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Витражи в интерьере: 20 идей по применению


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Мы знаем, как сделать любую квартиру неповторимой и очень стильной с помощью витражей. Теперь это узнаете и вы. И обязательно захотите воплотить хотя бы несколько из этих идей.

Содержание

Витражной технике тысячи лет. Но представить такой декор  в отделке современных квартир многим сложно. Кажется, что такие идеи можно реализовать только в коттедже с огромной площадью и высокими окнами. Между тем одними окнами применение витражей не ограничивается. Вы не поверите, но нет такого помещения в доме, где витраж был бы неуместен. Сейчас мы это докажем.

1. Окно с растительными мотивами

Конечно, большое окно идеально подходит для витражной отделки. Такие роскошные цветы будет особенно приятно рассматривать в холодные зимние дни, когда на улице бушует метель. Заодно витраж скроет неприглядные пейзажи, если другого способа избежать их созерцания у вас нет.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 37.0 м²
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика, 36.6 м²
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль, 35.6 м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: ecohouse-eg.com
 

2. Панно на потолке

Небольшая витражная вставка на потолке украсит комнату и придаст ей стильный вид. Возможно, результат вам так понравится, что во время очередного ремонта вы захотите закрыть витражом весь потолок. Не горячитесь. Больше не всегда означает лучше. Смотрите другие идеи.

Фото № 2: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: alacritys.in
 

3. Узор на стеклянной двери

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Аккуратное витражное остекление дверей расширит комнату и украсит ее интерьер. Света здесь будет больше, несмотря на непрозрачность стекла.

Фото № 3: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: yellowhome.ru
 

4. Панно на входной двери

Да, и такие художественные произведения будут уместны при входе в комнату. Растительные мотивы всегда хороши в интерьере.

Фото № 4: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: authortigriseden.com
 

5. Декор окна

В комнате для отдыха или в гостиной витраж в виде переплетения мелких листьев может соседствовать с настоящими зелеными растениями. Яркое солнце будет задерживаться у такого препятствия, а его лучи зажгут яркими красками рисунок.

Фото № 5: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: images.ikub.al
 

6. Обрамление окна

Такое оформление похоже на полудрагоценные вставки в окнах старинного замка. Интеллигентно, строго, аристократично.

Фото № 6: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

7. Картина на окне

Любите, чтобы красивого было много? Этот витраж заменит картину, создавая заодно полумрак в выходящей окнами на юг комнате.

Фото № 7: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

8. Шкаф с витражом

Шкаф с витражом, поддерживающим оттенок всего гарнитура и, похоже, всего помещения. Такая мебель не надоест никогда.

Фото № 8: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

9. Витраж в зоне отдыха

Рядом с таким окном надо поставить козетку. Здесь вы будете часто сидеть и размышлять о вечном, о прекрасном. Иногда и гостям позволите присесть. А потом дадите им адреса мастера, который выполнил на заказ для вас этот витраж. Гости обязательно попросят адресок. 

Фото № 9: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

10. Декор стен

Витраж как часть декора стены. Растительные мотивы изображения поддержаны коваными деталями.

Фото № 10: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

11. Витраж-картина

В этом изображении есть что-то врубелевское, правда? Рассматривать такую картину можно часами, вспоминая многие полотна классиков живописи и находя здесь напоминание о них.

Фото № 11: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

12. Витраж на кухонном гарнитуре

Кухонный гарнитур с витражными вставками лучше, чем обычный кухонный гарнитур. Это несомненно.

Фото № 12: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

13. Стены, двери плюс потолок

Такая композиция витражей хороша только в очень большом помещении. 

Фото № 13: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

14. Оформление холла

Сложно удачно и со вкусом оформить огромный холл. Здесь сразу виден вкус дизайнера. Хороший вкус. Картина удачно сочетается с витражными вставками. Все гармонично и визуально легко выглядит.

Фото № 14: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

15. Картина-панно во всю стену

Яркая картина во всю стену — это смело. Гаити и Бразилия с их красками и фейерверком эмоций уступают изысканности этого витража.

Фото № 15: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

16. Витраж на ширме

Ширма — это очень модно. Ширма с витражом — это эксклюзив!

Фото № 16: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

17. Декор у барной стойки

Обычно рядом с барной стойкой на стене висят часы, постеры или фотографии. Мы считаем, что витраж тут куда уместнее. Во всяком случае не так банально.

Фото № 17: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

18. Лампа с витражом

А вот такая лампа хороша тем, что ее можно поставить куда угодно. В любую комнату, в любом стиле, для любого настроения.

Фото № 18: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: tremontgrand.com
 

19. Витраж в ванной

Витражная стена в ванной комнате? Теперь это спа. Да, именно благодаря витражу. 

Фото № 19: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: lovinideas.com
 

20. Люстра с витражной отделкой

Люстра-витраж заменит вам звезды, огонь и текущую воду, на которые, как известно, можно смотреть бесконечно. У вас начинается новая жизнь, в которой всегда есть место прекрасному!

Фото № 20: Витражи в интерьере: 20 идей по применениюФото: rdirwandarwiza.com

#дизайн#Интерьер#витражи#Декор
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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