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Искусственный камень - идеи для стильного и экологичного интерьера


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Декоративный камень – изысканный, прочный, легкий, доступный материал, который позволит придать Вашему дому неповторимый стиль. Огромный выбор цвета и фактуры позволяет реализовать самые смелые фантазии. Подобрать камень Вам поможет производитель «РокПрестиж» - один из лидеров в данном сегменте.


Декоративный камень – искусственный аналог дорогостоящего и тяжелого натурально камня. Благодаря сложной технологии производства, многоступенчатой системе контроля качества и соответствию высоким требованиям мы получаем экологически чистый материал, который можно использовать даже в детских и лечебных учреждениях. Он препятствует образованию плесени, не подвержен коррозии, не токсичен и не выделяет вредных веществ, не имеет запаха. Срок службы изделия составляет несколько десятков лет! По крепости искусственный камень даже более совершенный, чем его естественный аналог, и примерно в полтора раза легче природного камня, что существенно упрощает его доставку и работу с ним. Отделка им так востребована еще и потому, что благодаря современному технологическому процессу можно получить огромное количество фактур и цветовых решений при минимальных затратах./p>

Декоративный камень – искусственный аналог дорогостоящего и тяжелого натурально камня. Благодаря сложной технологии производства, многоступенчатой системе контроля качества и соответствию высоким требованиям мы получаем экологически чистый материал, который можно использовать даже в детских и лечебных учреждениях. Он препятствует образованию плесени, не подвержен коррозии, не токсичен и не выделяет вредных веществ, не имеет запаха. Срок службы изделия составляет несколько десятков лет! По крепости искусственный камень даже более совершенный, чем его естественный аналог, и примерно в полтора раза легче природного камня, что существенно упрощает его доставку и работу с ним. Отделка им так востребована еще и потому, что благодаря современному технологическому процессу можно получить огромное количество фактур и цветовых решений при минимальных затратах.

Наше портфолио более 10 000 проектов

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Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Искусственный камень - идеи для стильного и экологичного интерьераФото: РокПрестиж Искусственный камень для облицовки производства «РокПрестиж» отличается:

  • Экологичностью – безопасен для использования внутри помещения
  • Надежностью – не скалывается во время эксплуатации
  • Качеством – при производстве мы используем только высококачественные материалы
  • Легкостью монтажа – с его укладкой справится даже новичок
  • Неприхотливостью и простотой в уходе – большинство загрязнений можно удалить теплой водой

Фото № 2: Искусственный камень - идеи для стильного и экологичного интерьераФото: РокПрестиж В интерьерах искусственный камень используется для украшения гостиных, спален, кухонь и ванных комнат, при этом стены становятся не только привлекательными благодаря внешнему виду, но и получают лучшую тепло-и звукоизоляцию, защиту от влаги и от механического повреждения.

А теперь рассмотрим несколько стилей интерьера, в которых можно применить данный материал.

Классический стиль

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Несмотря на быстротечность тенденций в мире дизайна, классика остается востребованной ВСЕГДА. Для этого стиля свойственны четкие геометрические формы, гармоничность, строгость, элегантность.

Искусственный камень поможет расставить акценты, не выходя за рамки стиля.  Для этого рекомендуем использовать однотонные фактуры теплого оттенка.

Фото № 3: Искусственный камень - идеи для стильного и экологичного интерьераФото: РокПрестиж Выше представлен лестничный ансамбль, главной особенностью которого является кладка из декоративного кирпича под дерево. Оттенок мокко идеально сочетается с основным фоном, элегантно подчеркивая углы в интерьере. Нет эффекта нагромождения. Теплая цветовая гамма, сочетание камня и дерева, а так же мягкое освещение создают по-настоящему домашнюю атмосферу.

Фото № 4: Искусственный камень - идеи для стильного и экологичного интерьераФото: avatars.mds Оформление окон, дверных проемов и отдельных конструкций прекрасно вписывается в рамки стиля. Теплый оттенок и пористая структура сланца подарит ощущение уюта и гармонии.

Лофт

Первые помещения в стиле лофт – пустующие склады и промышленные цеха в центре Нью-Йорка, переоборудованные под жилье для сдачи в аренду по доступным ценам. Позднее такие квартиры стали считаться элитными, и этот стиль распространился за пределы Америки.

Лофт и искусственный камень как будто созданы друг для друга. Кирпичная кладка и грубая отделка – неотъемлемые черты данного стиля. Основные цвета, используемые в стиле лофт — белый, серый, коричневый, черный и их оттенки.


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В данном интерьере декоративный кирпич гармонично смотрится с деревом и металлом, подчеркивая эксклюзивный и натуральный вид.  Яркие акценты в виде мебели и картин позволяют создать контраст в помещении и придают урбанистическому стилю атмосферу уюта и комфорта. Обратите внимание на укладку, сочетание светлого и темного оттенка кирпича усиливает эффект необработанных стен, который является основой лофта. Даже не смотря на то, что стены полностью покрыты искусственным камнем, проект получился бюджетным, потому что мы можем позволить себе держать самые низкие цены на данную продукцию при отменном качестве.

Минимализм

Минимализм – это простота, лаконичность, сдержанность и строгость. Для этого стиля подойдет фактурный камень с необработанной шероховатой поверхностью. Используют преимущественно белый, светло-серый, бежевый и коричневый оттенки.

Фото № 5: Искусственный камень - идеи для стильного и экологичного интерьераФото: РокПрестиж Мы видим просторную гостиную. Бежевый оттенок кирпичной кладки разбавляет холодный белый интерьер и великолепно смотрится со светлым деревом. Функциональная мебель, минимум аксессуаров, широкое пространство и много естественного света – всё выполнено в духе минимализма.

Кантри

В основе данного стиля лежат единение с природой, уют и комфорт. Характерные черты:

  • природная цветовая гамма;
  • натуральные материалы;
  • самобытность, т.е. этнические черты той местности, где зародилось то или иное направление кантри стиля.

Фото № 6: Искусственный камень - идеи для стильного и экологичного интерьераФото: РокПрестиж

В отделке предпочтение отдают дереву, но это вовсе не значит, что камню здесь нет места. Напротив, каменная облицовка нижней половины стены, как показано на фото, разнообразит интерьер и подчеркнет уют дерева. Бежевый оттенок кирпича прекрасно сочетается с выбеленными деревянными панелями. Обстановка располагает к отдыху под мягким пледом с интересной книгой.

Кантри способствует улучшению настроения и настраивает на приятное проведение свободного времени особенно в кругу семьи, друзей и знакомых.

Если хотите порадовать себя и близких, компания «РокПрестиж» Вам поможет! Широкий ассортимент по привлекательной цене, качественный материал, быстрая доставка, индивидуальный подход к каждому клиенту – всё это сделает ремонт приятными хлопотами.

#Интерьер#Дизайн-проект#Дизайн интерьера#искусственный камень
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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