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Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеров


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Расскажем и покажем, как обустроить стильную гостиную с помощью модульной мебели.

Современная гостиная перестала быть просто гостиной — она выполняет сразу несколько функций: здесь может располагаться столовая, а нередко и спальня, что очень актуально для квартир-студий. Тем более в гостиной чаще всего мы встречаемся с друзьями и отмечаем праздники. Из-за такого количества функций порой тяжело сохранить так необходимый домашний уют и комфорт. 

Чтобы получить гармоничный интерьер, нужны не только правильно подобранные цвета, отделка и текстиль, но и меблировка. Модульная мебель для гостиной в современном стиле — отличный способ добиться этого. За счет своей универсальности и практичности модульный гарнитур впишется как в просторные помещения, так и в маленькие залы с низким потолком. 

Фото № 1: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: homedit.com

Чем отличается современный мебельный гарнитур для гостиной 

Многие помнят громоздкую и объемную мебель в советских квартирах, особенно стенку, которая занимала чуть ли не полкомнаты. Когда мы были маленькими и сидели перед этими стенками, казалось, что это необъятные горы, которые могут рухнуть на тебя в любой момент. В комнате обычно также ставили диван с несколькими креслами и столик для чая. 

Фото № 2: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: homedit.com

Сегодня владельцы квартир в первую очередь ориентируются на комфорт и функциональность. Модульная мебель состоит из отдельных ящиков, полок, секций, стеллажей и тумб, что позволяет менять детали местами. Если вдруг вы захотите сделать ремонт или просто освежить интерьер, просто поменяйте местами детали гарнитура. Такая перепланировка не нарушит целостность и функциональность шкафа или стенки. 

Фото № 3: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: shoeboxdwelling.com

Как правило, в современных гостиных не устанавливают большой вещевой шкаф. Для хранения одежды и других бытовых мелочей выбирают вместительные шкафы-купе, которые устанавливают либо в прихожей, либо в спальне. Если же позволяет площадь квартиры, обустраивают целые гардеробные. В гостиной устанавливают стеллажи или полки для книг, тумбы для телевизора, навесные ящики, которые отлично экономят место и не перегружают интерьер. 

Фото № 4: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: aviarydecor.com

Наполнение модульной мебели для гостиной

Сегодня такие комплекты могут состоять из большого количества предметов меблировки, например таких:

Фото № 5: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: crateandbarrel.com

Сегодня на первом месте по оригинальности стоит мебель с открытыми полками и решетчатым основанием. С помощью такой мебели вы с легкостью создадите очень стильный и функциональный интерьер. Такие блоки интересны благодаря железным прутьям, которые, как правило, имеют цвет драгоценных металлов, например золота или серебра. К ним в цвет подбираются деревянные полки, которые и создают целостную композицию. Чтобы такая стенка выглядела еще более красивой, добавьте к ней текстильные перегородки природных оттенков — отлично подойдут зеленые или серые. Если же дополнить их геометрическими фигурками или светильниками, получится модный стиль лофт, который так полюбился жителям мегаполисов. 

Фото № 6: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: dexigner.com

Фото № 7: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: dexigner.com

Фото № 8: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: dexigner.com

Хочется чего-то по-детски оригинального и озорного? Составьте из разных по размеру и цвету ящиков акцентную стенку, в которой удобно хранить многочисленные домашние вещи. Один из ящиков легко трансформируется в комод или даже стул. Согласитесь, что такой «шкаф» напоминает игру лего, где вы сам выбираете, куда и как поставить ту или иную деталь.

Фото № 9: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: archiproducts.com

Кто сказал, что модульная мебель — это скучно и однообразно? Вот вам прекрасный пример интерьера, который подарит хорошее настроение в любое время дня и ночи. Чтобы разнообразить стеллажи и шкафы, приобретайте яркие ящики и полки, они помогут создать акценты в интерьере и разбавить цветовую палитру. 

Фото № 10: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: design-middleeast.com

Не бойтесь экспериментировать с внешним видом блоков. При выборе белой глянцевой мебели украсьте ее светодиодными лентами голубого свечения. Так вы создадите интерьер в стиле хай-тек или даже киберпанк.

Фото № 11: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: aranyawiwake.com

Фото № 12: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: aviarydecor.com

В природных интерьерах, таких как скандинавский или эко, можно поиграть с контрастными цветами и фактурами. Выбирайте белоснежные и черные подвесные ящики с глянцевой и матовой поверхностью, которые будут отлично сочетаться с деревянными ящиками. Такая конструкция подойдет как для маленьких, так и для больших помещений благодаря универсальной цветовой гамме. 

Фото № 13: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: aviarydecor.com

Для маленьких помещений лучше выбирать угловые модели, которые позволят сэкономить место для другой мебели. На фотографии ниже показан очень практичный вариант, позволяющий сосредоточить в одном месте максимальное количество вещей: здесь есть и шкаф, и стеллаж, и полки для книг, и ящики для вещей. Все, что так необходимо для комфортной жизни хозяев. 

Фото № 14: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: aviarydecor.com

Комплект из темного дерева и черного металла подойдет для больших гостиных или совмещенных с кухней помещений. Плюс такой мебели в том, что ее можно поставить как вертикально, так и горизонтально, добавив недостающие перегородки и дверцы. Наборы со своим мини-баром — новинка, которая многим придется по вкусу.

Фото № 15: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: crateandbarrel.com

Существует еще одна очень интересная и необычная конфигурация модульной мебели: в виде лестницы. Многочисленные стеллажи и ящики помогут в создании деревенского интерьера. 

Фото № 16: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: crateandbarrel.com

Однако сегодня под модульной мебелью нужно понимать не только многочисленные полочки и ящики, которые можно переставлять, но и мебель-трансформер. Она совмещает сразу несколько предметов. Например, для квартир-студий, где есть общая гостиная и спальня, будет очень актуальна вот такая кровать. 

Фото № 17: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: architectureartdesigns.com

В маленьких помещениях также будет функционален такой диван из мягких кубиков, с помощью которых можно менять его конфигурацию. Можно вынуть несколько — и получатся мягкие и удобные пуфики для гостей. 

Фото № 18: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: architectureartdesigns.com

Такой вариант просто незаменим для семей, в которых есть маленькие дети. Необычная конструкция включает в себя и игрушки, и стулья, и полочки. Красота же! 

Фото № 19: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: homedit.com

Мебель, которая включает в себя стулья и ящики, диваны и столики, больше не сказка, а вполне ощутимая реальность. Мебель, похожая на трансформеров из кинофильмов, в интерьере выглядит очень необычно и стильно. Приобретая такой стул или диван, вы получите не только акцентный предмет, но и функциональный. 

Фото № 20: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: architectureartdesigns.com

Фото № 21: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: architectureartdesigns.com

Фото № 22: Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеровФото: architectureartdesigns.com

Модульная мебель для гостиной в современном стиле — фотопримеры


aviarydecor.com
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aviarydecor.com
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aviarydecor.com
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aviarydecor.com
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homedit.com
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aviarydecor.com
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architonic.com
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architonic.com
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architectureartdesigns.com
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crateandbarrel.com
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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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