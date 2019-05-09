Кухня в этническом стиле: 15 экзотичных интерьеров

Создайте у себя на кухне колоритный уголок любимой страны.
Этника в интерьере — популярное направление, которое сформировалось на основе культурных традиций разных народов мира. Его суть заключается в максимальном подражании внутреннему обустройству жилищ определенной народности. Понятие «этнический» широкое, оно охватывает несколько интерьерных стилей, сохранявших свою самобытность веками. В этноинтерьерах есть четкие границы и особенности, в которых прослеживается древняя культура:
натуральные материалы или их качественная имитация;
естественные и природные цвета;
колоритный текстиль;
тематический декор;
мягкое освещение.
Вы хотите внести в свою кухню экзотическую нотку загадочной Индии или наполнить неповторимой атмосферой испанской фиесты? ReRooms рассказывает, как обустроить этнокухню в лучших традициях народов мира, чтобы она напоминала колоритный уголок любимой страны, но при этом оставалась комфортной и функциональной.
1. В духе знойного Марокко
Марокканские мотивы легко узнаваемы в этническом интерьерном направлении: мозаичная плитка с оригинальными узорами, красочные ковры, посуда из цветного стекла, цветовая палитра, напоминающие о солнце, море и золотом песке пустынь, куполообразные светильники, резная деревянная мебель, вышивка на текстиле.
В кухне марокканский интерьер легко можно совместить с модерном или провансом: замените закрытые фасады мебели на ажурные дверцы, отделайте столешницу обеденного стола мозаичной плиткой, добавьте несколько подвесных фонарей, статуэток из кожи или дерева — помещение в один миг наполнится восточным колоритом и атмосферой знойного Мараккеша.
2. Арабская сказка
Арабские кухни отличаются яркими оттенками, геометрическими и ажурными принтами (арабесками), создающими в комнате спокойную и безмятежную атмосферу. В цветовой палитре на кухнях у арабов доминируют белые, красные, синие, золотистые и изумрудные оттенки, которые включают как в отделку, так и в декор.
Для оформления арабской этнокухни нужно подбирать деревянную мебель необычной формы — это может быть, например, многоугольная столешница, отделанная каменной или стеклянной мозаикой. Стилизовать кухню под арабскую сказку поможет характерный декор: фарфоровые тарелки, бамбуковые салфетки, расписные пиалы и вазы.
3. Африканские мотивы
Африканское направление в интерьере придаст загадочный и мистический облик помещению. Африканские мотивы внесут вечное лето на вашу кухню, где всегда будет царить атмосфера праздника и самобытности. В афроинтерьерах преобладают природные теплые оттенки с горячими акцентами, натуральные материалы в отделке, неотесанная и грубоватая мебель, керамический и глиняный декор, живые растения.
4. Индийский шарм
На индийских кухнях в изобилии присутствует металлическая посуда с интересной чеканкой, деревянные статуэтки многорукой богини, яркая мебель с резными узорами. Индийский шарм в современную кухню можно внести с помощью оригинальной мозаики, используя ее для отделки рабочей зоны или столешницы.
5. Японский колорит
На японских кухнях господствуют нейтральная цветовая гамма, минимализм и простота. Японское направление отлично подойдет для крохотных кухонь с нехваткой естественного освещения, где с помощью зеркал и стекла, которые приветствуют японцы, можно визуально увеличить площадь.
Создать японский колорит на кухне помогут: функциональная мебель из светлого дерева небольших габаритов, скинали (панно из стекла) с изображениями цветущей сакуры или иероглифами с мудрыми высказываниями, красочные вееры, статуэтки, тематическая посуда, стилизованные светильники из рисовой бумаги или дерева. Важными элементами японских интерьеров считаются рулонные шторы или жалюзи из природных материалов, а также седзи — легкие раздвижные перегородки, заменяющие обычную дверь или зонирующие пространство в кухне, объединенной с гостиной.
6. Китайская живопись
Особенность китайского направления в этноинтерьерах — минимализм, присутствующий во всем, в первую очередь в декоре. В китайских кухнях царят свет и легкость. Там нет темных цветов и тяжелого текстиля, акцент сделан на тонких полупрозрачных тканях, рисовой бумаге и характерном декоре.
7. Мексиканская экзотика
Жаждете экзотики и не боитесь экспериментировать с яркими красками? Мексиканский этноинтерьер — то, что вам нужно. Мексиканские кухни оформляются в характерных для жарких стран природных желто-оранжевых тонах, в качестве акцентов здесь применимы самые безумные сочетания: зеленый, бирюзовый, малиновый, ультрамарин, терракотовый.
Мексиканцы обустраивают свои кухни грубой темной мебелью в деревенском стиле, в отделку включают мелкую керамическую плитку с имитацией ручного обжига. Дополняют интерьер разноцветным текстилем из льна или хлопка, плетеными из ротанга или соломы тарелками.
8. Египетские загадки
Гранит и мрамор в отделке, текстиль с золотисто-черными полосами, картины на папирусе с изображениями богов и священных животных — это элементы завораживающего своей величественностью египетского интерьера, которые легко внести в современную кухню. Для отделки пола можно использовать имитирующий натуральный камень керамогранит, для стен подойдет декоративная штукатурка.
Из декора на египетских кухнях присутствуют глиняные вазы, статуэтки и изображения египетских правителей, атрибутика Древнего Египта, живые растения.
9. Славянская этника
Славянская этника в интерьере ассоциируется со сказочным теремом или деревянной русской избой с печью, украшенной резными и расписными оберегами, матрешками, домоткаными скатертями. Ее широко применяют в современных кухнях: массивные столы и стулья с резьбой, сундуки для хранения кухонной утвари, настенные декоративные панно из природных материалов, красочные картины по мотивам народных сказок — это характерные элементы, в которых ярко выражаются колорит и самобытность славянских народов.
Если же вам удастся найти функционирующий русский самовар — смело ставьте его на стол и наслаждайтесь чаепитием в семейном кругу.
10. Тропический оазис
Хотите, чтобы ваша кухня превратилась в райский островок, напоминающий о летнем солнце и отдыхе на лазурном побережье, — создайте в интерьере эффект тропиков. В тропическом направлении сочетается простор и свобода, сочные краски на фоне белого цвета, плетеная и деревянная мебель, флористические мотивы в виде узоров на текстиле, живых растений и гербариев.
Для стилизации этнической атмосферы тропиков также подойдут натяжные потолки в голубых оттенках, фотообои на стенах с изображением морских пейзажей, декор растительной тематики.
11. Английский консерватизм
Кухня в английском стиле — это сдержанная роскошь, которая прослеживается во всем. В английских кухнях все пропитано чопорностью британцев — классическая мебель в светлых аристократических оттенках, строгая симметрия в расстановке деталей, литые элементы, белоснежная керамика, фарфоровая посуда и фамильное серебро.
12. Греческая изысканность
Хотите внести в свою кухню частицу средиземноморского солнца и греческого гостеприимства? Оформляется интерьер в бело-синей цветовой палитре, разбавленной оттенками богатой природы Греции. Основные особенности греческих кухонь — окрашенная деревянная мебель простых форм, легкий текстиль, керамический декор.
Подбирая материал для отделки кухни в греческом этностиле, обратите внимание на керамическую мозаику — с ее помощью, например, можно создать компактный очаг над плитой. На стенах уместна будет кирпичная кладка. В качестве декора подойдут букеты полевых цветов в керамических кувшинах, плетеные фруктовницы, морские камни в стеклянных вазах, тематическая посуда.
13. Воздушный прованс
Вы хотите внести в свою кухню частичку французского колорита, наполненного неповторимой природой живописного Прованса с его обычаями и нравами? Подберите мебель с эффектом состаривания, откажитесь от навесных шкафов для хранения в пользу открытых полок, облицуйте рабочий фартук стилизованной плиткой, расставьте декоративные акценты — и ваша кухня мгновенно наполнится прованским духом.
В качестве декора используйте керамические тарелки, живописные картины, вазы с живыми растениями, корзинки с засушенными полевыми цветами. Дополните декоративное оформление льняными салфетками, полотенцами и скатертями с клетчатыми узорами, растительными и цветочными мотивами.
14. Как в лучших домах Тосканы
Итальянские кухни сочетают в себе лучшие традиции кантри-стиля, модерна и классики. Итальянцы обустраивают их добротной деревянной мебелью с состаренными фасадами, функциональной техникой и большим количеством кухонной утвари, выставленной напоказ.
Центром итальянской кухни выступает остров с массивной каменной столешницей. Любовь итальянцев к ярким краскам и цветам передается через отделку и декор. Красивое панно из керамической плитки в рабочей зоне, расписная посуда, винные бутылки, обвитые шерстяными нитками, — все это внесет в вашу кухню легкую небрежность и европейскую изысканность, присущие итальянским интерьерам.
15. Краски испанской фиесты
Испанские кухни навевают мысли о жарком лете, где упоительно переплетаются ароматы паэльи и молодого вина, а по вечерам слышны звуки фламенко с перестуками кастаньет. Испанские отличаются от других средиземноморских кухонь контрастами цветов — светлые стены и потолки испанцы оттеняют мебелью из темно-коричневого или красного дерева, а национальный колорит подчеркивают коваными элементами и деревянными балками на потолке.
Характерны для испанских кухонь камины, большие люстры в металлическом корпусе на цепях, свечи в кованых канделябрах, открытые полки с большим количеством декора — фарфоровыми тарелками, батареями баночек со специями, плетеными корзины с травами.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники