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Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеров


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Посмотрите на дизайн кухни с неожиданной стороны — цвет холодильника может оказать влияние не только на интерьер, но и на ваше настроение.

Смелый дизайнеры часто предлагают своим заказчикам вписать в кухонный интерьер цветной холодильник. Обычно это красный или вишневый, в крайнем случае черный вариант. Вам не нравится такая идея и вы предпочитаете агрегат традиционного белого цвета? Вы просто не видели, как выглядит холодильник цвета мяты, морской волны или песчаной бури в пустыне. Ну ладно, посмотрите просто красивые желтые, голубые и оливковые холодильники. И найдите среди них модный вариант в оттенке года «живой коралл» или спокойный оттенок тиффани. Они будут хороши на любой кухне.

Цвет страсти, энергии, пространства, где всего через край. Красный холодильник нельзя сочетать с другими агрессивными и доминирующими оттенками. Лучше ставить его на кухне, где основной цвет отделки — белый, кремовый или сливочный.

Фото № 1: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: ideabrasil.com.br

Неплохо смотрятся рядом с красным холодильником черные элементы гарнитура, например плита и вытяжка.

Фото № 2: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: ideabrasil.com.br

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Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Для нестандартной кухни подойдет дизайнерская мебель, куда можно вписать красный холодильник и красную плиту.

Фото № 3: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

На кухне в стиле лофт вполне можно себе позволить сделать акцентную черную стену на фоне красного холодильника.

Фото № 4: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Желтый — цвет тепла, солнца, веселья и яркой жизни. Желтый холодильник не перегрузит помещение визуально и может сочетаться с большим количеством оттенков, чем красный. В первую очередь, конечно, с белым.

Фото № 5: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: ideabrasil.com.br

Но когда мы увидели, как желтый холодильник сочетается с темно-зеленым, мы забыли про белую кухню. 

Фото № 6: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Нежный оттенок желтовато-кремового — это интересная находка для оформления холодильника. В этом случае можно позволить себе оформить кухню в стиле кантри, ретро или шебби-шик.

Фото № 7: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Черный цвет — символ шарма и элегантности, в том числе и в интерьере. Скромно и со вкусом.

Фото № 8: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: ideabrasil.com.br

Композиция из черного холодильника и стальной отделки мебели на кухне просит чего-то яркого, например оранжевых барных стульев.

Фото № 9: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Черный ретрохолодильник перекликается с черными же деталями декора, а небольшой деревянный стол согревает такой холодный бело-черный интерьер.

Фото № 10: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Ярко-синий холодильник в лофтовом пространстве выглядел бы сиротливо и грустно, если бы не яркий этнический ковер на полу.

Фото № 11: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Нежно-голубой холодильник необычайно хорош на кухне, где царит белый фон и деревянная отделка. Особенно эффектно выглядит деревянная столешница — мы уже писали, как правильно ее выбирать

Фото № 12: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Обои в горизонтальную полоску поддерживают цвет холодильника и дают все основания иногда называть такую кухню камбузом. 

Фото № 13: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Бетонная стена с яркими картинами и голубой холодильник очень успешно отвлекают внимание от узкой конфигурации кухни. Полосатый же коврик словно немного раздвигает помещение вширь.

Фото № 14: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Если играть цветом, то по полной программе! И на полу, и на холодильнике. 

Фото № 15: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Плита и холодильник одного оттенка создают визуальный баланс на небольшом пространстве.

Фото № 16: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

А на большой кухне эта парочка не дает потеряться светлой мебели, почти сливающейся с серым фоном.

Фото № 17: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Светло-голубой холодильник поддержан стульями такого же оттенка на фоне кипенно-белой кухни.

Фото № 18: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Здесь все ярче, насыщеннее, теплее, хотя синий цвет сам по себе холодный. В чем фокус? В деревянном полу! Оно делится теплом с каждым предметом на кухне.

Фото № 19: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Холодильник должен стоять на кухне? Возможно. Но любые правила надо иногда нарушать. И тогда получается такое аристократическое сочетание.

Фото № 20: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: zurmarket.ru

На кухне с таким холодильником всегда солнечно. 

Фото № 21: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Чуть более темный оттенок оранжевого и деревянный декор — прекрасное сочетание!

Фото № 22: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: jamenage.fr

Мысленно уберите отсюда этот оранжевый холодильник. Что осталось? Холодное безжизненное пространство, куда лишний раз даже не хочется заходить. Возвращайте холодильник на место!

Фото № 23: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Розовый холодильник — это не ужас, а красота, если рядом мебель в мятном оттенке.

Фото № 24: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Тот же розовый, чуть меньше мяты и много белого глянца. И очень много света!

Фото № 25: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Нежно-оливковый холодильник в окружении дерева выглядел бы еще интереснее, если бы рядом стояли плетеные корзины. Представили?

Фото № 26: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Мы долго думали, чего не хватает этому интерьеру. И поняли: тут все идеально! Просто берите в закладки.

Фото № 27: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

Интерьер из серии «посмотри внимательно и найди холодильник». Дизайнер просто решил поиграть с акцентами и перенес их на стены. Имеет право!

Фото № 28: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: mediabix.com

Холодильник словно выполнен из джинсовой ткани. И стоять он должен именно у стены из белого кирпича. Выбрали его, но у вас крохотная кухня? Кирпичная стена может быть даже на маленькой площади.

Фото № 29: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: cdroom.info

Полосатый холодильник хорош не только тем, что он в моде, но и тем, что его проще простого сделать таким самостоятельно, взяв за основу старую модель белого цвета. 

Фото № 30: Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеровФото: dizainall.com

#Интерьер#Кухня
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03. 3D визуализация

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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