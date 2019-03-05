Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлению

Рассказываем, как оформить интерьер в мужском жилище, чтобы он был стильным и при этом не выглядел глупо.
Как должна выглядеть холостяцкая берлога? Вопрос, безусловно, сложный и в какой-то степени даже философский: она должна быть брутальной, но не нарочито, в меру стильной, максимально функциональной и при этом отражать черты характера мужчины, который в ней живет. Когда речь заходит об оформлении интерьера помещения, в котором живет только мужчина, лишь иногда впуская в свое пространство посторонних, дизайнерские возможности безграничны.
Если вы не хотите оформлять жилище в индивидуальном стиле, самостоятельно продумывая планировку мебели и цветовую гамму, закажите дизайн-проект или обратите внимание на готовые проекты ReRooms в стилях хай-тек или лофт, в скандинавском или экостиле. Эти стили прекрасно подходят для мужчины, и вот почему:
они прекрасно ладят с большим количеством гаджетов, обычно окружающих мужчин;
они выглядят модно, что позволяет судить о владельце жилища как о человеке, разбирающемся в интерьерных трендах;
в такие интерьеры можно органично вписать как спортивные тренажеры и технику, так и предметы искусства;
часто эти стили предполагают минималистичные решения, что логично для холостяцкого жилища.
Несколько основных правил для мужского интерьера
- При выборе цветовой гаммы дизайнеры рекомендуют рассматривать всего два варианта: комбинацию нейтральных или монохромные с яркими акцентами.
- Нужно продумать надежную систему хранения: мужчины обычно не любят тратить время на уборку, поэтому у каждой вещи в комнатах должно быть свое место — наведение порядка не будет отнимать много времени, а поиск нужных вещей оптимизируется. И лучше отдавать предпочтение закрытым системам, а не полкам: подойдут стенки-шкафы, комоды, тумбы с ящиком.
- Откажитесь от всего лишнего в интерьере. Самая яркая черта мужского интерьера — лаконичность.
- Мужские интерьеры, как никакие другие, приветствуют брутальные материалы: дерево, железо, камень.
- Не бойтесь декоративных зеркал и глянцевых поверхностей — они визуально помогают расширить пространство, и в случае с мужскими интерьерами этот прием работает по-прежнему хорошо.
- В холостяцкой квартире разумно организовать сложную систему освещения: мужчины любят стильные, даже немного строгие светильники.
Остальное зависит от мужчины и его вкусов. Используя правила, приведенные выше, вы с большой долей вероятности сможете создать комфортный мужской интерьер, который при этом будет выглядеть стильно.
ReRooms публикует десять советов, которые помогут оживить интерьер холостяцкого жилища и придать пространству индивидуальности.
Не бойтесь смешиватьолжна выглядеть холостяцкая берлога? Вопрос, безусловно, сложный и в какой-то степени даже философский: она должна быть брутальной, но не нарочито, в меру стильной, максимально функциональной и при этом отражать черты характера мужчины, который в ней живет. Когда речь заходит об оформлении интерьера помещения, в котором живет только мужчина, лишь иногда впуская в свое пространство посторонних, дизайнерские возможности безграничны.
Если вы не хотите оформлять жилище в индивидуальном стиле, самостоятельно продумывая планировку мебели и цветовую гамму, закажите дизайн-проект или обратите внимание на готовые проекты ReRooms в стилях хай-тек или лофт, в скандинавском или экостиле. Эти стили прекрасно подходят для мужчины, и вот почему:
они прекрасно ладят с большим количеством гаджетов, обычно окружающих мужчин;
они выглядят модно, что позволяет судить о владельце жилища как о человеке, разбирающемся в интерьерных трендах;
в такие интерьеры можно органично вписать как спортивные тренажеры и технику, так и предметы искусства;
часто эти стили предполагают минималистичные решения, что логично для холостяцкого жилища.
Несколько основных правил для мужского интерьера
- При выборе цветовой гаммы дизайнеры рекомендуют рассматривать всего два варианта: комбинацию нейтральных или монохромные с яркими акцентами.
- Нужно продумать надежную систему хранения: мужчины обычно не любят тратить время на уборку, поэтому у каждой вещи в комнатах должно быть свое место — наведение порядка не будет отнимать много времени, а поиск нужных вещей оптимизируется. И лучше отдавать предпочтение закрытым системам, а не полкам: подойдут стенки-шкафы, комоды, тумбы с ящиком.
- Откажитесь от всего лишнего в интерьере. Самая яркая черта мужского интерьера — лаконичность.
- Мужские интерьеры, как никакие другие, приветствуют брутальные материалы: дерево, железо, камень.
- Не бойтесь декоративных зеркал и глянцевых поверхностей — они визуально помогают расширить пространство, и в случае с мужскими интерьерами этот прием работает по-прежнему хорошо.
- В холостяцкой квартире разумно организовать сложную систему освещения: мужчины любят стильные, даже немного строгие светильники.
Остальное зависит от мужчины и его вкусов. Используя правила, приведенные выше, вы с большой долей вероятности сможете создать комфортный мужской интерьер, который при этом будет выглядеть стильно.
ReRooms публикует десять советов, которые помогут оживить интерьер холостяцкого жилища и придать пространству индивидуальности.
Не бойтесь смешивать
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Если вы хотите, чтобы интерьер вашего жилища был похож на те, что вы видите в каталогах мебельных магазинов, экспериментируйте со смешиванием стилей. Интерьер не должен выглядеть так, будто вы специально подобрали все его элементы в едином стиле: старинный диван вполне может уживаться с современным стулом.
Обратите внимание на такие предметы:
Уделите время деталям
Мужчины обычно практичны в своих покупках и во время шопинга стараются задаваться вопросом: буду ли я этим пользоваться? Это отличная привычка, но когда дело доходит до оформления интерьера, нужно приобрести несколько «бесполезных» декораций: небольшие скульптуры, фигурки из дерева… все, что покажется вам симпатичным. Главное — не переусердствовать.
Обратите внимание на такие:
Не отказывайтесь от винтажных вещей
Мужской интерьер — это обычно практичный интерьер. Мужчины часто не выбрасывают мебель и вещи только из-за того, что они потеряли свежий внешний вид. Не бойтесь добавить в интерьер несколько старинных, проверенных временем элементов (их можно найти на даче у родителей или приобрести через интернет).
Смелые ковры
Ковер — обычно первое, на чем останавливается взгляд при осмотре помещения. Поэтому не стоит относиться к нему только как к практичному решению. К тому же качественные ковры обычно стоят недешево, и нужно потратить средства с умом. Например, если вы увлекаетесь темой охоты, вместо традиционного ковра пол в гостиной может украсить искусственное покрытие под шкуру дикого животного.
Обратите внимание на такие:
«Нарядите» диваны и кресла
Мягкая мебель может быть не только удобной, но и стильной. И если ваши диваны и кресла вас вполне устраивают, но выглядят они слегка невзрачно — «нарядите» их, например, при помощи шерстяного пледа или специального текстильного чехла. Завершить создание образа помогут декоративные подушки.
Обратите внимание на такие:
Оригинальные стулья и кресла
Специалисты по мужским интерьерам рекомендуют не экономить на комфорте. Даже стул с выразительным дизайном может стать оригинальным элементом интерьера.
Обратите внимание на такие:
Украсьте кофейный столик
Это может быть неочевидно, но кофейный столик предназначен не только для того, чтобы по утрам пить за ним кофе. В остальное время он может выполнять функцию декора. На нем можно разместить оригинальные подсвечники, стильную подставку для пульта от телевизора, что-нибудь из тех самых красивых безделушек, о которых мы писали выше, или парочку книг.
Обратите внимание на такие:
Организуйте бар
Если вы считаете, что в холостяцкой квартире обязательно должен быть бар, вы, скорее всего, не ошибаетесь. Первое, что стоит сделать: организовать полноценную барную стойку в кухне (которая может выполнять и роль обеденного стола). Если в вашей квартире для барной стойки нет места, купите красивый поднос, разместите на нем свои любимые напитки и довершите композицию по крайней мере двумя бокалами. Теперь поднос можно разместить на кухне или в гостиной и гордиться своим мини-баром.
Обратите внимание на такие:
Добавьте нотки творчества
Живопись и ценные предметы искусства в мужском интерьере — призрак зрелости хозяина жилища. Даже если вы не увлекаетесь искусством, попробуйте, например, присмотреться к работам художников из вашего города — наверняка вам что-нибудь приглянется. А если нет — красивую картину всегда можно приобрести через интернет.
Не отказывайтесь от растений
Добавьте несколько живых растений в ваш интерьер — помещение заметно освежится! Даже если вы не разбираетесь в комнатных растениях, выберите что-нибудь неприхотливое в уходе и приятное взору: например фикус или спатифиллум, которые даже поливать часто не нужно.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники