Кухня в этническом стиле: 15 экзотичных интерьеров

Этника в интерьере — популярное направление, которое сформировалось на основе культурных традиций разных народов мира. Его суть заключается в максимальном подражании внутреннему обустройству жилищ определенной народности. Понятие «этнический» широкое, оно охватывает несколько интерьерных стилей, сохранявших свою самобытность веками. В этноинтерьерах есть четкие границы и особенности, в которых прослеживается древняя культура:

натуральные материалы или их качественная имитация;

естественные и природные цвета;

колоритный текстиль;

тематический декор;

мягкое освещение.

Вы хотите внести в свою кухню экзотическую нотку загадочной Индии или наполнить неповторимой атмосферой испанской фиесты? ReRooms рассказывает, как обустроить этнокухню в лучших традициях народов мира, чтобы она напоминала колоритный уголок любимой страны, но при этом оставалась комфортной и функциональной.

1. В духе знойного Марокко

Марокканские мотивы легко узнаваемы в этническом интерьерном направлении: мозаичная плитка с оригинальными узорами, красочные ковры, посуда из цветного стекла, цветовая палитра, напоминающие о солнце, море и золотом песке пустынь, куполообразные светильники, резная деревянная мебель, вышивка на текстиле.

В кухне марокканский интерьер легко можно совместить с модерном или провансом: замените закрытые фасады мебели на ажурные дверцы, отделайте столешницу обеденного стола мозаичной плиткой, добавьте несколько подвесных фонарей, статуэток из кожи или дерева — помещение в один миг наполнится восточным колоритом и атмосферой знойного Мараккеша.

2. Арабская сказка

Арабские кухни отличаются яркими оттенками, геометрическими и ажурными принтами (арабесками), создающими в комнате спокойную и безмятежную атмосферу. В цветовой палитре на кухнях у арабов доминируют белые, красные, синие, золотистые и изумрудные оттенки, которые включают как в отделку, так и в декор.

Для оформления арабской этнокухни нужно подбирать деревянную мебель необычной формы — это может быть, например, многоугольная столешница, отделанная каменной или стеклянной мозаикой. Стилизовать кухню под арабскую сказку поможет характерный декор: фарфоровые тарелки, бамбуковые салфетки, расписные пиалы и вазы.

3. Африканские мотивы

Африканское направление в интерьере придаст загадочный и мистический облик помещению. Африканские мотивы внесут вечное лето на вашу кухню, где всегда будет царить атмосфера праздника и самобытности. В афроинтерьерах преобладают природные теплые оттенки с горячими акцентами, натуральные материалы в отделке, неотесанная и грубоватая мебель, керамический и глиняный декор, живые растения.

4. Индийский шарм

На индийских кухнях в изобилии присутствует металлическая посуда с интересной чеканкой, деревянные статуэтки многорукой богини, яркая мебель с резными узорами. Индийский шарм в современную кухню можно внести с помощью оригинальной мозаики, используя ее для отделки рабочей зоны или столешницы.

5. Японский колорит

На японских кухнях господствуют нейтральная цветовая гамма, минимализм и простота. Японское направление отлично подойдет для крохотных кухонь с нехваткой естественного освещения, где с помощью зеркал и стекла, которые приветствуют японцы, можно визуально увеличить площадь.

Создать японский колорит на кухне помогут: функциональная мебель из светлого дерева небольших габаритов, скинали (панно из стекла) с изображениями цветущей сакуры или иероглифами с мудрыми высказываниями, красочные вееры, статуэтки, тематическая посуда, стилизованные светильники из рисовой бумаги или дерева. Важными элементами японских интерьеров считаются рулонные шторы или жалюзи из природных материалов, а также седзи — легкие раздвижные перегородки, заменяющие обычную дверь или зонирующие пространство в кухне, объединенной с гостиной.

6. Китайская живопись

Особенность китайского направления в этноинтерьерах — минимализм, присутствующий во всем, в первую очередь в декоре. В китайских кухнях царят свет и легкость. Там нет темных цветов и тяжелого текстиля, акцент сделан на тонких полупрозрачных тканях, рисовой бумаге и характерном декоре.

7. Мексиканская экзотика

Жаждете экзотики и не боитесь экспериментировать с яркими красками? Мексиканский этноинтерьер — то, что вам нужно. Мексиканские кухни оформляются в характерных для жарких стран природных желто-оранжевых тонах, в качестве акцентов здесь применимы самые безумные сочетания: зеленый, бирюзовый, малиновый, ультрамарин, терракотовый.

Мексиканцы обустраивают свои кухни грубой темной мебелью в деревенском стиле, в отделку включают мелкую керамическую плитку с имитацией ручного обжига. Дополняют интерьер разноцветным текстилем из льна или хлопка, плетеными из ротанга или соломы тарелками.

8. Египетские загадки

Гранит и мрамор в отделке, текстиль с золотисто-черными полосами, картины на папирусе с изображениями богов и священных животных — это элементы завораживающего своей величественностью египетского интерьера, которые легко внести в современную кухню. Для отделки пола можно использовать имитирующий натуральный камень керамогранит, для стен подойдет декоративная штукатурка.

Из декора на египетских кухнях присутствуют глиняные вазы, статуэтки и изображения египетских правителей, атрибутика Древнего Египта, живые растения.

9. Славянская этника

Славянская этника в интерьере ассоциируется со сказочным теремом или деревянной русской избой с печью, украшенной резными и расписными оберегами, матрешками, домоткаными скатертями. Ее широко применяют в современных кухнях: массивные столы и стулья с резьбой, сундуки для хранения кухонной утвари, настенные декоративные панно из природных материалов, красочные картины по мотивам народных сказок — это характерные элементы, в которых ярко выражаются колорит и самобытность славянских народов.

Если же вам удастся найти функционирующий русский самовар — смело ставьте его на стол и наслаждайтесь чаепитием в семейном кругу.

10. Тропический оазис

Хотите, чтобы ваша кухня превратилась в райский островок, напоминающий о летнем солнце и отдыхе на лазурном побережье, — создайте в интерьере эффект тропиков. В тропическом направлении сочетается простор и свобода, сочные краски на фоне белого цвета, плетеная и деревянная мебель, флористические мотивы в виде узоров на текстиле, живых растений и гербариев.

Для стилизации этнической атмосферы тропиков также подойдут натяжные потолки в голубых оттенках, фотообои на стенах с изображением морских пейзажей, декор растительной тематики.

11. Английский консерватизм

Кухня в английском стиле — это сдержанная роскошь, которая прослеживается во всем. В английских кухнях все пропитано чопорностью британцев — классическая мебель в светлых аристократических оттенках, строгая симметрия в расстановке деталей, литые элементы, белоснежная керамика, фарфоровая посуда и фамильное серебро.

12. Греческая изысканность

Хотите внести в свою кухню частицу средиземноморского солнца и греческого гостеприимства? Оформляется интерьер в бело-синей цветовой палитре, разбавленной оттенками богатой природы Греции. Основные особенности греческих кухонь — окрашенная деревянная мебель простых форм, легкий текстиль, керамический декор.

Подбирая материал для отделки кухни в греческом этностиле, обратите внимание на керамическую мозаику — с ее помощью, например, можно создать компактный очаг над плитой. На стенах уместна будет кирпичная кладка. В качестве декора подойдут букеты полевых цветов в керамических кувшинах, плетеные фруктовницы, морские камни в стеклянных вазах, тематическая посуда.

13. Воздушный прованс

Вы хотите внести в свою кухню частичку французского колорита, наполненного неповторимой природой живописного Прованса с его обычаями и нравами? Подберите мебель с эффектом состаривания, откажитесь от навесных шкафов для хранения в пользу открытых полок, облицуйте рабочий фартук стилизованной плиткой, расставьте декоративные акценты — и ваша кухня мгновенно наполнится прованским духом.

В качестве декора используйте керамические тарелки, живописные картины, вазы с живыми растениями, корзинки с засушенными полевыми цветами. Дополните декоративное оформление льняными салфетками, полотенцами и скатертями с клетчатыми узорами, растительными и цветочными мотивами.

14. Как в лучших домах Тосканы

Итальянские кухни сочетают в себе лучшие традиции кантри-стиля, модерна и классики. Итальянцы обустраивают их добротной деревянной мебелью с состаренными фасадами, функциональной техникой и большим количеством кухонной утвари, выставленной напоказ.

Центром итальянской кухни выступает остров с массивной каменной столешницей. Любовь итальянцев к ярким краскам и цветам передается через отделку и декор. Красивое панно из керамической плитки в рабочей зоне, расписная посуда, винные бутылки, обвитые шерстяными нитками, — все это внесет в вашу кухню легкую небрежность и европейскую изысканность, присущие итальянским интерьерам.

15. Краски испанской фиесты

Испанские кухни навевают мысли о жарком лете, где упоительно переплетаются ароматы паэльи и молодого вина, а по вечерам слышны звуки фламенко с перестуками кастаньет. Испанские отличаются от других средиземноморских кухонь контрастами цветов — светлые стены и потолки испанцы оттеняют мебелью из темно-коричневого или красного дерева, а национальный колорит подчеркивают коваными элементами и деревянными балками на потолке.

Характерны для испанских кухонь камины, большие люстры в металлическом корпусе на цепях, свечи в кованых канделябрах, открытые полки с большим количеством декора — фарфоровыми тарелками, батареями баночек со специями, плетеными корзины с травами.