Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконе

Площадь двухкомнатной квартиры составляет всего 39,5 квадратных метра, однако благодаря грамотной планировке и расстановке мебели получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!

Площадь двухкомнатной квартиры составляет всего 39,5 квадратных метра, однако благодаря грамотной планировке и расстановке мебели получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!

Жителям мегаполисов, окруженных однотонной и скучной цветовой палитрой, порой так хочется иметь уютную и светлую квартиру! И чтобы она была не просто площадью для проживания, а местом, где можно отдохнуть телом и душой, где всегда будет комфорт и спокойствие. Именно такой интерьер и предстояло создать нашим дизайнерам для семьи с ребенком.

Здесь все красиво и нежно. Прихожая полностью отделана в светлых тонах, что делает ее зрительно больше и светлее. Дизайнеры разместили здесь зеркальный шкаф с вставками из геометрических фигур, за счет чего он выглядит более стильно и оригинально. Использование этого предмета мебели — прекрасный способ зрительного увеличения пространства. Еще здесь есть банкетка и крючки для верхней одежды. Вместо классической большой люстры наши дизайнеры использовали точечные светильники со стеклянными плафонами, которые придают помещению завершенный вид.

Санузел

Санузел продолжает цветовую гамму прихожей, а для более контрастного эффекта сюда добавили темно-коричневую плитку и деревянные предметы мебели. Для создания просторного помещения объединили не только туалет с ванной, но и ванну с душевой в одном предмете сантехники. Такой способ позволяет учесть предпочтения всех членов семьи.



Фото: rerooms.ru

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Интересная деталь интерьера — сочетание различных по форме и цвету отделочных материалов. Они позволяют создать одновременно уютное и стильное помещение: здесь есть и белая плитка «метро», и керамогранит под светлое и темное дерево.



Фото: rerooms.ru

Встроенные светильники с теплым светом мягко подсвечивают помещение, подчеркивая рельеф мебели и отделочных материалов.



Фото: rerooms.ru

Детская комната

Детская, в отличие от предыдущих комнат, получила несколько ярких акцентов, которые позволят создать хорошее настроение не только у ребенка, но и у родителей. Стена у кроватки отделана мягкими блоками, что уменьшает травмоопасность для гиперактивного малыша и создает более уютную атмосферу. Сюда очень удобно вешать различные картины и постеры с милыми зверушками или же рисунки самого ребенка, как и поступили наши дизайнеры.



Фото: rerooms.ru

Для активного досуга в комнате установили детский скалодром и спортивную стенку — они позволят ребенку всесторонне развиваться и просто весело проводить время.



Фото: rerooms.ru

Вместо классических штор дизайнеры использовали римскую, что обеспечивает больше естественного света в помещении.



Фото: rerooms.ru

Гостиная-спальня

От детской комнаты гостиная отделяется раздвижными деревянными перегородками со стеклянными вставками. Их внешний вид похож на двери межгалактического космического корабля, что придает обоим помещениям оригинальности. Из-за ограниченного метража гостиная и спальня для родителей сосредоточены в одном помещении, однако от этого оно не становится менее привлекательным и комфортным.



Фото: rerooms.ru

Большой рыжий бархатный диван очень удобен для семейных посиделок перед телевизором и с легкостью трансформируется в двуспальную кровать. Как и в детской, стена возле кровати отделана бежевыми блоками. В качестве акцента дизайнеры сделали ставку на центральную люстру, которая напоминает большие воздушные пузыри. Помимо нее установили встроенные светильники по периметру комнаты, что позволяет подсветить все темные углы в помещении. Из мебели в комнате также есть две белоснежные тумбы, полка и журнальный столик.



Фото: rerooms.ru

Кухня

Кухня оформлена в уже знакомых цветах: белом, сером и коричневом. Причем палитра организует зонирование пространства: гарнитур оформлен в белых и коричневых оттенках, а стена между кухней и лоджией — в серых.

Фото: rerooms.ru

Мраморный пол с характерным рисунком разбавляет цветовую гамму помещения и прекрасно сочетается с деревянной мебелью. Чтобы создать полноценный природный интерьер, дизайнеры использовали много живых цветов, которые подчеркивают уютный дизайн.

Фото: rerooms.ru

Из мебели выделяются стулья в столовой зоне, выполненные из прозрачного пластика. Внимание также привлекает золотая люстра со стеклянными плафонами.

Фото: rerooms.ru

Кабинет

Из кухни мы попадаем на лоджию, которую оформили как кабинет. В такой планировке есть несколько плюсов: экономия пространства и очень красивый вид, который открывается из окон. В одной части лоджии установили рабочий стол с велюровым стулом и несколько полочек. На них поставили декоративные вазы и статуэтки черно-белого цвета, а для более интересной композиции чуть выше повесили тарелки с геометрическим рисунком.

Фото: rerooms.ru

На противоположной стороне создали место для отдыха, установив маленький деревянный диванчик с ярким текстилем. Выше повесили белоснежные полки, на которые можно поставить любимые книги.

Фото: rerooms.ru