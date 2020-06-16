Искусственный камень - идеи для стильного и экологичного интерьера

Декоративный камень – изысканный, прочный, легкий, доступный материал, который позволит придать Вашему дому неповторимый стиль. Огромный выбор цвета и фактуры позволяет реализовать самые смелые фантазии. Подобрать камень Вам поможет производитель «РокПрестиж» - один из лидеров в данном сегменте.
Декоративный камень – искусственный аналог дорогостоящего и тяжелого натурально камня. Благодаря сложной технологии производства, многоступенчатой системе контроля качества и соответствию высоким требованиям мы получаем экологически чистый материал, который можно использовать даже в детских и лечебных учреждениях. Он препятствует образованию плесени, не подвержен коррозии, не токсичен и не выделяет вредных веществ, не имеет запаха. Срок службы изделия составляет несколько десятков лет! По крепости искусственный камень даже более совершенный, чем его естественный аналог, и примерно в полтора раза легче природного камня, что существенно упрощает его доставку и работу с ним. Отделка им так востребована еще и потому, что благодаря современному технологическому процессу можно получить огромное количество фактур и цветовых решений при минимальных затратах./p>
Декоративный камень – искусственный аналог дорогостоящего и тяжелого натурально камня. Благодаря сложной технологии производства, многоступенчатой системе контроля качества и соответствию высоким требованиям мы получаем экологически чистый материал, который можно использовать даже в детских и лечебных учреждениях. Он препятствует образованию плесени, не подвержен коррозии, не токсичен и не выделяет вредных веществ, не имеет запаха. Срок службы изделия составляет несколько десятков лет! По крепости искусственный камень даже более совершенный, чем его естественный аналог, и примерно в полтора раза легче природного камня, что существенно упрощает его доставку и работу с ним. Отделка им так востребована еще и потому, что благодаря современному технологическому процессу можно получить огромное количество фактур и цветовых решений при минимальных затратах.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Искусственный камень для облицовки производства
- Экологичностью – безопасен для использования внутри помещения
- Надежностью – не скалывается во время эксплуатации
- Качеством – при производстве мы используем только высококачественные материалы
- Легкостью монтажа – с его укладкой справится даже новичок
- Неприхотливостью и простотой в уходе – большинство загрязнений можно удалить теплой водой
В интерьерах
А теперь рассмотрим несколько стилей интерьера, в которых можно применить данный материал.
Классический стиль
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Несмотря на быстротечность тенденций в мире дизайна, классика остается востребованной ВСЕГДА. Для этого стиля свойственны четкие геометрические формы, гармоничность, строгость, элегантность.
Искусственный камень поможет расставить акценты, не выходя за рамки стиля. Для этого рекомендуем использовать однотонные фактуры теплого оттенка.
Выше представлен лестничный ансамбль, главной особенностью которого является кладка из декоративного
Оформление окон, дверных проемов и отдельных конструкций прекрасно вписывается в рамки стиля. Теплый оттенок и пористая структура сланца подарит ощущение уюта и гармонии.
Лофт
Первые помещения в стиле лофт – пустующие склады и промышленные цеха в центре Нью-Йорка, переоборудованные под жилье для сдачи в аренду по доступным ценам. Позднее такие квартиры стали считаться элитными, и этот стиль распространился за пределы Америки.
Лофт и искусственный камень как будто созданы друг для друга. Кирпичная кладка и грубая отделка – неотъемлемые черты данного стиля. Основные цвета, используемые в стиле лофт — белый, серый, коричневый, черный и их оттенки.
В данном интерьере
Минимализм
Минимализм – это простота, лаконичность, сдержанность и строгость. Для этого стиля подойдет фактурный камень с необработанной шероховатой поверхностью. Используют преимущественно белый, светло-серый, бежевый и коричневый оттенки.
Мы видим просторную гостиную. Бежевый оттенок
Кантри
В основе данного стиля лежат единение с природой, уют и комфорт. Характерные черты:
- природная цветовая гамма;
- натуральные материалы;
- самобытность, т.е. этнические черты той местности, где зародилось то или иное направление кантри стиля.
В отделке предпочтение отдают дереву, но это вовсе не значит, что камню здесь нет места. Напротив,
Кантри способствует улучшению настроения и настраивает на приятное проведение свободного времени особенно в кругу семьи, друзей и знакомых.
Если хотите порадовать себя и близких, компания
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники