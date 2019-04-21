Акцентная стена в интерьере: 10 вариантов оформления

Как сделать интерьер в комнате ярким, но в меру насыщенным красками? Выделить всего одну стену! Показываем лучшие идеи.
Оформление одной стены контрастным способом — вариант не новый, но очень эффектный и эффективный. Кроме простой окраски или наклеивания обоев яркого цвета есть и другие способы выделить одну стену и создать оригинальный интерьер.
1. Краска или обои
Начнем все же с самого простого и очевидного варианта: одну стену можно окрасить в контрастный тон или выбрать однотонные обои. Желательно, чтобы в комнате были небольшие акценты того же оттенка.ление одной стены контрастным способом — вариант не новый, но очень эффектный и эффективный. Кроме простой окраски или наклеивания обоев яркого цвета есть и другие способы выделить одну стену и создать оригинальный интерьер.
1. Краска или обои
Начнем все же с самого простого и очевидного варианта: одну стену можно окрасить в контрастный тон или выбрать однотонные обои. Желательно, чтобы в комнате были небольшие акценты того же оттенка.
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2. Стена под кирпич
Это отличный вариант для лофта, особенно если вы решили оформить так небольшую квартиру. Одна стена под кирпич создаст соответствующее стилю настроение и оригинально подчеркнет одну из стен. На нее можно повесить картину, а в интерьер добавить еще какие-то лофтовые детали.
3. Хендмейд из обоев
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Это трудоемкий вариант, но очень красивый, если у вас хватит фантазии и терпения на его воплощение. Выбирайте необычные обои, в том числе остатки из неиспользованных при предыдущем ремонте. Вырезайте квадраты одинакового размера и располагайте их на стене в любом порядке. Для самого яркого квадрата выберите акцент такого же цвета, например подушку или лампу.
4. Деревянные панели
Отделка деревом одной из стен смотрится тем интереснее, чем она необычнее. Это могут быть разные геометрические фигуры, например соты или квадраты, прямоугольники и ромбы. Никакого дополнительного декора такая стена уже не требует.
5. Полоски в тон
Если помещение выдержано в двух цветах, соедините их на одной из стен. Для этого подойдет как краска, так и обои. Широкие горизонтальные полосы визуально немного опустят потолок, а вертикальные приподнимут. Другие фигуры привлекут еще больше внимания.
6. Фанера разных оттенков
Фактурная фанера сейчас в моде, она используется в интерьере для отделки мебели, дверей, для зонирования пространства. Почему бы не использовать ее и для оформления одной из стен? Это теплый и экологичный материал, а неяркая подсветка подчеркнет красивый рисунок такой акцентной стены. Чтобы не перегружать комнату визуально, лучше выдержать остальной интерьер в светлый оттенках.
7. Бетонная отделка
Очень необычно будет выглядеть бетонная стена в интерьере, который не имеет никакого отношения к лофту! Тем интереснее результат. Очень красиво здесь выглядит светильник, выполненный из металла. А вот яркий диван и текстиль были бы неуместны.
8. Каретная стяжка
Отделка, которая называется «каретная стяжка» или «капитоне», не выходит из моды уже много лет. Ею можно оформить как часть стены, так и всю ее полностью. Причем можно даже выполнить ее в одном цвете с остальными стенами — все равно благодаря броской и объемной фактуре эта отделка сразу будет привлекать внимание.
9. Фотообои
Идея не нова, но в моде сейчас изображения в спокойных тонах, даже если это пейзажи или городские достопримечательности. Смысл такой отделки не в яркости, а в необычности, но все же лучше хорошо подумать, прежде чем выбирать такое полотно. Вам с ним жить не один день и даже не один месяц.
10. Художественная стена
Да, нужен именно отличный художественный вкус, чтобы оформить акцентную стену таким образом. Возможно, придется пригласить художника, который сделает неброские рисунки и нанесет приятные вам надписи на ярко окрашенную стену. Но эффект оправдает все усилия!
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники