Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеров

Хотите добавить своей кухне ярких красок? Тогда оформите ее в оранжевом цвете. А мы расскажем, чем хорош оранжевый и на что обращать внимание при его использовании.
Оранжевая кухня может стать самым ярким акцентом вашей квартиры и центральной ее зоной. Сам цвет очень многогранен и универсален: он символизирует удовольствие, роскошь и радость, вызывает чувство веселья и благополучия, тонизирует и заряжает энергией. Кухня, оформленная оранжевым, станет идеальным местом для отдыха и проведения досуга.
Что нужно знать об оранжевых кухнях и как избежать ошибок в оформлении яркого интерьера? Полезными советами и мыслями делится дизайнер ReRooms Лилиана Васильева.
Дизайн кухни в оранжевом цвете — особенности и принципы оформления
При создании дизайна кухни нужно в первую очередь учитывать ее расположение. Если окна обращены на северную сторону, оранжевый цвет будет создавать психологическое ощущение тепла. А если на южную и юго-западную, оранжевый цвет в больших объемах будет усиливать ощущение жары, поэтому использовать его в интерьере можно с осторожностью, только в виде локальных цветовых акцентов.
В любом случае его должно быть не больше 50% всего цветового объема — избыток выглядит кричаще и безвкусно. Оранжевой может быть любая мебель, можно сделать оранжевыми даже стены на кухне. Цвет можно применить и в качестве яркого акцента — на кухонном фартуке и на стульях, в декоративных предметах и аксессуарах.
Еще один важный нюанс: оранжевый цвет оптически сужает помещение, потому в маленьких кухнях окрашивать им стены нежелательно. Лучше использовать его в небольшом объеме в качестве акцента: в аксессуарах, светильниках или декоре. Оранжевый цвет может зрительно укоротить длинное и сделать более узким слишком широкое помещение.
Удачное сочетание с другими цветами
Полностью «апельсиновой» кухню не сделаешь, поэтому нужно комбинировать яркий цвет с другими оттенками. Изысканно сочетается оранжевый цвет с белым, который разбавляет его пестроту и делает облик кухни более сдержанным.
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Очень гармонично будет смотреться серо-оранжевая кухня, а также родственное сочетание оранжевого и коричневого. Благодаря таким комбинациям вы получите цельный интерьер, который не будет пестрить слишком яркими тонами.
Стильно выглядит контрастная черно-оранжевая кухня. Но здесь нужно не переборщить с черным, чтобы интерьер не стал излишне темным и мрачным.
Хорошо гармонирует оранжевый с гаммой холодных цветов, предпочтительно пастельных тонов. В интерьере оранжевой кухни синий или фиолетовый будут смотреться очень уместно.
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И наконец, очень гармоничное сочетание получится при использовании оранжевого цвета и светло-зеленых оттенков.
Какому стилю отдать предпочтение
В каких интерьерах оранжевая кухня будет уместнее всего? Контрастное сочетание оранжевого с черным очень хорошо подходит, например, для современного стиля хай-тек.
Гармонично вписываются оттенки оранжевого в стиль кантри и различные этнические кухонные интерьеры. Так создается необходимое для этнического дизайна ощущение тепла и солнечного света.
Различные сочетания оранжевого возможны также в рамках стиля поп-арт. Например, комбинация оранжевого с насыщенным розовым, красным или синим цветом.
Оранжевый приемлем даже в классике — но здесь он должен быть нежных или темных оттенков, близких к коричневому или янтарному.
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