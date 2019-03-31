Витражи в интерьере: 20 идей по применению

Мы знаем, как сделать любую квартиру неповторимой и очень стильной с помощью витражей. Теперь это узнаете и вы. И обязательно захотите воплотить хотя бы несколько из этих идей.
- 1. Окно с растительными мотивами
- 2. Панно на потолке
- 3. Узор на стеклянной двери
- 4. Панно на входной двери
- 5. Декор окна
- 6. Обрамление окна
- 7. Картина на окне
- 8. Шкаф с витражом
- 9. Витраж в зоне отдыха
- 10. Декор стен
- 11. Витраж-картина
- 12. Витраж на кухонном гарнитуре
- 13. Стены, двери плюс потолок
- 14. Оформление холла
- 15. Картина-панно во всю стену
- 16. Витраж на ширме
- 17. Декор у барной стойки
- 18. Лампа с витражом
- 19. Витраж в ванной
- 20. Люстра с витражной отделкой
Витражной технике тысячи лет. Но представить такой декор в отделке современных квартир многим сложно. Кажется, что такие идеи можно реализовать только в коттедже с огромной площадью и высокими окнами. Между тем одними окнами применение витражей не ограничивается. Вы не поверите, но нет такого помещения в доме, где витраж был бы неуместен. Сейчас мы это докажем.
1. Окно с растительными мотивами
Конечно, большое окно идеально подходит для витражной отделки. Такие роскошные цветы будет особенно приятно рассматривать в холодные зимние дни, когда на улице бушует метель. Заодно витраж скроет неприглядные пейзажи, если другого способа избежать их созерцания у вас нет.
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2. Панно на потолке
Небольшая витражная вставка на потолке украсит комнату и придаст ей стильный вид. Возможно, результат вам так понравится, что во время очередного ремонта вы захотите закрыть витражом весь потолок. Не горячитесь. Больше не всегда означает лучше. Смотрите другие идеи.
3. Узор на стеклянной двери
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Аккуратное витражное остекление дверей расширит комнату и украсит ее интерьер. Света здесь будет больше, несмотря на непрозрачность стекла.
4. Панно на входной двери
Да, и такие художественные произведения будут уместны при входе в комнату. Растительные мотивы всегда хороши в интерьере.
5. Декор окна
В комнате для отдыха или в гостиной витраж в виде переплетения мелких листьев может соседствовать с настоящими зелеными растениями. Яркое солнце будет задерживаться у такого препятствия, а его лучи зажгут яркими красками рисунок.
6. Обрамление окна
Такое оформление похоже на полудрагоценные вставки в окнах старинного замка. Интеллигентно, строго, аристократично.
7. Картина на окне
Любите, чтобы красивого было много? Этот витраж заменит картину, создавая заодно полумрак в выходящей окнами на юг комнате.
8. Шкаф с витражом
Шкаф с витражом, поддерживающим оттенок всего гарнитура и, похоже, всего помещения. Такая мебель не надоест никогда.
9. Витраж в зоне отдыха
Рядом с таким окном надо поставить козетку. Здесь вы будете часто сидеть и размышлять о вечном, о прекрасном. Иногда и гостям позволите присесть. А потом дадите им адреса мастера, который выполнил на заказ для вас этот витраж. Гости обязательно попросят адресок.
10. Декор стен
Витраж как часть декора стены. Растительные мотивы изображения поддержаны коваными деталями.
11. Витраж-картина
В этом изображении есть что-то врубелевское, правда? Рассматривать такую картину можно часами, вспоминая многие полотна классиков живописи и находя здесь напоминание о них.
12. Витраж на кухонном гарнитуре
Кухонный гарнитур с витражными вставками лучше, чем обычный кухонный гарнитур. Это несомненно.
13. Стены, двери плюс потолок
Такая композиция витражей хороша только в очень большом помещении.
14. Оформление холла
Сложно удачно и со вкусом оформить огромный холл. Здесь сразу виден вкус дизайнера. Хороший вкус. Картина удачно сочетается с витражными вставками. Все гармонично и визуально легко выглядит.
15. Картина-панно во всю стену
Яркая картина во всю стену — это смело. Гаити и Бразилия с их красками и фейерверком эмоций уступают изысканности этого витража.
16. Витраж на ширме
Ширма — это очень модно. Ширма с витражом — это эксклюзив!
17. Декор у барной стойки
Обычно рядом с барной стойкой на стене висят часы, постеры или фотографии. Мы считаем, что витраж тут куда уместнее. Во всяком случае не так банально.
18. Лампа с витражом
А вот такая лампа хороша тем, что ее можно поставить куда угодно. В любую комнату, в любом стиле, для любого настроения.
19. Витраж в ванной
Витражная стена в ванной комнате? Теперь это спа. Да, именно благодаря витражу.
20. Люстра с витражной отделкой
Люстра-витраж заменит вам звезды, огонь и текущую воду, на которые, как известно, можно смотреть бесконечно. У вас начинается новая жизнь, в которой всегда есть место прекрасному!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники