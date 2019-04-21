15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRooms

ReRooms публикует подборку из 15 оригинальных столиков, которые преобразят вашу гостиную и непременно станут темой для обсуждения во время дружеских посиделок.
Новый журнальный столик — отличная идея для тех, кто хочет освежить интерьер гостиной, но не планирует масштабных дизайнерских перемен. При помощи оригинальной модели можно внести в обстановку помещения нотки, которых ему не хватает: от экостиля и лофта до классики и гламура. ReRooms изучил ассортимент дизайнерских журнальных столиков и подобрал для вас самые интересные.
1. Элегантность годичных колец: столик Craft
Открывает нашу подборку оригинальный столик Craft от испанского производителя La Forma. Модель имеет минималистичную конструкцию на трех металлических ножках и напоминает скорее самодельный табурет. Но обратите внимание на столешницу в виде поперечного среза ствола дерева: годичные кольца и естественные трещинки смотрятся впечатляюще. Такой столик отлично впишется в гостиную в экостиле, но найдет место и в интерьере в стиле лофт.
2. Природная грубоватость: столик Tropicana
В продолжение темы экостиля и массивного дерева — столик Tropicana от того же производителя. Он выполнен из массива бревна и совсем не имеет ножек. Фишка столика — ниши, образовавшиеся природным образом. Похожий столик поможет создать гостиную в стиле кантри и экостиле.
3. Динамичный блеск: столик Mikado
Если хотите подчеркнуть динамичность и современность интерьера гостиной — разместите в ней столик Mikado со стеклянной столешницей и «хаотично» скомпонованными стальными ножками. Они будут интересно блестеть в солнечный день и привлекут внимание гостей.
4. Зеркальные грани: столик Bolshevico
Изящный столик Bolshevico — грандиозная находка для гостиной с элементами ар-деко. Он имеет простую, но в то же время оригинальную конструкцию. Его изюминка — зеркальные грани, которыми усыпана круглая столешница по бокам.
5. Плавность трансформации: белый раздвижной столик
Если ваша гостиная выдержана в современном стиле с элементами гламура, разместите в ней такой круглый раздвижной столик. Массивная конструкция выглядит эффектно и сразу привлекает к себе внимание, вращающийся механизм позволит менять форму стола хоть каждый день, тем самым освежая облик помещения.
6. Медная брутальность: столик Brand
Действительно необычный столик: массивный медный поднос, возвысившийся на ножках-трубах. Обратите внимание на углубление в столешнице — благодаря ему со стола не будут случайно падать на пол мелкие предметы. Столик Brand гармонично дополнит гостиную в стиле лофт и может быть уместен в кантри-интерьерах.ltr">Новый журнальный столик — отличная идея для тех, кто хочет освежить интерьер гостиной, но не планирует масштабных дизайнерских перемен. При помощи оригинальной модели можно внести в обстановку помещения нотки, которых ему не хватает: от экостиля и лофта до классики и гламура. ReRooms изучил ассортимент дизайнерских журнальных столиков и подобрал для вас самые интересные.
1. Элегантность годичных колец: столик Craft
Открывает нашу подборку оригинальный столик Craft от испанского производителя La Forma. Модель имеет минималистичную конструкцию на трех металлических ножках и напоминает скорее самодельный табурет. Но обратите внимание на столешницу в виде поперечного среза ствола дерева: годичные кольца и естественные трещинки смотрятся впечатляюще. Такой столик отлично впишется в гостиную в экостиле, но найдет место и в интерьере в стиле лофт.
2. Природная грубоватость: столик Tropicana
В продолжение темы экостиля и массивного дерева — столик Tropicana от того же производителя. Он выполнен из массива бревна и совсем не имеет ножек. Фишка столика — ниши, образовавшиеся природным образом. Похожий столик поможет создать гостиную в стиле кантри и экостиле.
3. Динамичный блеск: столик Mikado
Если хотите подчеркнуть динамичность и современность интерьера гостиной — разместите в ней столик Mikado со стеклянной столешницей и «хаотично» скомпонованными стальными ножками. Они будут интересно блестеть в солнечный день и привлекут внимание гостей.
4. Зеркальные грани: столик Bolshevico
Изящный столик Bolshevico — грандиозная находка для гостиной с элементами ар-деко. Он имеет простую, но в то же время оригинальную конструкцию. Его изюминка — зеркальные грани, которыми усыпана круглая столешница по бокам.
5. Плавность трансформации: белый раздвижной столик
Если ваша гостиная выдержана в современном стиле с элементами гламура, разместите в ней такой круглый раздвижной столик. Массивная конструкция выглядит эффектно и сразу привлекает к себе внимание, вращающийся механизм позволит менять форму стола хоть каждый день, тем самым освежая облик помещения.
6. Медная брутальность: столик Brand
Действительно необычный столик: массивный медный поднос, возвысившийся на ножках-трубах. Обратите внимание на углубление в столешнице — благодаря ему со стола не будут случайно падать на пол мелкие предметы. Столик Brand гармонично дополнит гостиную в стиле лофт и может быть уместен в кантри-интерьерах.
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7. Винтажная массивность: столик на колесах Ptoophagos
Еще одно нестандартное решение для интерьера гостиной, которое точно станет одним из центральных акцентов: модель на массивных кованых колесах от бренда To4rooms. Такой журнальный столик поможет утяжелить интерьер, если это требуется, и подчеркнуть индустриальную направленность. Помимо эстетической привлекательности столик Ptoophagos функционален: по конструкции он напоминает массивный деревянный чемодан, внутри которого можно хранить журналы или важные мелочи вроде пультов управления техникой.
8. Хромированный лоск: столик от Garda Decor
Этот столик интересен своей конструкцией: у него круглая столешница, изготовленная из стекла, а вместо ножек — круглое металлическое основание с геометрическими узорами. Такая модель отлично впишется как в гостиную в стиле ар-деко, так и в любые интерпретации современного стиля.
9. Американская буржуазность: стол-газетница «Джей»
Любите по утрам читать прессу за чашечкой кофе? Стол-газетница подойдет для этой цели идеально! Лаконичный вариант — столик «Джей» от российского бренда Coolline — оснащен тканевой нишей для хранения газет и журналов и обладает довольно большой столешницей, на которой найдется место для вазы с цветами.
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10. Эффект матрешки: столы-корзины Argyris
Оригинальный вариант для интерьера в стиле лофт — набор столиков-корзин от To4rooms. В базовой комплектации два столика: столик поменьше вложен в конструкцию побольше. Благодаря такому решению у вас появится дополнительное место для хранения и вы всегда будете иметь под рукой дополнительный столик.
11. Металлическая помпезность: столик Bauhaus by Varya Schuka
Этот столик создан в результате коллаборации бренда Woodi и московской художницы Вари Щуки. Очень нестандартное решение для интерьеров в стиле американская буржуазность: круглая столешница крепится на металлическом каркасе кубической формы. Восторженные комментарии гостей гостиная с таким журнальным столиком точно получит!
12. Роскошная неоклассика: столик Modena
Если ваша гостиная оформлена в стиле неоклассика, обратите внимание на журнальный столик Modena. Элегантные формы и блики света на лакированной столешнице внесут в атмосферу помещения нотки роскоши.
13. Брутальность механики: столик Industrial Scissor Lift Table Iron Restoration Hardware
Хотите добавить брутальности в гостиную? Обратите внимание на полностью металлический стол Industrial Scissor Lift Table Iron Restoration Hardware, высота которого регулируется при помощи колеса сбоку. Модель подойдет для мужских интерьеров в стиле лофт, но приготовьтесь к тому, что гости, которые впервые окажутся в вашей гостиной, обязательно захотят покрутить колесо и оценить, как работает этот агрегат.
14. Состаренная гармоничность: набор столиков Industrial Metal Rust Triple Table
Снова брутальный дизайн, снова индустриальный шик: набор столиков Industrial Metal Rust Triple Table. В базовую комплектацию входит три столика в едином стиле, которые позволяют создать стол идеальной для вашей гостиной формы и при необходимости менять ее.
15. Гибкая утонченность: столик Mag Table
Если вам надоели грубые формы и массивные элементы, обратите внимание на столик Mag Table, созданный по оригинальному дизайну Эрика Пфайфера. Модель отлично впишется в гостиную хай-тек или минимализм, а также украсит собой интерьер в современном стиле. Поклонники утонченного дизайна и гладких линий точно оценят этот столик.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники