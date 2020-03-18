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Cosmopolitan: Авторский дизайн-проект по цене похода в салон красоты: где, как, сколько?


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Ты наконец купила квартиру, и теперь тебе предстоит решить непростую задачу: как превратить бетонную коробку в уютное гнездышко? Подруги говорят, что хороший дизайн стоит космических денег, а последующий ремонт потребует галактического бюджета. Но так было раньше.

Интернет-технологии и современные коммуникации пришли на помощь и в этой, вполне земной сфере жизни. Теперь премиальная услуга интерьерного дизайна доступна всем, а вместе с ней и скидки на мебель и материалы. Вместе с экспертами сервиса по обустройству дома Rerooms.ru рассказываем, как заказать качественный дизайн-проект и ремонт жилья — в несколько раз дешевле.

Черная дыра ремонта

Мы много раз это слышали, а кое-кто и проходил на собственном опыте.

  • Сначала пытаемся сделать дизайн-проект своими силами. Понимаем, что вкус есть, но навыков проектирования и моделирования явно недостаточно, и идем в дизайн-бюро.
  • После того как они называют цену за свою работу, впадаем в шок: как могут чертежи и эскизы стоить несколько сотен тысяч рублей?
  • Решаем все же делать сами, вместе с хорошим прорабом. На глазок размечаем, на салфетках рисуем план. Оказалось, что половину нарисовали и подсчитали неправильно.
  • Доделываем и переделываем несколько раз одни и те же розетки и проводку. Бюджет вырастает вдвое.
  • Тратим все выходные на походы по магазинам и строительным рынкам.
  • В конце концов выматываемся и с тоской в глазах оплачиваем все на месте, вместо того чтобы сравнить все цены и выбрать лучшее в интернете со скидками. И все равно на выходе получаем нечто стандартное — в лучшем случае.
    • нет-технологии и современные коммуникации пришли на помощь и в этой, вполне земной сфере жизни. Теперь премиальная услуга интерьерного дизайна доступна всем, а вместе с ней и скидки на мебель и материалы. Вместе с экспертами сервиса по обустройству дома Rerooms.ru рассказываем, как заказать качественный дизайн-проект и ремонт жилья — в несколько раз дешевле.

    Черная дыра ремонта

    Мы много раз это слышали, а кое-кто и проходил на собственном опыте.

    • Сначала пытаемся сделать дизайн-проект своими силами. Понимаем, что вкус есть, но навыков проектирования и моделирования явно недостаточно, и идем в дизайн-бюро.
    • После того как они называют цену за свою работу, впадаем в шок: как могут чертежи и эскизы стоить несколько сотен тысяч рублей?
    • Решаем все же делать сами, вместе с хорошим прорабом. На глазок размечаем, на салфетках рисуем план. Оказалось, что половину нарисовали и подсчитали неправильно.
    • Доделываем и переделываем несколько раз одни и те же розетки и проводку. Бюджет вырастает вдвое.
    • Тратим все выходные на походы по магазинам и строительным рынкам.
    • В конце концов выматываемся и с тоской в глазах оплачиваем все на месте, вместо того чтобы сравнить все цены и выбрать лучшее в интернете со скидками. И все равно на выходе получаем нечто стандартное — в лучшем случае.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Cosmopolitan: Авторский дизайн-проект по цене похода в салон красоты: где, как, сколько?Фото Rerooms.ru

Почему при слове «дизайн» на нас наваливается такая усталость, будто нам предстоит целый день пропалывать грядки у тещи на даче? В чем причина, что ремонт ассоциируется только со словами «расходы» и «страдания»? И может ли заказ дизайна и проведение ремонта быть такими же простыми, как вызов такси или покупка товаров онлайн?

Почему дизайн — дорогая услуга, доступная только покупателям квартир категории элит и бизнес? Почему за отделочные материалы и мебель надо переплачивать вдвое, чтобы дать возможность магазинам арендовать дорогостоящие шоурумы и платить наценки посредников? И можно ли снизить цену, сделать удобным сам процесс?

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Именно такие вопросы поставили перед собой предприниматели, создавшие интернет-компании по разработке индивидуальных дизайн-проектов и покупке товаров для обустройства. Как только начали делать, выяснилось много интересных вещей.


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Оказывается, большинство процессов можно перенести в онлайн — и нет необходимости тратить время на постоянные встречи.

