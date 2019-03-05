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Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлению


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Рассказываем, как оформить интерьер в мужском жилище, чтобы он был стильным и при этом не выглядел глупо.

Содержание

Как должна выглядеть холостяцкая берлога? Вопрос, безусловно, сложный и в какой-то степени даже философский: она должна быть брутальной, но не нарочито, в меру стильной, максимально функциональной и при этом отражать черты характера мужчины, который в ней живет. Когда речь заходит об оформлении интерьера помещения, в котором живет только мужчина, лишь иногда впуская в свое пространство посторонних, дизайнерские возможности безграничны.

Если вы не хотите оформлять жилище в индивидуальном стиле, самостоятельно продумывая планировку мебели и цветовую гамму, закажите дизайн-проект или обратите внимание на готовые проекты ReRooms в стилях хай-тек или лофт, в скандинавском или экостиле. Эти стили прекрасно подходят для мужчины, и вот почему:

  • они прекрасно ладят с большим количеством гаджетов, обычно окружающих мужчин;

  • они выглядят модно, что позволяет судить о владельце жилища как о человеке, разбирающемся в интерьерных трендах;

  • в такие интерьеры можно органично вписать как спортивные тренажеры и технику, так и предметы искусства;

  • часто эти стили предполагают минималистичные решения, что логично для холостяцкого жилища.

Несколько основных правил для мужского интерьера

Фото № 1: Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлениюФото: canpants.com 

  • При выборе цветовой гаммы дизайнеры рекомендуют рассматривать всего два варианта: комбинацию нейтральных или монохромные с яркими акцентами.
  • Нужно продумать надежную систему хранения: мужчины обычно не любят тратить время на уборку, поэтому у каждой вещи в комнатах должно быть свое место — наведение порядка не будет отнимать много времени, а поиск нужных вещей оптимизируется. И лучше отдавать предпочтение закрытым системам, а не полкам: подойдут стенки-шкафы, комоды, тумбы с ящиком.
  • Откажитесь от всего лишнего в интерьере. Самая яркая черта мужского интерьера — лаконичность.
  • Мужские интерьеры, как никакие другие, приветствуют брутальные материалы: дерево, железо, камень.
  • Не бойтесь декоративных зеркал и глянцевых поверхностей — они визуально помогают расширить пространство, и в случае с мужскими интерьерами этот прием работает по-прежнему хорошо.
  • В холостяцкой квартире разумно организовать сложную систему освещения: мужчины любят стильные, даже немного строгие светильники.

Остальное зависит от мужчины и его вкусов. Используя правила, приведенные выше, вы с большой долей вероятности сможете создать комфортный мужской интерьер, который при этом будет выглядеть стильно.

ReRooms публикует десять советов, которые помогут оживить интерьер холостяцкого жилища и придать пространству индивидуальности.

Не бойтесь смешиватьолжна выглядеть холостяцкая берлога? Вопрос, безусловно, сложный и в какой-то степени даже философский: она должна быть брутальной, но не нарочито, в меру стильной, максимально функциональной и при этом отражать черты характера мужчины, который в ней живет. Когда речь заходит об оформлении интерьера помещения, в котором живет только мужчина, лишь иногда впуская в свое пространство посторонних, дизайнерские возможности безграничны.

Если вы не хотите оформлять жилище в индивидуальном стиле, самостоятельно продумывая планировку мебели и цветовую гамму, закажите дизайн-проект или обратите внимание на готовые проекты ReRooms в стилях хай-тек или лофт, в скандинавском или экостиле. Эти стили прекрасно подходят для мужчины, и вот почему:

  • они прекрасно ладят с большим количеством гаджетов, обычно окружающих мужчин;

  • они выглядят модно, что позволяет судить о владельце жилища как о человеке, разбирающемся в интерьерных трендах;

  • в такие интерьеры можно органично вписать как спортивные тренажеры и технику, так и предметы искусства;

  • часто эти стили предполагают минималистичные решения, что логично для холостяцкого жилища.

Несколько основных правил для мужского интерьера

Фото № 1: Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлениюФото: canpants.com 

  • При выборе цветовой гаммы дизайнеры рекомендуют рассматривать всего два варианта: комбинацию нейтральных или монохромные с яркими акцентами.
  • Нужно продумать надежную систему хранения: мужчины обычно не любят тратить время на уборку, поэтому у каждой вещи в комнатах должно быть свое место — наведение порядка не будет отнимать много времени, а поиск нужных вещей оптимизируется. И лучше отдавать предпочтение закрытым системам, а не полкам: подойдут стенки-шкафы, комоды, тумбы с ящиком.
  • Откажитесь от всего лишнего в интерьере. Самая яркая черта мужского интерьера — лаконичность.
  • Мужские интерьеры, как никакие другие, приветствуют брутальные материалы: дерево, железо, камень.
  • Не бойтесь декоративных зеркал и глянцевых поверхностей — они визуально помогают расширить пространство, и в случае с мужскими интерьерами этот прием работает по-прежнему хорошо.
  • В холостяцкой квартире разумно организовать сложную систему освещения: мужчины любят стильные, даже немного строгие светильники.

Остальное зависит от мужчины и его вкусов. Используя правила, приведенные выше, вы с большой долей вероятности сможете создать комфортный мужской интерьер, который при этом будет выглядеть стильно.

ReRooms публикует десять советов, которые помогут оживить интерьер холостяцкого жилища и придать пространству индивидуальности.

Не бойтесь смешивать

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 2: Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлениюФото: media.gq.com 

Если вы хотите, чтобы интерьер вашего жилища был похож на те, что вы видите в каталогах мебельных магазинов, экспериментируйте со смешиванием стилей. Интерьер не должен выглядеть так, будто вы специально подобрали все его элементы в едином стиле: старинный диван вполне может уживаться с современным стулом.

Обратите внимание на такие предметы:

Фото № 3: Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлению
Стул Isnaia
17 592 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул Dakota, белый
3 850 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Софа «Лина», версия «Комплимент»
134 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Уделите время деталям

Фото: media.gq.com 

Мужчины обычно практичны в своих покупках и во время шопинга стараются задаваться вопросом: буду ли я этим пользоваться? Это отличная привычка, но когда дело доходит до оформления интерьера, нужно приобрести несколько «бесполезных» декораций: небольшие скульптуры, фигурки из дерева… все, что покажется вам симпатичным. Главное — не переусердствовать.

Обратите внимание на такие:

Фото № 4: Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлению
Органайзер для мелочей 'Skull' / Золотой
3 650 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Акваферма 'Gold Fish' Ver.3
4 890 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Не отказывайтесь от винтажных вещей

Фото: media.gq.com 

Мужской интерьер — это обычно практичный интерьер. Мужчины часто не выбрасывают мебель и вещи только из-за того, что они потеряли свежий внешний вид. Не бойтесь добавить в интерьер несколько старинных, проверенных временем элементов (их можно найти на даче у родителей или приобрести через интернет).

Фото № 5: Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлению
Набор сундуков "Pyrois" (2 шт)
32 090 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Шкатулки (2 шт) L22 и L17 см ARTEVALUCE
2 460 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Сундук Гала
17 325 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Смелые ковры

Фото: resources.stuff.co.nz 

Ковер — обычно первое, на чем останавливается взгляд при осмотре помещения. Поэтому не стоит относиться к нему только как к практичному решению. К тому же качественные ковры обычно стоят недешево, и нужно потратить средства с умом. Например, если вы увлекаетесь темой охоты, вместо традиционного ковра пол в гостиной может украсить искусственное покрытие под шкуру дикого животного.

Обратите внимание на такие:

Фото № 6: Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлению
Ковер натуральный из меха Альпаки сури 28
41 621 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Дизайнерский ковер из шерсти и шелка Kaleidoscope
136 891,63 руб.*
Купить
*Цена может измениться
ЛУДДЕ Овечья шкура, неокрашенная, белый
2 199 руб.*
Купить
*Цена может измениться

«Нарядите» диваны и кресла

Фото: cdn.apartmenttherapy.info 

Мягкая мебель может быть не только удобной, но и стильной. И если ваши диваны и кресла вас вполне устраивают, но выглядят они слегка невзрачно — «нарядите» их, например, при помощи шерстяного пледа или специального текстильного чехла. Завершить создание образа помогут декоративные подушки.

Обратите внимание на такие:

Фото № 7: Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлению
Чехол на 2-х местный диван Альба Кремовый
3 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА
940 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Чехол на кресло без подлокотников Альба Кремовый
2 790 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Оригинальные стулья и кресла

Фото: media.gq.com 

Специалисты по мужским интерьерам рекомендуют не экономить на комфорте. Даже стул с выразительным дизайном может стать оригинальным элементом интерьера.

Обратите внимание на такие:

Фото № 8: Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлению
ПУФ PENTAGON
20 700 руб.*
Купить
*Цена может измениться
КРЕСЛО PASSION
60 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул Eames Style DCW Dining Chair
16 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Украсьте кофейный столик


Это может быть неочевидно, но кофейный столик предназначен не только для того, чтобы по утрам пить за ним кофе. В остальное время он может выполнять функцию декора. На нем можно разместить оригинальные подсвечники, стильную подставку для пульта от телевизора, что-нибудь из тех самых красивых безделушек, о которых мы писали выше, или парочку книг.

Обратите внимание на такие:

Органайзер настольный 'Cork'
1 750 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Органайзер-держатель для гаджетов, белый, 18 х 6,3 х 75 см
685 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Органайзер деревянный для стола "Keep Calm"
300 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Организуйте бар

Фото: contemporist.com 

Если вы считаете, что в холостяцкой квартире обязательно должен быть бар, вы, скорее всего, не ошибаетесь. Первое, что стоит сделать: организовать полноценную барную стойку в кухне (которая может выполнять и роль обеденного стола). Если в вашей квартире для барной стойки нет места, купите красивый поднос, разместите на нем свои любимые напитки и довершите композицию по крайней мере двумя бокалами. Теперь поднос можно разместить на кухне или в гостиной и гордиться своим мини-баром.

Обратите внимание на такие:

Фото № 9: Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлению
Поднос ELK GROUP INTERNATIONAL Pomeroy
Купить
Поднос с ручками "Cellini" (с посеребрением)
16 886 руб.*
Купить
*Цена может измениться
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОДНОС CERULEAN
4 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Добавьте нотки творчества

Фото: zebandhaniya.com 

Живопись и ценные предметы искусства в мужском интерьере — призрак зрелости хозяина жилища. Даже если вы не увлекаетесь искусством, попробуйте, например, присмотреться к работам художников из вашего города — наверняка вам что-нибудь приглянется. А если нет — красивую картину всегда можно приобрести через интернет.

Не отказывайтесь от растений

Фото № 10: Мужской интерьер: золотые правила и 10 советов по оформлениюФото: greenandmustard.co.uk

Добавьте несколько живых растений в ваш интерьер — помещение заметно освежится! Даже если вы не разбираетесь в комнатных растениях, выберите что-нибудь неприхотливое в уходе и приятное взору: например фикус или спатифиллум, которые даже поливать часто не нужно.

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#Интерьер#Мужской стиль
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
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