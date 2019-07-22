Проект ReRooms: однушка в стиле лофт со спальней за стеклом

Дизайнеры превратили обычную студию площадью 43 метра в однушку с модным интерьером в стиле лофт.
За что мы любим стиль лофт? Конечно, за просторные помещения, функциональность, лаконичность отделочных материалов. Кажется, брутальный романтизм заброшенных зданий никогда не выйдет из моды: появившийся в 1940-е на Манхэттене, стиль лофт сегодня считается одним из самых модных и прогрессивных, и он будет удерживать свои позиции еще не одно десятилетие.
Изначально лофт — это переоборудованное под жилище фабричное здание с минимальной отделкой и пущенными по полу и потолку коммуникациями. Отсюда и основные признаки лофта: огромные деревянные окна из большого количества сегментов, минимальное количество перегородок между зонами, брутальная отделка стен под кирпич или бетон и грубая доска в виде напольного покрытия.
В условиях городской квартиры создать классический лофт в интерьере сложно, поэтому у него появилось более современное ответвление, которое допускает соблюдение только общих правил и имитацию индустриализма. К дизайнерам ReRooms обратился владелец квартиры-студии в Москве, которому импонирует стиль лофт, как раз с такой задачей: оформить его жилище в индустриальном стиле, чтобы интерьер выглядел модно и современно. Предлагаем детально изучить, как это удалось нашим экспертам.
Прихожая
Прихожая расположилась на площади 3,8 метра, но благодаря практичной и минималистичной обстановке — канонами лофта — она выглядит просторной. В прихожей мы видим два варианта отделки стен, и они задают тон интерьеру остальных зон жилища: в качестве базовой отделки дизайнеры ReRooms предложили использовать темно-серую краску под бетон, а в качестве акцента — декоративную керамическую плитку под красный кирпич.
Дизайнеры не стали закрывать вид в прихожую из гостиной — она отделена от кухонной зоны небольшой перегородкой. Все так, как того требует выбранное интерьерное направление.
Кухня-гостиная
В нашей квартире кухня-гостиная — основное место времяпрепровождения: она объединила зону готовки, мини-столовую и полноценную гостиную с диваном, телевизором и журнальным столиком. Поскольку стиль лофт предполагает объединение пространств, здесь разместили еще и небольшой рабочий стол, эффектный стул на металлических ножках с кофейным столиком, биокамин и даже беговую дорожку.
Несмотря на слишком большое, казалось бы, количество зон, мебели и гаджетов для одного помещения, интерьер не выглядит перегруженным. Темные стены в паре с большими окнами и светлыми мебельными акцентами придают помещению глубины, визуально его расширяя.
Спальня
Спальню нельзя назвать полноценным отдельным помещением. С одной стороны, она и визуально, и физически обособлена от остальных зон, а с другой — существует в паре с кухней-гостиной, взявшей на себя также роль мини-офиса и спортзала. И все благодаря дизайнерским решениям:
- кровать с тумбой и книжным шкафом отгорожена стеклянной перегородкой с имитацией под деревянную раму с десятками сегментов;
- зона для сна стала продолжением интерьерной композиции кухни-гостиной — в ней использовались те же отделочные материалы.
Ванная
Ванная в нашей квартире совмещена с санузлом. Помещение хотя и не может похвастаться объемом, но благодаря эргономичной расстановке мебели и сантехники выглядит довольно просторным. Почти на пяти квадратных метрах разместились душевая кабина, санузел, подвесная тумба с раковиной и стиральная машина. Система хранения организована по канонам лофта: обратите внимание на массивные деревянные полки напротив санузла.
Что касается отделки, здесь дизайнеры ReRooms тоже придерживаются главной идеи интерьера: за основу взята отделка под бетон, акцентная же часть отделана керамической плиткой под необработанное дерево.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники