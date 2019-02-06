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Уют и элегантность: этнический стиль в сером цвете


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Найдите компромисс между функциональностью и неординарностью.

Этнический стиль никогда не теряет актуальности. Он подходит и тем, кто в первую очередь ценит уют и самобытность, и тем, кто на первое место ставит утонченность и концептуальность. Декор и цветовая гамма интерьера в этническом стиле подкупают балансом между легкостью и насыщенностью. Если вы хотите, чтобы дом стал пристанищем для израненной стрессами души, это идеальный вариант. 

Обратите внимание на этнический стиль, если хочется преобразить квартиру и попробовать что-то необычное. Несколькими изящными штрихами можно создать в доме особую атмосферу. Это отличное решение и для творческих личностей, и для любителей путешествий, и для ценителей неповторимого колорита разных культур.

Фото № 1: Уют и элегантность: этнический стиль в сером цветеФото: dekorin.me 

Чаще всего этнический стиль ассоциируется с яркими цветами, сложными орнаментами и специфическими элементами — отголосками других стран, далеких и загадочных. Но можно немного отойти от привычного для нас восприятия. 

Отважьтесь задействовать серую цветовую гамму: ничего лишнего, никакой перегруженности деталями — только сдержанная элегантность, интересные дизайнерские решения, обилие света и натуральные материалы. 

В качестве примера мы предлагаем дизайн-проект от ReRooms для пространства площадью 28 метров — здесь есть этностиль, минимализм и многообразие декора.

Фото № 2: Уют и элегантность: этнический стиль в сером цвете

У многих серый цвет ассоциируется с чем-то мрачным, неинтересным или невзрачным. Однако верный подход к освещению, материалам, фактуре и акцентам заставит вас изменить мнение. Научитесь видеть достоинства серого цвета. Он позволит вам расслабиться после тяжелого рабочего дня и уж точно не будет мозолить уставшие от компьютера глаза. 

Фото № 3: Уют и элегантность: этнический стиль в сером цвете

С этническим стилем можно легко переборщить, если не знать меры. Не заблудитесь в разных культурных мотивах, лучше придерживайтесь единой концепции. Для того чтобы интерьер смотрелся гармонично, нужно мелкие детали сочетать с крупными элементами декора.

Не стоит совмещать несколько типов этно. Собрать множество мелочей, которые у вас ассоциируются с этим стилем, — это не самый удачный способ воплощения задумки. Скорее вы сделаете свой дом похожим на барахолку.

Фото № 4: Уют и элегантность: этнический стиль в сером цвете

Мы советуем отдать предпочтение открытой планировке, установить, если это возможно, панорамные окна и выбрать для пола светлые породы дерева или его имитации. Этнодизайн позволяет в качестве отделки выбрать как обои, так и штукатурку, панели и керамику. Мебель должна выглядеть строго и лаконично, не нужно никаких излишеств. Заковыристые завитки, стразы, напыление и прочая чрезмерность — враг этностиля. 

А вот чего точно не стоит бояться, так это многообразия оттенков серого. Вы тоже читали, что их пятьдесят? Если вам хочется больше светлых элементов или темных, холодных или теплых — этно в сером цвете ловко подстроится под любую вашу задумку. 

Фото № 5: Уют и элегантность: этнический стиль в сером цвете

Освещение должно быть не очень ярким, иначе пропадет волшебство. Атмосферу поддержат матовые плафоны или декорированные тканью абажуры. Кстати, о ткани: используйте необычные по фактуре, качественные материалы, пробуйте совмещать разные узоры и принты.

Фото № 6: Уют и элегантность: этнический стиль в сером цвете

Этнический стиль в сером цвете — действительно хороший компромисс между функциональностью и нестандартностью. Вам не нужно привозить тысячу и одну мелочь из дальних стран, чтобы создать нечто неповторимое у себя дома. Достаточно не бояться экспериментировать и всегда помнить: чтобы творить магию, никакого мошенничества не нужно, достаточно ловкости рук. И чувства стиля.

#дизайн#Интерьер#этнический стиль
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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