Акцентная стена в интерьере: 10 вариантов оформления

Начнем все же с самого простого и очевидного варианта: одну стену можно окрасить в контрастный тон или выбрать однотонные обои. Желательно, чтобы в комнате были небольшие акценты того же оттенка.

Начнем все же с самого простого и очевидного варианта: одну стену можно окрасить в контрастный тон или выбрать однотонные обои. Желательно, чтобы в комнате были небольшие акценты того же оттенка.ление одной стены контрастным способом — вариант не новый, но очень эффектный и эффективный. Кроме простой окраски или наклеивания обоев яркого цвета есть и другие способы выделить одну стену и создать оригинальный интерьер.

Оформление одной стены контрастным способом — вариант не новый, но очень эффектный и эффективный. Кроме простой окраски или наклеивания обоев яркого цвета есть и другие способы выделить одну стену и создать оригинальный интерьер.

Фото: thaihomeonline.com

2. Стена под кирпич

Это отличный вариант для лофта, особенно если вы решили оформить так небольшую квартиру. Одна стена под кирпич создаст соответствующее стилю настроение и оригинально подчеркнет одну из стен. На нее можно повесить картину, а в интерьер добавить еще какие-то лофтовые детали.

Фото: fineandhome.by

3. Хендмейд из обоев

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Это трудоемкий вариант, но очень красивый, если у вас хватит фантазии и терпения на его воплощение. Выбирайте необычные обои, в том числе остатки из неиспользованных при предыдущем ремонте. Вырезайте квадраты одинакового размера и располагайте их на стене в любом порядке. Для самого яркого квадрата выберите акцент такого же цвета, например подушку или лампу.

Фото: abstinencedu.com

4. Деревянные панели

Отделка деревом одной из стен смотрится тем интереснее, чем она необычнее. Это могут быть разные геометрические фигуры, например соты или квадраты, прямоугольники и ромбы. Никакого дополнительного декора такая стена уже не требует.

Фото: meinewand.de

5. Полоски в тон

Если помещение выдержано в двух цветах, соедините их на одной из стен. Для этого подойдет как краска, так и обои. Широкие горизонтальные полосы визуально немного опустят потолок, а вертикальные приподнимут. Другие фигуры привлекут еще больше внимания.

Фото: ricgallery.com

6. Фанера разных оттенков

Фактурная фанера сейчас в моде, она используется в интерьере для отделки мебели, дверей, для зонирования пространства. Почему бы не использовать ее и для оформления одной из стен? Это теплый и экологичный материал, а неяркая подсветка подчеркнет красивый рисунок такой акцентной стены. Чтобы не перегружать комнату визуально, лучше выдержать остальной интерьер в светлый оттенках.

Фото: alima.us

7. Бетонная отделка

Очень необычно будет выглядеть бетонная стена в интерьере, который не имеет никакого отношения к лофту! Тем интереснее результат. Очень красиво здесь выглядит светильник, выполненный из металла. А вот яркий диван и текстиль были бы неуместны.

Фото: enoavaran.com

8. Каретная стяжка

Отделка, которая называется «каретная стяжка» или «капитоне», не выходит из моды уже много лет. Ею можно оформить как часть стены, так и всю ее полностью. Причем можно даже выполнить ее в одном цвете с остальными стенами — все равно благодаря броской и объемной фактуре эта отделка сразу будет привлекать внимание.

Фото: kremlinrus.ru

9. Фотообои

Идея не нова, но в моде сейчас изображения в спокойных тонах, даже если это пейзажи или городские достопримечательности. Смысл такой отделки не в яркости, а в необычности, но все же лучше хорошо подумать, прежде чем выбирать такое полотно. Вам с ним жить не один день и даже не один месяц.

Фото: noviydom.com.ua

10. Художественная стена

Да, нужен именно отличный художественный вкус, чтобы оформить акцентную стену таким образом. Возможно, придется пригласить художника, который сделает неброские рисунки и нанесет приятные вам надписи на ярко окрашенную стену. Но эффект оправдает все усилия!

Фото: decoracaodeambiente.com.br