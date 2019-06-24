14 современных идей дизайна угловой кухни

Выбираете угловую кухню в квартиру? Мы расскажем, какие бывают разновидности кухонь, и вдохновим вас подборкой лучших примеров.
Угловые кухни, дизайн-проекты которых вдохновляют нас в Интернете, — самые популярные виды планировки. В этом случае мебель на кухне находится около смежных стен. Этот вариант обычно выбирают для небольших и средних по размеру комнат. И даже в самых маленьких помещениях угловое расположение мебели будет смотреться отлично.
Обычно модные угловые кухни можно увидеть в помещениях площадью меньше 10 метров или в квартире-студии, где важно совместить интерьер угловой кухни и общий интерьер помещения. Давайте рассмотрим особенности таких кухонь и их плюсы и минусы.ые кухни, дизайн-проекты которых вдохновляют нас в Интернете, — самые популярные виды планировки. В этом случае мебель на кухне находится около смежных стен. Этот вариант обычно выбирают для небольших и средних по размеру комнат. И даже в самых маленьких помещениях угловое расположение мебели будет смотреться отлично.
Обычно модные угловые кухни можно увидеть в помещениях площадью меньше 10 метров или в квартире-студии, где важно совместить интерьер угловой кухни и общий интерьер помещения. Давайте рассмотрим особенности таких кухонь и их плюсы и минусы.
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Кухни угловые: дизайн-проекты, их особенности и картинки
Угловые кухни имеют много достоинств, в том числе:
- Помещаются даже в самых небольших помещениях.
- Удобны и сберегают время для готовки, так как есть возможность расположить мойку, плиту и холодильник близко друг к другу по правилу треугольника: эти предметы не должны быть друг от друга дальше двух метров, иначе процесс готовки будет менее удобным.
- Современные угловые кухни можно организовать очень функционально, так как они вмещают много посуды, бытовой техники и продуктов.
- Напротив углового гарнитура остается пространство для обустройства еще одной зоны: обеденной, рабочей или зоны отдыха.
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Недостатки у угловых кухонь тоже есть:
- Они занимают больше пространства, чем кухни с другой планировкой. Если вы не планируете готовить и проводить много времени на кухне, выберите линейную планировку. Так вы сэкономите пространство, на котором можно обустроить еще что-то.
- Не подходят для очень вытянутых помещений. В узкой кухне угловой гарнитур может занять все пространство.
- Угловой гарнитур невозможно красиво встроить на кухне, где есть выступы или воздуховоды в углу. Не очень хорошо она смотрится в помещении с неровными стенами. В таком случае придется либо делать мебель на заказ, либо платить за выравнивание стен.
Угловые кухни: дизайн проекты 2021
Г-образная кухня
Для небольших помещений отличным вариантом будет кухня с г-образной планировкой. Обычно при этом мойку располагают в углу, а плиту и холодильник — в одной из сторон от мойки.
Кухня с полуостровом
Вариант с полуостровом применяют на кухнях, объединенных с гостиной, или в квартирах-студиях, так как для этой модели нужно большое пространство. Полуостров может заменить стол или увеличить зону для готовки.
Кухня с островом
Остров могут позволить себе хозяева больших пространств или кухонь, совмещенных с другим помещением. Остров в этом случае становится дополнительным преимуществом, так как он выполняет функции и зоны для готовки, и места для хранения утвари, и стола.
Угловая кухня с барной стойкой
Барная стойка может украсить любой дизайн угловой кухни. На небольших кухнях ею можно заменить обеденный стол. Она подойдет для тех, кто редко ест на кухне. А вот перекусывать за ней будет удобно. Ее дополнительный плюс в том, что в стойке можно организовать места для хранения: ящики или мини-бар для вина.
Как обустроить угловой шкаф
Еще один недостаток угловой кухни — сложный доступ в глубокий шкаф в углу. Чтобы его упростить, дизайнеры придумали несколько решений. Первый вариант — использование специальной фурнитуры.
Еще одно решение — сделать систему хранения на заказ. Например, такие ящики, как показаны на фото:
Угловые кухни: дизайн проекты с фото
Стильные угловые кухни можно увидеть в разных стилях. Ограничений для такого использования нет, важно только подобрать дизайн.
Кухня в классическом стиле
Самые красивые угловые кухни получаются в классическом стиле. Чаще всего это деревянные гарнитуры, строгое оформление, дорогие столешницы и богатая фурнитура.
Кухня в стиле прованс
Важный нюанс кухни в стиле прованс — цвет ее оформления. Обычно для этого стиля характерны светлые оттенки: белые, пастельные голубые и сиреневые. В интерьер отлично впишутся открытые системы хранения, в которых можно расположить белую посуду, выполняющую декоративную роль. В стиле прованс может быть оформлена любая кухня, например такая, фото которой представлено ниже.
Кухня в стиле минимализм
Минимализм — стиль, реализуемый в любом помещении. При оформлении кухни обычно используют монотонные оттенки, матовые или глянцевые однотонные поверхности и минимум декора.
Кухня в скандинавском стиле
В кухне в таком стиле дизайнеры делают упор на уют и функциональность. Обычно в скандинавских интерьерах фигурирует белый цвет, на кухнях его тоже используют как базовый оттенок. Популярны натуральные материалы, поэтому столешницы и мебель часто выполняют из дерева. Особенно выигрышно смотрится угловая кухня с окном, дизайн проект которой выполнен в данной стилистике.
Вдохновили ли вас наши фото угловых кухонь? Делитесь своим мнением в комментариях!
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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