Каким должен быть дизайн кухни площадью 6 метров: лучшие решения для маленьких пространств

Предлагаем практичные решения для оформления интерьера совсем маленькой кухни. Вам будет что выбрать!

Шестиметровая кухня — один из типовых вариантов планировки квартиры, который можно встретить в хрущевках и некоторых бюджетных новостройках. Площади для воплощения интерьерных фантазий в такой кухне явно недостаточно. Поэтому дизайн малогабаритной кухни должен прежде всего решать ключевую задачу: организовать бытовую технику, рабочую и обеденную зоны таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться. Но не в ущерб визуальной составляющей.

Дизайн-проект ReRooms.

Предлагаем рассмотреть собственный проект ReRooms для квартиры в ЖК «Московский» с кухней площадью 5,8 метра. В интерьере доминирует белый цвет, благодаря чему помещение выглядит более просторным. В контраст с белым вступают темные оттенки, которые играют роль акцентов:

цвет столешницы в рабочей зоне совпадает с фасадом второго уровня кухонного гарнитура;

цвет люстры над столом визуально взаимодействует с вытяжкой и плитой;

цвет обеденного стола подобран в тон к напольному покрытию.

Подобный принцип сочетания оттенков оптимален при создании дизайна маленькой кухни — 6 метров и меньше.

Зонирование выполнено при помощи световых решений: за освещение рабочей поверхности отвечают едва заметные споты, в обеденной зоне — более массивная подвесная люстра. Кроме того, выразительности интерьеру придают живые растения и белоснежный кухонный фартук с текстурой под кирпич.

В этом случае было принято решение в пользу углового гарнитура — одного из самых практичных вариантов.

Дизайн-проект этой кухни можно посмотреть в 3D-туре.

Семь идей от ReRooms для малогабаритных кухонь.

ReRooms подготовил еще семь отличных дизайнерских решений для малогабаритных кухонь, которые позволят оформить интерьер грамотно и красиво.

1. Барная стойка

Если вам кажется, что барная стойка никак не впишется в дизайн кухни площадью 6 метров, вы ошибаетесь. Напротив, она может стать удобной деталью интерьера, обеспечив для семьи обеденную зону. В остальное время это дополнительная рабочая поверхность.

Фото: clairebellastudio.com

1 /2 Фото: cdn.designist.ro

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2. Малогабаритная бытовая техника и мебель

В борьбе за каждый сантиметр свободного пространства на маленькой кухне важно оценить реальные потребности вашей семьи. Возможно, вам не нужен слишком широкий и вместительный холодильник. И плита не на четыре, а на две конфорки в вашем случае обладает вполне приемлемой «пропускной способностью». Согласно правилам эргономичности, для семьи из двух-трех человек достаточно кухонного стола размером 60 × 60 см.

Фото: awadnahas.com

1 /2 Фото: samsonphp.com

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3. Функциональный подоконник

Переоборудованный подоконник расширит полезную площадь на кухне. Этот метод вполне можно рассматривать как альтернативу размещению барной стойки. Но если ваша семья все-таки предпочитает классический обеденный стол, за счет подоконника можно г-образный гарнитур превратить в п-образный, то есть увеличить площадь рабочей поверхности.

Фото: riselikelions.info

1 /4 Фото: comfydwelling.com

2 /4 Фото: photo-3-baomoi.zadn.vn

3 /4 Фото: photo-3-baomoi.zadn.vn

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4. Откидной столик

Обеденная зона не обязательно должна быть стационарной — ее можно организовать в формате откидывающегося от стены столика, который в сложенном положении выглядит на стене как полка. В качестве мини-стола можно использовать, например, откидывающуюся дверцу шкафа.

Фото: chucksidea.com

Обеденный стол может быть оформлен в виде выдвижной столешницы, но для этого потребуется гарнитур-трансформер. Можно заказать и отдельный выдвижной механизм, который займет место одного из верхних ящиков под столешницей.

5. Правильные банкетки

Кстати, вместо стульев на кухне площадью 6 кв. м для экономии пространства можно использовать банкетки. Да, они займут один из свободных углов, но в этом случае стоит обратить внимание на банкетки с откидывающимися сиденьями, чтобы хранить внутри нужные, но не самые важные на кухне вещи.

Фото: dw1ixebl10gex.cloudfront.net

6. Грамотная отделка стен

Визуально расширить кухню способны не только светлые стены. Например, одну из них можно оформить при помощи большого зеркала — оно тоже способно выполнять роль оптической иллюзии.

Фото: thesymposiumgroup.com

7. Перспективные обои

Весьма эффективно справляются с визуальным расширением пространства фотообои с перспективой. Для кухни лучше подбирать виниловые, поскольку они более устойчивы к влаге и с них легко удалять загрязнения.

Фото: i.dobrzemieszkaj.pl

Еще одна уловка, которую иногда применяют дизайнеры при отделке стен маленькой кухни: светлые обои с вертикальными или горизонтальными полосами. Первые способны визуально приподнять потолок (но есть риск «сузить» стены), а последние — удлинить помещение.