Декоративный искусственный камень: особенности материала и тонкости монтажа

Наша компания появилась в конце 2005 года, когда в России произошел бум запросов на данную продукцию. Официально мы начали выставлять и продавать наш камень в 2006 году и за 15 лет стали одним из лучших производителей данного товара по всей территории РФ. Два года назад у нас начался новый виток развития, ознаменовавшийся желанием сделать наш продукт не только максимально качественным, но и более доступным по цене для любого покупателя.



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Искусственный камень «Рокпрестиж» в проекте ReRooms

Что такое искусственный камень

- Что из себя представляет искусственный камень, из чего его делают?

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Со стороны производство искусственного камня кажется довольно простым. Все, что мы используем, это 4 основных материала: белый цемент, мытый речной песок, австрийские пластификаторы и немецкие красители. Последние два пункта – это ключевые элементы для создания именно качественной продукции и они сильно влияют на стоимость.

- Какие основные этапы производства камня?

Первый этап производства искусственного камня – подготовке форм. Одно из важных условий изготовления качественного товара заключается в том, что форма обязательно должна быть из полиуретана, на подобие силиконовой. Этот материал позволит получить максимально фактурную текстуру с четким, красивым и эффектным рисунком.

Далее, если у нас стандартный белый вид камня, он прокрашивается полностью в массе и заливается в форму. Если же мы хотим получить более сложный цвет, то продукт проходит еще один этап производства – прокрасы (например, коллекция «Неаполь»). Т.е. прежде чем залить массу в форму, мы делаем так называемые прокрасы на самой форме. Их можно сделать двумя способами: сухой краской или мокрой. После того как форма прокрашена, заливается основная масса.

Затем заполненные формы отправляются на вибролитьевой стол, где из смеси извлекается воздух, чтобы будущий камень получился максимально плотным и качественным.

После вибролитьевого стола все помещается в сушильную камеру. В зависимости от толщины камень находится там определенное время. После этого происходит распалубка, иными словами извлечение продукта из форм. Далее все аккуратно укладывается и на 3-5 дней отправляется в сушильную камеру. На заключительном этапе продукция относится на склад с обычной комнатной температурой, окончательно закрепляется и упаковывается.

Фото ReRooms



Камень «Рокпрестиж» в проекте ReRooms

Укладка декоративного камня

- Расскажите, пожалуйста, про технологию и нюансы укладки искусственного камня в разных помещениях?

Отмечу, что, даже приобретая качественную продукцию, можно испортить внешний вид стены или фасада дома. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно придерживаться некоторых правил. Возьмем, например, цоколь крупного дома. Это наружная отделка, место, на которое очень сильно влияет природа, начиная с дождей и заканчивая снегом и солнцем. В связи с этим на цоколь обычно берут толстый фасадный камень, весом до 30 кг за кв. м. Поэтому прежде чем его клеить, необходимо подготовить основу. Она должна получиться идеально чистой и сухой. Далее необходимо наложить специальную сетку и нанести клей, причем не только на стену, но и на сам камень. Также можно воспользоваться таким материалом как гидрофабизан. Эта жидкость улучшает технические характеристики камня и делает водопоглощение еще меньше.

Для квартиры чаще всего используется камень, имитирующий кирпич. Это достаточно легкий материал, как в применении, так и по весу. В связи с этим для его крепления можно использовать жидкие гвозди или клей. Этого будет вполне достаточно для качественной укладки. Если вы приобретаете камень насыщенного цвета, например, красного или черного, то перед затиркой стоит пройтись по нему щеточкой и убрать верхний слой краски, который может оставлять следы.

Фото ReRooms



Искусственный камень «Рокпрестиж» в проекте ReRooms

Искусственный камень в сравнении с другими материалами

- Почему стоит приобретать искусственный декоративный камень?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сравним искусственный камень с пластмассовым материалом, клинкерной и керамической плиткой, а также натуральным камнем. Мы всегда делаем акцент на том, что искусственный декоративный камень это экологически чистый продукт, потому что мы знаем, как и из чего он производится, и выдерживаем все ГОСТы. А вот экологична ли продукция наших конкурентов, это вопрос. Тот же натуральный камень. Это красивый продукт, это натуральный продукт, но не всегда можно утверждать, что он экологически чистый. Нет гарантий, что он привезен из леса, взят с какой-нибудь горы или рудников. Пластмасса проигрывает по внешнему виду, техническим характеристикам и выигрывает лишь по цене. У керамической плитки внешний вид не будет достаточно реалистичным, например, сделать интерьер в популярном стиле лофт вряд ли получится.

Наш основной конкурент – клинкерная плитка. Если рассматривать территорию РФ и брать только технические характеристики, то клинкер лучше, но не настолько большая разница в технических характеристиках, чтобы это был ключевой момент. Важным фактором, особенно в этом году, когда евро подскочил, является цена. Даже с учетом того, что мы используем и импортный товар, мы его производим в России и как минимум половина составляющих производства это российский товар. Клинкер, особенно немецкий, очень дорогой. Самый простой – от 1500 руб. Если же мы берем наш ценовой сегмент, то цена будет от 850 до 1400 руб., что значительно дешевле. Кроме того, клинкер не может быть фактурным.

Фото ReRooms



Искусственный камень «Рокпрестиж» в проекте ReRooms

- Из чего формируется цена на декоративный искусственный камень?

Один из основных компонентов нашего искусственного камня – белый цемент. Он в 2-3 раза дороже серого, соответственно, это важный параметр, который влияет на цену. Также на стоимость влияют красители и пластификаторы из Европы, которые мы покупаем по курсу евро. Ну и, конечно, формы, потому что допустимость погрешности нашего товара составляет максимум 1-5 мм. Изначально размеры изготавливаемых форм полностью соответствуют нашим спецификациям. Но после того как мы регулярно отправляем их в сушильную камеру, материал дает усадку и формы необходимо постоянно менять.

Как подобрать искусственный камень

- Есть ли какие-то тонкости в подборе искусственного камня?

На каждую коллекцию и каждый цвет у производителя есть определенное количество форм. Например, если покупателю надо 100 м, а наши формы предполагают только 20 метров, мы выполним заказ в пять заходов. Соответственно, скорее всего, полутона камня будут отличаться. Стремиться к тому, что все будет одинаково невозможно. Мы имитируем натуральный камень, а он сам по себе неодинаков. Кроме того, это ручная работа и какие-то параметры могут чуть-чуть отличаться. Поэтому при покупке лучше открывать сразу несколько коробок и смотреть вживую. Важно пощупать, посмотреть, как соединяются плитки. Также мы рекомендуем использовать угловые элементы. С ними любая деталь интерьера смотрится гораздо эффектнее. У нас прямую плитку можно покупать кратно коробкам, а угловые элементы поштучно.

Фото ReRooms



Искусственный камень «Рокпрестиж» в проекте ReRooms

- Где еще можно использовать искусственный камень?

Помимо облицовки дома, о которой мы говорили выше, искусственный камень идеально подходит для внутренней отделки. Например, одним из самых популярных вариантов является облицовка камина. Наш камень проходит минимум 120 циклов при температуре от -40 до +40 и обладает устойчивыми техническими характеристиками для того, чтобы его можно было укладывать на камин. Он не будет трескаться или осыпаться. Единственное условие – обязательное использование сетки и жаростойкого клея. Если это кирпичи, то добавьте затирку.

Также в последнее время стало модным использовать искусственный камень как фартук, там, где раньше стояла только плитка. При укладке камня в фартуке необходимо, чтобы стена была сухой, гладкой и нежирной. Можно использовать клей. Если это белый кирпич, нужно протереть тряпочкой, затем затереть, пару дней подождать пока высохнет и покрыть матовым или глянцевым лаком.

Если говорить о ванной комнате, комнате с бассейном или душевой здесь опять же ничего с камнем не случится. Главное, чтобы он был на стенах, а не в самом бассейне.

Гарантия на наш искусственный камень – 10 лет.