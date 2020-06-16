Искусственный камень - идеи для стильного и экологичного интерьера

Декоративный камень – искусственный аналог дорогостоящего и тяжелого натурально камня. Благодаря сложной технологии производства, многоступенчатой системе контроля качества и соответствию высоким требованиям мы получаем экологически чистый материал, который можно использовать даже в детских и лечебных учреждениях. Он препятствует образованию плесени, не подвержен коррозии, не токсичен и не выделяет вредных веществ, не имеет запаха. Срок службы изделия составляет несколько десятков лет! По крепости искусственный камень даже более совершенный, чем его естественный аналог, и примерно в полтора раза легче природного камня, что существенно упрощает его доставку и работу с ним. Отделка им так востребована еще и потому, что благодаря современному технологическому процессу можно получить огромное количество фактур и цветовых решений при минимальных затратах.

Декоративный камень – искусственный аналог дорогостоящего и тяжелого натурально камня. Благодаря сложной технологии производства, многоступенчатой системе контроля качества и соответствию высоким требованиям мы получаем экологически чистый материал, который можно использовать даже в детских и лечебных учреждениях. Он препятствует образованию плесени, не подвержен коррозии, не токсичен и не выделяет вредных веществ, не имеет запаха. Срок службы изделия составляет несколько десятков лет! По крепости искусственный камень даже более совершенный, чем его естественный аналог, и примерно в полтора раза легче природного камня, что существенно упрощает его доставку и работу с ним. Отделка им так востребована еще и потому, что благодаря современному технологическому процессу можно получить огромное количество фактур и цветовых решений при минимальных затратах./p>

Фото: РокПрестиж Искусственный камень для облицовки производства «РокПрестиж» отличается:

Экологичностью – безопасен для использования внутри помещения

Надежностью – не скалывается во время эксплуатации

Качеством – при производстве мы используем только высококачественные материалы

Легкостью монтажа – с его укладкой справится даже новичок

Неприхотливостью и простотой в уходе – большинство загрязнений можно удалить теплой водой

Фото: РокПрестиж В интерьерах искусственный камень используется для украшения гостиных, спален, кухонь и ванных комнат, при этом стены становятся не только привлекательными благодаря внешнему виду, но и получают лучшую тепло-и звукоизоляцию, защиту от влаги и от механического повреждения.

А теперь рассмотрим несколько стилей интерьера, в которых можно применить данный материал.

Классический стиль

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Несмотря на быстротечность тенденций в мире дизайна, классика остается востребованной ВСЕГДА. Для этого стиля свойственны четкие геометрические формы, гармоничность, строгость, элегантность.

Искусственный камень поможет расставить акценты, не выходя за рамки стиля. Для этого рекомендуем использовать однотонные фактуры теплого оттенка.

Фото: РокПрестиж Выше представлен лестничный ансамбль, главной особенностью которого является кладка из декоративного кирпича под дерево . Оттенок мокко идеально сочетается с основным фоном, элегантно подчеркивая углы в интерьере. Нет эффекта нагромождения. Теплая цветовая гамма, сочетание камня и дерева, а так же мягкое освещение создают по-настоящему домашнюю атмосферу.

Фото: avatars.mds Оформление окон, дверных проемов и отдельных конструкций прекрасно вписывается в рамки стиля. Теплый оттенок и пористая структура сланца подарит ощущение уюта и гармонии.

Лофт

Первые помещения в стиле лофт – пустующие склады и промышленные цеха в центре Нью-Йорка, переоборудованные под жилье для сдачи в аренду по доступным ценам. Позднее такие квартиры стали считаться элитными, и этот стиль распространился за пределы Америки.

Лофт и искусственный камень как будто созданы друг для друга. Кирпичная кладка и грубая отделка – неотъемлемые черты данного стиля. Основные цвета, используемые в стиле лофт — белый, серый, коричневый, черный и их оттенки.



1 /2

2 /2

В данном интерьере декоративный кирпич гармонично смотрится с деревом и металлом, подчеркивая эксклюзивный и натуральный вид. Яркие акценты в виде мебели и картин позволяют создать контраст в помещении и придают урбанистическому стилю атмосферу уюта и комфорта. Обратите внимание на укладку, сочетание светлого и темного оттенка кирпича усиливает эффект необработанных стен, который является основой лофта. Даже не смотря на то, что стены полностью покрыты искусственным камнем , проект получился бюджетным, потому что мы можем позволить себе держать самые низкие цены на данную продукцию при отменном качестве.

Минимализм

Минимализм – это простота, лаконичность, сдержанность и строгость. Для этого стиля подойдет фактурный камень с необработанной шероховатой поверхностью. Используют преимущественно белый, светло-серый, бежевый и коричневый оттенки.

Фото: РокПрестиж Мы видим просторную гостиную. Бежевый оттенок кирпичной кладки разбавляет холодный белый интерьер и великолепно смотрится со светлым деревом. Функциональная мебель, минимум аксессуаров, широкое пространство и много естественного света – всё выполнено в духе минимализма.

Кантри

В основе данного стиля лежат единение с природой, уют и комфорт. Характерные черты:

природная цветовая гамма;

натуральные материалы;

самобытность, т.е. этнические черты той местности, где зародилось то или иное направление кантри стиля.

Фото: РокПрестиж

В отделке предпочтение отдают дереву, но это вовсе не значит, что камню здесь нет места. Напротив, каменная облицовка нижней половины стены, как показано на фото, разнообразит интерьер и подчеркнет уют дерева. Бежевый оттенок кирпича прекрасно сочетается с выбеленными деревянными панелями. Обстановка располагает к отдыху под мягким пледом с интересной книгой.

Кантри способствует улучшению настроения и настраивает на приятное проведение свободного времени особенно в кругу семьи, друзей и знакомых.