Cosmopolitan: Авторский дизайн-проект по цене похода в салон красоты: где, как, сколько?

Ты наконец купила квартиру, и теперь тебе предстоит решить непростую задачу: как превратить бетонную коробку в уютное гнездышко? Подруги говорят, что хороший дизайн стоит космических денег, а последующий ремонт потребует галактического бюджета. Но так было раньше.
Интернет-технологии и современные коммуникации пришли на помощь и в этой, вполне земной сфере жизни. Теперь премиальная услуга интерьерного дизайна доступна всем, а вместе с ней и скидки на мебель и материалы. Вместе с экспертами сервиса по обустройству дома Rerooms.ru рассказываем, как заказать качественный дизайн-проект и ремонт жилья — в несколько раз дешевле.
Черная дыра ремонта
Мы много раз это слышали, а кое-кто и проходил на собственном опыте.
- Сначала пытаемся сделать дизайн-проект своими силами. Понимаем, что вкус есть, но навыков проектирования и моделирования явно недостаточно, и идем в дизайн-бюро.
- После того как они называют цену за свою работу, впадаем в шок: как могут чертежи и эскизы стоить несколько сотен тысяч рублей?
- Решаем все же делать сами, вместе с хорошим прорабом. На глазок размечаем, на салфетках рисуем план. Оказалось, что половину нарисовали и подсчитали неправильно.
- Доделываем и переделываем несколько раз одни и те же розетки и проводку. Бюджет вырастает вдвое.
- Тратим все выходные на походы по магазинам и строительным рынкам.
- В конце концов выматываемся и с тоской в глазах оплачиваем все на месте, вместо того чтобы сравнить все цены и выбрать лучшее в интернете со скидками. И все равно на выходе получаем нечто стандартное — в лучшем случае. нет-технологии и современные коммуникации пришли на помощь и в этой, вполне земной сфере жизни. Теперь премиальная услуга интерьерного дизайна доступна всем, а вместе с ней и скидки на мебель и материалы. Вместе с экспертами сервиса по обустройству дома Rerooms.ru рассказываем, как заказать качественный дизайн-проект и ремонт жилья — в несколько раз дешевле.
- Сначала пытаемся сделать дизайн-проект своими силами. Понимаем, что вкус есть, но навыков проектирования и моделирования явно недостаточно, и идем в дизайн-бюро.
- После того как они называют цену за свою работу, впадаем в шок: как могут чертежи и эскизы стоить несколько сотен тысяч рублей?
- Решаем все же делать сами, вместе с хорошим прорабом. На глазок размечаем, на салфетках рисуем план. Оказалось, что половину нарисовали и подсчитали неправильно.
- Доделываем и переделываем несколько раз одни и те же розетки и проводку. Бюджет вырастает вдвое.
- Тратим все выходные на походы по магазинам и строительным рынкам.
- В конце концов выматываемся и с тоской в глазах оплачиваем все на месте, вместо того чтобы сравнить все цены и выбрать лучшее в интернете со скидками. И все равно на выходе получаем нечто стандартное — в лучшем случае.
Черная дыра ремонта
Мы много раз это слышали, а кое-кто и проходил на собственном опыте.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Почему при слове «дизайн» на нас наваливается такая усталость, будто нам предстоит целый день пропалывать грядки у тещи на даче? В чем причина, что ремонт ассоциируется только со словами «расходы» и «страдания»? И может ли заказ дизайна и проведение ремонта быть такими же простыми, как вызов такси или покупка товаров онлайн?
Почему дизайн — дорогая услуга, доступная только покупателям квартир категории элит и бизнес? Почему за отделочные материалы и мебель надо переплачивать вдвое, чтобы дать возможность магазинам арендовать дорогостоящие шоурумы и платить наценки посредников? И можно ли снизить цену, сделать удобным сам процесс?
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Именно такие вопросы поставили перед собой предприниматели, создавшие интернет-компании по разработке индивидуальных дизайн-проектов и покупке товаров для обустройства. Как только начали делать, выяснилось много интересных вещей.
Оказывается, большинство процессов можно перенести в онлайн — и нет необходимости тратить время на постоянные встречи.
- Стоимость работы снизилась.
- Также обнаружилось, что массу технических задач (например, создание чертежей, планов по сантехнике и электрике) можно стандартизировать и перенести в удобный личный кабинет.
- И при этом создавать уникальный дизайн, четко отвечая требованиям заказчика.
Путь дизайна
Первые компании, переводящие в онлайн все процессы, связанные с созданием интерьера и ремонтом, появились в Китае и Индии. Со временем произошла адаптация и к российскому рынку, и сейчас сфера онлайн-дизайна в России развивается так же быстро, как за рубежом. Rerooms.ru — один из ее лидеров. Давайте вместе посмотрим, что они могут сделать и за какую сумму, пройдя все этапы обустройства новой квартиры вместе со специалистами Rerooms.ru.
Не бойся: это теперь и быстро, и легко.
Этап 1: выяснить, что ты хочешь
Правило, выведенное десятилетиями практики: если делать на глазок, «как на фото в журнале» — получится дорого, долго и некрасиво. Аксиома, не требующая доказательств: дизайн будущего интерьера должен быть.
Когда ты сжилась с этой мыслью, открой сайт того же Rerooms.ru — и вызови себе на объект дизайнера интерьеров, заполнив онлайн-форму. Это бесплатно и ни к чему не обязывает. На этой встрече будет разработано подробное техническое задание на основе твоих стилевых предпочтений, а также будут произведены детальные обмеры помещения. Затем полученные данные проанализирует система — для скрупулезного разбора возможных решений. Именно она помогает дизайнерам четко соответствовать предъявляемым клиентом требованиям.
Все общение с заказчиками ведется на интернет-платформе в личном кабинете и через мессенджеры. Как только ты утвердишь бриф (то есть задание дизайнеру) и выплатишь аванс — начнется работа. Конечно, хочется знать, сколько будет стоить это удовольствие. Приятно, что цены тут фиксированные и не зависят от площади жилья (кстати, еще одно отличие от «традиционного» дизайна, где цена зависит от квадратных метров).
- За дизайн студии возьмут всего 19 990 рублей;
- Однокомнатной квартиры — 29 990 рублей;
- Двухкомнатной — 39 990 рублей;
- Трешки — 49 990 рублей.
Этап 2: создать квартиру твоей мечты и сэкономить!
Все общение с дизайнером будет идти в удобной форме и в подходящее время. Вы пройдете несколько этапов работ и по истечении срока получите на руки полноценный дизайн-проект. Это 60 листов документации, где будут и детальные картинки (3D-визуализацией) всех помещений, и еще куча технической информации — планировочные решения, план монтажа и демонтажа стен, раскладки плитки, потолков, план по электрике и сантехнике.
И вишенка на торте — полная товарная ведомость по всем чистовым материалам и мебели с указанием стоимости и производителей. Именно здесь скрывается уникальная возможность купить все товары в одном месте по ценам разительно ниже розничных.
Этап 3: расправиться с ремонтом точно в срок и без выхода за смету
Теперь весь этот пакет документов вместе со сметой ты можешь передать строительной компании и сказать: «Делайте!». Rerooms.ru сотрудничает с проверенными строительными бригадами, которые гарантируют, что не выйдут за параметры сметы, не предъявят мифические «непредвиденные расходы» и не станут жульничать со стройматериалами. «Постойте, а бывают ли вообще такие строители?» — сразу спросишь ты. Да, бывают — когда бригада обеспечена постоянным потоком заказов, нет необходимости из клиента всеми правдами и неправдами вымогать деньги.
И еще кое-что: Rerooms.ru дает гарантию на все работы, а все расчеты производятся только по окончании работ. Никаких денег вперед, а затем изменений смет и сроков!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники