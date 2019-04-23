Как стильно хранить алкоголь: 13 проверенных идей

У всех есть друзья и близкие люди, с которыми мы любим проводить свободное время и собираться по праздникам. Поэтому практически у каждого взрослого человека припасена бутылочка красного или чего-нибудь покрепче. Если коллекция алкогольных напитков ограничивается одной или двумя бутылками, для них не потребуется слишком много места. Как правило, они хранятся в холодильнике или в темном месте квартиры. Однако если коллекция напитков насчитывает куда больше экземпляров, для них нужно искать дополнительное место, что иногда бывает затруднительно в маленьких помещениях или в квартирах, где есть дети или домашние питомцы.

ReRooms покажет 13 оригинальных идей хранения алкоголя, благодаря которым и помещение станет интереснее.

1. Сервант

Если у вас внушительная коллекция алкогольных напитков, стоит задуматься о приобретении отдельного серванта. Вы не только получите место для хранения напитков, но и сможете создать собственный мини-бар.

Тем более на сервант можно поставить необычные элементы декора — никто не сможет догадаться, что вы в нем храните.

Фото: blackcatscafe.com



2. Геометрические формы

Не обязательно прятать алкогольные напитки за дверцами шкафов и в холодильнике. Сегодня дизайнеры предлагают большое количество оригинальных подставок для хранения алкоголя — на фотографии представлена одна из них. Откажитесь от обычных горизонтальных полок в пользу роскошных деревянных полок геометрических форм.

Фото: etsy.com

3. Комбинированное хранение

Такие полочки очень практичны, так как алкоголь на них можно хранить как горизонтально, так и вертикально. Если ваша коллекция насчитывает до пяти бутылок, такой вариант просто незаменим. ltr">У всех есть друзья и близкие люди, с которыми мы любим проводить свободное время и собираться по праздникам. Поэтому практически у каждого взрослого человека припасена бутылочка красного или чего-нибудь покрепче. Если коллекция алкогольных напитков ограничивается одной или двумя бутылками, для них не потребуется слишком много места. Как правило, они хранятся в холодильнике или в темном месте квартиры. Однако если коллекция напитков насчитывает куда больше экземпляров, для них нужно искать дополнительное место, что иногда бывает затруднительно в маленьких помещениях или в квартирах, где есть дети или домашние питомцы.

ReRooms покажет 13 оригинальных идей хранения алкоголя, благодаря которым и помещение станет интереснее.

1. Сервант

Если у вас внушительная коллекция алкогольных напитков, стоит задуматься о приобретении отдельного серванта. Вы не только получите место для хранения напитков, но и сможете создать собственный мини-бар.

Тем более на сервант можно поставить необычные элементы декора — никто не сможет догадаться, что вы в нем храните.

Фото: blackcatscafe.com



2. Геометрические формы

Не обязательно прятать алкогольные напитки за дверцами шкафов и в холодильнике. Сегодня дизайнеры предлагают большое количество оригинальных подставок для хранения алкоголя — на фотографии представлена одна из них. Откажитесь от обычных горизонтальных полок в пользу роскошных деревянных полок геометрических форм.

Фото: etsy.com

3. Комбинированное хранение

Такие полочки очень практичны, так как алкоголь на них можно хранить как горизонтально, так и вертикально. Если ваша коллекция насчитывает до пяти бутылок, такой вариант просто незаменим.