  • Стоимость работы снизилась.
  • Также обнаружилось, что массу технических задач (например, создание чертежей, планов по сантехнике и электрике) можно стандартизировать и перенести в удобный личный кабинет.
  • И при этом создавать уникальный дизайн, четко отвечая требованиям заказчика.

Путь дизайна

Первые компании, переводящие в онлайн все процессы, связанные с созданием интерьера и ремонтом, появились в Китае и Индии. Со временем произошла адаптация и к российскому рынку, и сейчас сфера онлайн-дизайна в России развивается так же быстро, как за рубежом. Rerooms.ru — один из ее лидеров. Давайте вместе посмотрим, что они могут сделать и за какую сумму, пройдя все этапы обустройства новой квартиры вместе со специалистами Rerooms.ru.

Не бойся: это теперь и быстро, и легко.

Фото № 2: Cosmopolitan: Авторский дизайн-проект по цене похода в салон красоты: где, как, сколько?Фото Rerooms.ru

Этап 1: выяснить, что ты хочешь

Правило, выведенное десятилетиями практики: если делать на глазок, «как на фото в журнале» — получится дорого, долго и некрасиво. Аксиома, не требующая доказательств: дизайн будущего интерьера должен быть.

Когда ты сжилась с этой мыслью, открой сайт того же Rerooms.ru — и вызови себе на объект дизайнера интерьеров, заполнив онлайн-форму. Это бесплатно и ни к чему не обязывает. На этой встрече будет разработано подробное техническое задание на основе твоих стилевых предпочтений, а также будут произведены детальные обмеры помещения. Затем полученные данные проанализирует система — для скрупулезного разбора возможных решений. Именно она помогает дизайнерам четко соответствовать предъявляемым клиентом требованиям.

Все общение с заказчиками ведется на интернет-платформе в личном кабинете и через мессенджеры. Как только ты утвердишь бриф (то есть задание дизайнеру) и выплатишь аванс — начнется работа. Конечно, хочется знать, сколько будет стоить это удовольствие. Приятно, что цены тут фиксированные и не зависят от площади жилья (кстати, еще одно отличие от «традиционного» дизайна, где цена зависит от квадратных метров).

  • За дизайн студии возьмут всего 19 990 рублей;
  • Однокомнатной квартиры — 29 990 рублей;
  • Двухкомнатной — 39 990 рублей;
  • Трешки — 49 990 рублей.

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Этап 2: создать квартиру твоей мечты и сэкономить!

Все общение с дизайнером будет идти в удобной форме и в подходящее время. Вы пройдете несколько этапов работ и по истечении срока получите на руки полноценный дизайн-проект. Это 60 листов документации, где будут и детальные картинки (3D-визуализацией) всех помещений, и еще куча технической информации — планировочные решения, план монтажа и демонтажа стен, раскладки плитки, потолков, план по электрике и сантехнике.

И вишенка на торте — полная товарная ведомость по всем чистовым материалам и мебели с указанием стоимости и производителей. Именно здесь скрывается уникальная возможность купить все товары в одном месте по ценам разительно ниже розничных.

Фото № 3: Cosmopolitan: Авторский дизайн-проект по цене похода в салон красоты: где, как, сколько?Фото Rerooms.ru

Этап 3: расправиться с ремонтом точно в срок и без выхода за смету

Теперь весь этот пакет документов вместе со сметой ты можешь передать строительной компании и сказать: «Делайте!». Rerooms.ru сотрудничает с проверенными строительными бригадами, которые гарантируют, что не выйдут за параметры сметы, не предъявят мифические «непредвиденные расходы» и не станут жульничать со стройматериалами. «Постойте, а бывают ли вообще такие строители?» — сразу спросишь ты. Да, бывают — когда бригада обеспечена постоянным потоком заказов, нет необходимости из клиента всеми правдами и неправдами вымогать деньги.

И еще кое-что: Rerooms.ru дает гарантию на все работы, а все расчеты производятся только по окончании работ. Никаких денег вперед, а затем изменений смет и сроков!

Фото № 4: Cosmopolitan: Авторский дизайн-проект по цене похода в салон красоты: где, как, сколько?Фото Rerooms.ru

#ремонт#Интерьер#Квартира#Дизайн-проект#идеи для дома
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
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от 14 990 ₽
Спасибо
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специалист свяжется с вами.
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