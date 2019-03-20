Выбираем диван для гостиной: 17 интересных идей

Фото: cdn.home-designing.com дой вещи есть предназначение, и диван не исключение. Если этот предмет мебели будет использоваться в качестве спального места, вам нужна раскладная модель , а если просто для приема гостей и просмотра телевизора, подойдет простой вариант, без механизма . Но, как подсказывает опыт, лишнего спального места в доме не бывает — могут приехать родственники или друзья издалека. По стоимости раскладные и нераскладные диваны практически не отличаются.

У каждой вещи есть предназначение, и диван не исключение. Если этот предмет мебели будет использоваться в качестве спального места, вам нужна раскладная модель , а если просто для приема гостей и просмотра телевизора, подойдет простой вариант, без механизма . Но, как подсказывает опыт, лишнего спального места в доме не бывает — могут приехать родственники или друзья издалека. По стоимости раскладные и нераскладные диваны практически не отличаются.





Тип диванов для гостиной

Диваны бывают стандартными и угловыми. Набор с креслами — классика. Это красиво и удобно. Но угловой диван более вместителен, экономит свободное пространство (закрывая угол) и помогает в зонировании помещения. Однако такая модель не подходит для традиционных стилей дизайна гостиной: неоклассики, английского, прованса, рококо. Вариант уместен для минимализма, модерна, хай-тека, скандинавского стиля.

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Фото: static.independent.co.uk

Вместительность дивана: расчет мест

Есть двух-, трех- и четырехместные диваны. Вместе с креслами такой набор будет оптимальным для семьи из трех-четырех человек. Угловой диван подходит для размещения пяти-шести гостей. Полукруглые и п-образные модели — для семи-восьми человек.

Это основные критерии выбора. Остальные нюансы — дело вкуса. Показываем 17 диванов в интерьерах разных стилей и направлений.

1. Диван в скандинавском стиле

Скандинавский стиль в интерьере — это использование натуральных материалов (от дерева до хлопка), преобладание светлой палитры и лаконичность в деталях. Диван в таком интерьере должен отличаться функциональностью, простой геометрией и качественным текстилем.

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2. Диван в американском духе

Помните гостиную из сериала «Друзья»? Это яркий пример гостиной в американском стиле. Диван здесь играет ключевую роль, он мягкий, глубокий и дополняется интерьерными подушками разных форм, размеров и цветов. Подходят модели пастельных тонов или с узорами.

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3. Диван в романтичном стиле прованс

Этот стиль отлично подходит для гостиной, так как позволяет создать неповторимую атмосферу уюта и домашнего тепла с помощью обилия декора, цветочных узоров, мягкого текстиля. Интерьер при этом остается солидным и статусным благодаря состаренной мебели, изящным аксессуарам, предметам искусства. Диван также сочетает комфорт и роскошь — округлые формы, плотная дорогая ткань, деревянная отделка. Очень красивые варианты:

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4. Мягкая мебель для гостиных в стиле рококо

Рококо — это изящество форм, асимметрия в планировке, обилие орнамента, пастельно-золотая палитра и атмосфера роскоши. Если увлечься блеском и шиком, гостиная станет помпезной, неуютной, смешной и даже похожей на музей. Но если правильно и дозированно играть основными чертами стиля, у вас получится выдержанный, слегка праздничный и солидный интерьер. К примеру, не нужно брать диван и с золотистой обивкой и золоченными налокотниками — лучше выбрать что-то одно.

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Фото: ofdesign.net

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5. Диван в средиземноморском стиле

Средиземноморский стиль для гостиной в нашем поясе — это совсем не глупо. Интерьер отличается природной гаммой цвета, преимущественно натуральными материалами, в нем много предметов уюта и никакого шика. С помощью дивана можно сделать такую гостиную еще более комфортной и романтичной.

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6. Колониальный стиль в выборе дивана

Этот стиль сочетает респектабельность, уют и экзотику — отличный выбор для интерьера гостиной. Подойдет классический диван, массивный, с деревянным декором или плетеная ротанговая мебель с мягкими подушками.

Фото: i.pinimg.com

1 /3 Фото: thursdaysfictions.com

2 /3 Фото: oka.com

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7. Мексиканские мотивы для гостиной

Яркие цвета, затейливый орнамент, тематический декор — замечательное решение для творческих и позитивных людей. Для гостиной в этом настроении можно выбрать потрясающе мягкий диван с лавиной пестрых подушек.

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8. Японские мотивы

Японские мотивы в декоре схожи с минимализмом, что придает такому интерьеру чистоту, воздушность, лаконичность. А необычные национальные материалы (рисовая бумага, бамбук) делают гостиную оригинальной и запоминающейся. Угловой диван нейтральных оттенков сделает этот комнату идеальной для отдыха и приема гостей.

Фото: princegeorges.org

9. Диваны для немецкого интерьера

Это строгий, элегантный интерьер, предусматривающий исключительно функциональные, практичные и долговечные вещи. Прямой диван немаркого цвета и без декора идеально впишется в такую комнату.

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10. Мягкая мебель в марокканском настроении

Это праздник всех цветов радуги, фактур и орнаментов. Но благодаря предметам мягкой мебели с обивкой из роскошных тканей интерьер смотрится дорого и стильно.

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Фото: cdn.decoist.com

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2 /3 Фото: serdalgur.com

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11. Диван в стиле поп-арт

Это стиль, который удивляет яркими красками, необычными формами, плакатами и множеством деталей. И диван — под стать интерьеру: цветной и оригинальный.

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Фото: i.ytimg.com

1 /3 Фото: arkitexture.com

2 /3 Фото: thespruce.com

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12. Диваны в экостиле

Экологический стиль на удивление интересно смотрится в интерьере гостиной. Благодаря применению натуральных материалов, которые сами по себе стоят недешево, оформление выглядит солидно, а не примитивно и просто, как представляется некоторым. Очень стильный диван с льняным чехлом.

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Фото: hallofhomes.com

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13. Диван для интерьера в стиле футуризм

Это необычный стиль интерьера, словно космический. Такая гостиная понравится не всем, но определенно есть категория людей, которые без ума от металлического блеска и динамики этого направления в дизайне. И от диванов нереальных форм.

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Фото: zombiecarols.com

1 /2 Фото: cdn.home-designing.com

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14. Диваны для воплощения мотивов тиффани

Необыкновенно элегантные мотивы: гладкие поверхности, плавные линии и асимметрия, мрамор, кожа и шелк, бирюзовый, золотой и пастельные тона. Как вам такой диван в настроении тиффани?

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1 /2 Фото: viral-tweet.com

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15. Диваны для интерьера бохо

Название этого направления в декоре происходит от слова «богема». То есть это смелый интерьер, полный беззаботности, творчества, свободы, ярких оттенков и оригинальных аксессуаров. Шикарный бархатный диван.

Синий бархатный диван со съемными подушками 319 920 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: cdn.homedit.com

1 /2 Фото: blog.brerapartments.com

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16. Диваны для настроения диско

В таком интерьере поневоле ждешь выхода Джона Траволты и звуков песен Bee Gees. Гостиная в этом направлении изобилует блеском, геометрией и отличается гостеприимной атмосферой. Диван с яркими подушками будет смотреться изумительно.

ПРЯМОЙ ДИВАН РИЧАРД 85 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: goodhomes.wwmindia.com

1 /2 Фото: thespruce.com

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17. Мебель из поддонов

Мягкая мебель на основе деревянных поддонов популярна уже давно. Такие диваны придают интерьеру гостиной особый городской дух и современность. Удобный вариант для небольшой комнаты.

Диван из поддонов Крессида 12 800 руб.* Купить *Цена может измениться