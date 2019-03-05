Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлению

Остальное зависит от мужчины и его вкусов. Используя правила, приведенные выше, вы с большой долей вероятности сможете создать комфортный мужской интерьер, который при этом будет выглядеть стильно.

в такие интерьеры можно органично вписать как спортивные тренажеры и технику, так и предметы искусства;

они выглядят модно, что позволяет судить о владельце жилища как о человеке, разбирающемся в интерьерных трендах;

Если вы не хотите оформлять жилище в индивидуальном стиле, самостоятельно продумывая планировку мебели и цветовую гамму, закажите дизайн-проект или обратите внимание на готовые проекты ReRooms в стилях хай-тек или лофт , в скандинавском или экостиле . Эти стили прекрасно подходят для мужчины, и вот почему:

Остальное зависит от мужчины и его вкусов. Используя правила, приведенные выше, вы с большой долей вероятности сможете создать комфортный мужской интерьер, который при этом будет выглядеть стильно.

в такие интерьеры можно органично вписать как спортивные тренажеры и технику, так и предметы искусства;

они выглядят модно, что позволяет судить о владельце жилища как о человеке, разбирающемся в интерьерных трендах;

Если вы не хотите оформлять жилище в индивидуальном стиле, самостоятельно продумывая планировку мебели и цветовую гамму, закажите дизайн-проект или обратите внимание на готовые проекты ReRooms в стилях хай-тек или лофт , в скандинавском или экостиле . Эти стили прекрасно подходят для мужчины, и вот почему:

Как должна выглядеть холостяцкая берлога? Вопрос, безусловно, сложный и в какой-то степени даже философский: она должна быть брутальной, но не нарочито, в меру стильной, максимально функциональной и при этом отражать черты характера мужчины, который в ней живет. Когда речь заходит об оформлении интерьера помещения, в котором живет только мужчина, лишь иногда впуская в свое пространство посторонних, дизайнерские возможности безграничны.

Фото: media.gq.com

Если вы хотите, чтобы интерьер вашего жилища был похож на те, что вы видите в каталогах мебельных магазинов, экспериментируйте со смешиванием стилей. Интерьер не должен выглядеть так, будто вы специально подобрали все его элементы в едином стиле: старинный диван вполне может уживаться с современным стулом.

Обратите внимание на такие предметы:

Стул Isnaia 17 592 руб.* Купить *Цена может измениться Стул Dakota, белый 3 850 руб.* Купить *Цена может измениться Софа «Лина», версия «Комплимент» 134 900 руб.* Купить *Цена может измениться

Уделите время деталям

Фото: media.gq.com

Мужчины обычно практичны в своих покупках и во время шопинга стараются задаваться вопросом: буду ли я этим пользоваться? Это отличная привычка, но когда дело доходит до оформления интерьера, нужно приобрести несколько «бесполезных» декораций: небольшие скульптуры, фигурки из дерева… все, что покажется вам симпатичным. Главное — не переусердствовать.

Обратите внимание на такие:

Органайзер для мелочей 'Skull' / Золотой 3 650 руб.* Купить *Цена может измениться Акваферма 'Gold Fish' Ver.3 4 890 руб.* Купить *Цена может измениться

Не отказывайтесь от винтажных вещей

Фото: media.gq.com

Мужской интерьер — это обычно практичный интерьер. Мужчины часто не выбрасывают мебель и вещи только из-за того, что они потеряли свежий внешний вид. Не бойтесь добавить в интерьер несколько старинных, проверенных временем элементов (их можно найти на даче у родителей или приобрести через интернет).

Набор сундуков "Pyrois" (2 шт) 32 090 руб.* Купить *Цена может измениться Шкатулки (2 шт) L22 и L17 см ARTEVALUCE 2 460 руб.* Купить *Цена может измениться Сундук Гала 17 325 руб.* Купить *Цена может измениться

Смелые ковры

Фото: resources.stuff.co.nz

Ковер — обычно первое, на чем останавливается взгляд при осмотре помещения. Поэтому не стоит относиться к нему только как к практичному решению. К тому же качественные ковры обычно стоят недешево, и нужно потратить средства с умом. Например, если вы увлекаетесь темой охоты, вместо традиционного ковра пол в гостиной может украсить искусственное покрытие под шкуру дикого животного.

Обратите внимание на такие:

Ковер натуральный из меха Альпаки сури 28 41 621 руб.* Купить *Цена может измениться Дизайнерский ковер из шерсти и шелка Kaleidoscope 136 891,63 руб.* Купить *Цена может измениться ЛУДДЕ Овечья шкура, неокрашенная, белый 2 199 руб.* Купить *Цена может измениться

«Нарядите» диваны и кресла

Фото: cdn.apartmenttherapy.info

Мягкая мебель может быть не только удобной, но и стильной. И если ваши диваны и кресла вас вполне устраивают, но выглядят они слегка невзрачно — «нарядите» их, например, при помощи шерстяного пледа или специального текстильного чехла. Завершить создание образа помогут декоративные подушки.

Обратите внимание на такие:

Чехол на 2-х местный диван Альба Кремовый 3 990 руб.* Купить *Цена может измениться ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА 940 руб.* Купить *Цена может измениться Чехол на кресло без подлокотников Альба Кремовый 2 790 руб.* Купить *Цена может измениться

Оригинальные стулья и кресла

Фото: media.gq.com

Специалисты по мужским интерьерам рекомендуют не экономить на комфорте. Даже стул с выразительным дизайном может стать оригинальным элементом интерьера.

Обратите внимание на такие:

ПУФ PENTAGON 20 700 руб.* Купить *Цена может измениться КРЕСЛО PASSION 60 500 руб.* Купить *Цена может измениться Стул Eames Style DCW Dining Chair 16 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Украсьте кофейный столик





Это может быть неочевидно, но кофейный столик предназначен не только для того, чтобы по утрам пить за ним кофе. В остальное время он может выполнять функцию декора. На нем можно разместить оригинальные подсвечники, стильную подставку для пульта от телевизора, что-нибудь из тех самых красивых безделушек, о которых мы писали выше, или парочку книг.

Обратите внимание на такие:

Органайзер настольный 'Cork' 1 750 руб.* Купить *Цена может измениться Органайзер-держатель для гаджетов, белый, 18 х 6,3 х 75 см 685 руб.* Купить *Цена может измениться Органайзер деревянный для стола "Keep Calm" 300 руб.* Купить *Цена может измениться

Организуйте бар

Фото: contemporist.com

Если вы считаете, что в холостяцкой квартире обязательно должен быть бар, вы, скорее всего, не ошибаетесь. Первое, что стоит сделать: организовать полноценную барную стойку в кухне (которая может выполнять и роль обеденного стола). Если в вашей квартире для барной стойки нет места, купите красивый поднос, разместите на нем свои любимые напитки и довершите композицию по крайней мере двумя бокалами. Теперь поднос можно разместить на кухне или в гостиной и гордиться своим мини-баром.

Обратите внимание на такие:

Поднос ELK GROUP INTERNATIONAL Pomeroy Купить Поднос с ручками "Cellini" (с посеребрением) 16 886 руб.* Купить *Цена может измениться ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОДНОС CERULEAN 4 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Добавьте нотки творчества

Фото: zebandhaniya.com

Живопись и ценные предметы искусства в мужском интерьере — призрак зрелости хозяина жилища. Даже если вы не увлекаетесь искусством, попробуйте, например, присмотреться к работам художников из вашего города — наверняка вам что-нибудь приглянется. А если нет — красивую картину всегда можно приобрести через интернет.

Не отказывайтесь от растений

Фото: greenandmustard.co.uk

Добавьте несколько живых растений в ваш интерьер — помещение заметно освежится! Даже если вы не разбираетесь в комнатных растениях, выберите что-нибудь неприхотливое в уходе и приятное взору: например фикус или спатифиллум, которые даже поливать часто не нужно.