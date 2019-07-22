Проект ReRooms: однушка в стиле лофт со спальней за стеклом

За что мы любим стиль лофт? Конечно, за просторные помещения, функциональность, лаконичность отделочных материалов. Кажется, брутальный романтизм заброшенных зданий никогда не выйдет из моды: появившийся в 1940-е на Манхэттене, стиль лофт сегодня считается одним из самых модных и прогрессивных, и он будет удерживать свои позиции еще не одно десятилетие.

Изначально лофт — это переоборудованное под жилище фабричное здание с минимальной отделкой и пущенными по полу и потолку коммуникациями. Отсюда и основные признаки лофта: огромные деревянные окна из большого количества сегментов, минимальное количество перегородок между зонами, брутальная отделка стен под кирпич или бетон и грубая доска в виде напольного покрытия.

В условиях городской квартиры создать классический лофт в интерьере сложно, поэтому у него появилось более современное ответвление, которое допускает соблюдение только общих правил и имитацию индустриализма. К дизайнерам ReRooms обратился владелец квартиры-студии в Москве, которому импонирует стиль лофт, как раз с такой задачей: оформить его жилище в индустриальном стиле, чтобы интерьер выглядел модно и современно. Предлагаем детально изучить, как это удалось нашим экспертам.

Прихожая

Прихожая расположилась на площади 3,8 метра, но благодаря практичной и минималистичной обстановке — канонами лофта — она выглядит просторной. В прихожей мы видим два варианта отделки стен, и они задают тон интерьеру остальных зон жилища: в качестве базовой отделки дизайнеры ReRooms предложили использовать темно-серую краску под бетон, а в качестве акцента — декоративную керамическую плитку под красный кирпич.

Дизайнеры не стали закрывать вид в прихожую из гостиной — она отделена от кухонной зоны небольшой перегородкой. Все так, как того требует выбранное интерьерное направление.

Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

В нашей квартире кухня-гостиная — основное место времяпрепровождения: она объединила зону готовки, мини-столовую и полноценную гостиную с диваном, телевизором и журнальным столиком. Поскольку стиль лофт предполагает объединение пространств, здесь разместили еще и небольшой рабочий стол, эффектный стул на металлических ножках с кофейным столиком, биокамин и даже беговую дорожку.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Несмотря на слишком большое, казалось бы, количество зон, мебели и гаджетов для одного помещения, интерьер не выглядит перегруженным. Темные стены в паре с большими окнами и светлыми мебельными акцентами придают помещению глубины, визуально его расширяя.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Спальня

Спальню нельзя назвать полноценным отдельным помещением. С одной стороны, она и визуально, и физически обособлена от остальных зон, а с другой — существует в паре с кухней-гостиной, взявшей на себя также роль мини-офиса и спортзала. И все благодаря дизайнерским решениям:

кровать с тумбой и книжным шкафом отгорожена стеклянной перегородкой с имитацией под деревянную раму с десятками сегментов;

зона для сна стала продолжением интерьерной композиции кухни-гостиной — в ней использовались те же отделочные материалы.

Фото: rerooms.ru

Ванная

Ванная в нашей квартире совмещена с санузлом. Помещение хотя и не может похвастаться объемом, но благодаря эргономичной расстановке мебели и сантехники выглядит довольно просторным. Почти на пяти квадратных метрах разместились душевая кабина, санузел, подвесная тумба с раковиной и стиральная машина. Система хранения организована по канонам лофта: обратите внимание на массивные деревянные полки напротив санузла.

Что касается отделки, здесь дизайнеры ReRooms тоже придерживаются главной идеи интерьера: за основу взята отделка под бетон, акцентная же часть отделана керамической плиткой под необработанное дерево.

Фото: rerooms.ru