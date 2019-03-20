Выбираем диван для гостиной: 17 интересных идей

Гостиная без дивана — как яблочный пирог, в который забыли положить яблоки. Расскажем, как с помощью дивана сделать интерьер функциональным и стильным.
У каждой вещи есть предназначение, и диван не исключение. Если этот предмет мебели будет использоваться в качестве спального места, вам нужна
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Тип диванов для гостиной
Диваны бывают стандартными и угловыми. Набор с креслами — классика. Это красиво и удобно. Но угловой диван более вместителен, экономит свободное пространство (закрывая угол) и помогает в зонировании помещения. Однако такая модель не подходит для традиционных стилей дизайна гостиной: неоклассики, английского, прованса, рококо. Вариант уместен для минимализма, модерна, хай-тека, скандинавского стиля.
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Вместительность дивана: расчет мест
Есть двух-, трех- и четырехместные диваны. Вместе с креслами такой набор будет оптимальным для семьи из трех-четырех человек. Угловой диван подходит для размещения пяти-шести гостей. Полукруглые и п-образные модели — для семи-восьми человек.
Это основные критерии выбора. Остальные нюансы — дело вкуса. Показываем 17 диванов в интерьерах разных стилей и направлений.
1. Диван в скандинавском стиле
Скандинавский стиль в интерьере — это использование натуральных материалов (от дерева до хлопка), преобладание светлой палитры и лаконичность в деталях. Диван в таком интерьере должен отличаться функциональностью, простой геометрией и качественным текстилем.
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2. Диван в американском духе
Помните гостиную из сериала «Друзья»? Это яркий пример гостиной в американском стиле. Диван здесь играет ключевую роль, он мягкий, глубокий и дополняется интерьерными подушками разных форм, размеров и цветов. Подходят модели пастельных тонов или с узорами.
3. Диван в романтичном стиле прованс
Этот стиль отлично подходит для гостиной, так как позволяет создать неповторимую атмосферу уюта и домашнего тепла с помощью обилия декора, цветочных узоров, мягкого текстиля. Интерьер при этом остается солидным и статусным благодаря состаренной мебели, изящным аксессуарам, предметам искусства. Диван также сочетает комфорт и роскошь — округлые формы, плотная дорогая ткань, деревянная отделка. Очень красивые варианты:
4. Мягкая мебель для гостиных в стиле рококо
Рококо — это изящество форм, асимметрия в планировке, обилие орнамента, пастельно-золотая палитра и атмосфера роскоши. Если увлечься блеском и шиком, гостиная станет помпезной, неуютной, смешной и даже похожей на музей. Но если правильно и дозированно играть основными чертами стиля, у вас получится выдержанный, слегка праздничный и солидный интерьер. К примеру, не нужно брать диван и с золотистой обивкой и золоченными налокотниками — лучше выбрать что-то одно.
5. Диван в средиземноморском стиле
Средиземноморский стиль для гостиной в нашем поясе — это совсем не глупо. Интерьер отличается природной гаммой цвета, преимущественно натуральными материалами, в нем много предметов уюта и никакого шика. С помощью дивана можно сделать такую гостиную еще более комфортной и романтичной.
6. Колониальный стиль в выборе дивана
Этот стиль сочетает респектабельность, уют и экзотику — отличный выбор для интерьера гостиной. Подойдет классический диван, массивный, с деревянным декором или плетеная ротанговая мебель с мягкими подушками.
7. Мексиканские мотивы для гостиной
Яркие цвета, затейливый орнамент, тематический декор — замечательное решение для творческих и позитивных людей. Для гостиной в этом настроении можно выбрать потрясающе мягкий диван с лавиной пестрых подушек.
8. Японские мотивы
Японские мотивы в декоре схожи с минимализмом, что придает такому интерьеру чистоту, воздушность, лаконичность. А необычные национальные материалы (рисовая бумага, бамбук) делают гостиную оригинальной и запоминающейся. Угловой диван нейтральных оттенков сделает этот комнату идеальной для отдыха и приема гостей.
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9. Диваны для немецкого интерьера
Это строгий, элегантный интерьер, предусматривающий исключительно функциональные, практичные и долговечные вещи. Прямой диван немаркого цвета и без декора идеально впишется в такую комнату.
10. Мягкая мебель в марокканском настроении
Это праздник всех цветов радуги, фактур и орнаментов. Но благодаря предметам мягкой мебели с обивкой из роскошных тканей интерьер смотрится дорого и стильно.
11. Диван в стиле поп-арт
Это стиль, который удивляет яркими красками, необычными формами, плакатами и множеством деталей. И диван — под стать интерьеру: цветной и оригинальный.
12. Диваны в экостиле
Экологический стиль на удивление интересно смотрится в интерьере гостиной. Благодаря применению натуральных материалов, которые сами по себе стоят недешево, оформление выглядит солидно, а не примитивно и просто, как представляется некоторым. Очень стильный диван с льняным чехлом.
13. Диван для интерьера в стиле футуризм
Это необычный стиль интерьера, словно космический. Такая гостиная понравится не всем, но определенно есть категория людей, которые без ума от металлического блеска и динамики этого направления в дизайне. И от диванов нереальных форм.
14. Диваны для воплощения мотивов тиффани
Необыкновенно элегантные мотивы: гладкие поверхности, плавные линии и асимметрия, мрамор, кожа и шелк, бирюзовый, золотой и пастельные тона. Как вам такой диван в настроении тиффани?
15. Диваны для интерьера бохо
Название этого направления в декоре происходит от слова «богема». То есть это смелый интерьер, полный беззаботности, творчества, свободы, ярких оттенков и оригинальных аксессуаров. Шикарный бархатный диван.
16. Диваны для настроения диско
В таком интерьере поневоле ждешь выхода Джона Траволты и звуков песен Bee Gees. Гостиная в этом направлении изобилует блеском, геометрией и отличается гостеприимной атмосферой. Диван с яркими подушками будет смотреться изумительно.
17. Мебель из поддонов
Мягкая мебель на основе деревянных поддонов популярна уже давно. Такие диваны придают интерьеру гостиной особый городской дух и современность. Удобный вариант для небольшой комнаты.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники