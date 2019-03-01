15 детских, от которых ваш ребенок будет в восторге

Главное в этой задаче — не торопиться, вдумчиво выбрать стиль, материалы, элементы дизайна, аксессуары. Нужно основываться на возрасте, предпочтениях и особенностях ребенка. Тогда у вас получится детская с комфортной атмосферой, где ребенку будет приятно находиться, заниматься и играть. А наши советы помогут вам не потеряться в океане дизайнерских идей.

1. Расположение в квартире

Детская комната должна быть теплой и хорошо освещенной (это важно для зрения малыша). Поэтому лучше выбирать комнату с южной стороны и без балкона — с обилием естественного света.

Фото: theresnoplacelikehomemke.com

2. Зонирование помещения

Родительская спальня — это комната для сна и отдыха. Детская же обычно служит ребенку не только для сказочных сновидений, но и для занятий (уроки, развивающие упражнения), веселых игр и встреч с друзьями. Хорошо разделить комнату на соответствующие зоны. Это можно сделать разными способами — от установки условных перегородок до использования цветовой палитры, чтобы не отнимать пространство. Немного места займет ученическое кресло от Cosmorelax .

Фото: izbushkinet.ru

3. Места для хранения вещей

Важно предусмотреть, где хранить одежду, игрушки, учебные пособия. Мы не рекомендуем обилие открытых полок — это красиво, но вытирание пыли занимает много времени. А вот яркие цвета приветствуются! Кстати, можно использовать нестандартные места для хранения — например, лестница для кровати-чердака может стать комодом. Отличное предложение есть у компании «Элефан» .

Фото: idealhome.co.uk

4. Материалы и краски

Для обустройства детской выбирают натуральные и гипоаллергенные материалы: древесину, пробку, бамбук, лен, хлопок. Это просто, стильно и безопасно. К примеру, обои под окраску от «Ампир декор» соответствуют стандартам безопасности, как и самогрунтующаяся краска .

Фото: petitandsmall.com

5. Правильное освещение

Естественное освещение — это прекрасно. Однако дети делают уроки, рисуют и читают не только днем. Важно организовать свет для рабочей и учебной зоны помимо основного освещения. Для этого можно использовать стильные лампы. К примеру, в проекте ReRooms «Детская в скандинавском стиле» есть оригинальный напольный светильник из ИКЕА .ое в этой задаче — не торопиться, вдумчиво выбрать стиль, материалы, элементы дизайна, аксессуары. Нужно основываться на возрасте, предпочтениях и особенностях ребенка. Тогда у вас получится детская с комфортной атмосферой, где ребенку будет приятно находиться, заниматься и играть. А наши советы помогут вам не потеряться в океане дизайнерских идей.

1. Расположение в квартире

Детская комната должна быть теплой и хорошо освещенной (это важно для зрения малыша). Поэтому лучше выбирать комнату с южной стороны и без балкона — с обилием естественного света.

Фото: theresnoplacelikehomemke.com

2. Зонирование помещения

Родительская спальня — это комната для сна и отдыха. Детская же обычно служит ребенку не только для сказочных сновидений, но и для занятий (уроки, развивающие упражнения), веселых игр и встреч с друзьями. Хорошо разделить комнату на соответствующие зоны. Это можно сделать разными способами — от установки условных перегородок до использования цветовой палитры, чтобы не отнимать пространство. Немного места займет ученическое кресло от Cosmorelax .

Фото: izbushkinet.ru

3. Места для хранения вещей

Важно предусмотреть, где хранить одежду, игрушки, учебные пособия. Мы не рекомендуем обилие открытых полок — это красиво, но вытирание пыли занимает много времени. А вот яркие цвета приветствуются! Кстати, можно использовать нестандартные места для хранения — например, лестница для кровати-чердака может стать комодом. Отличное предложение есть у компании «Элефан» .

Фото: idealhome.co.uk

4. Материалы и краски

Для обустройства детской выбирают натуральные и гипоаллергенные материалы: древесину, пробку, бамбук, лен, хлопок. Это просто, стильно и безопасно. К примеру, обои под окраску от «Ампир декор» соответствуют стандартам безопасности, как и самогрунтующаяся краска .

Фото: petitandsmall.com

5. Правильное освещение