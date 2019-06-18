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Дизайн квартиры-студии с барной стойкой


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Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как можно создать современный и функциональный интерьер в небольшой квартире-студии.

Сегодня квартиры-студии пользуются большим спросом благодаря доступной цене и компактности. Когда многим кажется, что на самых маленьких площадях невозможно разместить все необходимое для комфортной жизни, наши дизайнеры доказывают обратное. В маленькой студии можно устроиться не только комфортно, но и стильно. 

Специалистам из ReRooms предстояло создать уютное гнездышко для молодой пары именно в такой студии. Наши дизайнеры отлично справились с задачей — им удалось сохранить открытое пространство и наполнить его самым необходимым.

Площадь студии составляет всего 28,5 метра, однако за счет грамотной планировки и расстановки предметов мебели и декора получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!

Прихожая

Прихожая получилась самым ярким местом в квартире, так как за основу дизайнеры взяли оливковый цвет, который выразительно сочетается со светлым деревом и создает природную атмосферу. 

Чтобы не заставлять и без того узкий коридор, шкаф, встроенный под потолок, замаскировали в нише. Благодаря такому решению гардероб хоть и занял значительную площадь прихожей, но не кажется громоздким предметом, а выглядит как продолжение стены и потолка. Еще из мебели здесь есть откидной стул и вешалка для верхней одежды.


Фото № 1: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

В качестве декора дизайнеры решили использовать картину, которую повесили напротив зеркальных дверок шкафа, и необычные светильники, создающие мерцающие визуальные эффекты на потолке и стенах. Благодаря подобной расстановке мебели удалось визуально увеличить пространство, сделав его стильным и комфортным.

Санузел

Для каждого помещения дизайнеры выбрали отдельный основной цвет: в ванной таким стал светло-розовый, немного похожий на персиковый. Объединенная с санузлом ванная получилась очень нежной и завораживающей. Такого эффекта удалось достичь благодаря использованию глянцевой плитки и плитки печворк, которая выглядит еще более контрастно на фоне белоснежной сантехники.


Фото № 2: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

Вместо классических стеллажей и систем хранения дизайнеры выбрали более стильный и оригинальный вариант — лестницу. На первый взгляд кажется, что уместить необходимые вещи на ней просто невозможно, однако это не так. На ее ступенях отлично помещаются полотенца, косметические средства, живые растения и предметы декора. 

Для отделки потолка выбрали пластиковые панели, в которые вмонтировали точечные светильники. Для пола подобрали плитку, имитирующую натуральный камень.

Кухня-гостиная

Это помещение можно условно поделить на три зоны:

  • кухня-столовая;
  • спальня-гостиная;
  • зона для отдыха.

Давайте рассмотрим каждую из них детально.


Фото № 3: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

Для кухни выбрали п-образную планировку, что очень удобно для оформления маленьких квартир. Одной из сторон кухонного гарнитура выступает барная стойка, которая играет роль не только обеденной зоны, но и дополнительной рабочей поверхности.


Фото № 4: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

Эта зона интересна своей комбинацией цветов и фактур. Здесь деревянные ящики с черной окантовкой эффектно смотрятся в сочетании с рельефной штукатуркой в зоне фартука и салатовой поверхностью нижних ящиков. Особенно ярко выделяется внешняя сторона обеденной зоны, которую украсили лазурными четырехугольниками. Подобная комбинация позволила создать сдержанное и при этом стильное оформление.

Чтобы не заставлять и без того маленькое помещение, основное количество ящиков расположили под потолком. Благодаря этому способу дизайнеры смогли организовать комфортную обеденную зону.


Фото № 5: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

Верхние ящики плавно перетекают в стеллаж на противоположной стене, который оформлен в тех же цветах. Он сочетает как открытые полки, так и закрытые, что создает интересный дизайн. 

Эта зона отделена от гостиной при помощи плитки и освещения. 

Фото № 6: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

В спальне-гостиной дизайнеры поставили диван, который с легкостью превращается в двуспальную кровать, а также разместили журнальный столик, тумбу и телевизор. Несмотря на минималистичное обустройство спальня получилась очень уютной. Чтобы добиться такого эффекта, наши дизайнеры использовали:

  • большие ловцы снов, которые заняли всю стену возле дивана;
  • необычную люстру со стеклянными плафонами и золотым основанием;
  • насыщенный текстиль, повторяющий основные цвета отделки комнаты;
  • многочисленный декор, представленный вазочками и подсвечниками.


Фото № 7: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.rultr">Сегодня квартиры-студии пользуются большим спросом благодаря доступной цене и компактности. Когда многим кажется, что на самых маленьких площадях невозможно разместить все необходимое для комфортной жизни, наши дизайнеры доказывают обратное. В маленькой студии можно устроиться не только комфортно, но и стильно. 

