Современная модульная мебель для гостиной: 20 лучших фотопримеров

Расскажем и покажем, как обустроить стильную гостиную с помощью модульной мебели.
Современная гостиная перестала быть просто гостиной — она выполняет сразу несколько функций: здесь может располагаться столовая, а нередко и спальня, что очень актуально для квартир-студий. Тем более в гостиной чаще всего мы встречаемся с друзьями и отмечаем праздники. Из-за такого количества функций порой тяжело сохранить так необходимый домашний уют и комфорт.
Чтобы получить гармоничный интерьер, нужны не только правильно подобранные цвета, отделка и текстиль, но и меблировка. Модульная мебель для гостиной в современном стиле — отличный способ добиться этого. За счет своей универсальности и практичности модульный гарнитур впишется как в просторные помещения, так и в маленькие залы с низким потолком.
Чем отличается современный мебельный гарнитур для гостиной
Многие помнят громоздкую и объемную мебель в советских квартирах, особенно стенку, которая занимала чуть ли не полкомнаты. Когда мы были маленькими и сидели перед этими стенками, казалось, что это необъятные горы, которые могут рухнуть на тебя в любой момент. В комнате обычно также ставили диван с несколькими креслами и столик для чая.
Сегодня владельцы квартир в первую очередь ориентируются на комфорт и функциональность. Модульная мебель состоит из отдельных ящиков, полок, секций, стеллажей и тумб, что позволяет менять детали местами. Если вдруг вы захотите сделать ремонт или просто освежить интерьер, просто поменяйте местами детали гарнитура. Такая перепланировка не нарушит целостность и функциональность шкафа или стенки.
Как правило, в современных гостиных не устанавливают большой вещевой шкаф. Для хранения одежды и других бытовых мелочей выбирают вместительные шкафы-купе, которые устанавливают либо в прихожей, либо в спальне. Если же позволяет площадь квартиры, обустраивают целые гардеробные. В гостиной устанавливают стеллажи или полки для книг, тумбы для телевизора, навесные ящики, которые отлично экономят место и не перегружают интерьер.
Наполнение модульной мебели для гостиной
Сегодня такие комплекты могут состоять из большого количества предметов меблировки, например таких:
шкаф-стенка или несколько небольших шкафчиков;
комоды и тумбочки;
угловые шкафы;
диваны;
журнальные столики;
мебель-трансформер.
Сегодня на первом месте по оригинальности стоит мебель с открытыми полками и решетчатым основанием. С помощью такой мебели вы с легкостью создадите очень стильный и функциональный интерьер. Такие блоки интересны благодаря железным прутьям, которые, как правило, имеют цвет драгоценных металлов, например золота или серебра. К ним в цвет подбираются деревянные полки, которые и создают целостную композицию. Чтобы такая стенка выглядела еще более красивой, добавьте к ней текстильные перегородки природных оттенков — отлично подойдут зеленые или серые. Если же дополнить их геометрическими фигурками или светильниками, получится модный стиль лофт, который так полюбился жителям мегаполисов.
Хочется чего-то по-детски оригинального и озорного? Составьте из разных по размеру и цвету ящиков акцентную стенку, в которой удобно хранить многочисленные домашние вещи. Один из ящиков легко трансформируется в комод или даже стул. Согласитесь, что такой «шкаф» напоминает игру лего, где вы сам выбираете, куда и как поставить ту или иную деталь.
Кто сказал, что модульная мебель — это скучно и однообразно? Вот вам прекрасный пример интерьера, который подарит хорошее настроение в любое время дня и ночи. Чтобы разнообразить стеллажи и шкафы, приобретайте яркие ящики и полки, они помогут создать акценты в интерьере и разбавить цветовую палитру.
Не бойтесь экспериментировать с внешним видом блоков. При выборе белой глянцевой мебели украсьте ее светодиодными лентами голубого свечения. Так вы создадите интерьер в стиле хай-тек или даже киберпанк.
В природных интерьерах, таких как скандинавский или эко, можно поиграть с контрастными цветами и фактурами. Выбирайте белоснежные и черные подвесные ящики с глянцевой и матовой поверхностью, которые будут отлично сочетаться с деревянными ящиками. Такая конструкция подойдет как для маленьких, так и для больших помещений благодаря универсальной цветовой гамме.
Для маленьких помещений лучше выбирать угловые модели, которые позволят сэкономить место для другой мебели. На фотографии ниже показан очень практичный вариант, позволяющий сосредоточить в одном месте максимальное количество вещей: здесь есть и шкаф, и стеллаж, и полки для книг, и ящики для вещей. Все, что так необходимо для комфортной жизни хозяев.
Комплект из темного дерева и черного металла подойдет для больших гостиных или совмещенных с кухней помещений. Плюс такой мебели в том, что ее можно поставить как вертикально, так и горизонтально, добавив недостающие перегородки и дверцы. Наборы со своим мини-баром — новинка, которая многим придется по вкусу.
Существует еще одна очень интересная и необычная конфигурация модульной мебели: в виде лестницы. Многочисленные стеллажи и ящики помогут в создании деревенского интерьера.
Однако сегодня под модульной мебелью нужно понимать не только многочисленные полочки и ящики, которые можно переставлять, но и мебель-трансформер. Она совмещает сразу несколько предметов. Например, для квартир-студий, где есть общая гостиная и спальня, будет очень актуальна вот такая кровать.
В маленьких помещениях также будет функционален такой диван из мягких кубиков, с помощью которых можно менять его конфигурацию. Можно вынуть несколько — и получатся мягкие и удобные пуфики для гостей.
Такой вариант просто незаменим для семей, в которых есть маленькие дети. Необычная конструкция включает в себя и игрушки, и стулья, и полочки. Красота же!
Мебель, которая включает в себя стулья и ящики, диваны и столики, больше не сказка, а вполне ощутимая реальность. Мебель, похожая на трансформеров из кинофильмов, в интерьере выглядит очень необычно и стильно. Приобретая такой стул или диван, вы получите не только акцентный предмет, но и функциональный.
Модульная мебель для гостиной в современном стиле — фотопримеры
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники