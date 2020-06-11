Как купить мебель, не выходя из дома

Еще одна трудность состоит в том, что по сравнению с интернет-магазинами у обычных продавцов выбор товаров не столь велик, а цены на них выше. В результате приходится объезжать разные магазины, чтобы собрать все, что нужно для интерьера, заказывать и оплачивать несколько доставок. Присмотреть товар вживую, а потом заказать его в интернете, чтобы сэкономить, практически невозможно. Многие магазины используют свои собственные артикулы и имеют целый ряд модификаций и марок.

Еще одна трудность состоит в том, что по сравнению с интернет-магазинами у обычных продавцов выбор товаров не столь велик, а цены на них выше. В результате приходится объезжать разные магазины, чтобы собрать все, что нужно для интерьера, заказывать и оплачивать несколько доставок. Присмотреть товар вживую, а потом заказать его в интернете, чтобы сэкономить, практически невозможно. Многие магазины используют свои собственные артикулы и имеют целый ряд модификаций и марок.

Представим на минуту, что вы решили подобрать мебель, сантехнику или свет для своей квартиры в обычном гипермаркете. У вас есть определенная сумма денег и сложившаяся в голове картинка интерьера, собранная из разных журналов. Но как только вы оказываетесь в очередном магазине, ваше внимание моментально рассеивается. Многообразие мебели, декора и отделочных материалов сбивает с толку и вызывает растерянность.

Интернет шоппинг в последнее время пользуется невероятной популярностью. В онлайн-магазинах большой выбор, а цены, как правило, на 10-15% ниже. Поэтому при комплексном обустройстве квартиры в интернет-магазине можно сэкономить около 100 тыс. рублей.

Однако стоит учитывать, что и здесь тоже есть свои подводные камни. Человеку достаточно сложно представить, как те или иные предметы будут сочетаться между собой в готовом интерьере. Посмотреть на товары из интернет-магазина вживую тоже вряд ли получится, так как непонятно, где этот товар можно найти (здесь мы не берем во внимание обычные магазины с собственным сайтом, так как там цены такие же, как и в оффлайне). И потом, если вы хотите заказать нужные товары сразу в нескольких интернет-магазинах, то опять же придется оплатить и несколько доставок.

Обустраивая целую квартиру, выгоднее заказывать все в одном месте

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В случае если вы хотите сделать небольшую переделку, то в некоторых интернет-магазинах представлены сервисы дополненной реальности, которые помогут представить, как те или иные товары будут смотреться в вашем интерьере. Например, с помощью мобильного приложения на платформе ARKit 2, реализованного гипермаркетом мебели «Столплит», вы можете примерить мебель из интернет-магазина в своем интерьере. Такую же услугу предлагает ИКЕА. Благодаря приложению Place вы можете разместить мебель из каталога компании в любом уголке своей квартиры. Приложение доступно для смартфонов на IOS и на Android. Но как бы ни были удобны и современны эти возможности, вопрос качества и тактильных свойств все равно остается открытым.

Обращаемся к частному дизайнеру

Идеальным вариантом является нанять дизайнера. Он поможет подобрать качественные товары и купить их в интернет-магазине по более выгодной цене. У всех дизайнеров есть персональные скидки, пусть и не очень большие, но позволяющие достаточно экономно совершать покупки. Да и профессионалу с большим опытом и солидным портфолио точно можно доверить свой интерьер.

Профессиональный дизайнер поможет подобрать качественные товары для интерьера

Звучит привлекательно, но в условиях такого сотрудничества тоже есть свои проблемы. При стоимости дизайна интерьера в 60 – 100 тысяч рублей дешевизна онлайн-шоппинга может не окупить проект. Конечно, вы сэкономите свое время и почти наверняка останетесь довольны интерьером, но в деньгах с учетом расходов на дизайнера, пусть и немного, но потеряете.

Пользуемся услугами онлайн-сервиса по дизайну

Решить проблему с покупкой товаров для интерьера и при этом сэкономить можно, воспользовавшись онлайн-сервисами по дизайну. В последнее время такие услуги стали особенно популярны благодаря своему удобству и приемлемой цене. Проект квартиры на онлайн-сервисе будет стоить от 15 тысяч рублей в зависимости от различных параметров и нюансов.

Авторский дизайн спальни от ReRooms. Стоимость - 19 990 руб.

Например, в ReRooms стоимость услуг фиксированная. Цена на авторский дизайн-проект устанавливается, исходя из количества помещений, а не метража. Таким образом, сразу можно понять, во сколько обойдется готовый проект.

Помимо самого дизайна квартиры и 3d-визуализаций специалисты онлайн-сервиса подготовят комплект чертежей и ведомость товаров с указанием производителя, стоимости и места, где можно все это приобрести по ценам разительно ниже розничных.

На таких онлайн-ресурсах работают профессиональные дизайнеры, чье портфолио всегда можно посмотреть на сайте.

Авторский дизайн-проект трехкомнатной квартиры от ReRooms. Стоимость - 49 990 руб.

А еще у онлайн-сервисов по дизайну существует контакт с производителями и поставщиками мебели, сантехники, освещения и других товаров, которые предоставляют им скидки от 5 до 30% в различных интернет-магазинах. Поэтому, заказывая дизайн-проект с помощью онлайн-сервиса, вы автоматически получаете приятные бонусы на комплектацию.

Авторский дизайн однокомнатной квартиры от ReRooms. Стоимость - 29 990 руб.



Ну и самое главное, все заказы такие онлайн-сервисы собирают на распределительном складе и доставляют сразу одной машиной, что значительно удешевляет доставку. Для замены одного дивана – это, наверное, не самое выгодное решение, а вот если вы делаете косметический или капитальный ремонт в комнате или во всей квартире, то сможете сэкономить с учетом расходов на дизайн-проект от 50 до 200 тысяч рублей.

Моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке товаров для дома:

1. Выбирайте наиболее удобный и экономный способ. Помните, что в интернет-магазинах больше выбор и цены, как правило, ниже на 10 – 15%.

2. Экономьте свое время. Не тратьте его на бесконечные поездки по мебельным магазинам и не переплачивайте за множественные доставки.

3. Доверьтесь профессионалам. Благодаря их помощи, вы точно поймете, какие именно товары вам нужны. Это поможет избежать ненужных покупок.

4. Не спешите отказываться от услуг онлайн-сервисов по дизайну. Они помогут грамотно укомплектовать вашу квартиру и предоставят скидки до 30%.