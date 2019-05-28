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Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеров


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Хотите добавить своей кухне ярких красок? Тогда оформите ее в оранжевом цвете. А мы расскажем, чем хорош оранжевый и на что обращать внимание при его использовании.

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Оранжевая кухня может стать самым ярким акцентом вашей квартиры и центральной ее зоной. Сам цвет очень многогранен и универсален: он символизирует удовольствие, роскошь и радость, вызывает чувство веселья и благополучия, тонизирует и заряжает энергией. Кухня, оформленная оранжевым, станет идеальным местом для отдыха и проведения досуга.

Что нужно знать об оранжевых кухнях и как избежать ошибок в оформлении яркого интерьера? Полезными советами и мыслями делится дизайнер ReRooms Лилиана Васильева. 

Дизайн кухни в оранжевом цвете — особенности и принципы оформления

При создании дизайна кухни нужно в первую очередь учитывать ее расположение. Если окна обращены на северную сторону, оранжевый цвет будет создавать психологическое ощущение тепла. А если на южную и юго-западную, оранжевый цвет в больших объемах будет усиливать ощущение жары, поэтому использовать его в интерьере можно с осторожностью, только в виде локальных цветовых акцентов. 

Фото № 1: Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеровФото: mytechref.com

В любом случае его должно быть не больше 50% всего цветового объема — избыток выглядит кричаще и безвкусно. Оранжевой может быть любая мебель, можно сделать оранжевыми даже стены на кухне. Цвет можно применить и в качестве яркого акцента — на кухонном фартуке и на стульях, в декоративных предметах и аксессуарах. 

Фото № 2: Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеровФото: aviarydecor.com

Еще один важный нюанс: оранжевый цвет оптически сужает помещение, потому в маленьких кухнях окрашивать им стены нежелательно. Лучше использовать его в небольшом объеме в качестве акцента: в аксессуарах, светильниках или декоре. Оранжевый цвет может зрительно укоротить длинное и сделать более узким слишком широкое помещение.

Удачное сочетание с другими цветами

Полностью «апельсиновой» кухню не сделаешь, поэтому нужно комбинировать яркий цвет с другими оттенками. Изысканно сочетается оранжевый цвет с белым, который разбавляет его пестроту и делает облик кухни более сдержанным.   

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеровФото: gintaromoobel.ee

Очень гармонично будет смотреться серо-оранжевая кухня, а также родственное сочетание оранжевого и коричневого. Благодаря таким комбинациям вы получите цельный интерьер, который не будет пестрить слишком яркими тонами.

Фото № 4: Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеровФото: homepic.com.ua

Стильно выглядит контрастная черно-оранжевая кухня. Но здесь нужно не переборщить с черным, чтобы интерьер не стал излишне темным и мрачным.

Фото № 5: Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеровФото: newdesign.sk

Хорошо гармонирует оранжевый с гаммой холодных цветов, предпочтительно пастельных тонов. В интерьере оранжевой кухни синий или фиолетовый будут смотреться очень уместно.

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Фото № 6: Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеровФото: etk-fashion.com

И наконец, очень гармоничное сочетание получится при использовании оранжевого цвета и светло-зеленых оттенков.

Фото № 7: Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеровФото: bizator.com

Какому стилю отдать предпочтение

В каких интерьерах оранжевая кухня будет уместнее всего? Контрастное сочетание оранжевого с черным очень хорошо подходит, например, для современного стиля хай-тек. 

Фото № 8: Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеровФото: almrsal.com

Гармонично вписываются оттенки оранжевого в стиль кантри и различные этнические кухонные интерьеры. Так создается необходимое для этнического дизайна ощущение тепла и солнечного света.

Фото № 9: Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеровФото: marcusredden.com

Различные сочетания оранжевого возможны также в рамках стиля поп-арт. Например, комбинация оранжевого с насыщенным розовым, красным или синим цветом.

Фото № 10: Что нужно знать о дизайне кухни оранжевого цвета: советы дизайнеровФото: interiordesign.net

Оранжевый приемлем даже в классике — но здесь он должен быть нежных или темных оттенков, близких к коричневому или янтарному.

#интерьер оранжевой кухни#оранжевый цвет в интерьере#дизайн кухни
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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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06Через 20 дней
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В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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