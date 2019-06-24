Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

14 современных идей дизайна угловой кухни


3806
Получить образец дизайн-проекта

Выбираете угловую кухню в квартиру? Мы расскажем, какие бывают разновидности кухонь, и вдохновим вас подборкой лучших примеров.

Содержание

Угловые кухни, дизайн-проекты которых вдохновляют нас в Интернете, — самые популярные виды планировки. В этом случае мебель на кухне находится около смежных стен. Этот вариант обычно выбирают для небольших и средних по размеру комнат. И даже в самых маленьких помещениях угловое расположение мебели будет смотреться отлично.

Обычно модные угловые кухни можно увидеть в помещениях площадью меньше 10 метров или в квартире-студии, где важно совместить интерьер угловой кухни и общий интерьер помещения. Давайте рассмотрим особенности таких кухонь и их плюсы и минусы.ые кухни, дизайн-проекты которых вдохновляют нас в Интернете, — самые популярные виды планировки. В этом случае мебель на кухне находится около смежных стен. Этот вариант обычно выбирают для небольших и средних по размеру комнат. И даже в самых маленьких помещениях угловое расположение мебели будет смотреться отлично.

Обычно модные угловые кухни можно увидеть в помещениях площадью меньше 10 метров или в квартире-студии, где важно совместить интерьер угловой кухни и общий интерьер помещения. Давайте рассмотрим особенности таких кухонь и их плюсы и минусы.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: architectureartdesigns.com

Кухни угловые: дизайн-проекты, их особенности и картинки

Угловые кухни имеют много достоинств, в том числе:

  • Помещаются даже в самых небольших помещениях.
  • Удобны и сберегают время для готовки, так как есть возможность расположить мойку, плиту и холодильник близко друг к другу по правилу треугольника: эти предметы не должны быть друг от друга дальше двух метров, иначе процесс готовки будет менее удобным.

Фото № 2: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: architectureartdesigns.com

  • Современные угловые кухни можно организовать очень функционально, так как они вмещают много посуды, бытовой техники и продуктов. 
  • Напротив углового гарнитура остается пространство для обустройства еще одной зоны: обеденной, рабочей или зоны отдыха.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 3: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: architectureartdesigns.com

Недостатки у угловых кухонь тоже есть:

  • Они занимают больше пространства, чем кухни с другой планировкой. Если вы не планируете готовить и проводить много времени на кухне, выберите линейную планировку. Так вы сэкономите пространство, на котором можно обустроить еще что-то.
  • Не подходят для очень вытянутых помещений. В узкой кухне угловой гарнитур может занять все пространство.
  • Угловой гарнитур невозможно красиво встроить на кухне, где есть выступы или воздуховоды в углу. Не очень хорошо она смотрится в помещении с неровными стенами. В таком случае придется либо делать мебель на заказ, либо платить за выравнивание стен.

Фото № 4: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: architectureartdesigns.com

Угловые кухни: дизайн проекты 2021

Г-образная кухня

Для небольших помещений отличным вариантом будет кухня с г-образной планировкой. Обычно при этом мойку располагают в углу, а плиту и холодильник — в одной из сторон от мойки.

Фото № 5: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: thechocolatemoosemt.com

Кухня с полуостровом

Вариант с полуостровом применяют на кухнях, объединенных с гостиной, или в квартирах-студиях, так как для этой модели нужно большое пространство. Полуостров может заменить стол или увеличить зону для готовки.

Фото № 6: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: tuckkwiowhum.com

Кухня с островом

Остров могут позволить себе хозяева больших пространств или кухонь, совмещенных с другим помещением. Остров в этом случае становится дополнительным преимуществом, так как он выполняет функции и зоны для готовки, и места для хранения утвари, и стола.

Фото № 7: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: uwec100.com

Угловая кухня с барной стойкой

Барная стойка может украсить любой дизайн угловой кухни. На небольших кухнях ею можно заменить обеденный стол. Она подойдет для тех, кто редко ест на кухне. А вот перекусывать за ней будет удобно. Ее дополнительный плюс в том, что в стойке можно организовать места для хранения: ящики или мини-бар для вина.

Фото № 8: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: eduquin.com

Как обустроить угловой шкаф

Еще один недостаток угловой кухни — сложный доступ в глубокий шкаф в углу. Чтобы его упростить, дизайнеры придумали несколько решений. Первый вариант — использование специальной фурнитуры. 

Фото № 9: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: thedailymeal.com

Еще одно решение — сделать систему хранения на заказ. Например, такие ящики, как показаны на фото:

Фото № 10: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: thedailymeal.com

Угловые кухни: дизайн проекты с фото

Стильные угловые кухни можно увидеть в разных стилях. Ограничений для такого использования нет, важно только подобрать дизайн.

Кухня в классическом стиле

Самые красивые угловые кухни получаются в классическом стиле. Чаще всего это деревянные гарнитуры, строгое оформление, дорогие столешницы и богатая фурнитура.

Фото № 11: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: tuckkwiowhum.com

Кухня в стиле прованс

Важный нюанс кухни в стиле прованс — цвет ее оформления. Обычно для этого стиля характерны светлые оттенки: белые, пастельные голубые и сиреневые. В интерьер отлично впишутся открытые системы хранения, в которых можно расположить белую посуду, выполняющую декоративную роль. В стиле прованс может быть оформлена любая кухня, например такая, фото которой представлено ниже.

Фото № 12: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: grassfire.org

Кухня в стиле минимализм

Минимализм — стиль, реализуемый в любом помещении. При оформлении кухни обычно используют монотонные оттенки, матовые или глянцевые однотонные поверхности и минимум декора.

Фото № 13: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: 3dlancer.net

Кухня в скандинавском стиле

В кухне в таком стиле дизайнеры делают упор на уют и функциональность. Обычно в скандинавских интерьерах фигурирует белый цвет, на кухнях его тоже используют как базовый оттенок. Популярны натуральные материалы, поэтому столешницы и мебель часто выполняют из дерева. Особенно выигрышно смотрится угловая кухня с окном, дизайн проект которой выполнен в данной стилистике.

Фото № 14: 14 современных идей дизайна угловой кухниФото: housebeautiful.com

Вдохновили ли вас наши фото угловых кухонь? Делитесь своим мнением в комментариях!

#планировка#Кухня#идеи для дома#Мебель
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Хранение#идеи для дома#декор и аксессуары#Гостиная
Корзины в интерьере: что хранить, куда поставить
#Текстиль#идеи для дома#декор и аксессуары
В чем изюминка австрийских штор и как правильно их применять
#Отделочные материалы#Кухня#идеи для дома#Гостиная
Плитка для потолка из пенопласта: недорогой и быстрый способ отделки
#дизайн#кованная мебель#Интерьер#Квартира#Мебель
Кованая мебель в интерьере: 30 крутых вариантов
#дизайн#столешница#Интерьер#деревянные столешницы#Кухня
Как не ошибиться с выбором деревянной столешницы: 10 лайфхаков с товарами и ценами от ReRooms
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия