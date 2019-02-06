Уют и элегантность: этнический стиль в сером цвете

Найдите компромисс между функциональностью и неординарностью.
Этнический стиль никогда не теряет актуальности. Он подходит и тем, кто в первую очередь ценит уют и самобытность, и тем, кто на первое место ставит утонченность и концептуальность. Декор и цветовая гамма интерьера в этническом стиле подкупают балансом между легкостью и насыщенностью. Если вы хотите, чтобы дом стал пристанищем для израненной стрессами души, это идеальный вариант.
Обратите внимание на этнический стиль, если хочется преобразить квартиру и попробовать что-то необычное. Несколькими изящными штрихами можно создать в доме особую атмосферу. Это отличное решение и для творческих личностей, и для любителей путешествий, и для ценителей неповторимого колорита разных культур.
Чаще всего этнический стиль ассоциируется с яркими цветами, сложными орнаментами и специфическими элементами — отголосками других стран, далеких и загадочных. Но можно немного отойти от привычного для нас восприятия.
Отважьтесь задействовать серую цветовую гамму: ничего лишнего, никакой перегруженности деталями — только сдержанная элегантность, интересные дизайнерские решения, обилие света и натуральные материалы.
В качестве примера мы предлагаем дизайн-проект от ReRooms для пространства площадью 28 метров — здесь есть этностиль, минимализм и многообразие декора.
У многих серый цвет ассоциируется с чем-то мрачным, неинтересным или невзрачным. Однако верный подход к освещению, материалам, фактуре и акцентам заставит вас изменить мнение. Научитесь видеть достоинства серого цвета. Он позволит вам расслабиться после тяжелого рабочего дня и уж точно не будет мозолить уставшие от компьютера глаза.
С этническим стилем можно легко переборщить, если не знать меры. Не заблудитесь в разных культурных мотивах, лучше придерживайтесь единой концепции. Для того чтобы интерьер смотрелся гармонично, нужно мелкие детали сочетать с крупными элементами декора.
Не стоит совмещать несколько типов этно. Собрать множество мелочей, которые у вас ассоциируются с этим стилем, — это не самый удачный способ воплощения задумки. Скорее вы сделаете свой дом похожим на барахолку.
Мы советуем отдать предпочтение открытой планировке, установить, если это возможно, панорамные окна и выбрать для пола светлые породы дерева или его имитации. Этнодизайн позволяет в качестве отделки выбрать как обои, так и штукатурку, панели и керамику. Мебель должна выглядеть строго и лаконично, не нужно никаких излишеств. Заковыристые завитки, стразы, напыление и прочая чрезмерность — враг этностиля.
А вот чего точно не стоит бояться, так это многообразия оттенков серого. Вы тоже читали, что их пятьдесят? Если вам хочется больше светлых элементов или темных, холодных или теплых — этно в сером цвете ловко подстроится под любую вашу задумку.
Освещение должно быть не очень ярким, иначе пропадет волшебство. Атмосферу поддержат матовые плафоны или декорированные тканью абажуры. Кстати, о ткани: используйте необычные по фактуре, качественные материалы, пробуйте совмещать разные узоры и принты.
Этнический стиль в сером цвете — действительно хороший компромисс между функциональностью и нестандартностью. Вам не нужно привозить тысячу и одну мелочь из дальних стран, чтобы создать нечто неповторимое у себя дома. Достаточно не бояться экспериментировать и всегда помнить: чтобы творить магию, никакого мошенничества не нужно, достаточно ловкости рук. И чувства стиля.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники