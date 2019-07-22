НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Проект ReRooms: однушка в стиле лофт со спальней за стеклом


1431
Получить образец дизайн-проекта

Дизайнеры превратили обычную студию площадью 43 метра в однушку с модным интерьером в стиле лофт.

За что мы любим стиль лофт? Конечно, за просторные помещения, функциональность, лаконичность отделочных материалов. Кажется, брутальный романтизм заброшенных зданий никогда не выйдет из моды: появившийся в 1940-е на Манхэттене, стиль лофт сегодня считается одним из самых модных и прогрессивных, и он будет удерживать свои позиции еще не одно десятилетие.

Изначально лофт — это переоборудованное под жилище фабричное здание с минимальной отделкой и пущенными по полу и потолку коммуникациями. Отсюда и основные признаки лофта: огромные деревянные окна из большого количества сегментов, минимальное количество перегородок между зонами, брутальная отделка стен под кирпич или бетон и грубая доска в виде напольного покрытия.

В условиях городской квартиры создать классический лофт в интерьере сложно, поэтому у него появилось более современное ответвление, которое допускает соблюдение только общих правил и имитацию индустриализма. К дизайнерам ReRooms обратился владелец квартиры-студии в Москве, которому импонирует стиль лофт, как раз с такой задачей: оформить его жилище в индустриальном стиле, чтобы интерьер выглядел модно и современно. Предлагаем детально изучить, как это удалось нашим экспертам.

Прихожая

Прихожая расположилась на площади 3,8 метра, но благодаря практичной и минималистичной обстановке — канонами лофта — она выглядит просторной. В прихожей мы видим два варианта отделки стен, и они задают тон интерьеру остальных зон жилища: в качестве базовой отделки дизайнеры ReRooms предложили использовать темно-серую краску под бетон, а в качестве акцента — декоративную керамическую плитку под красный кирпич.

Дизайнеры не стали закрывать вид в прихожую из гостиной — она отделена от кухонной зоны небольшой перегородкой. Все так, как того требует выбранное интерьерное направление.

Фото № 1: Проект ReRooms: однушка в стиле лофт со спальней за стекломФото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

В нашей квартире кухня-гостиная — основное место времяпрепровождения: она объединила зону готовки, мини-столовую и полноценную гостиную с диваном, телевизором и журнальным столиком. Поскольку стиль лофт предполагает объединение пространств, здесь разместили еще и небольшой рабочий стол, эффектный стул на металлических ножках с кофейным столиком, биокамин и даже беговую дорожку.

Фото № 2: Проект ReRooms: однушка в стиле лофт со спальней за стекломФото: rerooms.ru

Фото № 3: Проект ReRooms: однушка в стиле лофт со спальней за стекломФото: rerooms.ru

Несмотря на слишком большое, казалось бы, количество зон, мебели и гаджетов для одного помещения, интерьер не выглядит перегруженным. Темные стены в паре с большими окнами и светлыми мебельными акцентами придают помещению глубины, визуально его расширяя.

Фото № 4: Проект ReRooms: однушка в стиле лофт со спальней за стекломФото: rerooms.ru

Фото № 5: Проект ReRooms: однушка в стиле лофт со спальней за стекломФото: rerooms.ru

Спальня

Спальню нельзя назвать полноценным отдельным помещением. С одной стороны, она и визуально, и физически обособлена от остальных зон, а с другой — существует в паре с кухней-гостиной, взявшей на себя также роль мини-офиса и спортзала. И все благодаря дизайнерским решениям:

  • кровать с тумбой и книжным шкафом отгорожена стеклянной перегородкой с имитацией под деревянную раму с десятками сегментов;
  • зона для сна стала продолжением интерьерной композиции кухни-гостиной — в ней использовались те же отделочные материалы.

Фото № 6: Проект ReRooms: однушка в стиле лофт со спальней за стекломФото: rerooms.ru

Ванная

Ванная в нашей квартире совмещена с санузлом. Помещение хотя и не может похвастаться объемом, но благодаря эргономичной расстановке мебели и сантехники выглядит довольно просторным. Почти на пяти квадратных метрах разместились душевая кабина, санузел, подвесная тумба с раковиной и стиральная машина. Система хранения организована по канонам лофта: обратите внимание на массивные деревянные полки напротив санузла.

Что касается отделки, здесь дизайнеры ReRooms тоже придерживаются главной идеи интерьера: за основу взята отделка под бетон, акцентная же часть отделана керамической плиткой под необработанное дерево. 

Фото № 7: Проект ReRooms: однушка в стиле лофт со спальней за стекломФото: rerooms.ru

#Лофт#Дизайн-проект#однокомнатная квартира
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#минимализм#трехкомнатная квартира#Дизайн-проект#детская комната
Минималистичная трешка с классной детской комнатой
#американская классика#маленькая квартира#однокомнатная квартира
Маленькая однушка в стиле американская классика на юге Москвы
#ремонт#Дизайн-проект#Дизайн интерьера#дизайнер
Зачем нужен дизайнер интерьера, стоит ли его нанимать или сама себе дизайнер
#ремонт#Дизайн-проект#заказать дизайн-проект#Дизайн интерьера
Только вазочки расставить: какие квартиры будут продаваться через 5 лет. Источник: РБК
#ремонт#Дизайн-проект#Дизайн интерьера#дизайнер
Как найти дизайнера интерьера для ремонта в квартире
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия