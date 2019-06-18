Дизайн квартиры-студии с барной стойкой

Сегодня квартиры-студии пользуются большим спросом благодаря доступной цене и компактности. Когда многим кажется, что на самых маленьких площадях невозможно разместить все необходимое для комфортной жизни, наши дизайнеры доказывают обратное. В маленькой студии можно устроиться не только комфортно, но и стильно.

Специалистам из ReRooms предстояло создать уютное гнездышко для молодой пары именно в такой студии. Наши дизайнеры отлично справились с задачей — им удалось сохранить открытое пространство и наполнить его самым необходимым.

Площадь студии составляет всего 28,5 метра, однако за счет грамотной планировки и расстановки предметов мебели и декора получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!

Прихожая

Прихожая получилась самым ярким местом в квартире, так как за основу дизайнеры взяли оливковый цвет, который выразительно сочетается со светлым деревом и создает природную атмосферу.

Чтобы не заставлять и без того узкий коридор, шкаф, встроенный под потолок, замаскировали в нише. Благодаря такому решению гардероб хоть и занял значительную площадь прихожей, но не кажется громоздким предметом, а выглядит как продолжение стены и потолка. Еще из мебели здесь есть откидной стул и вешалка для верхней одежды.



Фото: rerooms.ru

В качестве декора дизайнеры решили использовать картину, которую повесили напротив зеркальных дверок шкафа, и необычные светильники, создающие мерцающие визуальные эффекты на потолке и стенах. Благодаря подобной расстановке мебели удалось визуально увеличить пространство, сделав его стильным и комфортным.

Санузел

Для каждого помещения дизайнеры выбрали отдельный основной цвет: в ванной таким стал светло-розовый, немного похожий на персиковый. Объединенная с санузлом ванная получилась очень нежной и завораживающей. Такого эффекта удалось достичь благодаря использованию глянцевой плитки и плитки печворк, которая выглядит еще более контрастно на фоне белоснежной сантехники.



Фото: rerooms.ru

Вместо классических стеллажей и систем хранения дизайнеры выбрали более стильный и оригинальный вариант — лестницу. На первый взгляд кажется, что уместить необходимые вещи на ней просто невозможно, однако это не так. На ее ступенях отлично помещаются полотенца, косметические средства, живые растения и предметы декора.

Для отделки потолка выбрали пластиковые панели, в которые вмонтировали точечные светильники . Для пола подобрали плитку , имитирующую натуральный камень.

Кухня-гостиная

Это помещение можно условно поделить на три зоны:

кухня-столовая;

спальня-гостиная;

зона для отдыха.

Давайте рассмотрим каждую из них детально.



Фото: rerooms.ru

Для кухни выбрали п-образную планировку, что очень удобно для оформления маленьких квартир. Одной из сторон кухонного гарнитура выступает барная стойка, которая играет роль не только обеденной зоны, но и дополнительной рабочей поверхности.



Фото: rerooms.ru

Эта зона интересна своей комбинацией цветов и фактур. Здесь деревянные ящики с черной окантовкой эффектно смотрятся в сочетании с рельефной штукатуркой в зоне фартука и салатовой поверхностью нижних ящиков. Особенно ярко выделяется внешняя сторона обеденной зоны, которую украсили лазурными четырехугольниками. Подобная комбинация позволила создать сдержанное и при этом стильное оформление.

Чтобы не заставлять и без того маленькое помещение, основное количество ящиков расположили под потолком. Благодаря этому способу дизайнеры смогли организовать комфортную обеденную зону.



Фото: rerooms.ru

Верхние ящики плавно перетекают в стеллаж на противоположной стене, который оформлен в тех же цветах. Он сочетает как открытые полки, так и закрытые, что создает интересный дизайн.

Эта зона отделена от гостиной при помощи плитки и освещения.

Фото: rerooms.ru

В спальне-гостиной дизайнеры поставили диван, который с легкостью превращается в двуспальную кровать, а также разместили журнальный столик, тумбу и телевизор. Несмотря на минималистичное обустройство спальня получилась очень уютной. Чтобы добиться такого эффекта, наши дизайнеры использовали:

большие ловцы снов, которые заняли всю стену возле дивана;

необычную люстру со стеклянными плафонами и золотым основанием;

со стеклянными плафонами и золотым основанием; насыщенный текстиль, повторяющий основные цвета отделки комнаты;

многочисленный декор, представленный вазочками и подсвечниками.



Фото: rerooms.rultr">Сегодня квартиры-студии пользуются большим спросом благодаря доступной цене и компактности. Когда многим кажется, что на самых маленьких площадях невозможно разместить все необходимое для комфортной жизни, наши дизайнеры доказывают обратное. В маленькой студии можно устроиться не только комфортно, но и стильно.

Специалистам из ReRooms предстояло создать уютное гнездышко для молодой пары именно в такой студии. Наши дизайнеры отлично справились с задачей — им удалось сохранить открытое пространство и наполнить его самым необходимым.

Площадь студии составляет всего 28,5 метра, однако за счет грамотной планировки и расстановки предметов мебели и декора получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!

Прихожая

Прихожая получилась самым ярким местом в квартире, так как за основу дизайнеры взяли оливковый цвет, который выразительно сочетается со светлым деревом и создает природную атмосферу.

Чтобы не заставлять и без того узкий коридор, шкаф, встроенный под потолок, замаскировали в нише. Благодаря такому решению гардероб хоть и занял значительную площадь прихожей, но не кажется громоздким предметом, а выглядит как продолжение стены и потолка. Еще из мебели здесь есть откидной стул и вешалка для верхней одежды.



Фото: rerooms.ru

В качестве декора дизайнеры решили использовать картину, которую повесили напротив зеркальных дверок шкафа, и необычные светильники, создающие мерцающие визуальные эффекты на потолке и стенах. Благодаря подобной расстановке мебели удалось визуально увеличить пространство, сделав его стильным и комфортным.

Санузел

Для каждого помещения дизайнеры выбрали отдельный основной цвет: в ванной таким стал светло-розовый, немного похожий на персиковый. Объединенная с санузлом ванная получилась очень нежной и завораживающей. Такого эффекта удалось достичь благодаря использованию глянцевой плитки и плитки печворк, которая выглядит еще более контрастно на фоне белоснежной сантехники.



Фото: rerooms.ru

Вместо классических стеллажей и систем хранения дизайнеры выбрали более стильный и оригинальный вариант — лестницу. На первый взгляд кажется, что уместить необходимые вещи на ней просто невозможно, однако это не так. На ее ступенях отлично помещаются полотенца, косметические средства, живые растения и предметы декора.

Для отделки потолка выбрали пластиковые панели, в которые вмонтировали точечные светильники . Для пола подобрали плитку , имитирующую натуральный камень.

Кухня-гостиная

Это помещение можно условно поделить на три зоны:

кухня-столовая;

спальня-гостиная;

зона для отдыха.

Давайте рассмотрим каждую из них детально.



Фото: rerooms.ru

Для кухни выбрали п-образную планировку, что очень удобно для оформления маленьких квартир. Одной из сторон кухонного гарнитура выступает барная стойка, которая играет роль не только обеденной зоны, но и дополнительной рабочей поверхности.



Фото: rerooms.ru

Эта зона интересна своей комбинацией цветов и фактур. Здесь деревянные ящики с черной окантовкой эффектно смотрятся в сочетании с рельефной штукатуркой в зоне фартука и салатовой поверхностью нижних ящиков. Особенно ярко выделяется внешняя сторона обеденной зоны, которую украсили лазурными четырехугольниками. Подобная комбинация позволила создать сдержанное и при этом стильное оформление.

Чтобы не заставлять и без того маленькое помещение, основное количество ящиков расположили под потолком. Благодаря этому способу дизайнеры смогли организовать комфортную обеденную зону.



Фото: rerooms.ru

Верхние ящики плавно перетекают в стеллаж на противоположной стене, который оформлен в тех же цветах. Он сочетает как открытые полки, так и закрытые, что создает интересный дизайн.

Эта зона отделена от гостиной при помощи плитки и освещения.

Фото: rerooms.ru

В спальне-гостиной дизайнеры поставили диван, который с легкостью превращается в двуспальную кровать, а также разместили журнальный столик, тумбу и телевизор. Несмотря на минималистичное обустройство спальня получилась очень уютной. Чтобы добиться такого эффекта, наши дизайнеры использовали:

большие ловцы снов, которые заняли всю стену возле дивана;

необычную люстру со стеклянными плафонами и золотым основанием;

со стеклянными плафонами и золотым основанием; насыщенный текстиль, повторяющий основные цвета отделки комнаты;

многочисленный декор, представленный вазочками и подсвечниками.



Фото: rerooms.ru