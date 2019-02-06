Уют и элегантность: этнический стиль в сером цвете

Этнический стиль никогда не теряет актуальности. Он подходит и тем, кто в первую очередь ценит уют и самобытность, и тем, кто на первое место ставит утонченность и концептуальность. Декор и цветовая гамма интерьера в этническом стиле подкупают балансом между легкостью и насыщенностью. Если вы хотите, чтобы дом стал пристанищем для израненной стрессами души, это идеальный вариант.

Обратите внимание на этнический стиль, если хочется преобразить квартиру и попробовать что-то необычное. Несколькими изящными штрихами можно создать в доме особую атмосферу. Это отличное решение и для творческих личностей, и для любителей путешествий, и для ценителей неповторимого колорита разных культур.

Фото: dekorin.me

Чаще всего этнический стиль ассоциируется с яркими цветами, сложными орнаментами и специфическими элементами — отголосками других стран, далеких и загадочных. Но можно немного отойти от привычного для нас восприятия.

Отважьтесь задействовать серую цветовую гамму: ничего лишнего, никакой перегруженности деталями — только сдержанная элегантность, интересные дизайнерские решения, обилие света и натуральные материалы.

В качестве примера мы предлагаем дизайн-проект от ReRooms для пространства площадью 28 метров — здесь есть этностиль, минимализм и многообразие декора.

У многих серый цвет ассоциируется с чем-то мрачным, неинтересным или невзрачным. Однако верный подход к освещению, материалам, фактуре и акцентам заставит вас изменить мнение. Научитесь видеть достоинства серого цвета. Он позволит вам расслабиться после тяжелого рабочего дня и уж точно не будет мозолить уставшие от компьютера глаза.

С этническим стилем можно легко переборщить, если не знать меры. Не заблудитесь в разных культурных мотивах, лучше придерживайтесь единой концепции. Для того чтобы интерьер смотрелся гармонично, нужно мелкие детали сочетать с крупными элементами декора.

Не стоит совмещать несколько типов этно. Собрать множество мелочей, которые у вас ассоциируются с этим стилем, — это не самый удачный способ воплощения задумки. Скорее вы сделаете свой дом похожим на барахолку.

Мы советуем отдать предпочтение открытой планировке, установить, если это возможно, панорамные окна и выбрать для пола светлые породы дерева или его имитации. Этнодизайн позволяет в качестве отделки выбрать как обои, так и штукатурку, панели и керамику. Мебель должна выглядеть строго и лаконично, не нужно никаких излишеств. Заковыристые завитки, стразы, напыление и прочая чрезмерность — враг этностиля.

А вот чего точно не стоит бояться, так это многообразия оттенков серого. Вы тоже читали, что их пятьдесят? Если вам хочется больше светлых элементов или темных, холодных или теплых — этно в сером цвете ловко подстроится под любую вашу задумку.

Освещение должно быть не очень ярким, иначе пропадет волшебство. Атмосферу поддержат матовые плафоны или декорированные тканью абажуры. Кстати, о ткани: используйте необычные по фактуре, качественные материалы, пробуйте совмещать разные узоры и принты.

Этнический стиль в сером цвете — действительно хороший компромисс между функциональностью и нестандартностью. Вам не нужно привозить тысячу и одну мелочь из дальних стран, чтобы создать нечто неповторимое у себя дома. Достаточно не бояться экспериментировать и всегда помнить: чтобы творить магию, никакого мошенничества не нужно, достаточно ловкости рук. И чувства стиля.