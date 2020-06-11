Как купить мебель, не выходя из дома

Обустроить новую квартиру или поменять дизайн привычного интерьера процесс приятный, но достаточно хлопотный и дорогой. Он требует много времени, проведенного во множестве магазинов, и что самое главное, денег. Об основных трудностях покупки мебели, сантехники, света и отделочных материалов, о достоинствах и недостатках различных способов шоппинга и о том, как приобрести качественные товары для обустройства дома наиболее удобным и экономным способом рассказывает онлайн-сервис по разработке дизайн-проектов ReRooms.
Представим на минуту, что вы решили подобрать мебель, сантехнику или свет для своей квартиры в обычном гипермаркете. У вас есть определенная сумма денег и сложившаяся в голове картинка интерьера, собранная из разных журналов. Но как только вы оказываетесь в очередном магазине, ваше внимание моментально рассеивается. Многообразие мебели, декора и отделочных материалов сбивает с толку и вызывает растерянность.
Еще одна трудность состоит в том, что по сравнению с интернет-магазинами у обычных продавцов выбор товаров не столь велик, а цены на них выше. В результате приходится объезжать разные магазины, чтобы собрать все, что нужно для интерьера, заказывать и оплачивать несколько доставок. Присмотреть товар вживую, а потом заказать его в интернете, чтобы сэкономить, практически невозможно. Многие магазины используют свои собственные артикулы и имеют целый ряд модификаций и марок.
Покупаем в интернет-магазинетавим на минуту, что вы решили подобрать мебель, сантехнику или свет для своей квартиры в обычном гипермаркете. У вас есть определенная сумма денег и сложившаяся в голове картинка интерьера, собранная из разных журналов. Но как только вы оказываетесь в очередном магазине, ваше внимание моментально рассеивается. Многообразие мебели, декора и отделочных материалов сбивает с толку и вызывает растерянность.
Еще одна трудность состоит в том, что по сравнению с интернет-магазинами у обычных продавцов выбор товаров не столь велик, а цены на них выше. В результате приходится объезжать разные магазины, чтобы собрать все, что нужно для интерьера, заказывать и оплачивать несколько доставок. Присмотреть товар вживую, а потом заказать его в интернете, чтобы сэкономить, практически невозможно. Многие магазины используют свои собственные артикулы и имеют целый ряд модификаций и марок.
Покупаем в интернет-магазине
Наше портфолио более 10 000 проектов
Интернет шоппинг в последнее время пользуется невероятной популярностью. В онлайн-магазинах большой выбор, а цены, как правило, на 10-15% ниже. Поэтому при комплексном обустройстве квартиры в интернет-магазине можно сэкономить около 100 тыс. рублей.
Однако стоит учитывать, что и здесь тоже есть свои подводные камни. Человеку достаточно сложно представить, как те или иные предметы будут сочетаться между собой в готовом интерьере. Посмотреть на товары из интернет-магазина вживую тоже вряд ли получится, так как непонятно, где этот товар можно найти (здесь мы не берем во внимание обычные магазины с собственным сайтом, так как там цены такие же, как и в оффлайне). И потом, если вы хотите заказать нужные товары сразу в нескольких интернет-магазинах, то опять же придется оплатить и несколько доставок.
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В случае если вы хотите сделать небольшую переделку, то в некоторых интернет-магазинах представлены сервисы дополненной реальности, которые помогут представить, как те или иные товары будут смотреться в вашем интерьере. Например, с помощью мобильного приложения на платформе ARKit 2, реализованного гипермаркетом мебели «Столплит», вы можете примерить мебель из интернет-магазина в своем интерьере. Такую же услугу предлагает ИКЕА. Благодаря приложению Place вы можете разместить мебель из каталога компании в любом уголке своей квартиры. Приложение доступно для смартфонов на IOS и на Android. Но как бы ни были удобны и современны эти возможности, вопрос качества и тактильных свойств все равно остается открытым.
Обращаемся к частному дизайнеру
Идеальным вариантом является нанять дизайнера. Он поможет подобрать качественные товары и купить их в интернет-магазине по более выгодной цене. У всех дизайнеров есть персональные скидки, пусть и не очень большие, но позволяющие достаточно экономно совершать покупки. Да и профессионалу с большим опытом и солидным портфолио точно можно доверить свой интерьер.
Звучит привлекательно, но в условиях такого сотрудничества тоже есть свои проблемы. При стоимости дизайна интерьера в 60 – 100 тысяч рублей дешевизна онлайн-шоппинга может не окупить проект. Конечно, вы сэкономите свое время и почти наверняка останетесь довольны интерьером, но в деньгах с учетом расходов на дизайнера, пусть и немного, но потеряете.
Пользуемся услугами онлайн-сервиса по дизайну
Решить проблему с покупкой товаров для интерьера и при этом сэкономить можно, воспользовавшись онлайн-сервисами по дизайну. В последнее время такие услуги стали особенно популярны благодаря своему удобству и приемлемой цене. Проект квартиры на онлайн-сервисе будет стоить от 15 тысяч рублей в зависимости от различных параметров и нюансов.
ReRooms стоимость услуг фиксированная. Цена на авторский дизайн-проект устанавливается, исходя из количества помещений, а не метража. Таким образом, сразу можно понять, во сколько обойдется готовый проект.Например, в
Помимо самого дизайна квартиры и 3d-визуализаций специалисты онлайн-сервиса подготовят комплект чертежей и ведомость товаров с указанием производителя, стоимости и места, где можно все это приобрести по ценам разительно ниже розничных.
На таких онлайн-ресурсах работают профессиональные дизайнеры, чье портфолио всегда можно посмотреть на сайте.
А еще у онлайн-сервисов по дизайну существует контакт с производителями и поставщиками мебели, сантехники, освещения и других товаров, которые предоставляют им скидки от 5 до 30% в различных интернет-магазинах. Поэтому, заказывая дизайн-проект с помощью онлайн-сервиса, вы автоматически получаете приятные бонусы на комплектацию.
Ну и самое главное, все заказы такие онлайн-сервисы собирают на распределительном складе и доставляют сразу одной машиной, что значительно удешевляет доставку. Для замены одного дивана – это, наверное, не самое выгодное решение, а вот если вы делаете косметический или капитальный ремонт в комнате или во всей квартире, то сможете сэкономить с учетом расходов на дизайн-проект от 50 до 200 тысяч рублей.
Моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке товаров для дома:
1. Выбирайте наиболее удобный и экономный способ. Помните, что в интернет-магазинах больше выбор и цены, как правило, ниже на 10 – 15%.
2. Экономьте свое время. Не тратьте его на бесконечные поездки по мебельным магазинам и не переплачивайте за множественные доставки.
3. Доверьтесь профессионалам. Благодаря их помощи, вы точно поймете, какие именно товары вам нужны. Это поможет избежать ненужных покупок.
4. Не спешите отказываться от услуг онлайн-сервисов по дизайну. Они помогут грамотно укомплектовать вашу квартиру и предоставят скидки до 30%.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники