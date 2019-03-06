Плетеная мебель в интерьере: 17 идей

Доказываем на примерах, что плетеная мебель может быть стильной!
- Из чего плетут мебель
- 1. Подвесное кресло
- 2. Кресло-качалка
- 3. Столик или комод для ванной
- 4. Полки
- 5. Цветочница
- 6. Кроватка для ребенка
- 7. Стул для ребенка
- 8. Кровать
- 9. Диваны и софы
- 10. Кресло на низких ножках
- 11. Кофейный столик
- 12. Прикроватная тумба
- 13. Скамья
- 14. Большое кресло-раковина
- 15. Набор из стола и кресел
- 16. Письменный стол
- 17. Туалетный столик
Многим кажется, что плетеная мебель подходит в основном для средиземноморского стиля. Да и само словосочетание «плетеная мебель» у людей обычно ассоциируется с небольшим набором — стол, стул да кресло-качалка. На самом деле это не так: дизайнеры постоянно находят способы использовать плетеную мебель в самых неожиданных интерьерах современных квартир.
Из чего плетут мебель
Плетеная мебель — это не только попсовый ротанг, из которого часто создают корзины и садовую мебель. Специалисты используют в том числе:
иву;
камыш;
корни хвойных деревьев;
бамбук;
сахарный тростник;
кукурузные стебли и листья;
стебли рафии;
орешник;
тропические водоросли.
От выбранного материала зависят цвет мебели и фактура. Плетеную мебель различают по способам изготовления: например, европейский подход предполагает использование нескольких материалов для плетения, азиатский же — одного (чаще всего ротанга, в сложных конструкциях применяется искусственный ротанг). Российские умельцы плетут мебель и аксессуары из ивы.
ReRooms подготовил подборку из 17 вариантов плетеной мебели для разных комнат, и все эти предметы впишутся в современную городскую квартиру.
1. Подвесное кресло
Подвесная мебель — один из трендов в сфере дизайна интерьеров. Такое кресло-полусфера вполне впишется в интерьер гостиной, лоджии или любого другого уголка вашего жилища, который вы хотите оборудовать для отдыха с увлекательной книгой.
Обычно подобные кресла используют с мягким матрасом в естественных нейтральных оттенках (например с серым). Более того, производители часто предлагают мягкую часть в комплекте с креслом. Решение подойдет для интерьера в любом стиле.
Обратите внимание на такие модели:
2. Кресло-качалка
Классика жанра в сегменте плетеной мебели — кресло-качалка. Массивные модели под старину вполне подойдут для гостиной или спальни в стиле прованс, но при желании можно поэкспериментировать и с кантри, эклектикой. Главное — подобрать такое кресло, которое соответствует общему стилю мебели в интерьере.
Интересные модели винтажных кресел:
Кстати, плетеное кресло-качалка может органично вписаться даже в интерьеры в стилях вроде модернизма и хай-тек, если поискать подходящие дизайнерские варианты. Дизайнеры еще с пятидесятых годов прошлого столетия экспериментируют с формой и материалом опор кресел-качалок.
ltr">Многим кажется, что плетеная мебель подходит в основном для средиземноморского стиля. Да и само словосочетание «плетеная мебель» у людей обычно ассоциируется с небольшим набором — стол, стул да кресло-качалка. На самом деле это не так: дизайнеры постоянно находят способы использовать плетеную мебель в самых неожиданных интерьерах современных квартир.
Из чего плетут мебель
Плетеная мебель — это не только попсовый ротанг, из которого часто создают корзины и садовую мебель. Специалисты используют в том числе:
иву;
камыш;
корни хвойных деревьев;
бамбук;
сахарный тростник;
кукурузные стебли и листья;
стебли рафии;
орешник;
тропические водоросли.
От выбранного материала зависят цвет мебели и фактура. Плетеную мебель различают по способам изготовления: например, европейский подход предполагает использование нескольких материалов для плетения, азиатский же — одного (чаще всего ротанга, в сложных конструкциях применяется искусственный ротанг). Российские умельцы плетут мебель и аксессуары из ивы.
ReRooms подготовил подборку из 17 вариантов плетеной мебели для разных комнат, и все эти предметы впишутся в современную городскую квартиру.
1. Подвесное кресло
Подвесная мебель — один из трендов в сфере дизайна интерьеров. Такое кресло-полусфера вполне впишется в интерьер гостиной, лоджии или любого другого уголка вашего жилища, который вы хотите оборудовать для отдыха с увлекательной книгой.
Обычно подобные кресла используют с мягким матрасом в естественных нейтральных оттенках (например с серым). Более того, производители часто предлагают мягкую часть в комплекте с креслом. Решение подойдет для интерьера в любом стиле.
Обратите внимание на такие модели:
2. Кресло-качалка
Классика жанра в сегменте плетеной мебели — кресло-качалка. Массивные модели под старину вполне подойдут для гостиной или спальни в стиле прованс, но при желании можно поэкспериментировать и с кантри, эклектикой. Главное — подобрать такое кресло, которое соответствует общему стилю мебели в интерьере.
Интересные модели винтажных кресел:
Кстати, плетеное кресло-качалка может органично вписаться даже в интерьеры в стилях вроде модернизма и хай-тек, если поискать подходящие дизайнерские варианты. Дизайнеры еще с пятидесятых годов прошлого столетия экспериментируют с формой и материалом опор кресел-качалок.
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3. Столик или комод для ванной
В ванной часто есть плетеные корзины для белья, так почему бы не обратить внимание на плетеные столики, тумбы, стеллажи и комоды?
К сожалению, готовая плетеная мебель для ванной представлена на рынке не так широко. Предлагаем обратить внимание на эти варианты:
Если найти подходящие готовые решения от производителей не удалось, всегда можно изготовить плетеную мебель на заказ по собственному дизайн-проекту — например, в компании VID Group:
4. Полки
Как и в случае с обычными полками, плетеные бывают настенными, напольными и угловыми. Такая полка гарантированно впишется в интерьер в экостиле, а вот во всех остальных случаях необходимо экспериментировать.
Обратите внимание на такие:
5. Цветочница
Один из удобных способов размещения комнатных растений в интерьере — цветочница. И мастерам по плетеной мебели есть что предложить!
Преимуществ у такого решения несколько:
горшки с растениями размещаются нелинейно, за счет чего имеют одинаковый доступ к солнечному свету;
растения удобно поливать и обрезать;
горшки не занимают в комнате много места, потому что размещаются на нескольких ярусах.
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6. Кроватка для ребенка
Первые месяцы жизни ребенок проводит в основном в своей кроватке, и многие родители отдают предпочтение экологичным материалам: дереву и плетеной мебели. Когда-то колыбели из ротанга были одним из немногих вариантов люльки для ребенка, а теперь они, похоже, возвращаются уже в качестве экотренда и готовы конкурировать с пластиковой альтернативой.
Подходящие плетеные кроватки для ребенка:
7. Стул для ребенка
На детских кроватках мастера не остановились: существуют и детские плетеные стулья. Их преимущество — опять же экологичность и интересный внешний вид. Плетеные стулья для детей, как правило, не имеют острых углов, о которые ребенок мог бы пораниться.
Интересные плетеные детские стулья:
8. Кровать
Полноценная кровать из ротанга тоже может органично вписаться в интерьер спальни, особенно если она выполнена в экостиле. Преимуществ у плетеной кровати несколько, в том числе экологичность и оригинальный внешний вид.
Но есть и один существенный недостаток: в продаже отыскать подобные варианты крайне сложно — скорее всего, придется приобретать плетеную кровать через международные онлайн-магазины или заказывать у частных мастеров. Например, кровать как на фото выше на платформе Anthropologie стоит 1 998 долларов без учета затрат на доставку:
Можно попробовать превратить обычную кровать в плетеную — при помощи изголовья из ротанга:
9. Диваны и софы
В отличие от кроватей, плетеные диваны в России представлены широко. Ценители хендмейда могут подобрать диваны и для гостиной, и угловые (подойдут также для кухни), и компактные модели для лоджии или веранды. Кроме главного преимущества — оригинального внешнего вида — у плетеных диванов есть еще несколько плюсов: на них не образуется плесень даже при использовании под открытым небом, они долговечны и с них легко удалить загрязнения.
Нам понравились такие:
10. Кресло на низких ножках
Необычно в интерьере смотрятся плетеные кресла на низких ножках. Они компактны, а потому найдут место рядом с кофейным столиком или в прихожей — как альтернатива скамье.
Несколько интересных вариантов:
11. Кофейный столик
Освежить интерьер гостиной можно также при помощи плетеного кофейного столика. Самые практичные варианты — со стеклянной столешницей.
Несколько оригинальных вариантов:
12. Прикроватная тумба
Хорошая идея для спальни — плетеная прикроватная тумба. Одно из преимуществ такой тумбы — отсутствие глянцевой поверхности, благодаря чему найти в темноте и случайно не сбросить на пол мобильный телефон, часы или очки гораздо проще!
Для спальни подойдет, например, такая:
13. Скамья
Если подбираете скамью для прихожей, лоджии или веранды, обратите внимание на плетеные модели.
Подойдут такие варианты:
14. Большое кресло-раковина
Еще одним местом для приятного времяпрепровождения может стать такое кресло-раковина с мягкой подушкой. Разместить несколько таких кресел в компактной гостиной, скорее всего, не удастся, а вот рядом с домашней библиотекой или на лоджии оно будет весьма кстати.
Такое же кресло:
15. Набор из стола и кресел
Готовые наборы плетеной мебели для столовой, гостиной или террасы — практичное решение для тех, кто хочет придерживаться единого стиля в интерьере.
Нам понравились такие варианты:
16. Письменный стол
Оригинальным решением может стать письменный стол из ротанга. Скорее всего, такой стол придется изготавливать на заказ, но можно подобрать подходящий вариант и среди готовых решений от производителей.
Например, подойдет такая модель с вместительными ящиками:
17. Туалетный столик
Не менее неожиданно в интерьере будет смотреться плетеный туалетный столик с зеркалом или трюмо из ротанга. Главное — это экологичное, стильное и долговечное решение!
Нам понравились такие:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники