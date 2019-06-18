Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконе


2286
Получить образец дизайн-проекта

Показываем на примере собственного проекта, как создать рабочее место на балконе.

Жителям мегаполисов, окруженных однотонной и скучной цветовой палитрой, порой так хочется иметь уютную и светлую квартиру! И чтобы она была не просто площадью для проживания, а местом, где можно отдохнуть телом и душой, где всегда будет комфорт и спокойствие. Именно такой интерьер и предстояло создать нашим дизайнерам для семьи с ребенком.

Площадь двухкомнатной квартиры составляет всего 39,5 квадратных метра, однако благодаря грамотной планировке и расстановке мебели получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!

Прихожаяям мегаполисов, окруженных однотонной и скучной цветовой палитрой, порой так хочется иметь уютную и светлую квартиру! И чтобы она была не просто площадью для проживания, а местом, где можно отдохнуть телом и душой, где всегда будет комфорт и спокойствие. Именно такой интерьер и предстояло создать нашим дизайнерам для семьи с ребенком.

Площадь двухкомнатной квартиры составляет всего 39,5 квадратных метра, однако благодаря грамотной планировке и расстановке мебели получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!

Прихожая

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Здесь все красиво и нежно. Прихожая полностью отделана в светлых тонах, что делает ее зрительно больше и светлее. Дизайнеры разместили здесь зеркальный шкаф с вставками из геометрических фигур, за счет чего он выглядит более стильно и оригинально. Использование этого предмета мебели — прекрасный способ зрительного увеличения пространства. Еще здесь есть банкетка и крючки для верхней одежды. Вместо классической большой люстры наши дизайнеры использовали точечные светильники со стеклянными плафонами, которые придают помещению завершенный вид.


rerooms.ru
1/2

rerooms.ru
2/2

Санузел

Санузел продолжает цветовую гамму прихожей, а для более контрастного эффекта сюда добавили темно-коричневую плитку и деревянные предметы мебели. Для создания просторного помещения объединили не только туалет с ванной, но и ванну с душевой в одном предмете сантехники. Такой способ позволяет учесть предпочтения всех членов семьи.


Фото № 1: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru 

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Интересная деталь интерьера — сочетание различных по форме и цвету отделочных материалов. Они позволяют создать одновременно уютное и стильное помещение: здесь есть и белая плитка «метро», и керамогранит под светлое и темное дерево.


Фото № 2: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

Встроенные светильники с теплым светом мягко подсвечивают помещение, подчеркивая рельеф мебели и отделочных материалов.


Фото № 3: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

Детская комната

Детская, в отличие от предыдущих комнат, получила несколько ярких акцентов, которые позволят создать хорошее настроение не только у ребенка, но и у родителей. Стена у кроватки отделана мягкими блоками, что уменьшает травмоопасность для гиперактивного малыша и создает более уютную атмосферу. Сюда очень удобно вешать различные картины и постеры с милыми зверушками или же рисунки самого ребенка, как и поступили наши дизайнеры.


Фото № 4: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

Для активного досуга в комнате установили детский скалодром и спортивную стенку — они позволят ребенку всесторонне развиваться и просто весело проводить время.


Фото № 5: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

Вместо классических штор дизайнеры использовали римскую, что обеспечивает больше естественного света в помещении.


Фото № 6: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

Гостиная-спальня

От детской комнаты гостиная отделяется раздвижными деревянными перегородками со стеклянными вставками. Их внешний вид похож на двери межгалактического космического корабля, что придает обоим помещениям оригинальности. Из-за ограниченного метража гостиная и спальня для родителей сосредоточены в одном помещении, однако от этого оно не становится менее привлекательным и комфортным.


Фото № 7: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

Большой рыжий бархатный диван очень удобен для семейных посиделок перед телевизором и с легкостью трансформируется в двуспальную кровать. Как и в детской, стена возле кровати отделана бежевыми блоками. В качестве акцента дизайнеры сделали ставку на центральную люстру, которая напоминает большие воздушные пузыри. Помимо нее установили встроенные светильники по периметру комнаты, что позволяет подсветить все темные углы в помещении. Из мебели в комнате также есть две белоснежные тумбы, полка и журнальный столик.


Фото № 8: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

Кухня

Кухня оформлена в уже знакомых цветах: белом, сером и коричневом. Причем палитра организует зонирование пространства: гарнитур оформлен в белых и коричневых оттенках, а стена между кухней и лоджией — в серых. 

Фото № 9: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

Мраморный пол с характерным рисунком разбавляет цветовую гамму помещения и прекрасно сочетается с деревянной мебелью. Чтобы создать полноценный природный интерьер, дизайнеры использовали много живых цветов, которые подчеркивают уютный дизайн. 

Фото № 10: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

Из мебели выделяются стулья в столовой зоне, выполненные из прозрачного пластика. Внимание также привлекает золотая люстра со стеклянными плафонами.

Фото № 11: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

Кабинет

Из кухни мы попадаем на лоджию, которую оформили как кабинет. В такой планировке есть несколько плюсов: экономия пространства и очень красивый вид, который открывается из окон. В одной части лоджии установили рабочий стол с велюровым стулом и несколько полочек. На них поставили декоративные вазы и статуэтки черно-белого цвета, а для более интересной композиции чуть выше повесили тарелки с геометрическим рисунком. 

Фото № 12: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

На противоположной стороне создали место для отдыха, установив маленький деревянный диванчик с ярким текстилем. Выше повесили белоснежные полки, на которые можно поставить любимые книги. 

Фото № 13: Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконеФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой двушки составила 39 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на мебель и отделочные материалы, а также получить более детальную информацию о планировках, вы можете посмотреть подробную ведомость проекта.

#Бежевый цвет#планировка#Дизайн-проект#двухкомнатная квартира
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Лофт#планировка#идеи для дома
15 советов по оформлению колонн в интерьере квартиры
#Бежевый цвет#Кухня#советы дизайнеров#Мебель
Дизайн кухни с бежевым гарнитуром: нюансы оформления и декора
#Дизайн-проект#Хай-тек#двухкомнатная квартира
По последнему слову техники: контрастный интерьер квартиры в стиле хай-тек
#планировка#Студия#Дизайн-проект
Дизайн квартиры-студии с барной стойкой
#Лофт#Дизайн-проект#двухкомнатная квартира
Двухкомнатная квартира в стиле лофт со стеклянной спальней
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия