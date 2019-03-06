Плетеная мебель в интерьере: 17 идей

Многим кажется, что плетеная мебель подходит в основном для средиземноморского стиля. Да и само словосочетание «плетеная мебель» у людей обычно ассоциируется с небольшим набором — стол, стул да кресло-качалка. На самом деле это не так: дизайнеры постоянно находят способы использовать плетеную мебель в самых неожиданных интерьерах современных квартир.

Из чего плетут мебель

Плетеная мебель — это не только попсовый ротанг, из которого часто создают корзины и садовую мебель. Специалисты используют в том числе:

иву;

камыш;

корни хвойных деревьев;

бамбук;

сахарный тростник;

кукурузные стебли и листья;

стебли рафии;

орешник;

тропические водоросли.

От выбранного материала зависят цвет мебели и фактура. Плетеную мебель различают по способам изготовления: например, европейский подход предполагает использование нескольких материалов для плетения, азиатский же — одного (чаще всего ротанга, в сложных конструкциях применяется искусственный ротанг). Российские умельцы плетут мебель и аксессуары из ивы.

ReRooms подготовил подборку из 17 вариантов плетеной мебели для разных комнат, и все эти предметы впишутся в современную городскую квартиру.

1. Подвесное кресло

Подвесная мебель — один из трендов в сфере дизайна интерьеров. Такое кресло-полусфера вполне впишется в интерьер гостиной, лоджии или любого другого уголка вашего жилища, который вы хотите оборудовать для отдыха с увлекательной книгой.





Фото: freshidees.com

Обычно подобные кресла используют с мягким матрасом в естественных нейтральных оттенках (например с серым). Более того, производители часто предлагают мягкую часть в комплекте с креслом. Решение подойдет для интерьера в любом стиле.

Обратите внимание на такие модели:

Кресло Easy Brown 12 490 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло Galaxy 14 920 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Кресло-качалка

Классика жанра в сегменте плетеной мебели — кресло-качалка. Массивные модели под старину вполне подойдут для гостиной или спальни в стиле прованс, но при желании можно поэкспериментировать и с кантри, эклектикой. Главное — подобрать такое кресло, которое соответствует общему стилю мебели в интерьере.

Фото: chargersteammalls.com

Интересные модели винтажных кресел:

Кресло-качалка Twist Alexa 22 930 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло-качалка “Калитва” 13 570 руб.* Купить *Цена может измениться

Кстати, плетеное кресло-качалка может органично вписаться даже в интерьеры в стилях вроде модернизма и хай-тек, если поискать подходящие дизайнерские варианты. Дизайнеры еще с пятидесятых годов прошлого столетия экспериментируют с формой и материалом опор кресел-качалок.

Фото: archiexpo.fr ltr">Многим кажется, что плетеная мебель подходит в основном для средиземноморского стиля. Да и само словосочетание «плетеная мебель» у людей обычно ассоциируется с небольшим набором — стол, стул да кресло-качалка. На самом деле это не так: дизайнеры постоянно находят способы использовать плетеную мебель в самых неожиданных интерьерах современных квартир.

Из чего плетут мебель

Плетеная мебель — это не только попсовый ротанг, из которого часто создают корзины и садовую мебель. Специалисты используют в том числе:

иву;

камыш;

корни хвойных деревьев;

бамбук;

сахарный тростник;

кукурузные стебли и листья;

стебли рафии;

орешник;

тропические водоросли.

От выбранного материала зависят цвет мебели и фактура. Плетеную мебель различают по способам изготовления: например, европейский подход предполагает использование нескольких материалов для плетения, азиатский же — одного (чаще всего ротанга, в сложных конструкциях применяется искусственный ротанг). Российские умельцы плетут мебель и аксессуары из ивы.

ReRooms подготовил подборку из 17 вариантов плетеной мебели для разных комнат, и все эти предметы впишутся в современную городскую квартиру.

1. Подвесное кресло

Подвесная мебель — один из трендов в сфере дизайна интерьеров. Такое кресло-полусфера вполне впишется в интерьер гостиной, лоджии или любого другого уголка вашего жилища, который вы хотите оборудовать для отдыха с увлекательной книгой.





Фото: freshidees.com

Обычно подобные кресла используют с мягким матрасом в естественных нейтральных оттенках (например с серым). Более того, производители часто предлагают мягкую часть в комплекте с креслом. Решение подойдет для интерьера в любом стиле.

Обратите внимание на такие модели:

Кресло Easy Brown 12 490 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло Galaxy 14 920 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Кресло-качалка

Классика жанра в сегменте плетеной мебели — кресло-качалка. Массивные модели под старину вполне подойдут для гостиной или спальни в стиле прованс, но при желании можно поэкспериментировать и с кантри, эклектикой. Главное — подобрать такое кресло, которое соответствует общему стилю мебели в интерьере.

Фото: chargersteammalls.com

Интересные модели винтажных кресел:

Кресло-качалка Twist Alexa 22 930 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло-качалка “Калитва” 13 570 руб.* Купить *Цена может измениться

Кстати, плетеное кресло-качалка может органично вписаться даже в интерьеры в стилях вроде модернизма и хай-тек, если поискать подходящие дизайнерские варианты. Дизайнеры еще с пятидесятых годов прошлого столетия экспериментируют с формой и материалом опор кресел-качалок.

Фото: archiexpo.fr