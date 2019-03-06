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Плетеная мебель в интерьере: 17 идей


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Доказываем на примерах, что плетеная мебель может быть стильной!

Содержание

Многим кажется, что плетеная мебель подходит в основном для средиземноморского стиля. Да и само словосочетание «плетеная мебель» у людей обычно ассоциируется с небольшим набором — стол, стул да кресло-качалка. На самом деле это не так: дизайнеры постоянно находят способы использовать плетеную мебель в самых неожиданных интерьерах современных квартир.

Из чего плетут мебель

Плетеная мебель — это не только попсовый ротанг, из которого часто создают корзины и садовую мебель. Специалисты используют в том числе:

  • иву;

  • камыш;

  • корни хвойных деревьев;

  • бамбук;

  • сахарный тростник;

  • кукурузные стебли и листья;

  • стебли рафии;

  • орешник;

  • тропические водоросли.

От выбранного материала зависят цвет мебели и фактура. Плетеную мебель различают по способам изготовления: например, европейский подход предполагает использование нескольких материалов для плетения, азиатский же — одного (чаще всего ротанга, в сложных конструкциях применяется искусственный ротанг). Российские умельцы плетут мебель и аксессуары из ивы.

ReRooms подготовил подборку из 17 вариантов плетеной мебели для разных комнат, и все эти предметы впишутся в современную городскую квартиру.

1. Подвесное кресло

Подвесная мебель — один из трендов в сфере дизайна интерьеров. Такое кресло-полусфера вполне впишется в интерьер гостиной, лоджии или любого другого уголка вашего жилища, который вы хотите оборудовать для отдыха с увлекательной книгой.


Фото № 1: Плетеная мебель в интерьере: 17 идейФото: freshidees.com 

Обычно подобные кресла используют с мягким матрасом в естественных нейтральных оттенках (например с серым). Более того, производители часто предлагают мягкую часть в комплекте с креслом. Решение подойдет для интерьера в любом стиле.

Обратите внимание на такие модели:

Фото № 2: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Кресло Easy Brown
12 490 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло Galaxy
14 920 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Кресло-качалка

Классика жанра в сегменте плетеной мебели — кресло-качалка. Массивные модели под старину вполне подойдут для гостиной или спальни в стиле прованс, но при желании можно поэкспериментировать и с кантри, эклектикой. Главное — подобрать такое кресло, которое соответствует общему стилю мебели в интерьере.

Фото: chargersteammalls.com 

Интересные модели винтажных кресел:

Фото № 3: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Кресло-качалка Twist Alexa
22 930 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло-качалка “Калитва”
13 570 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кстати, плетеное кресло-качалка может органично вписаться даже в интерьеры в стилях вроде модернизма и хай-тек, если поискать подходящие дизайнерские варианты. Дизайнеры еще с пятидесятых годов прошлого столетия экспериментируют с формой и материалом опор кресел-качалок.

Фото: archiexpo.fr ltr">Многим кажется, что плетеная мебель подходит в основном для средиземноморского стиля. Да и само словосочетание «плетеная мебель» у людей обычно ассоциируется с небольшим набором — стол, стул да кресло-качалка. На самом деле это не так: дизайнеры постоянно находят способы использовать плетеную мебель в самых неожиданных интерьерах современных квартир.

Из чего плетут мебель

Плетеная мебель — это не только попсовый ротанг, из которого часто создают корзины и садовую мебель. Специалисты используют в том числе:

  • иву;

  • камыш;

  • корни хвойных деревьев;

  • бамбук;

  • сахарный тростник;

  • кукурузные стебли и листья;

  • стебли рафии;

  • орешник;

  • тропические водоросли.

От выбранного материала зависят цвет мебели и фактура. Плетеную мебель различают по способам изготовления: например, европейский подход предполагает использование нескольких материалов для плетения, азиатский же — одного (чаще всего ротанга, в сложных конструкциях применяется искусственный ротанг). Российские умельцы плетут мебель и аксессуары из ивы.

ReRooms подготовил подборку из 17 вариантов плетеной мебели для разных комнат, и все эти предметы впишутся в современную городскую квартиру.

1. Подвесное кресло

Подвесная мебель — один из трендов в сфере дизайна интерьеров. Такое кресло-полусфера вполне впишется в интерьер гостиной, лоджии или любого другого уголка вашего жилища, который вы хотите оборудовать для отдыха с увлекательной книгой.


Фото № 1: Плетеная мебель в интерьере: 17 идейФото: freshidees.com 

Обычно подобные кресла используют с мягким матрасом в естественных нейтральных оттенках (например с серым). Более того, производители часто предлагают мягкую часть в комплекте с креслом. Решение подойдет для интерьера в любом стиле.

Обратите внимание на такие модели:

Фото № 2: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Кресло Easy Brown
12 490 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло Galaxy
14 920 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Кресло-качалка

Классика жанра в сегменте плетеной мебели — кресло-качалка. Массивные модели под старину вполне подойдут для гостиной или спальни в стиле прованс, но при желании можно поэкспериментировать и с кантри, эклектикой. Главное — подобрать такое кресло, которое соответствует общему стилю мебели в интерьере.

Фото: chargersteammalls.com 

Интересные модели винтажных кресел:

Фото № 3: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Кресло-качалка Twist Alexa
22 930 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло-качалка “Калитва”
13 570 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Кстати, плетеное кресло-качалка может органично вписаться даже в интерьеры в стилях вроде модернизма и хай-тек, если поискать подходящие дизайнерские варианты. Дизайнеры еще с пятидесятых годов прошлого столетия экспериментируют с формой и материалом опор кресел-качалок.

Фото: archiexpo.fr 

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Обратите внимание на предложение от ИKEA:

Фото № 4: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
кресло-качалка “ГРЕНАДАЛЬ”
11 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Столик или комод для ванной

В ванной часто есть плетеные корзины для белья, так почему бы не обратить внимание на плетеные столики, тумбы, стеллажи и комоды?

Фото: azira.co 

К сожалению, готовая плетеная мебель для ванной представлена на рынке не так широко. Предлагаем обратить внимание на эти варианты:

Фото № 5: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Комод из ротанга “Прованс”
17 325 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ширма для зонирования из ротанга
19 575 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стеллаж с корзинами из ротанга
5 660 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Если найти подходящие готовые решения от производителей не удалось, всегда можно изготовить плетеную мебель на заказ по собственному дизайн-проекту — например, в компании VID Group:

Мебель для ванной (под заказ)
Купить

4. Полки

Как и в случае с обычными полками, плетеные бывают настенными, напольными и угловыми. Такая полка гарантированно впишется в интерьер в экостиле, а вот во всех остальных случаях необходимо экспериментировать.

Фото: aceblogs.club

 Обратите внимание на такие:

Фото № 6: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Полка
3 625 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Полка-вешалка
3 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Цветочница

Один из удобных способов размещения комнатных растений в интерьере — цветочница. И мастерам по плетеной мебели есть что предложить!

Фото: spara.info   

Преимуществ у такого решения несколько:

  • горшки с растениями размещаются нелинейно, за счет чего имеют одинаковый доступ к солнечному свету;

  • растения удобно поливать и обрезать;

  • горшки не занимают в комнате много места, потому что размещаются на нескольких ярусах.

Нам показались интересными такие предложения:

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6. Кроватка для ребенка

Первые месяцы жизни ребенок проводит в основном в своей кроватке, и многие родители отдают предпочтение экологичным материалам: дереву и плетеной мебели. Когда-то колыбели из ротанга были одним из немногих вариантов люльки для ребенка, а теперь они, похоже, возвращаются уже в качестве экотренда и готовы конкурировать с пластиковой альтернативой.

Фото № 7: Плетеная мебель в интерьере: 17 идейФото: staging.cleverlittlemonkey.co.za 

Подходящие плетеные кроватки для ребенка:

Фото № 8: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Люлька-качалка
9 010 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кроватка
14 590 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Стул для ребенка

На детских кроватках мастера не остановились: существуют и детские плетеные стулья. Их преимущество — опять же экологичность и интересный внешний вид. Плетеные стулья для детей, как правило, не имеют острых углов, о которые ребенок мог бы пораниться.

Фото: alibaba.com

 Интересные плетеные детские стулья:

Фото № 9: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Детский стульчик “Мишутка”
4 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Детское кресло-качалка
3 300 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Детское кресло из ротанга
3 360 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Кровать

Полноценная кровать из ротанга тоже может органично вписаться в интерьер спальни, особенно если она выполнена в экостиле. Преимуществ у плетеной кровати несколько, в том числе экологичность и оригинальный внешний вид.

Фото: avestyles.com

 Но есть и один существенный недостаток: в продаже отыскать подобные варианты крайне сложно — скорее всего, придется приобретать плетеную кровать через международные онлайн-магазины или заказывать у частных мастеров. Например, кровать как на фото выше на платформе Anthropologie стоит 1 998 долларов без учета затрат на доставку:

Фото № 10: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Кровать Curved Rattan Bed
131 549 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Можно попробовать превратить обычную кровать в плетеную — при помощи изголовья из ротанга:

Изголовье кроватное из ротанга MALU
32 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Изголовье кровати из ротанга Tio
23 899 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Диваны и софы

В отличие от кроватей, плетеные диваны в России представлены широко. Ценители хендмейда могут подобрать диваны и для гостиной, и угловые (подойдут также для кухни), и компактные модели для лоджии или веранды. Кроме главного преимущества — оригинального внешнего вида — у плетеных диванов есть еще несколько плюсов: на них не образуется плесень даже при использовании под открытым небом, они долговечны и с них легко удалить загрязнения.

Фото: cread.me

 Нам понравились такие:

Фото № 11: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Софа Secret De Maison Pitaya
16 490 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комплект для гостиной “Форум Прованс”
75 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Двухместный плетеный диван ANTIBES
47 192 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Кресло на низких ножках

Необычно в интерьере смотрятся плетеные кресла на низких ножках. Они компактны, а потому найдут место рядом с кофейным столиком или в прихожей — как альтернатива скамье.

Фото: amara.com

 Несколько интересных вариантов:

Фото № 12: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Модель “СТОКГОЛЬМ” от ИKEA
10 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло SWEET 27
Купить

11. Кофейный столик

Освежить интерьер гостиной можно также при помощи плетеного кофейного столика. Самые практичные варианты — со стеклянной столешницей.

Фото: southpointbth.com

 Несколько оригинальных вариантов:

Фото № 13: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Складной столик из натурального ротанга
4 610 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кофейный столик из натурального ротанга
4 670 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плетеный кофейный стол Olivia
21 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

12. Прикроватная тумба

Хорошая идея для спальни — плетеная прикроватная тумба. Одно из преимуществ такой тумбы — отсутствие глянцевой поверхности, благодаря чему найти в темноте и случайно не сбросить на пол мобильный телефон, часы или очки гораздо проще!

Фото: queinnovations.com

 Для спальни подойдет, например, такая:

Фото № 14: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
CALAMUS 11-03A из натурального ротанга
8 315 руб.*
Купить
*Цена может измениться

13. Скамья

Если подбираете скамью для прихожей, лоджии или веранды, обратите внимание на плетеные модели.

Фото: wayfair.com

 Подойдут такие варианты:

Фото № 15: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Классическая плетеная скамья YALTA Brown
15 750 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декоративная скамья из ротанга “Бамбук”
60 350 руб.*
Купить
*Цена может измениться

14. Большое кресло-раковина

Еще одним местом для приятного времяпрепровождения может стать такое кресло-раковина с мягкой подушкой. Разместить несколько таких кресел в компактной гостиной, скорее всего, не удастся, а вот рядом с домашней библиотекой или на лоджии оно будет весьма кстати.

Фото: bali-moscow.ru

 Такое же кресло:

Фото № 16: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Кресло Papasan
9 120 руб.*
Купить
*Цена может измениться

15. Набор из стола и кресел

Готовые наборы плетеной мебели для столовой, гостиной или террасы — практичное решение для тех, кто хочет придерживаться единого стиля в интерьере.

Фото: neonheart.club 

Нам понравились такие варианты:

Фото № 17: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Диван и кресло TONKINO
Купить
Стол и два кресла
13 860 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Два кресла с подушками и журнальный столик
13 330 руб.*
Купить
*Цена может измениться

16. Письменный стол 

Оригинальным решением может стать письменный стол из ротанга. Скорее всего, такой стол придется изготавливать на заказ, но можно подобрать подходящий вариант и среди готовых решений от производителей.

Фото: kyotoprizeusa.com

 Например, подойдет такая модель с вместительными ящиками:

Фото № 18: Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Письменный стол из ротанга
15 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться

17. Туалетный столик

Не менее неожиданно в интерьере будет смотреться плетеный туалетный столик с зеркалом или трюмо из ротанга. Главное — это экологичное, стильное и долговечное решение!

Фото: ebay.com

 Нам понравились такие:

Туалетный столик Edyth
21 750 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Туалетный столик с зеркалом и пуфиком
12 370 руб.*
Купить
*Цена может измениться

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