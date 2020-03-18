Cosmopolitan: Авторский дизайн-проект по цене похода в салон красоты: где, как, сколько?

Мы много раз это слышали, а кое-кто и проходил на собственном опыте.

Мы много раз это слышали, а кое-кто и проходил на собственном опыте.

Интернет-технологии и современные коммуникации пришли на помощь и в этой, вполне земной сфере жизни. Теперь премиальная услуга интерьерного дизайна доступна всем, а вместе с ней и скидки на мебель и материалы. Вместе с экспертами сервиса по обустройству дома Rerooms.ru рассказываем, как заказать качественный дизайн-проект и ремонт жилья — в несколько раз дешевле.

Фото Rerooms.ru





Почему при слове «дизайн» на нас наваливается такая усталость, будто нам предстоит целый день пропалывать грядки у тещи на даче? В чем причина, что ремонт ассоциируется только со словами «расходы» и «страдания»? И может ли заказ дизайна и проведение ремонта быть такими же простыми, как вызов такси или покупка товаров онлайн?

Почему дизайн — дорогая услуга, доступная только покупателям квартир категории элит и бизнес? Почему за отделочные материалы и мебель надо переплачивать вдвое, чтобы дать возможность магазинам арендовать дорогостоящие шоурумы и платить наценки посредников? И можно ли снизить цену, сделать удобным сам процесс?

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Именно такие вопросы поставили перед собой предприниматели, создавшие интернет-компании по разработке индивидуальных дизайн-проектов и покупке товаров для обустройства. Как только начали делать, выяснилось много интересных вещей.



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Оказывается, большинство процессов можно перенести в онлайн — и нет необходимости тратить время на постоянные встречи.

Стоимость работы снизилась.

Также обнаружилось, что массу технических задач (например, создание чертежей, планов по сантехнике и электрике) можно стандартизировать и перенести в удобный личный кабинет.

И при этом создавать уникальный дизайн, четко отвечая требованиям заказчика.

Путь дизайна

Первые компании, переводящие в онлайн все процессы, связанные с созданием интерьера и ремонтом, появились в Китае и Индии. Со временем произошла адаптация и к российскому рынку, и сейчас сфера онлайн-дизайна в России развивается так же быстро, как за рубежом. Rerooms.ru — один из ее лидеров. Давайте вместе посмотрим, что они могут сделать и за какую сумму, пройдя все этапы обустройства новой квартиры вместе со специалистами Rerooms.ru.

Не бойся: это теперь и быстро, и легко.

Фото Rerooms.ru





Этап 1: выяснить, что ты хочешь

Правило, выведенное десятилетиями практики: если делать на глазок, «как на фото в журнале» — получится дорого, долго и некрасиво. Аксиома, не требующая доказательств: дизайн будущего интерьера должен быть.

Когда ты сжилась с этой мыслью, открой сайт того же Rerooms.ru — и вызови себе на объект дизайнера интерьеров, заполнив онлайн-форму. Это бесплатно и ни к чему не обязывает. На этой встрече будет разработано подробное техническое задание на основе твоих стилевых предпочтений, а также будут произведены детальные обмеры помещения. Затем полученные данные проанализирует система — для скрупулезного разбора возможных решений. Именно она помогает дизайнерам четко соответствовать предъявляемым клиентом требованиям.

Все общение с заказчиками ведется на интернет-платформе в личном кабинете и через мессенджеры. Как только ты утвердишь бриф (то есть задание дизайнеру) и выплатишь аванс — начнется работа. Конечно, хочется знать, сколько будет стоить это удовольствие. Приятно, что цены тут фиксированные и не зависят от площади жилья (кстати, еще одно отличие от «традиционного» дизайна, где цена зависит от квадратных метров).

За дизайн студии возьмут всего 19 990 рублей;

Однокомнатной квартиры — 29 990 рублей;

Двухкомнатной — 39 990 рублей;

Трешки — 49 990 рублей.



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Этап 2: создать квартиру твоей мечты и сэкономить!

Все общение с дизайнером будет идти в удобной форме и в подходящее время. Вы пройдете несколько этапов работ и по истечении срока получите на руки полноценный дизайн-проект. Это 60 листов документации, где будут и детальные картинки (3D-визуализацией) всех помещений, и еще куча технической информации — планировочные решения, план монтажа и демонтажа стен, раскладки плитки, потолков, план по электрике и сантехнике.

И вишенка на торте — полная товарная ведомость по всем чистовым материалам и мебели с указанием стоимости и производителей. Именно здесь скрывается уникальная возможность купить все товары в одном месте по ценам разительно ниже розничных.

Фото Rerooms.ru





Этап 3: расправиться с ремонтом точно в срок и без выхода за смету

Теперь весь этот пакет документов вместе со сметой ты можешь передать строительной компании и сказать: «Делайте!». Rerooms.ru сотрудничает с проверенными строительными бригадами, которые гарантируют, что не выйдут за параметры сметы, не предъявят мифические «непредвиденные расходы» и не станут жульничать со стройматериалами. «Постойте, а бывают ли вообще такие строители?» — сразу спросишь ты. Да, бывают — когда бригада обеспечена постоянным потоком заказов, нет необходимости из клиента всеми правдами и неправдами вымогать деньги.

И еще кое-что: Rerooms.ru дает гарантию на все работы, а все расчеты производятся только по окончании работ. Никаких денег вперед, а затем изменений смет и сроков!

Фото Rerooms.ru