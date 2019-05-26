7 способов использования стекла в интерьере

Стекло имеет свойство пропускать, отражать и преломлять свет. Вот всеми этими особенностями мы и должны воспользоваться. В интерьерах стекло чаще всего применяется в качестве перегородок разного размера. Популярны кухонные фартуки из стекла и столешницы.

В любом интерьере есть какие-то стеклянные предметы, чаще всего это небольшие журнальные столики, перегородки в ванной комнате и красивые аксессуары. Возможно, в вашем доме есть еще красивый аквариум, который вы решили установить, вдохновившись нашей статьей о лучших моделях.

Фото: freshome.com

Стекло — материал очень прочный, особенно специально обработанное. Оно обладает высокой стойкостью к химическому воздействию, устойчиво к коррозии и медленно разрушается.

Для интерьера применяют стекла разного уровня прозрачности в зависимости от его предназначения. Прозрачное стекло отлично пропускает свет, все предметы за ним хорошо видны. Полупрозрачное стекло тоже пропускает свет, но хуже, формы предметов размыты.

Если вам нужна, например, перегородка для зонирования части пространства, при этом вы хотите сохранить его воздушность и объем, а также не намерены что-то скрыть от посторонних взглядов, выбирайте прозрачный вариант. Хотите разделить слишком большое пространство, но не любите массивные перегородки — вам подойдут полупрозрачные модели.

Фото: freshome.com

Кроме этого, существует много других видов стекла: рельефное, тонированное, окрашенное, с трафаретной печатью и гравировкой, с пескоструйной обработкой, с кислотным травлением, пузырьковое, хрустальное...

Поговорим теперь об интересных способах его применения в интерьере.

1. Стеклянные стены и потолок

Создавая целые стены из прозрачного или полупрозрачного стекла, из матового, лакированного или тонированного, вы впустите в дом окружающую природу, особенно если вам повезло жить в таком чудесном и уединенном месте.

Фото: home-reviews.com

Через стеклянный потолок вы сможете ночью любоваться звездами, а днем наслаждаться яркими солнечными лучами или дремать под звуки дождевых капель.

Фото: home-reviews.com

2. Окна от пола до потолка

Вариант не новый и очевидный. Правда, далеко не всегда есть возможность сделать это в условиях городской квартиры. Зато в загородном доме для такой идеи — полное раздолье! И вы получите очень много естественного света, ощущение воздушности и легкости в каждой комнате вашего жилища. Тонированное стекло позволит вам видеть, что происходит снаружи, но убережет вас от посторонних любопытных взглядов.

Фото: rryod.info

3. Стеклянные лестницы и ограждения

Из стекла можно сделать лестницу — и каждая ступенька будет буквально парить в воздухе! В сочетании с большим окном в потолке получится необычная и эффектная композиция, которая будет выглядеть совершенно по-разному в течение для и при разной погоде.

Фото: homebydleni.cz

Такую лестницу можно дополнить стеклянным ограждением или оформить так деревянные ступеньки — в любом случае конструкция будет визуально очень легкой и красивой. А еще намного более безопасной, чем в предыдущем варианте.

Фото: thefreepatriot.org

4. Стеклянные полы

Вариант для смелых. Такой сплошной стеклянный пол выполнен на очень прочном каркасе и из очень прочного стекла. Достаточно сказать, что он выдерживает давление не менее 400 килограммов на квадратный метр. Сначала ходить по такому полу будет немного страшно. Но вы быстро привыкнете, поверьте. Зато как интересно посмотреть, что происходит в вашем доме этажом ниже!

Фото: thefreepatriot.org

Мансардные окна в сочетании со стеклянным полом ощутимо добавят пространства и света такому помещению.

Фото: omegashop.com.ua

Можно сделать стеклянной лишь часть пола в какой-то одной комнате. Не так экстравагантно, но тоже очень оригинально. Особенно если такая инсталляция появится в гостиной — вы сможете с гордостью показывать ее гостям.

Фото: thefreepatriot.org

И еще один вариант отделки пола стеклом — своего рода экономвариант у входной двери. Наполнением может стать галька или красивые раковины, узор, выложенный из любых других материалов.

Фото: thefreepatriot.org

5. Внутренние стены и перегородки

Представить себе стеклянную дверь, установленную в непрозрачной обычной стене, мы можем легко. А вот непрозрачную дверь, вмонтированную в стеклянные стены, мы видим впервые. И нам очень нравится! Уровень ее прозрачности зависит от предназначения комнат и вашей готовности постоянно находиться на виду.

Фото: thefreepatriot.org

Более привычными нам перегородками можно зонировать часть комнаты. Такую перегородку уместно оформить легкими шторами — появится дополнительная возможность изменить вид комнаты одним движением.

Фото: upgradesign.blog

Матовые перегородки, установленные на специальные направляющие, можно раздвигать и закрывать так же быстро и легко. Прекрасный вариант для зонирования спальни в большом открытом пространстве.

Фото: thefreepatriot.org

6. Витражи на любой поверхности

Интересный способ использования стекла в интерьере — витражи. Причем они могут украшать и стены, и двери, и окна.

Фото: thefreepatriot.org

Можно даже оформить витражом часть потолка. Важно продумать при этом особые сценарии освещения, чтобы выгодно подчеркнуть рисунок. Проявите творческий подход при оформлении витража, используя как абстрактные рисунки, так и различные мотивы, цветы, геометрические фигуры и другие идеи.

Фото: thefreepatriot.org

7. Стеклянная мебель

Обычно мы выбираем для интерьера стеклянные журнальные столики — и это логично. Предмет в любом интерьере очень нужный, моделей существует огромное количество. Нужно лишь правильно сориентироваться в магазине и выбрать столик удобных именно для вас формы и размера.

Фото: thefreepatriot.org



Конечно, даже для журнального столика столешница может быть выполнена в разных вариантах: прозрачная, матовая, состаренная, декоративно обработанная…

Фото: thefreepatriot.org



Очень эффектный вариант — целая столовая группа из стекла. Вам вообще не придется беспокоиться о том, что такая мебель может загромождать комнату, если она не очень велика. Стеклянная мебель — идеальный выбор в тех случаях, если вы любите простор, но площадь квартиры не позволяет вам разгуляться.

Фото: thefreepatriot.org



Собственно, нет такого предмета мебели, который нельзя было бы изготовить из стекла. Очень актуальны стеклянные полки, причем в любом интерьере и в любом стиле.

Фото: homesifery.info



Более смелый, но и более удобный вариант — стеклянные шкафы. Вместимость у них колоссальная, но придется соблюдать идеальный порядок, чтобы не испортить впечатление от интерьера. Впрочем, можно использовать и небольшие шкафчики с матовыми дверцами — такие предметы станут не только функциональной частью обстановки, но и украшением дома.

Фото: upgradesign.blog

