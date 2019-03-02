Как оформить гостиную в стиле баухауз: 12 признаков интерьера

Не любите лишний декор и неоправданную роскошь? Тогда функциональный и практичный стиль баухауз просто создан для вас. Показываем, как он выглядит в интерьере гостиной.
- 1. Спокойные цвета с яркими акцентами
- 2. На полу — только линолеум или ламинат
- 3. Обилие дерева и кожи
- 4. Стеклянные и пластиковые элементы
- 5. Продуманное освещение по зонам
- 6. Рациональное использование места
- 7. Встраиваемые шкафы
- 8. Мебель на металлическом каркасе
- 9. Предметы-трансформеры
- 10. Скудный декор
- 11. Правильные геометрические формы
- 12. Современная бытовая техника
Появился этот стиль в Германии в 1920-х годах. По оформлению его можно сравнить с минимализмом, но только с направленностью на полную функциональность. Здесь не место декору и дорогой роскошной мебели — каждая деталь интерьера должна быть практичной, удобной, приносящей пользу. А также недорогой.
В целом баухауз можно окрестить наиболее «личным» стилем интерьера из всех существующих, так как он всегда создается под конкретного человека. Но главным ориентиром служат не эстетические предпочтения, а ежедневный комфорт — квартира обустраивается так, чтобы ее обитателям было максимально удобно существовать в этом пространстве.
Сегодня мы покажем вам 12 ярких признаков стиля баухауз в интерьере гостиной. Берите на заметку.
1. Спокойные цвета с яркими акцентами
Интерьер оформляется в спокойных нейтральных тонах: бежевом, сером, светло-коричневом и других аналогичных. А в качестве яркого акцента может быть использован желтый, красный, зеленый цвет — например, в виде мебели или отделки. В дизайн гостиной можно умеренно внедрить и черный цвет.
2. На полу — только линолеум или ламинат
Причем в таких же спокойных оттенках: бежевом, коричневом, сером или черном. Линолеум может имитировать деревянную или металлическую поверхность. В отделке пола не допускается излишняя яркость, узоры или глянцевые поверхности.
3. Обилие дерева и кожи
Помимо деревянного пола гостиная, оформленная в стиле баухауз, может включать в себя столики из дерева, компактные кресла-диваны с кожаной обивкой и другие предметы мебели с применением этих материалов.
4. Стеклянные и пластиковые элементы
Так как баухауз — стиль по облику очень современный, он жалует практичные материалы вроде стекла и пластика. Поставьте в центре гостиной пластиковый журнальный столик, используйте стеклянные перегородки для легкого зонирования или большие зеркала на стенах.
5. Продуманное освещение по зонам
Чем светлее комната — тем комфортнее в ней находиться и заниматься делами. Днем в гостиную в стиле баухауз должно попадать много естественного света из больших окон. Вечером задачу освещения берут на себя многочисленные светильники, расположенные по всей комнате: в зоне дивана, у книжных шкафов и в остальных функциональных зонах.
6. Рациональное использование места
Если есть возможность оставить свободное место для комфортного перемещения по комнате — оно обязательно должно остаться. Для меблировки используется все пространство без исключения, чтобы расположить предметы максимально удобно. Важный момент: в гостиной, совмещенной с кухней, не используется никаких лишних перегородок, только функциональные — например минималистичная барная стойка.
7. Встраиваемые шкафы
Грамотно организовать пространство в гостиной помогает встраиваемая мебель. Чтобы не занимать много места большим шкафом, можно сделать его встроенным и компактно расположить в стене — это решение в лучших традициях стиля баухауз.
8. Мебель на металлическом каркасе
Это ярчайший признак стиля. Стулья и кресла с металлическим каркасом были созданы именно под влиянием баухауза — они представляют собой компактную и практичную мебель, которая поместится в любой гостиной и не займет много пространства.
9. Предметы-трансформеры
Так как баухауз требует комфорта и функциональности всего пространства, трансформируемая мебель будет в нем как родная. Раздвижной журнальный столик или спрятанные за дверцами шкафов раскладные конструкции — то, что должно быть в вашей гостиной, если выбираете этот дизайн интерьера.
10. Скудный декор
Декора в стиле баухауз практически не должно быть. Допускается абстрактная картина на стене, геометрические узоры на текстиле или большой ковер по центру комнаты. Красота стиля — в его минимализме и функциональности, в удобной мебели, которая обеспечивает максимальный комфорт, в идеальных геометрических формах.
11. Правильные геометрические формы
Кстати о геометрии: гостиная в баухаузе изобилует мебелью в виде правильных фигур. Комнате жизненно необходимы прямоугольные банкетки и диваны, круглые торшеры и столики и так далее. Это второе ярчайшее проявление стиля после мебели на металлокаркасе.
12. Современная бытовая техника
Что лучше всего обеспечивает жизненный комфорт, если не удобная современная техника? Она точно должна быть в гостиной в стиле баухауз, так как считается функциональным и полезным декором. Большой плоский телевизор, ультрасовременный биокамин, встроенная подсветка — без всего этого стиль перестанет быть собой.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники