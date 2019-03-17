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Как спрятать телевизор: 15 крутых способов от ReRooms


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О том, как спрятать телевизор вместе с проводами или же, напротив, гармонично вписать его в интерьер комнаты, читайте в новой подборке от ReRooms.

Содержание

Телевизор — один из обязательных элементов гостиной или спальни во многих квартирах, однако далеко не все хозяева довольны тем, как он смотрится в комнатах. В большинстве случаев он лишь маячит темным пятном на стене и никак не вписывается в общую обстановку. Тем не менее совсем не обязательно убирать из дома технику, чтобы это исправить.

Как спрятать телевизор

1. Выдвижные панели

Одно из самых распространенных дизайнерских решений — спрятать настенный телевизор за выдвижными или подъемными панелями, которые приходят в движение с помощью кнопок пульта. Немалый плюс: внешний вид панели можно выбрать в соответствии со стилем интерьера вашей гостиной или спальни. А если встроить телевизор в нишу, панели будут казаться естественным продолжением стены.

Фото: curbly.com
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Фото: curbly.com
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2. Картины

В качестве более традиционного элемента декора можно использовать картины, которые отъезжают в стороны или поднимаются. Механизм устройства несложен, а потому установить его дома самостоятельно вполне реально. Изображения на таких картинах вы, как правило, тоже можете выбрать или использовать в том числе и собственные фотографии, что придаст обстановке комнаты трогательности и уюта.

Фото: curbly.com
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Фото: mobilebaymag.com
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3. Выезжающая панель с телевизором

Спрятать телевизор можно и с помощью выдвижной панели, которая обладает различными функциями и может выезжать из ниш в стене, опускаться с потолка или даже выдвигаться из комода или широкой тумбы. Дело за малым: выбрать наиболее подходящий вашему дизайну механизм и закрепить телевизор в специальной раме.

Фото: coroflot.com
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Фото: apartmenttherapy.com
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4. Зеркало

Оригинальный и наиболее незаметный способ — встроить телевизор в зеркало. В выключенном состоянии такой «прибор» не будет привлекать внимания и продолжит выполнять свою эстетическо-декоративную функцию, поэтому посторонним заметить телевизор будет довольно сложно. Этот вариант больше всего подходит для спальни, ванной или любой комнаты, отделанной в классическом стиле.

Фото: hiddentelevision.com
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Фото: hiddentelevision.com
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5. Функциональная мебель

Ну и, конечно, традиционный и проверенный временем метод: спрятать телевизор в шкафу, серванте или любом другом предмете с выдвижной панелью или с непрозрачными дверными створками. Сейчас, в эпоху минимализма, многие производители мебели предлагают различные варианты для незаметного хранения вещей, и электронные приборы не исключение. В качестве места для телевизора подойдет теперь практически что угодно, от кофейного столика с выезжающей панелью и до книжных шкафов с поворотным механизмом.

Фото: curbly.com
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Фото: contemporist.com
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Как спрятать провода от телевизора

Мало убрать с глаз один лишь телевизор — гораздо большую проблему для интерьера представляют вездесущие провода, которые портят уют в комнате. Но, к счастью, и от них можно избавиться разными надежными способами, при этом не нарушая дизайн. 

6. Столешница

Если телевизор стоит на столике или тумбе, провода от него можно спрятать под столешницей, закрепив специальными держателями или в крайнем случае клейкой лентой, которая имеется в каждом доме.

Фото: homemadelovely.com
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Фото: i.pinimg.com
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7. Плинтус

На полу спрятать провода несколько проще, поскольку их можно убрать под плинтус. Многие производители выпускают отделку со специальными отверстиями, в которые можно убрать мешающиеся шнуры и кабели и прикрепить их к стене вместе с плинтусом.

Фото: freshcrush.com
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Фото: wayfair.com
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8. Рисунок из проводов

Спрятать шнуры и кабели от телевизора можно и на видном месте, ничем их не закрывая. Попробуйте с помощью проводов выложить на стене необычный рисунок или узор — подобное украшение добавит интерьеру оригинальности.

Фото: cutoutandkeep.net
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Фото: wallmount.org
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9. Специальные панели

Расположенные на стене провода можно скрыть за специальными панелями, подобными тому же плинтусу. Панели можно отделать в тон с самой стеной, чтобы они как можно меньше привлекали взгляд, или выкрасить в наиболее подходящий интерьеру цвет.

Фото: homify.it
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Фото: yahoo.com
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10. Ниши в стенах

И все же наилучшим решением для того, чтобы спрятать провода от настенного телевизора, станут специальные ниши. В них можно сложить все шнуры, а после закрыть панелью или же замазать штукатуркой и покрыть краской или заклеить обоями.

Как гармонично вписать телевизор в интерьер

Вопреки расхожему мнению, телевизор далеко не всегда сводит на нет все старания дизайнера. Любую технику можно органично встроить в интерьер комнаты, если не акцентировать все внимание на ней, а использовать хитрые приемы, которые позволят сделать тот же телевизор частью общей композиции. Чтобы в точности воплотить идеи дизайнера в жизнь можно воспользоваться услугой авторского надзора - тогда любая мелочь не останется не замеченной.

11. Телевизор в нише

Ниши помогают сбалансировать размещенные на стенах предметы с обстановкой во всей комнате и с определенных ракурсов даже скрывают их. К тому же ниши можно использовать и в качестве полок.

Фото: perry-rhodan-usa.com
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Фото: contemporist.com
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12. Телевизор среди картин

Телевизор легко может затеряться в окружении картин в рамах, а потому попробуйте украсить отведенную под него стену рисунками, фотографиями и другими украшениями, подходящими под дизайн комнаты. В этом случае акцент сместится с телевизора на сам интерьер.

Фото: curbly.com
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Фото: curbly.com
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13. Телевизор среди зеркал

Зеркала не только увеличивают пространство, но и благодаря отражениям и блеску забирают все внимание на себя. Выключенный телевизор на их фоне может попросту потеряться.

Фото: theeverygirl.com
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Фото: hoomdsgn.com
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14. Телевизор в стеллаже

Одно из удачных и наиболее функциональных решений для гостиной — разместить телевизор в нише стеллажа с многочисленными полками. Это поможет организовать систему хранения и к тому же использовать предметы для декора.

Фото: curbly.com
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Фото: primcousa.com
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15. Темная отделка стен

Нарушают гармонию в интерьере не столько сами телевизоры, сколько их темные экраны, выделяющиеся на ярком или светлом фоне. А потому, чтобы скрыть технику, можно отделать зону или даже целую стену черным цветом. В этом случае телевизор не будет выделяться, а у комнаты появится интересный акцент.

Фото: curbly.com
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Фото: behance.net
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#Телевизор#Интерьер
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