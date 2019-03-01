15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Как создать в детской комнате удобный, современный и оригинальный интерьер? Рассказывает ReRooms.
- 1. Расположение в квартире
- 2. Зонирование помещения
- 3. Места для хранения вещей
- 4. Материалы и краски
- 5. Правильное освещение
- 6. Необычное спальное место
- 7. Свобода творчества
- 8. Тайники и секреты
- 9. Единая тема
- 10. Моноцвет
- 11. Уголок для спорта
- 12. Рисунки и принты для стен
- 13. Элементы текстиля
- 14. Кресло-пузырь
- 15. Креативные полы в 3D
Главное в этой задаче — не торопиться, вдумчиво выбрать стиль, материалы, элементы дизайна, аксессуары. Нужно основываться на возрасте, предпочтениях и особенностях ребенка. Тогда у вас получится детская с комфортной атмосферой, где ребенку будет приятно находиться, заниматься и играть. А наши советы помогут вам не потеряться в океане дизайнерских идей.
1. Расположение в квартире
Детская комната должна быть теплой и хорошо освещенной (это важно для зрения малыша). Поэтому лучше выбирать комнату с южной стороны и без балкона — с обилием естественного света.
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2. Зонирование помещения
Родительская спальня — это комната для сна и отдыха. Детская же обычно служит ребенку не только для сказочных сновидений, но и для занятий (уроки, развивающие упражнения), веселых игр и встреч с друзьями. Хорошо разделить комнату на соответствующие зоны. Это можно сделать разными способами — от установки условных перегородок до использования цветовой палитры, чтобы не отнимать пространство. Немного места займет ученическое кресло от
Фото:
3. Места для хранения вещей
Важно предусмотреть, где хранить одежду, игрушки, учебные пособия. Мы не рекомендуем обилие открытых полок — это красиво, но вытирание пыли занимает много времени. А вот яркие цвета приветствуются! Кстати, можно использовать нестандартные места для хранения — например, лестница для кровати-чердака может стать комодом. Отличное предложение есть у компании
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4. Материалы и краски
Для обустройства детской выбирают натуральные и гипоаллергенные материалы: древесину, пробку, бамбук, лен, хлопок. Это просто, стильно и безопасно. К примеру,
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5. Правильное освещение
Естественное освещение — это прекрасно. Однако дети делают уроки, рисуют и читают не только днем. Важно организовать свет для рабочей и учебной зоны помимо основного освещения. Для этого можно использовать стильные лампы. К примеру, в проекте ReRooms «Детская в скандинавском стиле» есть оригинальный напольный светильник из
1. Расположение в квартире
Детская комната должна быть теплой и хорошо освещенной (это важно для зрения малыша). Поэтому лучше выбирать комнату с южной стороны и без балкона — с обилием естественного света.
Фото:
2. Зонирование помещения
Родительская спальня — это комната для сна и отдыха. Детская же обычно служит ребенку не только для сказочных сновидений, но и для занятий (уроки, развивающие упражнения), веселых игр и встреч с друзьями. Хорошо разделить комнату на соответствующие зоны. Это можно сделать разными способами — от установки условных перегородок до использования цветовой палитры, чтобы не отнимать пространство. Немного места займет ученическое кресло от
Фото:
3. Места для хранения вещей
Важно предусмотреть, где хранить одежду, игрушки, учебные пособия. Мы не рекомендуем обилие открытых полок — это красиво, но вытирание пыли занимает много времени. А вот яркие цвета приветствуются! Кстати, можно использовать нестандартные места для хранения — например, лестница для кровати-чердака может стать комодом. Отличное предложение есть у компании
Фото:
4. Материалы и краски
Для обустройства детской выбирают натуральные и гипоаллергенные материалы: древесину, пробку, бамбук, лен, хлопок. Это просто, стильно и безопасно. К примеру,
Фото:
5. Правильное освещение
Естественное освещение — это прекрасно. Однако дети делают уроки, рисуют и читают не только днем. Важно организовать свет для рабочей и учебной зоны помимо основного освещения. Для этого можно использовать стильные лампы. К примеру, в проекте ReRooms «Детская в скандинавском стиле» есть оригинальный напольный светильник из
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6. Необычное спальное место
Для ребенка постарше больше подойдет диван, на котором могут разместиться гости. Для детей младшего возраста дизайнеры рекомендуют тематические кровати необычной формы — и укладывать малышей спать станет легче.
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7. Свобода творчества
Дети рисуют на стенах — этого не избежать. Грифельные доски избавят родителей от срочного ремонта и помогут ребенку в самовыражении и творчестве.
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8. Тайники и секреты
Дети любят прятаться и придумывать тайники. Почему бы им в этом не помочь?
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9. Единая тема
В зависимости от увлечений малыша можно подобрать отличную тему для интерьера детской: пираты, Нарния, Бэтмен и другие. Важно выбрать правильно — и ребенок будет в восторге.
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10. Моноцвет
Это тренд — как в одежде, так и в дизайне интерьера. Замечательный ход, если ваш ребенок очень любит определенный цвет. Кроме того, единая палитра действует успокаивающе. В компании
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11. Уголок для спорта
Каждый ребенок любит подвижные игры, да и физическая активность очень полезна. Можно дополнить детскую турниками, канатом или даже стеной для скалолазания — с учетом мер безопасности, конечно.
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12. Рисунки и принты для стен
Сделать интерьер особенным можно и с помощью декора стен — рисунков, принтов, фотообоев. Выбор темы зависит от интересов ребенка. Быть может, ваши дети увлекаются космосом, динозаврами, поттерианой? Это ваш шанс показать свою поддержку. К примеру, если ребенок увлечен изучением английского языка, можно
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13. Элементы текстиля
Ткани делают комнату более уютной, поэтому можно использовать текстиль не только для обрамления окон, но и для декора кровати, устройства вигвама и даже зонирования. К примеру, яркие гардины из
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14. Кресло-пузырь
Подвесное кресло-пузырь очень нравится детям. На нем можно покататься, отдохнуть, почитать, поиграть на планшете. При этом кресло выглядит стильно и современно.
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15. Креативные полы в 3D
Полы с нанесением изображения 3D выглядят интересно и помогают ребенку в развитии фантазии. Выбор таких наклеек велик — можно найти вариант для любого детского интерьера.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники