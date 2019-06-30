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Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRooms


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Превратите свой дом в зеленый оазис без банальных цветочных горшков!

Герань в глиняном цветочном горшке на кружевной салфетке и баррикады пыльных кашпо с вьющимся плющом на подоконниках, к которым невозможно подступиться. Именно с такими ассоциациями у многих связано озеленение, из-за чего не каждый готов украшать домашними растениями интерьер. Но ведь все может быть иначе — и без непролазных джунглей у окна! Зелень в интерьере при креативном подходе может смотреться живо, свежо и интересно. Достаточно подключить фантазию.

Фото № 1: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: ofdesign.net ь в глиняном цветочном горшке на кружевной салфетке и баррикады пыльных кашпо с вьющимся плющом на подоконниках, к которым невозможно подступиться. Именно с такими ассоциациями у многих связано озеленение, из-за чего не каждый готов украшать домашними растениями интерьер. Но ведь все может быть иначе — и без непролазных джунглей у окна! Зелень в интерьере при креативном подходе может смотреться живо, свежо и интересно. Достаточно подключить фантазию.

Фото № 1: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: ofdesign.net 

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Сегодня ReRooms делится идеями стильного украшения дома комнатными растениями в интересных цветочных горшках — в них даже вышеупомянутое озеленение подоконника будет смотреться эффектно.

1. Классика жанра

Хаос цветочных горшков — печальное зрелище независимо от того, будут они стоять на подоконнике или на комоде. Чтобы зеленые насаждения смотрелись декоративно и не отягощали интерьер, нужна продуманная концепция. Сначала подберите растения, которые вам больше всего нравятся, а после выстраивайте экспозицию с интересными кашпо. Впрочем, красиво рассадить цветы можно и в обычные пластиковые горшки — главное, чтобы их цвет сочетался с другими элементами интерьера. 

Фото № 2: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: amazon.co.uk 

2. Просто и красиво

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Создавая небанальную композицию из комнатных растений на подоконнике, не следует брать разномастные цветочные горшки. Лучше пусть они будут одинаковые по цвету и материалу, но разных форм. К слову, придерживаться такого плана нужно при озеленении всего интерьера, а не только подоконника. 

Фото № 3: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: pricearchive.org 

3. Грифельные надписи

Если решите создать мини-огород из пряных трав в городской квартире, обратите внимание на горшки, покрытые грифельной краской. Осталось только подписать их — и свежая зелень всегда будет под рукой!

Фото № 4: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: landscapegarden.net 

4. Магия света

Для последних романтиков и любителей теплой ламповой атмосферы находкой станут люминесцентные горшки для цветов. Такие светящиеся вазоны послужат вам не только по своему прямому назначению — они будут создавать волшебную атмосферу в комнате ночью не хуже ночника.

Фото № 5: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: privyhomes.com  

Фото № 6: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: gartenplanet.de 

5. Семейное фото

А что, если декорировать старые цветочные горшки семейными фото? Например, каждый горшок украсить снимками всех членов семьи — получится оригинальная композиция «Мама, папа, я — цветочная семья». Подберите каждому «зеленую прическу» — и выйдет настоящий цветочный шедевр. К тому же с таким подходом вы сможете приучить домочадцев ухаживать за цветами — ведь если не поливать шевелюру, она начнет увядать. 

Фото № 7: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: archicoutureblog.com 

6. Металлический блеск

Металлические подвесные горшки автоматически сделают стильным даже самый нейтральный и лаконичный интерьер. Если в вашем доме не хватает медного или серебряного блеска, берите на заметку такой вариант. Тем более что металл сегодня снова в тренде.

Фото № 8: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: housebeautiful.com 

7. Баночки для специй

Небольшие баночки для специй — отличная альтернатива обычным цветочным горшкам. С ними можно поэкспериментировать и оформить композицию на стене. Стильно, просто и далеко не банально. 

Фото № 9: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: thefringenews.com 

8. Вертикальное озеленение

Для комнатных растений не обязательно выделять подоконник. Их можно разместить вертикально. Цветы в настенных горшках станут достойной заменой дорогой картине. Такой вариант идеально подойдет для дизайн проекта дома в экостиле.

Фото № 10: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: homewowdecor.com 

Фото № 11: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: home-designing.com 

9. Очаровательные миниатюры

Такие милые горшочки наверняка вызовут улыбку. Прекрасная идея для озеленения в интерьере детской. Будь то мини-человечки, семейство котят или робот-супергерой — ваши малыши точно придут от них в восторг!

Фото № 12: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: home-designing.com 

Фото № 13: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: home-designing.com 

10. Акваферма

А это не просто цветочный горшок, это настоящая экосистема. В одной ее части прекрасно живут растения, а в другой плавают рыбки. То что нужно для интерьеров в экостиле. Впрочем, и в любом другом современном интерьере такой горшечный декор приживется.

Фото № 14: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: thegadgetflow.com 

11. Посудный дизайн

Для домашних растений с мелкой корневой системой прекрасным домиком могут стать даже обычные кружки, сахарницы, молочники. Для более крупных цветов лучше брать другую кухонную утварь, например чайник или кувшин. Прекрасная идея для кухни в стиле прованс или декора лоджии.

Фото № 15: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: homedit.com 

12. Оазис в аквариуме

Очень интересно смотрятся в мини-аквариумах выразительные и неприхотливые суккуленты — из них можно создать целые композиции-оазисы. Идея, конечно, не новая, но, безусловно, яркая! 

Фото № 16: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: gardeners.com 

13. Старые вещи

У каждой женщины наверняка есть пара любимых туфель, которые и носить уже нельзя, и выкинуть жалко. Ваши лабутены пришли в негодность? Задействуйте их в озеленении дома. В такой обуви ваши комнатные растения приобретут потрясающий облик!

Фото № 17: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: homestratosphere.co

14. Смайлики

Забавные рожицы на горшках-смайлах трудно оставить без внимания. Они внесут нотки позитива и беззаботности в ваш интерьер, который будет дарить вам хорошее настроение каждый день.

Фото № 18: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: homebnc.com 

15. Брутальный бетон

Керамические горшки с покрытием, имитирующим бетон, — идеальный вариант для озеленения лофтовых интерьеров. Они создадут оригинальный декоративный эффект и подчеркнут стилистику вашего дома, даже если вы решили отказаться от «оголенных» стен.

Фото № 19: Цветочные горшки в интерьере: 15 стильных идей от ReRoomsФото: freshoom.net 

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
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