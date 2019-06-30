Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRooms

Фото: ofdesign.net ь в глиняном цветочном горшке на кружевной салфетке и баррикады пыльных кашпо с вьющимся плющом на подоконниках, к которым невозможно подступиться. Именно с такими ассоциациями у многих связано озеленение, из-за чего не каждый готов украшать домашними растениями интерьер. Но ведь все может быть иначе — и без непролазных джунглей у окна! Зелень в интерьере при креативном подходе может смотреться живо, свежо и интересно. Достаточно подключить фантазию.

Герань в глиняном цветочном горшке на кружевной салфетке и баррикады пыльных кашпо с вьющимся плющом на подоконниках, к которым невозможно подступиться. Именно с такими ассоциациями у многих связано озеленение, из-за чего не каждый готов украшать домашними растениями интерьер. Но ведь все может быть иначе — и без непролазных джунглей у окна! Зелень в интерьере при креативном подходе может смотреться живо, свежо и интересно. Достаточно подключить фантазию.

Сегодня ReRooms делится идеями стильного украшения дома комнатными растениями в интересных цветочных горшках — в них даже вышеупомянутое озеленение подоконника будет смотреться эффектно.

1. Классика жанра

Хаос цветочных горшков — печальное зрелище независимо от того, будут они стоять на подоконнике или на комоде. Чтобы зеленые насаждения смотрелись декоративно и не отягощали интерьер, нужна продуманная концепция. Сначала подберите растения, которые вам больше всего нравятся, а после выстраивайте экспозицию с интересными кашпо. Впрочем, красиво рассадить цветы можно и в обычные пластиковые горшки — главное, чтобы их цвет сочетался с другими элементами интерьера.

Фото: amazon.co.uk

2. Просто и красиво

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Создавая небанальную композицию из комнатных растений на подоконнике, не следует брать разномастные цветочные горшки. Лучше пусть они будут одинаковые по цвету и материалу, но разных форм. К слову, придерживаться такого плана нужно при озеленении всего интерьера, а не только подоконника.

Фото: pricearchive.org

3. Грифельные надписи

Если решите создать мини-огород из пряных трав в городской квартире, обратите внимание на горшки, покрытые грифельной краской. Осталось только подписать их — и свежая зелень всегда будет под рукой!

Фото: landscapegarden.net

4. Магия света

Для последних романтиков и любителей теплой ламповой атмосферы находкой станут люминесцентные горшки для цветов. Такие светящиеся вазоны послужат вам не только по своему прямому назначению — они будут создавать волшебную атмосферу в комнате ночью не хуже ночника.

Фото: privyhomes.com

Фото: gartenplanet.de

5. Семейное фото

А что, если декорировать старые цветочные горшки семейными фото? Например, каждый горшок украсить снимками всех членов семьи — получится оригинальная композиция «Мама, папа, я — цветочная семья». Подберите каждому «зеленую прическу» — и выйдет настоящий цветочный шедевр. К тому же с таким подходом вы сможете приучить домочадцев ухаживать за цветами — ведь если не поливать шевелюру, она начнет увядать.

Фото: archicoutureblog.com

6. Металлический блеск

Металлические подвесные горшки автоматически сделают стильным даже самый нейтральный и лаконичный интерьер. Если в вашем доме не хватает медного или серебряного блеска, берите на заметку такой вариант. Тем более что металл сегодня снова в тренде.

Фото: housebeautiful.com

7. Баночки для специй

Небольшие баночки для специй — отличная альтернатива обычным цветочным горшкам. С ними можно поэкспериментировать и оформить композицию на стене. Стильно, просто и далеко не банально.

Фото: thefringenews.com

8. Вертикальное озеленение

Для комнатных растений не обязательно выделять подоконник. Их можно разместить вертикально. Цветы в настенных горшках станут достойной заменой дорогой картине. Такой вариант идеально подойдет для дизайн проекта дома в экостиле.

Фото: homewowdecor.com

Фото: home-designing.com

9. Очаровательные миниатюры

Такие милые горшочки наверняка вызовут улыбку. Прекрасная идея для озеленения в интерьере детской. Будь то мини-человечки, семейство котят или робот-супергерой — ваши малыши точно придут от них в восторг!

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

10. Акваферма

А это не просто цветочный горшок, это настоящая экосистема. В одной ее части прекрасно живут растения, а в другой плавают рыбки. То что нужно для интерьеров в экостиле. Впрочем, и в любом другом современном интерьере такой горшечный декор приживется.

Фото: thegadgetflow.com

11. Посудный дизайн

Для домашних растений с мелкой корневой системой прекрасным домиком могут стать даже обычные кружки, сахарницы, молочники. Для более крупных цветов лучше брать другую кухонную утварь, например чайник или кувшин. Прекрасная идея для кухни в стиле прованс или декора лоджии.

Фото: homedit.com

12. Оазис в аквариуме

Очень интересно смотрятся в мини-аквариумах выразительные и неприхотливые суккуленты — из них можно создать целые композиции-оазисы. Идея, конечно, не новая, но, безусловно, яркая!

Фото: gardeners.com

13. Старые вещи

У каждой женщины наверняка есть пара любимых туфель, которые и носить уже нельзя, и выкинуть жалко. Ваши лабутены пришли в негодность? Задействуйте их в озеленении дома. В такой обуви ваши комнатные растения приобретут потрясающий облик!

Фото: homestratosphere.co

14. Смайлики

Забавные рожицы на горшках-смайлах трудно оставить без внимания. Они внесут нотки позитива и беззаботности в ваш интерьер, который будет дарить вам хорошее настроение каждый день.

Фото: homebnc.com

15. Брутальный бетон

Керамические горшки с покрытием, имитирующим бетон, — идеальный вариант для озеленения лофтовых интерьеров. Они создадут оригинальный декоративный эффект и подчеркнут стилистику вашего дома, даже если вы решили отказаться от «оголенных» стен.