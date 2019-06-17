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Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлению


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Какой живой, выразительный интерьер! Здесь цветы, ромбы, круги, овалы... Как же роскошно все сочетается!

Вы любите этнические рисунки, но опасаетесь вводить их в свой лаконичный и сдержанный интерьер? Для сомнений нет причин! Дизайнеры приветствуют яркие краски, а разнообразные узоры украшают интерьеры даже в скандинавском и минималистском стилях. ReRooms подготовил десять советов, чтобы помочь вам освежить квартиру многоцветным орнаментом.

Орнаменты — один из древнейших способов украшения жилища. В их основе лежат повторы, ритм и чередование. У некоторых народов узоры настолько колоритны и самобытны, что стали классикой современного декора. Среди популярных особо выделяются пейсли («индийский огурец»), икат (сочетание ромбов, кругов, цветов, полос, зигзагов), дамаск (повторяющийся растительный узор), меандр (геометрический узор из непрерывной линии), тартан (шотландская клетка) и аргайл (ромбовидный узор двух-трех смежных оттенков). Есть еще «гусиная лапка», «решетка», «четырехлистник», «пчелиные соты» и «чешуя». Не забудьте о славянских, скандинавских, французских, индийских, африканских и египетских рисунках. Есть из чего выбрать.бите этнические рисунки, но опасаетесь вводить их в свой лаконичный и сдержанный интерьер? Для сомнений нет причин! Дизайнеры приветствуют яркие краски, а разнообразные узоры украшают интерьеры даже в скандинавском и минималистском стилях. ReRooms подготовил десять советов, чтобы помочь вам освежить квартиру многоцветным орнаментом.

Орнаменты — один из древнейших способов украшения жилища. В их основе лежат повторы, ритм и чередование. У некоторых народов узоры настолько колоритны и самобытны, что стали классикой современного декора. Среди популярных особо выделяются пейсли («индийский огурец»), икат (сочетание ромбов, кругов, цветов, полос, зигзагов), дамаск (повторяющийся растительный узор), меандр (геометрический узор из непрерывной линии), тартан (шотландская клетка) и аргайл (ромбовидный узор двух-трех смежных оттенков). Есть еще «гусиная лапка», «решетка», «четырехлистник», «пчелиные соты» и «чешуя». Не забудьте о славянских, скандинавских, французских, индийских, африканских и египетских рисунках. Есть из чего выбрать.

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Фото № 1: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: interioraura.com

1. Придерживайтесь нейтрального фона

Яркому орнаменту требуется спокойное окружение. Только тогда он покажет все свои декоративные возможности. Как правило, фоном для броских узоров служат монохромные стены. Они могут быть как светлыми, так и темными, как близкими по тону к цветовой гамме орнамента, так и контрастными по отношению к нему.

Фото № 2: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: media.rooang.com

2. Следуйте принципу: яркий орнамент на полу или потолке — спокойные стены

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Если вы хотите выложить пол декоративной плиткой с ярким орнаментом, то подберите бледно-пастельную краску для стен. Броский рисунок будет радовать взор, а спокойные стены позволят глазам отдыхать. То же правило действует и с потолком. И лучше остановиться на чем-то одном: эффектный узор либо на потолке, либо на полу. Иначе вместо эстетически приятного дизайна вы получите китч.

Фото № 3: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: idecorar.net

3. Используйте яркий орнамент фрагментарно

Прежде чем оклеивать все стены обоями с красно-желтыми «индийскими огурцами» или перетягивать всю мягкую мебель рогожкой с африканскими узорами, представьте, как долго вы сможете находиться в таком активном интерьере, не будет ли он вас утомлять. Лучше начать с одной стены и одного дивана или пары кресел. Этого будет достаточно, чтобы и обстановку оживить, и собственную нервную систему визуально не перегрузить.

Фото № 4: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: media.rooang.com

Фото № 5: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: payperlead.us

4. Соблюдайте баланс между крупным орнаментом и размером комнаты

Яркий крупный орнамент обладает широкой экспансией, захватывает и подчиняет себе пространство. Поэтому с ним надо быть очень аккуратным, оформляя маленькие помещения. Большой узор, который выигрышно смотрится в просторной комнате, на шестнадцати — двадцати квадратных метрах может вытеснять не только остальной декор и предметы обстановки, но и самих хозяев. Да, вот такая сила у громоздких рисунков.

Фото № 6: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: schoener-wohnen.de

5. Правильно сочетайте разные рисунки

Можно ли сочетать несколько разных по стилю рисунков в дизайне одного помещения? Да, можно! Здесь действует следующий принцип: один доминантный узор, самый выразительный, поддерживается двумя-тремя бледными. И располагаться они могут где угодно. Например, яркий узор — на постельном белье, а бледноватый — на стенах, ковре, шторах или мягкой мебели.

Фото № 7: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: 5dom.com.ua

6. Применяйте в одном помещении три размера узоров

Не запрещается декорировать комнату и разными по размеру орнаментами. Например, одну стену оклеить обоями с крупным рисунком, на кровать положить подушки с узором среднего и мелкого размера, на тумбочку поставить светильник с мелким орнаментом.  

Фото № 8: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: epressreleases.org

7. Комбинируйте несколько орнаментов с одним общим цветом

Если вы хотите украсить комнату несколькими разными узорами, лучше выбрать те, у которых есть общий цвет. И обыграть этот цвет так, чтобы объединить все рисунки в целостную композицию.

Фото № 9: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: deavita.fr

8. Повторяйте рисунки на разных предметах

Один и тот же узор можно продублировать на разных предметах. Получится декоративная перекличка вещей. Например, стилизованный славянский орнамент на коврах повторяется на подушках и постельном белье.

Фото № 10: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: meble.com.pl

9. Чередуйте полосы узора с однотонными участками

Броский орнамент не терпит конкуренции. Нельзя ставить в один ряд два и более выразительных, самодостаточных узора. Они «перебьют» друг друга, а их декоративный эффект сведется к нулю. Только чередование ярких и монохромных полос придаст интерьеру свежесть и лаконичность.

Фото № 11: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: gorgiran.com

10. Оживляйте комнату ярким орнаментом на текстиле

Если вы не готовы к серьезному присутствию ярких орнаментов в интерьере своей квартиры, вы можете ограничиться декоративными подушками и натянутыми на рамы узорными гобеленами или отрезами набивных тканей. Это отличный вариант и добавить свежие штрихи в украшение комнаты, и при необходимости легко убрать и сменить эмоциональные акценты.  

Фото № 12: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: melissarufty.com

Фото № 13: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: sikinteriors.com

Фото № 14: Яркие орнаменты в интерьере: 10 советов по оформлениюФото: ofdesign.net

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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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