Витражи в интерьере: 20 идей по применению

Конечно, большое окно идеально подходит для витражной отделки. Такие роскошные цветы будет особенно приятно рассматривать в холодные зимние дни, когда на улице бушует метель. Заодно витраж скроет неприглядные пейзажи, если другого способа избежать их созерцания у вас нет.

Витражной технике тысячи лет. Но представить такой декор в отделке современных квартир многим сложно. Кажется, что такие идеи можно реализовать только в коттедже с огромной площадью и высокими окнами. Между тем одними окнами применение витражей не ограничивается. Вы не поверите, но нет такого помещения в доме, где витраж был бы неуместен. Сейчас мы это докажем.

Фото: ecohouse-eg.com



2. Панно на потолке

Небольшая витражная вставка на потолке украсит комнату и придаст ей стильный вид. Возможно, результат вам так понравится, что во время очередного ремонта вы захотите закрыть витражом весь потолок. Не горячитесь. Больше не всегда означает лучше. Смотрите другие идеи.

Фото: alacritys.in



3. Узор на стеклянной двери

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Аккуратное витражное остекление дверей расширит комнату и украсит ее интерьер. Света здесь будет больше, несмотря на непрозрачность стекла.

Фото: yellowhome.ru



4. Панно на входной двери

Да, и такие художественные произведения будут уместны при входе в комнату. Растительные мотивы всегда хороши в интерьере.

Фото: authortigriseden.com



5. Декор окна

В комнате для отдыха или в гостиной витраж в виде переплетения мелких листьев может соседствовать с настоящими зелеными растениями. Яркое солнце будет задерживаться у такого препятствия, а его лучи зажгут яркими красками рисунок.

Фото: images.ikub.al



6. Обрамление окна

Такое оформление похоже на полудрагоценные вставки в окнах старинного замка. Интеллигентно, строго, аристократично.

Фото: tremontgrand.com



7. Картина на окне

Любите, чтобы красивого было много? Этот витраж заменит картину, создавая заодно полумрак в выходящей окнами на юг комнате.

Фото: tremontgrand.com



8. Шкаф с витражом

Шкаф с витражом, поддерживающим оттенок всего гарнитура и, похоже, всего помещения. Такая мебель не надоест никогда.

Фото: tremontgrand.com



9. Витраж в зоне отдыха

Рядом с таким окном надо поставить козетку. Здесь вы будете часто сидеть и размышлять о вечном, о прекрасном. Иногда и гостям позволите присесть. А потом дадите им адреса мастера, который выполнил на заказ для вас этот витраж. Гости обязательно попросят адресок.

Фото: tremontgrand.com



10. Декор стен

Витраж как часть декора стены. Растительные мотивы изображения поддержаны коваными деталями.

Фото: tremontgrand.com



11. Витраж-картина

В этом изображении есть что-то врубелевское, правда? Рассматривать такую картину можно часами, вспоминая многие полотна классиков живописи и находя здесь напоминание о них.

Фото: tremontgrand.com



12. Витраж на кухонном гарнитуре

Кухонный гарнитур с витражными вставками лучше, чем обычный кухонный гарнитур. Это несомненно.

Фото: tremontgrand.com



13. Стены, двери плюс потолок

Такая композиция витражей хороша только в очень большом помещении.

Фото: tremontgrand.com



14. Оформление холла

Сложно удачно и со вкусом оформить огромный холл. Здесь сразу виден вкус дизайнера. Хороший вкус. Картина удачно сочетается с витражными вставками. Все гармонично и визуально легко выглядит.

Фото: tremontgrand.com



15. Картина-панно во всю стену

Яркая картина во всю стену — это смело. Гаити и Бразилия с их красками и фейерверком эмоций уступают изысканности этого витража.

Фото: tremontgrand.com



16. Витраж на ширме

Ширма — это очень модно. Ширма с витражом — это эксклюзив!

Фото: tremontgrand.com



17. Декор у барной стойки

Обычно рядом с барной стойкой на стене висят часы, постеры или фотографии. Мы считаем, что витраж тут куда уместнее. Во всяком случае не так банально.

Фото: tremontgrand.com



18. Лампа с витражом

А вот такая лампа хороша тем, что ее можно поставить куда угодно. В любую комнату, в любом стиле, для любого настроения.

Фото: tremontgrand.com



19. Витраж в ванной

Витражная стена в ванной комнате? Теперь это спа. Да, именно благодаря витражу.

Фото: lovinideas.com



20. Люстра с витражной отделкой

Люстра-витраж заменит вам звезды, огонь и текущую воду, на которые, как известно, можно смотреть бесконечно. У вас начинается новая жизнь, в которой всегда есть место прекрасному!