей, но сделает ее очень необычной. Если вам есть где разместить все необходимое для выхода в свет или на обычную прогулку, дайте волю своей фантазии и оформите при входе в квартиру концептуальное пространство.
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Опять все белое, опять минимализм. Коврик меньшего размера, чем площадь пола, сделает прихожую визуально больше. Угловая открытая гардеробная вместит много легких и небольших вещей.
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Если в белой прихожей вы можете повесить лишь несколько вещей, есть смысл превратить их в яркие акценты.
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Да, прихожая — это не место для посиделок и раздумий. Простая скамья выполняет свою прямую функцию, позволяя присесть и обуться перед выходом на улицу, а обитая бархатом кушетка-сундук делает помещение уютным и заодно хранит коробки с обувью.
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Маленькая прихожая может быть выполнена не только в минимализме. Ар-деко, модерн и другие помпезные стили вполне могут украсить это помещение и заставить ваших гостей разинуть рот от изумления.
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Практичный вариант для умельцев с золотыми руками. Система хранения из пластиковых труб большого диаметра может быть выполнена в любой конфигурации. Помещается здесь не только обувь, но и многие мелкие предметы, которым не всегда удается найти место в небольшой прихожей. Зеркало здесь быть обязано!
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А такое зеркало сразу задает стиль всей композиции в прихожей. Рассмотреть себя можно во всех ракурсах и под любыми углами. И не беда, что за одеждой приходится ходить в другую комнату.
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Зеркало в раме, которое можно прислонить к стене, увеличивает прихожую больше, чем зеркало, висящее на стене. Модная плитка-оксаген выглядит броско и стильно.
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Сложные сценарии освещения помогают расширять пространство и подчеркивать нужные зоны, а тумбочка на высоких ножках кажется почти невесомой, хотя она довольно вместительная. Такой сдержанный и в то же время стильный дизайн узкого коридора в квартире придется по вкусу многим.
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Неординарная идея важнее, чем функциональность. Об этом мы уже говорили. Но велосипед на стене, отделанной белым кирпичом, будет только у вас. Это бесспорно.
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22. Нет такого крохотного простенка в прихожей, куда не удалось бы впихнуть вешалку и несколько полочек. Можно сделать их на заказ.
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23. Сложно сказать точно, есть в этой прихожей шкаф или нет. Зеркальные дверцы прекрасно скрывают систему хранения, а вертикальные полосы на стенах, умножаясь в отражении, расширяют помещение.
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Если вы предпочитаете поставить в прихожей вешалку на ножке, выбирайте небольшую модель, которую легко передвинуть или поменять местами с обувницей. Это поможет изменить вид даже такой крохотной прихожей.
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Нестандартные вешалки по всей стене — удачная дизайнерская находка. Особенно если эта стена оформлена обоями, рисунок которых перекликается с формой вешалок. Обувница, словно врезанная в стену, кажется объемной, но не перегружает помещение.
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Прихожая с таким арт-объектом, который язык не поворачивается назвать скамейкой, и нишей-полочкой над ней сразу задает художественный настрой. И подготавливает гостя к эстетическим потрясениям, которые наверняка ждут его в других помещениях квартиры.
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Только зеркало и невероятное оформление стены. Да, это прихожая. За зеркалом, похоже, прячется шкаф. Но если его там и нет, идея очень интересная.
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Стул в прихожей. Все. Почему бы и нет?
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Серая глянцевая стена красиво выглядит в любом помещении. В прихожей тоже. Ковер на полу напоминает об эпохе ретростиля. Все вместе — модный прием.
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Классика в лучшем ее проявлении может развернуться во всю ширь в крохотной прихожей. Пусть эта ширь выполнена в масштабе — лепнина хороша даже в таком количестве.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники