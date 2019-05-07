Цветной холодильник на кухне: 30 смелых примеров

Посмотрите на дизайн кухни с неожиданной стороны — цвет холодильника может оказать влияние не только на интерьер, но и на ваше настроение.
Смелый дизайнеры часто предлагают своим заказчикам вписать в кухонный интерьер цветной холодильник. Обычно это красный или вишневый, в крайнем случае черный вариант. Вам не нравится такая идея и вы предпочитаете агрегат традиционного белого цвета? Вы просто не видели, как выглядит холодильник цвета мяты, морской волны или песчаной бури в пустыне. Ну ладно, посмотрите просто красивые желтые, голубые и оливковые холодильники. И найдите среди них модный вариант в оттенке года «живой коралл» или спокойный оттенок тиффани. Они будут хороши на любой кухне.
Цвет страсти, энергии, пространства, где всего через край. Красный холодильник нельзя сочетать с другими агрессивными и доминирующими оттенками. Лучше ставить его на кухне, где основной цвет отделки — белый, кремовый или сливочный.
Неплохо смотрятся рядом с красным холодильником черные элементы гарнитура, например плита и вытяжка.
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Для нестандартной кухни подойдет дизайнерская мебель, куда можно вписать красный холодильник и красную плиту.
На кухне в стиле лофт вполне можно себе позволить сделать акцентную черную стену на фоне красного холодильника.
Желтый — цвет тепла, солнца, веселья и яркой жизни. Желтый холодильник не перегрузит помещение визуально и может сочетаться с большим количеством оттенков, чем красный. В первую очередь, конечно, с белым.
Но когда мы увидели, как желтый холодильник сочетается с темно-зеленым, мы забыли про белую кухню.
Нежный оттенок желтовато-кремового — это интересная находка для оформления холодильника. В этом случае можно позволить себе оформить кухню в стиле кантри, ретро или шебби-шик.
Черный цвет — символ шарма и элегантности, в том числе и в интерьере. Скромно и со вкусом.
Композиция из черного холодильника и стальной отделки мебели на кухне просит чего-то яркого, например оранжевых барных стульев.
Черный ретрохолодильник перекликается с черными же деталями декора, а небольшой деревянный стол согревает такой холодный бело-черный интерьер.
Ярко-синий холодильник в лофтовом пространстве выглядел бы сиротливо и грустно, если бы не яркий этнический ковер на полу.
Нежно-голубой холодильник необычайно хорош на кухне, где царит белый фон и деревянная отделка. Особенно эффектно выглядит деревянная столешница — мы уже писали, как правильно ее выбирать.
Обои в горизонтальную полоску поддерживают цвет холодильника и дают все основания иногда называть такую кухню камбузом.
Бетонная стена с яркими картинами и голубой холодильник очень успешно отвлекают внимание от узкой конфигурации кухни. Полосатый же коврик словно немного раздвигает помещение вширь.
Если играть цветом, то по полной программе! И на полу, и на холодильнике.
Плита и холодильник одного оттенка создают визуальный баланс на небольшом пространстве.
А на большой кухне эта парочка не дает потеряться светлой мебели, почти сливающейся с серым фоном.
Светло-голубой холодильник поддержан стульями такого же оттенка на фоне кипенно-белой кухни.
Здесь все ярче, насыщеннее, теплее, хотя синий цвет сам по себе холодный. В чем фокус? В деревянном полу! Оно делится теплом с каждым предметом на кухне.
Холодильник должен стоять на кухне? Возможно. Но любые правила надо иногда нарушать. И тогда получается такое аристократическое сочетание.
На кухне с таким холодильником всегда солнечно.
Чуть более темный оттенок оранжевого и деревянный декор — прекрасное сочетание!
Мысленно уберите отсюда этот оранжевый холодильник. Что осталось? Холодное безжизненное пространство, куда лишний раз даже не хочется заходить. Возвращайте холодильник на место!
Розовый холодильник — это не ужас, а красота, если рядом мебель в мятном оттенке.
Тот же розовый, чуть меньше мяты и много белого глянца. И очень много света!
Нежно-оливковый холодильник в окружении дерева выглядел бы еще интереснее, если бы рядом стояли плетеные корзины. Представили?
Мы долго думали, чего не хватает этому интерьеру. И поняли: тут все идеально! Просто берите в закладки.
Интерьер из серии «посмотри внимательно и найди холодильник». Дизайнер просто решил поиграть с акцентами и перенес их на стены. Имеет право!
Холодильник словно выполнен из джинсовой ткани. И стоять он должен именно у стены из белого кирпича. Выбрали его, но у вас крохотная кухня? Кирпичная стена может быть даже на маленькой площади.
Полосатый холодильник хорош не только тем, что он в моде, но и тем, что его проще простого сделать таким самостоятельно, взяв за основу старую модель белого цвета.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники