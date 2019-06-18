Дизайн квартиры-студии с барной стойкой

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как можно создать современный и функциональный интерьер в небольшой квартире-студии.
Сегодня квартиры-студии пользуются большим спросом благодаря доступной цене и компактности. Когда многим кажется, что на самых маленьких площадях невозможно разместить все необходимое для комфортной жизни, наши дизайнеры доказывают обратное. В маленькой студии можно устроиться не только комфортно, но и стильно.
Специалистам из ReRooms предстояло создать уютное гнездышко для молодой пары именно в такой студии. Наши дизайнеры отлично справились с задачей — им удалось сохранить открытое пространство и наполнить его самым необходимым.
Площадь студии составляет всего 28,5 метра, однако за счет грамотной планировки и расстановки предметов мебели и декора получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!
Прихожая
Прихожая получилась самым ярким местом в квартире, так как за основу дизайнеры взяли оливковый цвет, который выразительно сочетается со светлым деревом и создает природную атмосферу.
Чтобы не заставлять и без того узкий коридор, шкаф, встроенный под потолок, замаскировали в нише. Благодаря такому решению гардероб хоть и занял значительную площадь прихожей, но не кажется громоздким предметом, а выглядит как продолжение стены и потолка. Еще из мебели здесь есть откидной стул и вешалка для верхней одежды.
В качестве декора дизайнеры решили использовать картину, которую повесили напротив зеркальных дверок шкафа, и необычные светильники, создающие мерцающие визуальные эффекты на потолке и стенах. Благодаря подобной расстановке мебели удалось визуально увеличить пространство, сделав его стильным и комфортным.
Санузел
Для каждого помещения дизайнеры выбрали отдельный основной цвет: в ванной таким стал светло-розовый, немного похожий на персиковый. Объединенная с санузлом ванная получилась очень нежной и завораживающей. Такого эффекта удалось достичь благодаря использованию глянцевой плитки и плитки печворк, которая выглядит еще более контрастно на фоне белоснежной сантехники.
Вместо классических стеллажей и систем хранения дизайнеры выбрали более стильный и оригинальный вариант — лестницу. На первый взгляд кажется, что уместить необходимые вещи на ней просто невозможно, однако это не так. На ее ступенях отлично помещаются полотенца, косметические средства, живые растения и предметы декора.
Для отделки потолка выбрали пластиковые панели, в которые вмонтировали точечные светильники. Для пола подобрали плитку, имитирующую натуральный камень.
Для кухни выбрали п-образную планировку, что очень удобно для оформления маленьких квартир. Одной из сторон кухонного гарнитура выступает барная стойка, которая играет роль не только обеденной зоны, но и дополнительной рабочей поверхности.
Эта зона интересна своей комбинацией цветов и фактур. Здесь деревянные ящики с черной окантовкой эффектно смотрятся в сочетании с рельефной штукатуркой в зоне фартука и салатовой поверхностью нижних ящиков. Особенно ярко выделяется внешняя сторона обеденной зоны, которую украсили лазурными четырехугольниками. Подобная комбинация позволила создать сдержанное и при этом стильное оформление.
Чтобы не заставлять и без того маленькое помещение, основное количество ящиков расположили под потолком. Благодаря этому способу дизайнеры смогли организовать комфортную обеденную зону.
В спальне-гостиной дизайнеры поставили диван, который с легкостью превращается в двуспальную кровать, а также разместили журнальный столик, тумбу и телевизор. Несмотря на минималистичное обустройство спальня получилась очень уютной. Чтобы добиться такого эффекта, наши дизайнеры использовали:
большие ловцы снов, которые заняли всю стену возле дивана;
насыщенный текстиль, повторяющий основные цвета отделки комнаты;
многочисленный декор, представленный вазочками и подсвечниками.
Фото: rerooms.rultr">Сегодня квартиры-студии пользуются большим спросом благодаря доступной цене и компактности. Когда многим кажется, что на самых маленьких площадях невозможно разместить все необходимое для комфортной жизни, наши дизайнеры доказывают обратное. В маленькой студии можно устроиться не только комфортно, но и стильно.
Специалистам из ReRooms предстояло создать уютное гнездышко для молодой пары именно в такой студии. Наши дизайнеры отлично справились с задачей — им удалось сохранить открытое пространство и наполнить его самым необходимым.
Площадь студии составляет всего 28,5 метра, однако за счет грамотной планировки и расстановки предметов мебели и декора получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!
Прихожая
Прихожая получилась самым ярким местом в квартире, так как за основу дизайнеры взяли оливковый цвет, который выразительно сочетается со светлым деревом и создает природную атмосферу.
Чтобы не заставлять и без того узкий коридор, шкаф, встроенный под потолок, замаскировали в нише. Благодаря такому решению гардероб хоть и занял значительную площадь прихожей, но не кажется громоздким предметом, а выглядит как продолжение стены и потолка. Еще из мебели здесь есть откидной стул и вешалка для верхней одежды.
В качестве декора дизайнеры решили использовать картину, которую повесили напротив зеркальных дверок шкафа, и необычные светильники, создающие мерцающие визуальные эффекты на потолке и стенах. Благодаря подобной расстановке мебели удалось визуально увеличить пространство, сделав его стильным и комфортным.
Санузел
Для каждого помещения дизайнеры выбрали отдельный основной цвет: в ванной таким стал светло-розовый, немного похожий на персиковый. Объединенная с санузлом ванная получилась очень нежной и завораживающей. Такого эффекта удалось достичь благодаря использованию глянцевой плитки и плитки печворк, которая выглядит еще более контрастно на фоне белоснежной сантехники.
Вместо классических стеллажей и систем хранения дизайнеры выбрали более стильный и оригинальный вариант — лестницу. На первый взгляд кажется, что уместить необходимые вещи на ней просто невозможно, однако это не так. На ее ступенях отлично помещаются полотенца, косметические средства, живые растения и предметы декора.
Для отделки потолка выбрали пластиковые панели, в которые вмонтировали точечные светильники. Для пола подобрали плитку, имитирующую натуральный камень.
Для кухни выбрали п-образную планировку, что очень удобно для оформления маленьких квартир. Одной из сторон кухонного гарнитура выступает барная стойка, которая играет роль не только обеденной зоны, но и дополнительной рабочей поверхности.
Эта зона интересна своей комбинацией цветов и фактур. Здесь деревянные ящики с черной окантовкой эффектно смотрятся в сочетании с рельефной штукатуркой в зоне фартука и салатовой поверхностью нижних ящиков. Особенно ярко выделяется внешняя сторона обеденной зоны, которую украсили лазурными четырехугольниками. Подобная комбинация позволила создать сдержанное и при этом стильное оформление.
Чтобы не заставлять и без того маленькое помещение, основное количество ящиков расположили под потолком. Благодаря этому способу дизайнеры смогли организовать комфортную обеденную зону.
В спальне-гостиной дизайнеры поставили диван, который с легкостью превращается в двуспальную кровать, а также разместили журнальный столик, тумбу и телевизор. Несмотря на минималистичное обустройство спальня получилась очень уютной. Чтобы добиться такого эффекта, наши дизайнеры использовали:
большие ловцы снов, которые заняли всю стену возле дивана;