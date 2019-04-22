Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьера

Самый простой вариант — накидка, которой можно закрыть лишь часть дивана, чтобы продемонстрировать его во всей красе гостям, но под другим соусом. Такой прием удачно работает, если диван обит натуральной кожей и вы не намерены прятать такую красоту. Накидка в этническом стиле освежит мебель, а когда гости распрощаются и покинут ваш гостеприимный дом, можно развернуть накидку и закрыть ею весь диван. И прилечь с книгой, наслаждаясь новыми тактильными и визуальными впечатлениями.

Самый простой вариант — накидка, которой можно закрыть лишь часть дивана, чтобы продемонстрировать его во всей красе гостям, но под другим соусом. Такой прием удачно работает, если диван обит натуральной кожей и вы не намерены прятать такую красоту. Накидка в этническом стиле освежит мебель, а когда гости распрощаются и покинут ваш гостеприимный дом, можно развернуть накидку и закрыть ею весь диван. И прилечь с книгой, наслаждаясь новыми тактильными и визуальными впечатлениями.й хочется преображения! Ну или хотя бы смены домашней обстановки. Ремонт — это слишком дорого и хлопотно. Что можно поменять быстро и недорого? Конечно, вид дивана в гостиной ! Нет, новый покупать не придется, во всяком случае этой весной. Хорошие чехлы моментально изменят облик комнаты и ваше настроение.

Весной хочется преображения! Ну или хотя бы смены домашней обстановки. Ремонт — это слишком дорого и хлопотно. Что можно поменять быстро и недорого? Конечно, вид дивана в гостиной ! Нет, новый покупать не придется, во всяком случае этой весной. Хорошие чехлы моментально изменят облик комнаты и ваше настроение.

Фото: airfreshener.club



В интерьер со строгим декором и неброской цветовой гаммой — очень часто именно так выглядит уютный скандинавский дизайн — чехол для дивана лучше выбирать однотонный, под цвет другого текстиля. Если вы заскучаете от такой монотонности, просто положите на диван яркую подушку. Понервничали на работе? Верните вечером на диван светлую подушку и ложитесь отдыхать. Нервная система быстро придет в норму.

Фото: desiredliving.com.au



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Чехлами можно оформить каждую деталь дивана отдельно. Это есть смысл делать в том случае, когда ваш диван уже потерял привлекательный облик, но вы не готовы пока с ним расстаться. Такой «мебельный ребрендинг» может кардинально и надолго преобразить интерьер. Нужно лишь хорошо подумать, какая расцветка чехла точно не будет вас раздражать уже вскоре.

Фото: marblelink.info

Вариация на тему сплошного чехла: сверху ткань плотно обтягивает сиденье, спинку и подлокотники, а внизу радуют взор легкомысленные сборочки и рюшечки.

Фото: flip.kz



Этнический чехол-покрывало скроет весь диван, смягчит его формы и очень эффектно украсит интерьер. Главное — такое покрывало можно моментально снять, чтобы вытряхнуть или выстирать, и не менее быстро вернуть на место. Яркость красок приветствуется. Кстати, некоторые идеи этнического дизайна вы можете позаимствовать в нашем проекте.

Фото: myhomeproducts.com



Идеальное воплощение варианта под названием «строго и живенько». Получился очень интеллигентный вариант декора дивана — слово «чехол» даже произносить неловко.

Фото: myhomeproducts.com



Холодный синий цвет этого чехла отлично подойдет в качестве летнего варианта, особенно если из окна льются жаркие солнечные лучи, а вы предпочитаете прохладу. Да, окна можно закрыть шторами, но тогда вы лишите себя удовольствия любоваться таким красивым диваном.

Фото: nun.co.il

Броский и горячий оттенок обивки дивана строго утихомиривает комплект из льняных чехлов и наволочек цвета топленого молока. И ни в коем случае не добавляйте в такой интерьер других акцентов!

Фото: cellcode.us

Чехлы из набивной ткани в моде уже несколько лет. Цветная окантовка очень желательна, а дополнительные элементы в виде полосок или рюшечек такого же цвета снизят градус чопорности в интерьере.

Фото: ayokonseling.com

Нельзя выбирать форму и цвет чехла для дивана и забывать про подушки. Для однотонного чехла подойдут подушки с геометрическим цветным узором. Если же вы хотите нарядить диван в яркий чехол, выбирайте для подушек очень спокойный и светлый оттенок.

Фото: homedecor88.com

Чехол-раскладушка светлого оттенка сделает массивный диван визуально изящным и не спрячет его плавные линии и модный натуральный цвет.

Фото: myhomeproducts.com



Для диванов в детской комнате выбирайте яркие чехлы с изображением животных, птичек или пейзажей. Подойдут разные герои сказок или мультфильмов. Чем ярче будет материал, тем меньше станут заметны свежие пятна, которыми ваш ребенок не преминет украсить новые чехлы.

Фото: myhomeproducts.com



Чехлы для дивана на тон-два темнее стен гостиной — это совсем свежий тренд оформления интерьера.

Фото: thegrandhotramstrip.com



Такой вязаный чехол совершенно точно будет только у вас! А сколько восхищенных слов вы услышите от друзей! Берите уже спицы и создавайте такое индивидуальное чудо.

