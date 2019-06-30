Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRooms

Превратите свой дом в зеленый оазис без банальных цветочных горшков!
Герань в глиняном цветочном горшке на кружевной салфетке и баррикады пыльных кашпо с вьющимся плющом на подоконниках, к которым невозможно подступиться. Именно с такими ассоциациями у многих связано озеленение, из-за чего не каждый готов украшать домашними растениями интерьер. Но ведь все может быть иначе — и без непролазных джунглей у окна! Зелень в интерьере при креативном подходе может смотреться живо, свежо и интересно. Достаточно подключить фантазию.
украшать домашними растениями интерьер. Но ведь все может быть иначе — и без непролазных джунглей у окна! Зелень в интерьере при креативном подходе может смотреться живо, свежо и интересно. Достаточно подключить фантазию.ь в глиняном цветочном горшке на кружевной салфетке и баррикады пыльных кашпо с вьющимся плющом на подоконниках, к которым невозможно подступиться. Именно с такими ассоциациями у многих связано озеленение, из-за чего не каждый готов
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Сегодня ReRooms делится идеями стильного украшения дома комнатными растениями в интересных цветочных горшках — в них даже вышеупомянутое озеленение подоконника будет смотреться эффектно.
1. Классика жанра
Хаос цветочных горшков — печальное зрелище независимо от того, будут они стоять на подоконнике или на комоде. Чтобы зеленые насаждения смотрелись декоративно и не отягощали интерьер, нужна продуманная концепция. Сначала подберите растения, которые вам больше всего нравятся, а после выстраивайте экспозицию с интересными кашпо. Впрочем, красиво рассадить цветы можно и в обычные пластиковые горшки — главное, чтобы их цвет сочетался с другими элементами интерьера.
2. Просто и красиво
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Создавая небанальную композицию из комнатных растений на подоконнике, не следует брать разномастные цветочные горшки. Лучше пусть они будут одинаковые по цвету и материалу, но разных форм. К слову, придерживаться такого плана нужно при озеленении всего интерьера, а не только подоконника.
3. Грифельные надписи
Если решите создать мини-огород из пряных трав в городской квартире, обратите внимание на горшки, покрытые грифельной краской. Осталось только подписать их — и свежая зелень всегда будет под рукой!
4. Магия света
Для последних романтиков и любителей теплой ламповой атмосферы находкой станут люминесцентные горшки для цветов. Такие светящиеся вазоны послужат вам не только по своему прямому назначению — они будут создавать волшебную атмосферу в комнате ночью не хуже ночника.
5. Семейное фото
А что, если декорировать старые цветочные горшки семейными фото? Например, каждый горшок украсить снимками всех членов семьи — получится оригинальная композиция «Мама, папа, я — цветочная семья». Подберите каждому «зеленую прическу» — и выйдет настоящий цветочный шедевр. К тому же с таким подходом вы сможете приучить домочадцев ухаживать за цветами — ведь если не поливать шевелюру, она начнет увядать.
6. Металлический блеск
Металлические подвесные горшки автоматически сделают стильным даже самый нейтральный и лаконичный интерьер. Если в вашем доме не хватает медного или серебряного блеска, берите на заметку такой вариант. Тем более что металл сегодня снова в тренде.
7. Баночки для специй
Небольшие баночки для специй — отличная альтернатива обычным цветочным горшкам. С ними можно поэкспериментировать и оформить композицию на стене. Стильно, просто и далеко не банально.
8. Вертикальное озеленение
Для комнатных растений не обязательно выделять подоконник. Их можно разместить вертикально. Цветы в настенных горшках станут достойной заменой дорогой картине. Такой вариант идеально подойдет для дизайн проекта дома в экостиле.
9. Очаровательные миниатюры
Такие милые горшочки наверняка вызовут улыбку. Прекрасная идея для озеленения в интерьере детской. Будь то мини-человечки, семейство котят или робот-супергерой — ваши малыши точно придут от них в восторг!
10. Акваферма
А это не просто цветочный горшок, это настоящая экосистема. В одной ее части прекрасно живут растения, а в другой плавают рыбки. То что нужно для интерьеров в экостиле. Впрочем, и в любом другом современном интерьере такой горшечный декор приживется.
11. Посудный дизайн
Для домашних растений с мелкой корневой системой прекрасным домиком могут стать даже обычные кружки, сахарницы, молочники. Для более крупных цветов лучше брать другую кухонную утварь, например чайник или кувшин. Прекрасная идея для кухни в стиле прованс или декора лоджии.
12. Оазис в аквариуме
Очень интересно смотрятся в мини-аквариумах выразительные и неприхотливые суккуленты — из них можно создать целые композиции-оазисы. Идея, конечно, не новая, но, безусловно, яркая!
13. Старые вещи
У каждой женщины наверняка есть пара любимых туфель, которые и носить уже нельзя, и выкинуть жалко. Ваши лабутены пришли в негодность? Задействуйте их в озеленении дома. В такой обуви ваши комнатные растения приобретут потрясающий облик!
14. Смайлики
Забавные рожицы на горшках-смайлах трудно оставить без внимания. Они внесут нотки позитива и беззаботности в ваш интерьер, который будет дарить вам хорошее настроение каждый день.
15. Брутальный бетон
Керамические горшки с покрытием, имитирующим бетон, — идеальный вариант для озеленения лофтовых интерьеров. Они создадут оригинальный декоративный эффект и подчеркнут стилистику вашего дома, даже если вы решили отказаться от «оголенных» стен.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники