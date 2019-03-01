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15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге


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Как создать в детской комнате удобный, современный и оригинальный интерьер? Рассказывает ReRooms.

Содержание

Главное в этой задаче — не торопиться, вдумчиво выбрать стиль, материалы, элементы дизайна, аксессуары. Нужно основываться на возрасте, предпочтениях и особенностях ребенка. Тогда у вас получится детская с комфортной атмосферой, где ребенку будет приятно находиться, заниматься и играть. А наши советы помогут вам не потеряться в океане дизайнерских идей.

1. Расположение в квартире

Детская комната должна быть теплой и хорошо освещенной (это важно для зрения малыша). Поэтому лучше выбирать комнату с южной стороны и без балкона — с обилием естественного света.

Фото № 1: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: theresnoplacelikehomemke.com

2. Зонирование помещения

Родительская спальня — это комната для сна и отдыха. Детская же обычно служит ребенку не только для сказочных сновидений, но и для занятий (уроки, развивающие упражнения), веселых игр и встреч с друзьями. Хорошо разделить комнату на соответствующие зоны. Это можно сделать разными способами — от установки условных перегородок до использования цветовой палитры, чтобы не отнимать пространство. Немного места займет ученическое кресло от Cosmorelax.

Фото № 2: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: izbushkinet.ru

3. Места для хранения вещей

Важно предусмотреть, где хранить одежду, игрушки, учебные пособия. Мы не рекомендуем обилие открытых полок — это красиво, но вытирание пыли занимает много времени. А вот яркие цвета приветствуются! Кстати, можно использовать нестандартные места для хранения — например, лестница для кровати-чердака может стать комодом. Отличное предложение есть у компании «Элефан»

Фото № 3: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: idealhome.co.uk

4. Материалы и краски

Для обустройства детской выбирают натуральные и гипоаллергенные материалы: древесину, пробку, бамбук, лен, хлопок. Это просто, стильно и безопасно. К примеру, обои под окраску от «Ампир декор» соответствуют стандартам безопасности, как и самогрунтующаяся краска.

Фото № 4: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: petitandsmall.com

5. Правильное освещение

Естественное освещение — это прекрасно. Однако дети делают уроки, рисуют и читают не только днем. Важно организовать свет для рабочей и учебной зоны помимо основного освещения. Для этого можно использовать стильные лампы. К примеру, в проекте ReRooms «Детская в скандинавском стиле» есть оригинальный напольный светильник из ИКЕА.ое в этой задаче — не торопиться, вдумчиво выбрать стиль, материалы, элементы дизайна, аксессуары. Нужно основываться на возрасте, предпочтениях и особенностях ребенка. Тогда у вас получится детская с комфортной атмосферой, где ребенку будет приятно находиться, заниматься и играть. А наши советы помогут вам не потеряться в океане дизайнерских идей.

1. Расположение в квартире

Детская комната должна быть теплой и хорошо освещенной (это важно для зрения малыша). Поэтому лучше выбирать комнату с южной стороны и без балкона — с обилием естественного света.

Фото № 1: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: theresnoplacelikehomemke.com

2. Зонирование помещения

Родительская спальня — это комната для сна и отдыха. Детская же обычно служит ребенку не только для сказочных сновидений, но и для занятий (уроки, развивающие упражнения), веселых игр и встреч с друзьями. Хорошо разделить комнату на соответствующие зоны. Это можно сделать разными способами — от установки условных перегородок до использования цветовой палитры, чтобы не отнимать пространство. Немного места займет ученическое кресло от Cosmorelax.

Фото № 2: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: izbushkinet.ru

3. Места для хранения вещей

Важно предусмотреть, где хранить одежду, игрушки, учебные пособия. Мы не рекомендуем обилие открытых полок — это красиво, но вытирание пыли занимает много времени. А вот яркие цвета приветствуются! Кстати, можно использовать нестандартные места для хранения — например, лестница для кровати-чердака может стать комодом. Отличное предложение есть у компании «Элефан»

Фото № 3: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: idealhome.co.uk

4. Материалы и краски

Для обустройства детской выбирают натуральные и гипоаллергенные материалы: древесину, пробку, бамбук, лен, хлопок. Это просто, стильно и безопасно. К примеру, обои под окраску от «Ампир декор» соответствуют стандартам безопасности, как и самогрунтующаяся краска.

Фото № 4: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: petitandsmall.com

5. Правильное освещение

Естественное освещение — это прекрасно. Однако дети делают уроки, рисуют и читают не только днем. Важно организовать свет для рабочей и учебной зоны помимо основного освещения. Для этого можно использовать стильные лампы. К примеру, в проекте ReRooms «Детская в скандинавском стиле» есть оригинальный напольный светильник из ИКЕА.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 5: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: pinterest.com

6. Необычное спальное место

Для ребенка постарше больше подойдет диван, на котором могут разместиться гости. Для детей младшего возраста дизайнеры рекомендуют тематические кровати необычной формы — и укладывать малышей спать станет легче.

Фото № 6: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: modernhomedecor.eu

7. Свобода творчества

Дети рисуют на стенах — этого не избежать. Грифельные доски избавят родителей от срочного ремонта и помогут ребенку в самовыражении и творчестве.

Фото № 7: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: homemydesign.com

8. Тайники и секреты

Дети любят прятаться и придумывать тайники. Почему бы им в этом не помочь?

Фото № 8: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: pinterest.com

9. Единая тема

В зависимости от увлечений малыша можно подобрать отличную тему для интерьера детской: пираты, Нарния, Бэтмен и другие. Важно выбрать правильно — и ребенок будет в восторге.

Фото № 9: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: modernhomedecor.eu

10. Моноцвет

Это тренд — как в одежде, так и в дизайне интерьера. Замечательный ход, если ваш ребенок очень любит определенный цвет. Кроме того, единая палитра действует успокаивающе. В компании «Маркет красок» отличные цены на краски.

Фото № 10: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: hgnv.com

11. Уголок для спорта

Каждый ребенок любит подвижные игры, да и физическая активность очень полезна. Можно дополнить детскую турниками, канатом или даже стеной для скалолазания — с учетом мер безопасности, конечно.

Фото № 11: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: notapaperhouse.com

12. Рисунки и принты для стен

Сделать интерьер особенным можно и с помощью декора стен — рисунков, принтов, фотообоев. Выбор темы зависит от интересов ребенка. Быть может, ваши дети увлекаются космосом, динозаврами, поттерианой? Это ваш шанс показать свою поддержку. К примеру, если ребенок увлечен изучением английского языка, можно заказать фотообои с видом на Лондон в студии «Фотообои для вас». Можно обойтись лаконичными постерами от ИКЕА.

Фото № 12: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: suprememedia.co.za

13. Элементы текстиля

Ткани делают комнату более уютной, поэтому можно использовать текстиль не только для обрамления окон, но и для декора кровати, устройства вигвама и даже зонирования. К примеру, яркие гардины из ИКЕА отлично подходят для подобных идей.

Фото № 13: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: lushome.com

14. Кресло-пузырь

Подвесное кресло-пузырь очень нравится детям. На нем можно покататься, отдохнуть, почитать, поиграть на планшете. При этом кресло выглядит стильно и современно.

Фото № 14: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: hgtv.com

15. Креативные полы в 3D

Полы с нанесением изображения 3D выглядят интересно и помогают ребенку в развитии фантазии. Выбор таких наклеек велик — можно найти вариант для любого детского интерьера.

Фото № 15: 15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Фото: ru.aliexpress.com

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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