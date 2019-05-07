Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеров

Неплохо смотрятся рядом с красным холодильником черные элементы гарнитура, например плита и вытяжка.

Цвет страсти, энергии, пространства, где всего через край. Красный холодильник нельзя сочетать с другими агрессивными и доминирующими оттенками. Лучше ставить его на кухне, где основной цвет отделки — белый, кремовый или сливочный.

Смелый дизайнеры часто предлагают своим заказчикам вписать в кухонный интерьер цветной холодильник. Обычно это красный или вишневый, в крайнем случае черный вариант. Вам не нравится такая идея и вы предпочитаете агрегат традиционного белого цвета? Вы просто не видели, как выглядит холодильник цвета мяты, морской волны или песчаной бури в пустыне. Ну ладно, посмотрите просто красивые желтые, голубые и оливковые холодильники. И найдите среди них модный вариант в оттенке года «живой коралл» или спокойный оттенок тиффани. Они будут хороши на любой кухне.

Для нестандартной кухни подойдет дизайнерская мебель, куда можно вписать красный холодильник и красную плиту.

Фото: dizainall.com

На кухне в стиле лофт вполне можно себе позволить сделать акцентную черную стену на фоне красного холодильника.

Фото: dizainall.com

Желтый — цвет тепла, солнца, веселья и яркой жизни. Желтый холодильник не перегрузит помещение визуально и может сочетаться с большим количеством оттенков, чем красный. В первую очередь, конечно, с белым.

Фото: ideabrasil.com.br

Но когда мы увидели, как желтый холодильник сочетается с темно-зеленым, мы забыли про белую кухню.

Фото: dizainall.com

Нежный оттенок желтовато-кремового — это интересная находка для оформления холодильника. В этом случае можно позволить себе оформить кухню в стиле кантри, ретро или шебби-шик.

Фото: dizainall.com

Черный цвет — символ шарма и элегантности, в том числе и в интерьере. Скромно и со вкусом.

Фото: ideabrasil.com.br

Композиция из черного холодильника и стальной отделки мебели на кухне просит чего-то яркого, например оранжевых барных стульев.

Фото: dizainall.com

Черный ретрохолодильник перекликается с черными же деталями декора, а небольшой деревянный стол согревает такой холодный бело-черный интерьер.

Фото: dizainall.com

Ярко-синий холодильник в лофтовом пространстве выглядел бы сиротливо и грустно, если бы не яркий этнический ковер на полу.

Фото: dizainall.com

Нежно-голубой холодильник необычайно хорош на кухне, где царит белый фон и деревянная отделка. Особенно эффектно выглядит деревянная столешница — мы уже писали, как правильно ее выбирать.

Фото: dizainall.com

Обои в горизонтальную полоску поддерживают цвет холодильника и дают все основания иногда называть такую кухню камбузом.

Фото: dizainall.com

Бетонная стена с яркими картинами и голубой холодильник очень успешно отвлекают внимание от узкой конфигурации кухни. Полосатый же коврик словно немного раздвигает помещение вширь.

Фото: dizainall.com

Если играть цветом, то по полной программе! И на полу, и на холодильнике.

Фото: dizainall.com

Плита и холодильник одного оттенка создают визуальный баланс на небольшом пространстве.

Фото: dizainall.com

А на большой кухне эта парочка не дает потеряться светлой мебели, почти сливающейся с серым фоном.

Фото: dizainall.com

Светло-голубой холодильник поддержан стульями такого же оттенка на фоне кипенно-белой кухни.

Фото: dizainall.com

Здесь все ярче, насыщеннее, теплее, хотя синий цвет сам по себе холодный. В чем фокус? В деревянном полу! Оно делится теплом с каждым предметом на кухне.

Фото: dizainall.com

Холодильник должен стоять на кухне? Возможно. Но любые правила надо иногда нарушать. И тогда получается такое аристократическое сочетание.

Фото: zurmarket.ru

На кухне с таким холодильником всегда солнечно.

Фото: dizainall.com

Чуть более темный оттенок оранжевого и деревянный декор — прекрасное сочетание!

Фото: jamenage.fr

Мысленно уберите отсюда этот оранжевый холодильник. Что осталось? Холодное безжизненное пространство, куда лишний раз даже не хочется заходить. Возвращайте холодильник на место!

Фото: dizainall.com

Розовый холодильник — это не ужас, а красота, если рядом мебель в мятном оттенке.

Фото: dizainall.com

Тот же розовый, чуть меньше мяты и много белого глянца. И очень много света!

Фото: dizainall.com

Нежно-оливковый холодильник в окружении дерева выглядел бы еще интереснее, если бы рядом стояли плетеные корзины. Представили?

Фото: dizainall.com

Мы долго думали, чего не хватает этому интерьеру. И поняли: тут все идеально! Просто берите в закладки.

Фото: dizainall.com

Интерьер из серии «посмотри внимательно и найди холодильник». Дизайнер просто решил поиграть с акцентами и перенес их на стены. Имеет право!

Фото: mediabix.com

Холодильник словно выполнен из джинсовой ткани. И стоять он должен именно у стены из белого кирпича. Выбрали его, но у вас крохотная кухня? Кирпичная стена может быть даже на маленькой площади.

Фото: cdroom.info

Полосатый холодильник хорош не только тем, что он в моде, но и тем, что его проще простого сделать таким самостоятельно, взяв за основу старую модель белого цвета.