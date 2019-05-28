Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеров

Оранжевая кухня может стать самым ярким акцентом вашей квартиры и центральной ее зоной. Сам цвет очень многогранен и универсален: он символизирует удовольствие, роскошь и радость, вызывает чувство веселья и благополучия, тонизирует и заряжает энергией. Кухня, оформленная оранжевым, станет идеальным местом для отдыха и проведения досуга.

Что нужно знать об оранжевых кухнях и как избежать ошибок в оформлении яркого интерьера? Полезными советами и мыслями делится дизайнер ReRooms Лилиана Васильева.

Дизайн кухни в оранжевом цвете — особенности и принципы оформления

При создании дизайна кухни нужно в первую очередь учитывать ее расположение. Если окна обращены на северную сторону, оранжевый цвет будет создавать психологическое ощущение тепла. А если на южную и юго-западную, оранжевый цвет в больших объемах будет усиливать ощущение жары, поэтому использовать его в интерьере можно с осторожностью, только в виде локальных цветовых акцентов.

Фото: mytechref.com

В любом случае его должно быть не больше 50% всего цветового объема — избыток выглядит кричаще и безвкусно. Оранжевой может быть любая мебель, можно сделать оранжевыми даже стены на кухне. Цвет можно применить и в качестве яркого акцента — на кухонном фартуке и на стульях, в декоративных предметах и аксессуарах.

Фото: aviarydecor.com

Еще один важный нюанс: оранжевый цвет оптически сужает помещение, потому в маленьких кухнях окрашивать им стены нежелательно. Лучше использовать его в небольшом объеме в качестве акцента: в аксессуарах, светильниках или декоре. Оранжевый цвет может зрительно укоротить длинное и сделать более узким слишком широкое помещение.

Удачное сочетание с другими цветами

Полностью «апельсиновой» кухню не сделаешь, поэтому нужно комбинировать яркий цвет с другими оттенками. Изысканно сочетается оранжевый цвет с белым, который разбавляет его пестроту и делает облик кухни более сдержанным.