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Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идей


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Расскажем и покажем, как хранить алкоголь в помещении так, чтобы он стал стильным элементом декора.

У всех есть друзья и близкие люди, с которыми мы любим проводить свободное время и собираться по праздникам. Поэтому практически у каждого взрослого человека припасена бутылочка красного или чего-нибудь покрепче. Если коллекция алкогольных напитков ограничивается одной или двумя бутылками, для них не потребуется слишком много места. Как правило, они хранятся в холодильнике или в темном месте квартиры. Однако если коллекция напитков насчитывает куда больше экземпляров, для них нужно искать дополнительное место, что иногда бывает затруднительно в маленьких помещениях или в квартирах, где есть дети или домашние питомцы.

ReRooms покажет 13 оригинальных идей хранения алкоголя, благодаря которым и помещение станет интереснее. 

1. Сервант

Если у вас внушительная коллекция алкогольных напитков, стоит задуматься о приобретении отдельного серванта. Вы  не только получите место для хранения напитков, но и сможете создать собственный мини-бар. 

Тем более на сервант можно поставить необычные элементы декора — никто не сможет догадаться, что вы в нем храните. 

Фото № 1: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: blackcatscafe.com

2. Геометрические формы

Не обязательно прятать алкогольные напитки за дверцами шкафов и в холодильнике. Сегодня дизайнеры предлагают большое количество оригинальных подставок для хранения алкоголя — на фотографии представлена одна из них. Откажитесь от обычных горизонтальных полок в пользу роскошных деревянных полок геометрических форм

Фото № 2: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: etsy.com

3. Комбинированное хранение

Такие полочки очень практичны, так как алкоголь на них можно хранить как горизонтально, так и вертикально. Если ваша коллекция насчитывает до пяти бутылок, такой вариант просто незаменим. ltr">У всех есть друзья и близкие люди, с которыми мы любим проводить свободное время и собираться по праздникам. Поэтому практически у каждого взрослого человека припасена бутылочка красного или чего-нибудь покрепче. Если коллекция алкогольных напитков ограничивается одной или двумя бутылками, для них не потребуется слишком много места. Как правило, они хранятся в холодильнике или в темном месте квартиры. Однако если коллекция напитков насчитывает куда больше экземпляров, для них нужно искать дополнительное место, что иногда бывает затруднительно в маленьких помещениях или в квартирах, где есть дети или домашние питомцы.

ReRooms покажет 13 оригинальных идей хранения алкоголя, благодаря которым и помещение станет интереснее. 

1. Сервант

Если у вас внушительная коллекция алкогольных напитков, стоит задуматься о приобретении отдельного серванта. Вы  не только получите место для хранения напитков, но и сможете создать собственный мини-бар. 

Тем более на сервант можно поставить необычные элементы декора — никто не сможет догадаться, что вы в нем храните. 

Фото № 1: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: blackcatscafe.com

2. Геометрические формы

Не обязательно прятать алкогольные напитки за дверцами шкафов и в холодильнике. Сегодня дизайнеры предлагают большое количество оригинальных подставок для хранения алкоголя — на фотографии представлена одна из них. Откажитесь от обычных горизонтальных полок в пользу роскошных деревянных полок геометрических форм

Фото № 2: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: etsy.com

3. Комбинированное хранение

Такие полочки очень практичны, так как алкоголь на них можно хранить как горизонтально, так и вертикально. Если ваша коллекция насчитывает до пяти бутылок, такой вариант просто незаменим. 

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Фото № 3: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: unemamancreative.com

4. Оленьи рога

Если вы любите броские и неординарные элементы декора, тогда этот способ точно для вас. Оленьи рога на стенах загородных домов или даже некоторых квартир не редкость, так как мода на анималистичные мотивы не проходит. Но вот увидеть оленьи рога, на которых хранятся бутылки элитного алкоголя, — это точно большая редкость. 

Такая композиция станет украшением любого интерьера, а доставать бутылочку красного к приходу друзей станет намного интереснее. 

Фото № 4: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: unemamancreative.com

5. Вертикальное хранение

Алкоголь не только можно, но и нужно хранить стильно. В этом вам помогут вертикальные держатели для бутылок. Достоинство этого способа — универсальность, так как подобная система хранения подойдет для любого помещения: она будет смотреться стильно и на кухне, и в гостиной. Если квартира выдержана в скандинавском стиле или лофте, деревянная модель с эффектом старины станет незаменимым элементом декора.

Фото № 5: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: unemamancreative.com

6. Мягкие формы

Надоели деревянные подставки, хочется чего-то более утонченного и необычного? Получите и распишитесь. Железная конструкция с мягкими вставками из хлопка станет отличным помощником в хранении алкоголя. Будьте уверены, что благодаря мягким лежакам бутылки не выскользнут и не разобьются. 

В такой конструкции можно хранить не только алкоголь, но и другие домашние предметы. 

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Фото № 6: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: unemamancreative.com

7. Подвесной мини-бар

Дизайнеры создают большое количество интересных полок для алкоголя, однако вы тоже можете поучаствовать в создании оригинальных моделей. Все, что вам потребуется — это доски разной длины и ширины и, конечно же, ваше воображение. Такой мини-бар можно выкрасить в любой цвет и украсить декоративными элементами под стиль комнаты. 

Фото № 7: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: unemamancreative.com

8. Стеллаж

Создать стильный мини-бар можно не только с помощью полок и сервантов, но и с помощью стеллажей. Благодаря их вместительности здесь можно хранить как бутылки с алкоголем, так и бокалы и другие нужные предметы. Если грамотно организовать пространство внутри стеллажа, бутылки можно хранить как вертикально, так и горизонтально. В маленькой квартире такой предмет мебели станет незаменим, так как в нем можно хранить и другие вещи, тем более сверху и снизу остается свободное место. 

Фото № 8: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: shelterness.com

9. Столик на колесиках

Такой вариант подойдет только при том условии, если у вас нет детей и домашних животных. Детишек лучше не оставлять один на один с таким столиком из-за их любознательности, а животные при слишком большой активности могут разбить дорогую бутылку. С помощью такого столика можно с легкостью создать роскошный интерьер с необычными аксессуарами. Бутылки могут выступать в роли самостоятельного элемента декора. Просто подберите те цвета, которые будут сочетаться с окружающей обстановкой. Акцент также можно сделать не необычных формах бутылок. Такой столик, кстати, удобно перемещать по квартире.

Фото № 9: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: zimmo.be/blog

10. Составная система хранения

Если у вас большая коллекция алкоголя, такая система станет незаменимым атрибутом интерьера. Бутылки можно хранить на верхних полках горизонтально, вертикально на полках пониже, в нижних шкафчиках и сверху столика. Выбор огромный! Сюда можно поставить бокалы и красивые предметы декора, например живые цветы или оригинальный поднос, на который и можно водрузить алкоголь. 

Фото № 10: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: shelterness.com

11. Встроенные подставки

Хранить алкоголь можно и во встроенных в мебель подставках. Особенно удобен такой способ на кухне рядом с рабочей поверхностью. Если вы любите готовить необычные блюда и часто добавляете в них спиртные напитки, тогда этот вариант подходит для вас. Забудьте про длительные поиски нужной бутылки в темных шкафах или на высоких полках. Все нужное теперь всегда у вас под рукой. 

Фото № 11: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: homedit.com

12. Выдвижные ящики

Хранить алкоголь можно и в выдвижных ящиках, как и другую кухонную утварь. Это могут быть специальные ящики под бутылки с выемками для горлышка или обычные ящики, в которые можно сложить напитки в два ряда. 

Если воспользоваться первым способом, то разноцветные крышки будут добавлять ярких акцентов белоснежной кухне. 

Фото № 12: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: fashionview.org

13. Стена

Если жилая площадь позволяет, под алкоголь можно выделить целую стену. Такой вариант — один из самых оригинальных, так как на специальном стеллаже можно расположить не только бутылки и бокалы, но и интересные декоративные элементы. Добавьте меловую доску в интерьер, на которой можно писать рецепты вкусных коктейлей или милые послания близким. 

Фото № 13: Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идейФото: zimmo.be/blog

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