Как оформить гостиную в стиле баухауз: 12 признаков интерьера

Не любите лишний декор и неоправданную роскошь? Тогда функциональный и практичный стиль баухауз просто создан для вас. Показываем, как он выглядит в интерьере гостиной.

Появился этот стиль в Германии в 1920-х годах. По оформлению его можно сравнить с минимализмом, но только с направленностью на полную функциональность. Здесь не место декору и дорогой роскошной мебели — каждая деталь интерьера должна быть практичной, удобной, приносящей пользу. А также недорогой.

В целом баухауз можно окрестить наиболее «личным» стилем интерьера из всех существующих, так как он всегда создается под конкретного человека. Но главным ориентиром служат не эстетические предпочтения, а ежедневный комфорт — квартира обустраивается так, чтобы ее обитателям было максимально удобно существовать в этом пространстве.

Сегодня мы покажем вам 12 ярких признаков стиля баухауз в интерьере гостиной. Берите на заметку.

1. Спокойные цвета с яркими акцентами

Интерьер оформляется в спокойных нейтральных тонах: бежевом, сером, светло-коричневом и других аналогичных. А в качестве яркого акцента может быть использован желтый, красный, зеленый цвет — например, в виде мебели или отделки. В дизайн гостиной можно умеренно внедрить и черный цвет.

Фото: paultheprguy.ph

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2. На полу — только линолеум или ламинат

Причем в таких же спокойных оттенках: бежевом, коричневом, сером или черном. Линолеум может имитировать деревянную или металлическую поверхность. В отделке пола не допускается излишняя яркость, узоры или глянцевые поверхности.

Фото: ld-studio.co.il

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3. Обилие дерева и кожи

Помимо деревянного пола гостиная, оформленная в стиле баухауз, может включать в себя столики из дерева, компактные кресла-диваны с кожаной обивкой и другие предметы мебели с применением этих материалов.

Фото: tur.thehomelifemag.com

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4. Стеклянные и пластиковые элементы

Так как баухауз — стиль по облику очень современный, он жалует практичные материалы вроде стекла и пластика. Поставьте в центре гостиной пластиковый журнальный столик, используйте стеклянные перегородки для легкого зонирования или большие зеркала на стенах.

Фото: design-milk.com

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5. Продуманное освещение по зонам

Чем светлее комната — тем комфортнее в ней находиться и заниматься делами. Днем в гостиную в стиле баухауз должно попадать много естественного света из больших окон. Вечером задачу освещения берут на себя многочисленные светильники, расположенные по всей комнате: в зоне дивана, у книжных шкафов и в остальных функциональных зонах.

Фото: remax.it

6. Рациональное использование места

Если есть возможность оставить свободное место для комфортного перемещения по комнате — оно обязательно должно остаться. Для меблировки используется все пространство без исключения, чтобы расположить предметы максимально удобно. Важный момент: в гостиной, совмещенной с кухней, не используется никаких лишних перегородок, только функциональные — например минималистичная барная стойка.

Фото: homesquare.p

7. Встраиваемые шкафы

Грамотно организовать пространство в гостиной помогает встраиваемая мебель. Чтобы не занимать много места большим шкафом, можно сделать его встроенным и компактно расположить в стене — это решение в лучших традициях стиля баухауз.

Фото: dizaineri.ge

8. Мебель на металлическом каркасе

Это ярчайший признак стиля. Стулья и кресла с металлическим каркасом были созданы именно под влиянием баухауза — они представляют собой компактную и практичную мебель, которая поместится в любой гостиной и не займет много пространства.

Фото: dizaineri.ge

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9. Предметы-трансформеры

Так как баухауз требует комфорта и функциональности всего пространства, трансформируемая мебель будет в нем как родная. Раздвижной журнальный столик или спрятанные за дверцами шкафов раскладные конструкции — то, что должно быть в вашей гостиной, если выбираете этот дизайн интерьера.

Фото: mykarmastream.com

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10. Скудный декор

Декора в стиле баухауз практически не должно быть. Допускается абстрактная картина на стене, геометрические узоры на текстиле или большой ковер по центру комнаты. Красота стиля — в его минимализме и функциональности, в удобной мебели, которая обеспечивает максимальный комфорт, в идеальных геометрических формах.

Фото: portes.ua

11. Правильные геометрические формы

Кстати о геометрии: гостиная в баухаузе изобилует мебелью в виде правильных фигур. Комнате жизненно необходимы прямоугольные банкетки и диваны, круглые торшеры и столики и так далее. Это второе ярчайшее проявление стиля после мебели на металлокаркасе.

Фото: archithema.com.ua

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12. Современная бытовая техника

Что лучше всего обеспечивает жизненный комфорт, если не удобная современная техника? Она точно должна быть в гостиной в стиле баухауз, так как считается функциональным и полезным декором. Большой плоский телевизор, ультрасовременный биокамин, встроенная подсветка — без всего этого стиль перестанет быть собой.

Фото: dizaineri.ge