Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеров

Современная гостиная перестала быть просто гостиной — она выполняет сразу несколько функций: здесь может располагаться столовая, а нередко и спальня, что очень актуально для квартир-студий. Тем более в гостиной чаще всего мы встречаемся с друзьями и отмечаем праздники. Из-за такого количества функций порой тяжело сохранить так необходимый домашний уют и комфорт.

Чтобы получить гармоничный интерьер, нужны не только правильно подобранные цвета, отделка и текстиль, но и меблировка. Модульная мебель для гостиной в современном стиле — отличный способ добиться этого. За счет своей универсальности и практичности модульный гарнитур впишется как в просторные помещения, так и в маленькие залы с низким потолком.

Фото: homedit.com

Чем отличается современный мебельный гарнитур для гостиной

Многие помнят громоздкую и объемную мебель в советских квартирах, особенно стенку, которая занимала чуть ли не полкомнаты. Когда мы были маленькими и сидели перед этими стенками, казалось, что это необъятные горы, которые могут рухнуть на тебя в любой момент. В комнате обычно также ставили диван с несколькими креслами и столик для чая.

Фото: homedit.com

Сегодня владельцы квартир в первую очередь ориентируются на комфорт и функциональность. Модульная мебель состоит из отдельных ящиков, полок, секций, стеллажей и тумб, что позволяет менять детали местами. Если вдруг вы захотите сделать ремонт или просто освежить интерьер, просто поменяйте местами детали гарнитура. Такая перепланировка не нарушит целостность и функциональность шкафа или стенки.

Фото: shoeboxdwelling.com

Как правило, в современных гостиных не устанавливают большой вещевой шкаф. Для хранения одежды и других бытовых мелочей выбирают вместительные шкафы-купе, которые устанавливают либо в прихожей, либо в спальне. Если же позволяет площадь квартиры, обустраивают целые гардеробные. В гостиной устанавливают стеллажи или полки для книг, тумбы для телевизора, навесные ящики, которые отлично экономят место и не перегружают интерьер.

Фото: aviarydecor.com

Наполнение модульной мебели для гостиной

Сегодня такие комплекты могут состоять из большого количества предметов меблировки, например таких:

шкаф-стенка или несколько небольших шкафчиков;

стеллажи с открытыми или закрытыми полками;

комоды и тумбочки;

угловые шкафы;

диваны;

журнальные столики;

мебель-трансформер.

Фото: crateandbarrel.com

Сегодня на первом месте по оригинальности стоит мебель с открытыми полками и решетчатым основанием. С помощью такой мебели вы с легкостью создадите очень стильный и функциональный интерьер. Такие блоки интересны благодаря железным прутьям, которые, как правило, имеют цвет драгоценных металлов, например золота или серебра. К ним в цвет подбираются деревянные полки, которые и создают целостную композицию. Чтобы такая стенка выглядела еще более красивой, добавьте к ней текстильные перегородки природных оттенков — отлично подойдут зеленые или серые. Если же дополнить их геометрическими фигурками или светильниками, получится модный стиль лофт, который так полюбился жителям мегаполисов.

Фото: dexigner.com

Фото: dexigner.com

Фото: dexigner.com

Хочется чего-то по-детски оригинального и озорного? Составьте из разных по размеру и цвету ящиков акцентную стенку, в которой удобно хранить многочисленные домашние вещи. Один из ящиков легко трансформируется в комод или даже стул. Согласитесь, что такой «шкаф» напоминает игру лего, где вы сам выбираете, куда и как поставить ту или иную деталь.

Фото: archiproducts.com

Кто сказал, что модульная мебель — это скучно и однообразно? Вот вам прекрасный пример интерьера, который подарит хорошее настроение в любое время дня и ночи. Чтобы разнообразить стеллажи и шкафы, приобретайте яркие ящики и полки, они помогут создать акценты в интерьере и разбавить цветовую палитру.

Фото: design-middleeast.com

Не бойтесь экспериментировать с внешним видом блоков. При выборе белой глянцевой мебели украсьте ее светодиодными лентами голубого свечения. Так вы создадите интерьер в стиле хай-тек или даже киберпанк.

Фото: aranyawiwake.com

Фото: aviarydecor.com

В природных интерьерах, таких как скандинавский или эко, можно поиграть с контрастными цветами и фактурами. Выбирайте белоснежные и черные подвесные ящики с глянцевой и матовой поверхностью, которые будут отлично сочетаться с деревянными ящиками. Такая конструкция подойдет как для маленьких, так и для больших помещений благодаря универсальной цветовой гамме.

Фото: aviarydecor.com

Для маленьких помещений лучше выбирать угловые модели, которые позволят сэкономить место для другой мебели. На фотографии ниже показан очень практичный вариант, позволяющий сосредоточить в одном месте максимальное количество вещей: здесь есть и шкаф, и стеллаж, и полки для книг, и ящики для вещей. Все, что так необходимо для комфортной жизни хозяев.

Фото: aviarydecor.com

Комплект из темного дерева и черного металла подойдет для больших гостиных или совмещенных с кухней помещений. Плюс такой мебели в том, что ее можно поставить как вертикально, так и горизонтально, добавив недостающие перегородки и дверцы. Наборы со своим мини-баром — новинка, которая многим придется по вкусу.

Фото: crateandbarrel.com

Существует еще одна очень интересная и необычная конфигурация модульной мебели: в виде лестницы. Многочисленные стеллажи и ящики помогут в создании деревенского интерьера.

Фото: crateandbarrel.com

Однако сегодня под модульной мебелью нужно понимать не только многочисленные полочки и ящики, которые можно переставлять, но и мебель-трансформер. Она совмещает сразу несколько предметов. Например, для квартир-студий, где есть общая гостиная и спальня, будет очень актуальна вот такая кровать.

Фото: architectureartdesigns.com

В маленьких помещениях также будет функционален такой диван из мягких кубиков, с помощью которых можно менять его конфигурацию. Можно вынуть несколько — и получатся мягкие и удобные пуфики для гостей.

Фото: architectureartdesigns.com

Такой вариант просто незаменим для семей, в которых есть маленькие дети. Необычная конструкция включает в себя и игрушки, и стулья, и полочки. Красота же!

Фото: homedit.com

Мебель, которая включает в себя стулья и ящики, диваны и столики, больше не сказка, а вполне ощутимая реальность. Мебель, похожая на трансформеров из кинофильмов, в интерьере выглядит очень необычно и стильно. Приобретая такой стул или диван, вы получите не только акцентный предмет, но и функциональный.

Фото: architectureartdesigns.com

Фото: architectureartdesigns.com

Фото: architectureartdesigns.com

Модульная мебель для гостиной в современном стиле — фотопримеры