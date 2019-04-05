Каким должен быть дизайн кухни площадью 6 метров: лучшие решения для маленьких пространств

Предлагаем практичные решения для оформления интерьера совсем маленькой кухни. Вам будет что выбрать!
Шестиметровая кухня — один из типовых вариантов планировки квартиры, который можно встретить в хрущевках и некоторых бюджетных новостройках. Площади для воплощения интерьерных фантазий в такой кухне явно недостаточно. Поэтому дизайн малогабаритной кухни должен прежде всего решать ключевую задачу: организовать бытовую технику, рабочую и обеденную зоны таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться. Но не в ущерб визуальной составляющей.
Дизайн-проект ReRooms.
Предлагаем рассмотреть собственный проект ReRooms для квартиры в ЖК «Московский» с кухней площадью 5,8 метра. В интерьере доминирует белый цвет, благодаря чему помещение выглядит более просторным. В контраст с белым вступают темные оттенки, которые играют роль акцентов:
цвет столешницы в рабочей зоне совпадает с фасадом второго уровня кухонного гарнитура;
цвет люстры над столом визуально взаимодействует с вытяжкой и плитой;
цвет обеденного стола подобран в тон к напольному покрытию.
Подобный принцип сочетания оттенков оптимален при создании дизайна маленькой кухни — 6 метров и меньше.
Зонирование выполнено при помощи световых решений: за освещение рабочей поверхности отвечают едва заметные споты, в обеденной зоне — более массивная подвесная люстра. Кроме того, выразительности интерьеру придают живые растения и белоснежный кухонный фартук с текстурой под кирпич.
В этом случае было принято решение в пользу углового гарнитура — одного из самых практичных вариантов.
Дизайн-проект этой кухни можно посмотреть в 3D-туре.
Семь идей от ReRooms для малогабаритных кухонь.
ReRooms подготовил еще семь отличных дизайнерских решений для малогабаритных кухонь, которые позволят оформить интерьер грамотно и красиво.
1. Барная стойка
Если вам кажется, что барная стойка никак не впишется в дизайн кухни площадью 6 метров, вы ошибаетесь. Напротив, она может стать удобной деталью интерьера, обеспечив для семьи обеденную зону. В остальное время это дополнительная рабочая поверхность.
2. Малогабаритная бытовая техника и мебель
В борьбе за каждый сантиметр свободного пространства на маленькой кухне важно оценить реальные потребности вашей семьи. Возможно, вам не нужен слишком широкий и вместительный холодильник. И плита не на четыре, а на две конфорки в вашем случае обладает вполне приемлемой «пропускной способностью». Согласно правилам эргономичности, для семьи из двух-трех человек достаточно кухонного стола размером 60 × 60 см.
3. Функциональный подоконник
Переоборудованный подоконник расширит полезную площадь на кухне. Этот метод вполне можно рассматривать как альтернативу размещению барной стойки. Но если ваша семья все-таки предпочитает классический обеденный стол, за счет подоконника можно г-образный гарнитур превратить в п-образный, то есть увеличить площадь рабочей поверхности.
4. Откидной столик
Обеденная зона не обязательно должна быть стационарной — ее можно организовать в формате откидывающегося от стены столика, который в сложенном положении выглядит на стене как полка. В качестве мини-стола можно использовать, например, откидывающуюся дверцу шкафа.
Обеденный стол может быть оформлен в виде выдвижной столешницы, но для этого потребуется гарнитур-трансформер. Можно заказать и отдельный выдвижной механизм, который займет место одного из верхних ящиков под столешницей.
5. Правильные банкетки
Кстати, вместо стульев на кухне площадью 6 кв. м для экономии пространства можно использовать банкетки. Да, они займут один из свободных углов, но в этом случае стоит обратить внимание на банкетки с откидывающимися сиденьями, чтобы хранить внутри нужные, но не самые важные на кухне вещи.
6. Грамотная отделка стен
Визуально расширить кухню способны не только светлые стены. Например, одну из них можно оформить при помощи большого зеркала — оно тоже способно выполнять роль оптической иллюзии.
7. Перспективные обои
Весьма эффективно справляются с визуальным расширением пространства фотообои с перспективой. Для кухни лучше подбирать виниловые, поскольку они более устойчивы к влаге и с них легко удалять загрязнения.
Еще одна уловка, которую иногда применяют дизайнеры при отделке стен маленькой кухни: светлые обои с вертикальными или горизонтальными полосами. Первые способны визуально приподнять потолок (но есть риск «сузить» стены), а последние — удлинить помещение.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники