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Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьера


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Покажем лучшие способы обновить мебель с минимальными затратами.

Весной хочется преображения! Ну или хотя бы смены домашней обстановки. Ремонт — это слишком дорого и хлопотно. Что можно поменять быстро и недорого? Конечно, вид дивана в гостиной! Нет, новый покупать не придется, во всяком случае этой весной. Хорошие чехлы моментально изменят облик комнаты и ваше настроение.

Самый простой вариант — накидка, которой можно закрыть лишь часть дивана, чтобы продемонстрировать его во всей красе гостям, но под другим соусом. Такой прием удачно работает, если диван обит натуральной кожей и вы не намерены прятать такую красоту. Накидка в этническом стиле освежит мебель, а когда гости распрощаются и покинут ваш гостеприимный дом, можно развернуть накидку и закрыть ею весь диван. И прилечь с книгой, наслаждаясь новыми тактильными и визуальными впечатлениями.й хочется преображения! Ну или хотя бы смены домашней обстановки. Ремонт — это слишком дорого и хлопотно. Что можно поменять быстро и недорого? Конечно, вид дивана в гостиной! Нет, новый покупать не придется, во всяком случае этой весной. Хорошие чехлы моментально изменят облик комнаты и ваше настроение.

Самый простой вариант — накидка, которой можно закрыть лишь часть дивана, чтобы продемонстрировать его во всей красе гостям, но под другим соусом. Такой прием удачно работает, если диван обит натуральной кожей и вы не намерены прятать такую красоту. Накидка в этническом стиле освежит мебель, а когда гости распрощаются и покинут ваш гостеприимный дом, можно развернуть накидку и закрыть ею весь диван. И прилечь с книгой, наслаждаясь новыми тактильными и визуальными впечатлениями.

Наше портфолио более 10 000 проектов

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Фото № 1: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: airfreshener.club

В интерьер со строгим декором и неброской цветовой гаммой — очень часто именно так выглядит уютный скандинавский дизайн — чехол для дивана лучше выбирать однотонный, под цвет другого текстиля. Если вы заскучаете от такой монотонности, просто положите на диван яркую подушку. Понервничали на работе? Верните вечером на диван светлую подушку и ложитесь отдыхать. Нервная система быстро придет в норму.

Фото № 2: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: desiredliving.com.au

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Чехлами можно оформить каждую деталь дивана отдельно. Это есть смысл делать в том случае, когда ваш диван уже потерял привлекательный облик, но вы не готовы пока с ним расстаться. Такой «мебельный ребрендинг» может кардинально и надолго преобразить интерьер. Нужно лишь хорошо подумать, какая расцветка чехла точно не будет вас раздражать уже вскоре.

Фото № 3: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: marblelink.info

Вариация на тему сплошного чехла: сверху ткань плотно обтягивает сиденье, спинку и подлокотники, а внизу радуют взор легкомысленные сборочки и рюшечки.

Фото № 4: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: flip.kz

Этнический чехол-покрывало скроет весь диван, смягчит его формы и очень эффектно украсит интерьер. Главное — такое покрывало можно моментально снять, чтобы вытряхнуть или выстирать, и не менее быстро вернуть на место. Яркость красок приветствуется. Кстати, некоторые идеи этнического дизайна вы можете позаимствовать в нашем проекте.

Фото № 5: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: myhomeproducts.com

Идеальное воплощение варианта под названием «строго и живенько». Получился очень интеллигентный вариант декора дивана — слово «чехол» даже произносить неловко.

Фото № 6: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: myhomeproducts.com

Холодный синий цвет этого чехла отлично подойдет в качестве летнего варианта, особенно если из окна льются жаркие солнечные лучи, а вы предпочитаете прохладу. Да, окна можно закрыть шторами, но тогда вы лишите себя удовольствия любоваться таким красивым диваном.

Фото № 7: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: nun.co.il

Броский и горячий оттенок обивки дивана строго утихомиривает комплект из льняных чехлов и наволочек цвета топленого молока. И ни в коем случае не добавляйте в такой интерьер других акцентов!

Фото № 8: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: cellcode.us

Чехлы из набивной ткани в моде уже несколько лет. Цветная окантовка очень желательна, а дополнительные элементы в виде полосок или рюшечек такого же цвета снизят градус чопорности в интерьере.

Фото № 9: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: ayokonseling.com

Нельзя выбирать форму и цвет чехла для дивана и забывать про подушки. Для однотонного чехла подойдут подушки с геометрическим цветным узором. Если же вы хотите нарядить диван в яркий чехол, выбирайте для подушек очень спокойный и светлый оттенок.

Фото № 10: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: homedecor88.com

Чехол-раскладушка светлого оттенка сделает массивный диван визуально изящным и не спрячет его плавные линии и модный натуральный цвет.

Фото № 11: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: myhomeproducts.com

Для диванов в детской комнате выбирайте яркие чехлы с изображением животных, птичек или пейзажей. Подойдут разные герои сказок или мультфильмов. Чем ярче будет материал, тем меньше станут заметны свежие пятна, которыми ваш ребенок не преминет украсить новые чехлы.

Фото № 12: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: myhomeproducts.com

Чехлы для дивана на тон-два темнее стен гостиной — это совсем свежий тренд оформления интерьера.

Фото № 13: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьера                                                    Фото: thegrandhotramstrip.com

Такой вязаный чехол совершенно точно будет только у вас! А сколько восхищенных слов вы услышите от друзей! Берите уже спицы и создавайте такое индивидуальное чудо.

Фото № 14: Чехлы на мебель: 15 идей для вашего интерьераФото: myhomeproducts.com

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Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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