Специалистам из ReRooms предстояло создать уютное гнездышко для молодой пары именно в такой студии. Наши дизайнеры отлично справились с задачей — им удалось сохранить открытое пространство и наполнить его самым необходимым.

Площадь студии составляет всего 28,5 метра, однако за счет грамотной планировки и расстановки предметов мебели и декора получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!

Прихожая

Прихожая получилась самым ярким местом в квартире, так как за основу дизайнеры взяли оливковый цвет, который выразительно сочетается со светлым деревом и создает природную атмосферу. 

Чтобы не заставлять и без того узкий коридор, шкаф, встроенный под потолок, замаскировали в нише. Благодаря такому решению гардероб хоть и занял значительную площадь прихожей, но не кажется громоздким предметом, а выглядит как продолжение стены и потолка. Еще из мебели здесь есть откидной стул и вешалка для верхней одежды.


Фото № 1: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

В качестве декора дизайнеры решили использовать картину, которую повесили напротив зеркальных дверок шкафа, и необычные светильники, создающие мерцающие визуальные эффекты на потолке и стенах. Благодаря подобной расстановке мебели удалось визуально увеличить пространство, сделав его стильным и комфортным.

Санузел

Для каждого помещения дизайнеры выбрали отдельный основной цвет: в ванной таким стал светло-розовый, немного похожий на персиковый. Объединенная с санузлом ванная получилась очень нежной и завораживающей. Такого эффекта удалось достичь благодаря использованию глянцевой плитки и плитки печворк, которая выглядит еще более контрастно на фоне белоснежной сантехники.


Фото № 2: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

Вместо классических стеллажей и систем хранения дизайнеры выбрали более стильный и оригинальный вариант — лестницу. На первый взгляд кажется, что уместить необходимые вещи на ней просто невозможно, однако это не так. На ее ступенях отлично помещаются полотенца, косметические средства, живые растения и предметы декора. 

Для отделки потолка выбрали пластиковые панели, в которые вмонтировали точечные светильники. Для пола подобрали плитку, имитирующую натуральный камень.

Кухня-гостиная

Это помещение можно условно поделить на три зоны:

  • кухня-столовая;
  • спальня-гостиная;
  • зона для отдыха.

Давайте рассмотрим каждую из них детально.


Фото № 3: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

Для кухни выбрали п-образную планировку, что очень удобно для оформления маленьких квартир. Одной из сторон кухонного гарнитура выступает барная стойка, которая играет роль не только обеденной зоны, но и дополнительной рабочей поверхности.


Фото № 4: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

Эта зона интересна своей комбинацией цветов и фактур. Здесь деревянные ящики с черной окантовкой эффектно смотрятся в сочетании с рельефной штукатуркой в зоне фартука и салатовой поверхностью нижних ящиков. Особенно ярко выделяется внешняя сторона обеденной зоны, которую украсили лазурными четырехугольниками. Подобная комбинация позволила создать сдержанное и при этом стильное оформление.

Чтобы не заставлять и без того маленькое помещение, основное количество ящиков расположили под потолком. Благодаря этому способу дизайнеры смогли организовать комфортную обеденную зону.


Фото № 5: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

Верхние ящики плавно перетекают в стеллаж на противоположной стене, который оформлен в тех же цветах. Он сочетает как открытые полки, так и закрытые, что создает интересный дизайн. 

Эта зона отделена от гостиной при помощи плитки и освещения. 

Фото № 6: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

В спальне-гостиной дизайнеры поставили диван, который с легкостью превращается в двуспальную кровать, а также разместили журнальный столик, тумбу и телевизор. Несмотря на минималистичное обустройство спальня получилась очень уютной. Чтобы добиться такого эффекта, наши дизайнеры использовали:

  • большие ловцы снов, которые заняли всю стену возле дивана;
  • необычную люстру со стеклянными плафонами и золотым основанием;
  • насыщенный текстиль, повторяющий основные цвета отделки комнаты;
  • многочисленный декор, представленный вазочками и подсвечниками.


Фото № 7: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Вместо классических штор использовали шторы-жалюзи темно-серого оттенка, которые отделяют комнату от балкона. 

Лоджию оформили как зону отдыха, разместив там подвесное кресло, столик и обычное кресло. Представьте, как приятно отдохнуть здесь после рабочего дня, наблюдая за вечерней природой!


Фото № 8: Дизайн квартиры-студии с барной стойкойФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой квартиры-студии — 19 990 рублей. Детально ознакомиться с использованными в интерьере мебелью и отделочными материалами можно в ведомости по ссылке.

#планировка#Студия#Дизайн-проект
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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