Биоморфизм в интерьере: 10 главных черт

Основоположник биоморфизма архитектор Фрэнк Ллойд Райт отказался от прямого угла как от «искусственной формы» и обратился к спирали и циркульной окружности, считая такие линии истинно природными. Его единомышленники, дизайнеры Уильям Моррис и Кристофер Дрессер, а также приверженцы ар-нуво Виктор Орта, Герман Обрист, Антонио Гауди, Рене Лалик, использовали в своих творениях извилистые узоры с завитками, удлиненные растительные формы и необычное «вплавление» натуралистических элементов друг в друга.

Основоположник биоморфизма архитектор Фрэнк Ллойд Райт отказался от прямого угла как от «искусственной формы» и обратился к спирали и циркульной окружности, считая такие линии истинно природными. Его единомышленники, дизайнеры Уильям Моррис и Кристофер Дрессер, а также приверженцы ар-нуво Виктор Орта, Герман Обрист, Антонио Гауди, Рене Лалик, использовали в своих творениях извилистые узоры с завитками, удлиненные растительные формы и необычное «вплавление» натуралистических элементов друг в друга.

Биоморфизм как направление в оформлении интерьера появился в Европе в начале прошлого века в рамках популярного модерна. В сороковых и пятидесятых годах биоморфизм переживал свой расцвет, а в девяностые получил развитие вместе с так называемым органичным дизайном.

Биоморфизм призван создавать наиболее комфортную для человека среду методами сочетания здания и окружающей природы, подражания природным же формам. Натуральные и безопасные материалы, которые применяются в биоморфизме, не исключают использования новых технологий и материалов, но не вытесняются ими. Часто в таком интерьере можно увидеть продолговатые растительные формы в виде бутонов, ростков, почек — как в мебели, так и в декоре.

Фото: dizaineri.ge

2. Плавные линии

Пространство в интерьере в стиле биоморфизм делится на общественные и личные зоны. Плавные, округлые очертания, акцент на натуральные материалы и спокойные цвета символизируют единение с природой. Внутреннее пространство перетекает во внешнее. Стены общих комнат, а иногда и спален, делают полностью стеклянными, как и двери, ведущие на открытую террасу или в сад. Стены, выступы, арки и проходы отличаются максимально естественными и природными формами и очертаниями. В таком интерьере нет острых углов. Главное в биоморфизме — психологический и эмоциональный комфорт для всех членов семьи.

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Для отделки таких интерьеров дизайнеры выбирают кирпич, дерево, камень, штукатурку, натуральные обои, пробковые покрытия и любые другие природные материалы.

Фото: infomix.com.ua





Мебель в биморфизме продолжает основную идею психологического комфорта, а потому ни в коем случае не конфликтует с обстановкой. Все предметы эргономичны и удобны, выглядят очень пластичными, мягкими и комфортабельными. Знаменитая мебель итальянского дизайнера Карло Моллино, получившая название «туринское барокко», демонстрирует все возможности биоморфизма в деревянных изделиях. Моллино выполнял предметы мебели из гнутой древесины, по форме они напоминали животных. С развитием технологий и появлением новых материалов биоморфизм стал использовать изделия из пластика — и раскрылся с другой стороны.

Фото: sbandiu.com

5. Спокойная цветовая гамма

Обычная для биоморфизма цветовая гамма, которая в том числе используется при подборе мебели, — спокойная и расслабленная, отдается предпочтение зеленому, коричневому, бежевому и белому.

Декор в таком интерьере может быть и вызывающим, и ненавязчивым. Но всегда необычным. Идеально, если он по цвету сочетается или перекликается с оттенками мебели, напольного покрытия и текстиля.

Если говорить о материалах, то это высокотехнологичный пластик и клееная фанера. Для практичности и надежности в мебели есть металлические детали, но они настолько органично встроены в общую картину, что не выбиваются из общей композиции. Часто предметы мебели по форме похожи на цветок, почку, бутон, росток, раковину и другие природные элементы.

Аксессуары в биоморфизме минимальны и лаконичны. Безделушки в виде листка, капельки воды, фотография водопада или насекомого настраивают на спокойную волну и расслабляют. Биоморфизм не терпит излишеств. Гармония и баланс — вот два основных аспекта для выбора аксессуаров в стиле биоморфизм. Кстати, некоторые предметы, которые любят поклонники сканди, вполне можно использовать и для интерьера в стиле биоморфизм.

Фото: colors.life





Никакой симметрии в таком интерьере быть не может! Как нет ничего зеркального в природе, так нет его и в биоморфизме. Да, зеркал здесь тоже нет. Во всяком случае таких, которые могли бы бросаться в глаза.

В таком интерьере очень важна свобода движения и простор. Большие окна и панорамное остекление, отсутствие стен между холлом, гостиной, кухней и столовой или использование мобильных и прозрачных перегородок. Все это позволяет отдельным зонам органично перетекать друг в друга, а взгляду скользить по плавным очертаниям помещений и мебели.

Общий принцип планировки таков: создайте условия для психологической разгрузки. Если из квартиры просматривается красивый пейзаж, пусть он будет доступен взору. Если же ничего привлекательного за окном нет, закройте его шторами, которые хорошо пропускают свет, но скрывают подробности.

Биоморфизм не любит избыточность — одного предмета декора может быть вполне достаточно. Чтобы любоваться красотой формы вазы или цветовых сочетаний живописного полотна, необходим спокойный фон и созерцательная обстановка. Произведениям искусства и аксессуарам в интерьере должно быть просторно.

Фото: designcrimea.files.wordpress.com