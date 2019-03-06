30 крошечных прихожих

е впечатление о квартире складывается именно здесь, в прихожей. Впечатление о хозяевах тоже. Сразу становится понятно, насколько это творческие люди, как они относятся к жизни в целом и к своему быту в частности. И маленькое пространство у входа в квартиру может стать поводом для больших перемен. К лучшему, конечно. Наши тридцать идей вдохновят вас на такие перемены и помогут сделать дизайн узкого коридора в квартире максимально выигрышным.

Первое впечатление о квартире складывается именно здесь, в прихожей. Впечатление о хозяевах тоже. Сразу становится понятно, насколько это творческие люди, как они относятся к жизни в целом и к своему быту в частности. И маленькое пространство у входа в квартиру может стать поводом для больших перемен. К лучшему, конечно. Наши тридцать идей вдохновят вас на такие перемены и помогут сделать дизайн узкого коридора в квартире максимально выигрышным.

В очень узкой прихожей нет места даже для небольшого шкафа. Но тут отлично разместится обувница и разные мелочи, а зеркало интересной формы сделает пространство неординарным и привлекательным. Лампочки на подвесах станут ярким декоративным элементом.

Фото: m.blog.naver.com

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Еще один вариант дизайна узкого коридора в квартире: сплошной белый цвет, минималистичная полочка и небольшая фотогалерея. Функциональности мало, но очень красиво! А одежду придется хранить в гардеробе в любой другой комнате. В такой прихожей можно повесить лишь легкую курточку и небольшую сумку.

Фото: pikby.com

Если в вашей узкой прихожей есть небольшое окошко, которое дает дополнительное освещение, в большом зеркале нет необходимости. На расширение помещения работает и белый цвет. Этого вполне достаточно.

Фото: pikby.com

Небольшая, но квадратная прихожая уже может вместить небольшую систему хранения с сиденьем и несколькими крючками для одежды. Главное — никаких закрытых шкафчиков, она визуально сильно уменьшают пространство.

Фото: pikby.com

Зеркальная дверца от пола до потолка в небольшом гардеробе отразит зеркало на противоположной стене и создаст эффект множества пространств, вытекающих одно из другого.

Фото: pikby.com

Отличная идея для любителей минимализма, экостиля и скандинавского интерьера. Вместо вешалок — деревянная лестница, рядом легкий столик, тоже из дерева, и набор деревянных же крючков.

Фото: instagram.com

Черно-белый графичный интерьер всегда в моде. Почему бы ему не стать идеей для обустройства прихожей? Тонкие подвесные рейлинги заменят вешалки и будут выглядеть необычно и стильно. Декор тоже лучше выбирать черный и белый.

Фото: emakar.ru

Узкий шкафчик под самый потолок с небольшими полочками для обуви вмещает много вещей. Мелкий рисунок плитки на полу компенсирует высоту шкафа, а зеркало во всю стену расширяет пространство.

Фото: emakar.ru

Шляпные коробки опять в моде! Разместите их на верхней полочке открытого гардероба и сложите туда вещи, которые должны быть под рукой: шарфики, перчатки, палантины, шапки и те же шляпки.

Фото: emakar.ru

Несколько открытых узких полочек и корзины для хранения обуви заменят вам большой гардероб и не займут много места. Это идеальное решение для узкого коридора в квартире.

Фото: emakar.ru

В маленькой прихожей нужно использовать любые уголки. Здесь прекрасно будут смотреться необычной конфигурации полочки, куда удобно вешать ключи, класть разные мелочи и сумки.

Фото: emakar.ru

Стиль кантри не решит проблем вашей небольшой прихожей, но сделает ее очень необычной. Если вам есть где разместить все необходимое для выхода в свет или на обычную прогулку, дайте волю своей фантазии и оформите при входе в квартиру концептуальное пространство.

Фото: emakar.ru

Опять все белое, опять минимализм. Коврик меньшего размера, чем площадь пола, сделает прихожую визуально больше. Угловая открытая гардеробная вместит много легких и небольших вещей.

Фото: emakar.ru

Если в белой прихожей вы можете повесить лишь несколько вещей, есть смысл превратить их в яркие акценты.

Фото: emakar.ru

Да, прихожая — это не место для посиделок и раздумий. Простая скамья выполняет свою прямую функцию, позволяя присесть и обуться перед выходом на улицу, а обитая бархатом кушетка-сундук делает помещение уютным и заодно хранит коробки с обувью.

Фото: laguerredesmots.com

Маленькая прихожая может быть выполнена не только в минимализме. Ар-деко, модерн и другие помпезные стили вполне могут украсить это помещение и заставить ваших гостей разинуть рот от изумления.

Фото: yerbamateassociation.org

Практичный вариант для умельцев с золотыми руками. Система хранения из пластиковых труб большого диаметра может быть выполнена в любой конфигурации. Помещается здесь не только обувь, но и многие мелкие предметы, которым не всегда удается найти место в небольшой прихожей. Зеркало здесь быть обязано!

Фото: de.allergiholdbarhed.website

А такое зеркало сразу задает стиль всей композиции в прихожей. Рассмотреть себя можно во всех ракурсах и под любыми углами. И не беда, что за одеждой приходится ходить в другую комнату.

Фото: vslux.ru

Зеркало в раме, которое можно прислонить к стене, увеличивает прихожую больше, чем зеркало, висящее на стене. Модная плитка-оксаген выглядит броско и стильно.

Фото: vslux.ru

Сложные сценарии освещения помогают расширять пространство и подчеркивать нужные зоны, а тумбочка на высоких ножках кажется почти невесомой, хотя она довольно вместительная. Такой сдержанный и в то же время стильный дизайн узкого коридора в квартире придется по вкусу многим.

Фото: vslux.ru

Неординарная идея важнее, чем функциональность. Об этом мы уже говорили. Но велосипед на стене, отделанной белым кирпичом, будет только у вас. Это бесспорно.

Фото: vslux.ru

22. Нет такого крохотного простенка в прихожей, куда не удалось бы впихнуть вешалку и несколько полочек. Можно сделать их на заказ.

Фото: vslux.ru

23. Сложно сказать точно, есть в этой прихожей шкаф или нет. Зеркальные дверцы прекрасно скрывают систему хранения, а вертикальные полосы на стенах, умножаясь в отражении, расширяют помещение.

Фото: povesteacasei.ro

Если вы предпочитаете поставить в прихожей вешалку на ножке, выбирайте небольшую модель, которую легко передвинуть или поменять местами с обувницей. Это поможет изменить вид даже такой крохотной прихожей.

Фото: povesteacasei.ro

Нестандартные вешалки по всей стене — удачная дизайнерская находка. Особенно если эта стена оформлена обоями, рисунок которых перекликается с формой вешалок. Обувница, словно врезанная в стену, кажется объемной, но не перегружает помещение.

Фото: povesteacasei.ro

Прихожая с таким арт-объектом, который язык не поворачивается назвать скамейкой, и нишей-полочкой над ней сразу задает художественный настрой. И подготавливает гостя к эстетическим потрясениям, которые наверняка ждут его в других помещениях квартиры.

Фото: allisonlind.com

Только зеркало и невероятное оформление стены. Да, это прихожая. За зеркалом, похоже, прячется шкаф. Но если его там и нет, идея очень интересная.

Фото: yerbamateassociation.org

Стул в прихожей. Все. Почему бы и нет?

Фото: yerbamateassociation.org

Серая глянцевая стена красиво выглядит в любом помещении. В прихожей тоже. Ковер на полу напоминает об эпохе ретростиля. Все вместе — модный прием.

Фото: topdizz.com

Классика в лучшем ее проявлении может развернуться во всю ширь в крохотной прихожей. Пусть эта ширь выполнена в масштабе — лепнина хороша даже в таком количестве.