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15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRooms


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ReRooms публикует подборку из 15 оригинальных столиков, которые преобразят вашу гостиную и непременно станут темой для обсуждения во время дружеских посиделок.

Новый журнальный столик — отличная идея для тех, кто хочет освежить интерьер гостиной, но не планирует масштабных дизайнерских перемен. При помощи оригинальной модели можно внести в обстановку помещения нотки, которых ему не хватает: от экостиля и лофта до классики и гламура. ReRooms изучил ассортимент дизайнерских журнальных столиков и подобрал для вас самые интересные.

1. Элегантность годичных колец: столик Craft

Открывает нашу подборку оригинальный столик Craft от испанского производителя La Forma. Модель имеет минималистичную конструкцию на трех металлических ножках и напоминает скорее самодельный табурет. Но обратите внимание на столешницу в виде поперечного среза ствола дерева: годичные кольца и естественные трещинки смотрятся впечатляюще. Такой столик отлично впишется в гостиную в экостиле, но найдет место и в интерьере в стиле лофт.

Фото № 1: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: field-rage.ru

2. Природная грубоватость: столик Tropicana

В продолжение темы экостиля и массивного дерева — столик Tropicana от того же производителя. Он выполнен из массива бревна и совсем не имеет ножек. Фишка столика — ниши, образовавшиеся природным образом. Похожий столик поможет создать гостиную в стиле кантри и экостиле.

Фото № 2: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: field-rage.ru


Фото № 3: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: field-rage.ru

3. Динамичный блеск: столик Mikado

Если хотите подчеркнуть динамичность и современность интерьера гостиной — разместите в ней столик Mikado со стеклянной столешницей и «хаотично» скомпонованными стальными ножками. Они будут интересно блестеть в солнечный день и привлекут внимание гостей.

Фото № 4: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: field-rage.ru

4. Зеркальные грани: столик Bolshevico 

Изящный столик Bolshevico — грандиозная находка для гостиной с элементами ар-деко. Он имеет простую, но в то же время оригинальную конструкцию. Его изюминка — зеркальные грани, которыми усыпана круглая столешница по бокам. 

Фото № 5: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: dg-home.ru

5. Плавность трансформации: белый раздвижной столик 

Если ваша гостиная выдержана в современном стиле с элементами гламура, разместите в ней такой круглый раздвижной столик. Массивная конструкция выглядит эффектно и сразу привлекает к себе внимание, вращающийся механизм позволит менять форму стола хоть каждый день, тем самым освежая облик помещения.

Фото № 6: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: lifemebel.ru

6. Медная брутальность: столик Brand

Действительно необычный столик: массивный медный поднос, возвысившийся на ножках-трубах. Обратите внимание на углубление в столешнице — благодаря ему со стола не будут случайно падать на пол мелкие предметы. Столик Brand гармонично дополнит гостиную в стиле лофт и может быть уместен в кантри-интерьерах.ltr">Новый журнальный столик — отличная идея для тех, кто хочет освежить интерьер гостиной, но не планирует масштабных дизайнерских перемен. При помощи оригинальной модели можно внести в обстановку помещения нотки, которых ему не хватает: от экостиля и лофта до классики и гламура. ReRooms изучил ассортимент дизайнерских журнальных столиков и подобрал для вас самые интересные.

1. Элегантность годичных колец: столик Craft

Открывает нашу подборку оригинальный столик Craft от испанского производителя La Forma. Модель имеет минималистичную конструкцию на трех металлических ножках и напоминает скорее самодельный табурет. Но обратите внимание на столешницу в виде поперечного среза ствола дерева: годичные кольца и естественные трещинки смотрятся впечатляюще. Такой столик отлично впишется в гостиную в экостиле, но найдет место и в интерьере в стиле лофт.

Фото № 1: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: field-rage.ru

2. Природная грубоватость: столик Tropicana

В продолжение темы экостиля и массивного дерева — столик Tropicana от того же производителя. Он выполнен из массива бревна и совсем не имеет ножек. Фишка столика — ниши, образовавшиеся природным образом. Похожий столик поможет создать гостиную в стиле кантри и экостиле.

Фото № 2: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: field-rage.ru


Фото № 3: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: field-rage.ru

3. Динамичный блеск: столик Mikado

Если хотите подчеркнуть динамичность и современность интерьера гостиной — разместите в ней столик Mikado со стеклянной столешницей и «хаотично» скомпонованными стальными ножками. Они будут интересно блестеть в солнечный день и привлекут внимание гостей.

Фото № 4: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: field-rage.ru

4. Зеркальные грани: столик Bolshevico 

Изящный столик Bolshevico — грандиозная находка для гостиной с элементами ар-деко. Он имеет простую, но в то же время оригинальную конструкцию. Его изюминка — зеркальные грани, которыми усыпана круглая столешница по бокам. 

Фото № 5: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: dg-home.ru

5. Плавность трансформации: белый раздвижной столик 

Если ваша гостиная выдержана в современном стиле с элементами гламура, разместите в ней такой круглый раздвижной столик. Массивная конструкция выглядит эффектно и сразу привлекает к себе внимание, вращающийся механизм позволит менять форму стола хоть каждый день, тем самым освежая облик помещения.

Фото № 6: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: lifemebel.ru

6. Медная брутальность: столик Brand

Действительно необычный столик: массивный медный поднос, возвысившийся на ножках-трубах. Обратите внимание на углубление в столешнице — благодаря ему со стола не будут случайно падать на пол мелкие предметы. Столик Brand гармонично дополнит гостиную в стиле лофт и может быть уместен в кантри-интерьерах.

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Фото № 7: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: barcelonadesign.ru

7. Винтажная массивность: столик на колесах Ptoophagos

Еще одно нестандартное решение для интерьера гостиной, которое точно станет одним из центральных акцентов: модель на массивных кованых колесах от бренда To4rooms. Такой журнальный столик поможет утяжелить интерьер, если это требуется, и подчеркнуть индустриальную направленность. Помимо эстетической привлекательности столик Ptoophagos функционален: по конструкции он напоминает массивный деревянный чемодан, внутри которого можно хранить журналы или важные мелочи вроде пультов управления техникой.

Фото № 8: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: thefurnish.ru

Фото № 9: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: thefurnish.ru

8. Хромированный лоск: столик от Garda Decor

Этот столик интересен своей конструкцией: у него круглая столешница, изготовленная из стекла, а вместо ножек — круглое металлическое основание с геометрическими узорами. Такая модель отлично впишется как в гостиную в стиле ар-деко, так и в любые интерпретации современного стиля.

Фото № 10: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: thefurnish.ru

9. Американская буржуазность: стол-газетница «Джей»

Любите по утрам читать прессу за чашечкой кофе? Стол-газетница подойдет для этой цели идеально! Лаконичный вариант — столик «Джей» от российского бренда Coolline — оснащен тканевой нишей для хранения газет и журналов и обладает довольно большой столешницей, на которой найдется место для вазы с цветами.

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Фото № 11: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: thefurnish.ru

10. Эффект матрешки: столы-корзины Argyris

Оригинальный вариант для интерьера в стиле лофт — набор столиков-корзин от To4rooms. В базовой комплектации два столика: столик поменьше вложен в конструкцию побольше. Благодаря такому решению у вас появится дополнительное место для хранения и вы всегда будете иметь под рукой дополнительный столик.

Фото № 12: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: thefurnish.ru

11. Металлическая помпезность: столик Bauhaus by Varya Schuka

Этот столик создан в результате коллаборации бренда Woodi и московской художницы Вари Щуки. Очень нестандартное решение для интерьеров в стиле американская буржуазность: круглая столешница крепится на металлическом каркасе кубической формы. Восторженные комментарии гостей гостиная с таким журнальным столиком точно получит!

Фото № 13: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: thefurnish.ru

12. Роскошная неоклассика: столик Modena

Если ваша гостиная оформлена в стиле неоклассика, обратите внимание на журнальный столик Modena. Элегантные формы и блики света на лакированной столешнице внесут в атмосферу помещения нотки роскоши.

Фото № 14: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: thefurnish.ru

13. Брутальность механики: столик Industrial Scissor Lift Table Iron Restoration Hardware

Хотите добавить брутальности в гостиную? Обратите внимание на полностью металлический стол Industrial Scissor Lift Table Iron Restoration Hardware, высота которого регулируется при помощи колеса сбоку. Модель подойдет для мужских интерьеров в стиле лофт, но приготовьтесь к тому, что гости, которые впервые окажутся в вашей гостиной, обязательно захотят покрутить колесо и оценить, как работает этот агрегат.

Фото № 15: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: loft-concept.ru

Фото № 16: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: loft-concept.ru

14. Состаренная гармоничность: набор столиков Industrial Metal Rust Triple Table

Снова брутальный дизайн, снова индустриальный шик: набор столиков Industrial Metal Rust Triple Table. В базовую комплектацию входит три столика в едином стиле, которые позволяют создать стол идеальной для вашей гостиной формы и при необходимости менять ее.

Фото № 17: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: loft-concept.ru

15. Гибкая утонченность: столик Mag Table

Если вам надоели грубые формы и массивные элементы, обратите внимание на столик Mag Table, созданный по оригинальному дизайну Эрика Пфайфера. Модель отлично впишется в гостиную хай-тек или минимализм, а также украсит собой интерьер в современном стиле. Поклонники утонченного дизайна и гладких линий точно оценят этот столик.

Фото № 18: 15 необычных журнальных столиков в гостиную: выбор ReRoomsФото: storeforhome.ru

#Журнальный столик#подборка#Гостиная
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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