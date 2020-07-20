Что делает дизайнер интерьера: обязанности, работа, задачи и функции

Дизайнер интерьера – востребованная и важная профессия. Специалист должен быть компетентным и внимательным. Рассмотрим, чем занимается, как работает дизайнер, его обязанности, компетенции, задачи и функции.

Только на первый взгляд профессия кажется легкой.

Вот, что входит в должностные обязанности дизайнера:

разработка интерьеров жилых помещений (квартир, домов, коттеджей), офисов, кафе, ресторанов;

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замеры помещения;

разработка технической документации в соответствии с нормами ГОСТа и СНиПа;

планирование стильных, эргономичных и функциональных интерьеров;

составление сметы;

подбор и поиск материалов, мебели, сантехнического оборудования, декора, текстиля;

авторский надзор;

визуализация – наброски эскизов на бумаге, разработка коллажей в PhotoShop;

работа с патентной и научно-технической информацией.

Чтобы справляться с перечисленными обязанностями, специалист должен обладать профессиональными компетенциями. Дизайнер – это творческий человек, который разбирается в живописи, скульптуре, архитектуре, следит за модными тенденциями в дизайне интерьера и умеет работать с такими программами, как PhotoShop, AutoCAD, 3Ds Max, ArchiCad, Autodesk VIZ. Специалист должен делать проект в рамках законодательства РФ, поэтому он изучает строительные нормы и отслеживает изменения в законах.

Фото ReRooms

Задачи дизайнера интерьеров

Главная цель специалиста – создание стильного, функционального и уютного интерьера. Этот процесс состоит из нескольких задач. Рассмотрим подробнее, что нужно делать дизайнеру.

Встреча с заказчиком

Может проходить в очном формате или онлайн. Дизайнер знакомится с клиентом и старается собрать максимум информации, которая поможет ему создать интерьер в соответствии с пожеланиями жильцов. Проводит замеры жилья самостоятельно или консультирует заказчика. Подсчитывает примерный объем работ, стоимость и сроки выполнения проекта. Если предложение устраивает обе стороны, подписывается договор.

Планирование

Чтобы спланировать будущий интерьер дизайнер решает следующие задачи:

рассчитывает количество и габариты помещений;

продумывает наиболее удобные маршруты передвижения, чтобы обнаружить подходящие места расположения межкомнатных перегородок, дверей и мебели;

определяет функциональные зоны и способы зонирования;

расставляет мебель и декор.

Разработка технической документации

Составление планов, чертежей и визуализации занимает от нескольких недель до месяцев. Дизайнер разрабатывает рабочую документацию, которая будет использоваться ремонтниками. Каждый этап оговаривается с клиентом. При необходимости заказчик делает замечания, после чего вносятся корректировки. Готовится комплект технической документации, включая смету, ведомости на стройматериалы, мебель, сантехническое оборудование и декор.

Визуализация

Дизайнер делает эскизы и коллажи, чтобы определить внешний вид будущего интерьера. Специалист подбирает стиль, цветовую гамму, материалы, текстиль, декор и создает эстетичные функциональные композиции пространства.

Презентация

Когда чертежи, планы и эскизы готовы, клиенту представляется окончательная версия на согласование. Если заказчик выбрал проект с 3D визуализацией, дизайнер создает фотореалистичную модель, чтобы жильцы увидели будущий интерьер в разных ракурсах.

Авторский надзор

Хотя не все клиенты пользуются этой дополнительной услугой, дизайнер должен уметь грамотно вести контроль над реализацией проекта. Он следит, чтобы ремонтники точно следовали плану, ведет учет расхода материалов, контролирует соблюдение сроков.

Фото ReRooms

Функции дизайнера интерьеров

Наряду с должностными обязанностями, дизайнер выполняет следующие функции:

разработка уникального эстетичного интерьера – специалист в курсе модных трендов, имеет чувство стиля, поможет подобрать красивую отделку и оригинальное оснащение для квартиры или дома;

обеспечение функциональности – дизайнер знает, как удобно и комфортно организовать пространство;

экономия средств и времени – с надежным помощником заказчику не придется переплачивать или самому подолгу искать материалы, мебель, строительную бригаду;

расчет технических моментов – дизайнер продумает важные детали, которые неопытный человек может упустить, например, рассчитает сколько нужно светильников, розеток, выключателей, где их лучше разместить и т. д.

Теперь вы знаете, чем занимается и как работает дизайнер интерьера. Если ищите хорошего специалиста, воспользуйтесь услугами онлайн-сервиса Рерумс. У нас работают опытные профессионалы, которые отлично справляются со своими обязанностями, задачами и функциями. Мы создадим идеальный интерьер, который будет соответствовать вашему настроению и образу жизни.