15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRooms

Новый журнальный столик — отличная идея для тех, кто хочет освежить интерьер гостиной, но не планирует масштабных дизайнерских перемен. При помощи оригинальной модели можно внести в обстановку помещения нотки, которых ему не хватает: от экостиля и лофта до классики и гламура. ReRooms изучил ассортимент дизайнерских журнальных столиков и подобрал для вас самые интересные.

1. Элегантность годичных колец: столик Craft

Открывает нашу подборку оригинальный столик Craft от испанского производителя La Forma. Модель имеет минималистичную конструкцию на трех металлических ножках и напоминает скорее самодельный табурет. Но обратите внимание на столешницу в виде поперечного среза ствола дерева: годичные кольца и естественные трещинки смотрятся впечатляюще. Такой столик отлично впишется в гостиную в экостиле, но найдет место и в интерьере в стиле лофт.

Фото: field-rage.ru

2. Природная грубоватость: столик Tropicana

В продолжение темы экостиля и массивного дерева — столик Tropicana от того же производителя. Он выполнен из массива бревна и совсем не имеет ножек. Фишка столика — ниши, образовавшиеся природным образом. Похожий столик поможет создать гостиную в стиле кантри и экостиле.

Фото: field-rage.ru





Фото: field-rage.ru

3. Динамичный блеск: столик Mikado

Если хотите подчеркнуть динамичность и современность интерьера гостиной — разместите в ней столик Mikado со стеклянной столешницей и «хаотично» скомпонованными стальными ножками. Они будут интересно блестеть в солнечный день и привлекут внимание гостей.

Фото: field-rage.ru

4. Зеркальные грани: столик Bolshevico

Изящный столик Bolshevico — грандиозная находка для гостиной с элементами ар-деко. Он имеет простую, но в то же время оригинальную конструкцию. Его изюминка — зеркальные грани, которыми усыпана круглая столешница по бокам.

Фото: dg-home.ru

5. Плавность трансформации: белый раздвижной столик

Если ваша гостиная выдержана в современном стиле с элементами гламура, разместите в ней такой круглый раздвижной столик. Массивная конструкция выглядит эффектно и сразу привлекает к себе внимание, вращающийся механизм позволит менять форму стола хоть каждый день, тем самым освежая облик помещения.

Фото: lifemebel.ru

6. Медная брутальность: столик Brand

Действительно необычный столик: массивный медный поднос, возвысившийся на ножках-трубах. Обратите внимание на углубление в столешнице — благодаря ему со стола не будут случайно падать на пол мелкие предметы. Столик Brand гармонично дополнит гостиную в стиле лофт и может быть уместен в кантри-интерьерах.ltr">Новый журнальный столик — отличная идея для тех, кто хочет освежить интерьер гостиной, но не планирует масштабных дизайнерских перемен. При помощи оригинальной модели можно внести в обстановку помещения нотки, которых ему не хватает: от экостиля и лофта до классики и гламура. ReRooms изучил ассортимент дизайнерских журнальных столиков и подобрал для вас самые интересные.

1. Элегантность годичных колец: столик Craft

Открывает нашу подборку оригинальный столик Craft от испанского производителя La Forma. Модель имеет минималистичную конструкцию на трех металлических ножках и напоминает скорее самодельный табурет. Но обратите внимание на столешницу в виде поперечного среза ствола дерева: годичные кольца и естественные трещинки смотрятся впечатляюще. Такой столик отлично впишется в гостиную в экостиле, но найдет место и в интерьере в стиле лофт.

Фото: field-rage.ru

2. Природная грубоватость: столик Tropicana

В продолжение темы экостиля и массивного дерева — столик Tropicana от того же производителя. Он выполнен из массива бревна и совсем не имеет ножек. Фишка столика — ниши, образовавшиеся природным образом. Похожий столик поможет создать гостиную в стиле кантри и экостиле.

Фото: field-rage.ru





Фото: field-rage.ru

3. Динамичный блеск: столик Mikado

Если хотите подчеркнуть динамичность и современность интерьера гостиной — разместите в ней столик Mikado со стеклянной столешницей и «хаотично» скомпонованными стальными ножками. Они будут интересно блестеть в солнечный день и привлекут внимание гостей.

Фото: field-rage.ru

4. Зеркальные грани: столик Bolshevico

Изящный столик Bolshevico — грандиозная находка для гостиной с элементами ар-деко. Он имеет простую, но в то же время оригинальную конструкцию. Его изюминка — зеркальные грани, которыми усыпана круглая столешница по бокам.

Фото: dg-home.ru

5. Плавность трансформации: белый раздвижной столик

Если ваша гостиная выдержана в современном стиле с элементами гламура, разместите в ней такой круглый раздвижной столик. Массивная конструкция выглядит эффектно и сразу привлекает к себе внимание, вращающийся механизм позволит менять форму стола хоть каждый день, тем самым освежая облик помещения.

Фото: lifemebel.ru

6. Медная брутальность: столик Brand

Действительно необычный столик: массивный медный поднос, возвысившийся на ножках-трубах. Обратите внимание на углубление в столешнице — благодаря ему со стола не будут случайно падать на пол мелкие предметы. Столик Brand гармонично дополнит гостиную в стиле лофт и может быть уместен в кантри-интерьерах.