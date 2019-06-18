Дизайн двухкомнатной квартиры с кабинетом на балконе

Показываем на примере собственного проекта, как создать рабочее место на балконе.
Жителям мегаполисов, окруженных однотонной и скучной цветовой палитрой, порой так хочется иметь уютную и светлую квартиру! И чтобы она была не просто площадью для проживания, а местом, где можно отдохнуть телом и душой, где всегда будет комфорт и спокойствие. Именно такой интерьер и предстояло создать нашим дизайнерам для семьи с ребенком.
Площадь двухкомнатной квартиры составляет всего 39,5 квадратных метра, однако благодаря грамотной планировке и расстановке мебели получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!
Прихожаяям мегаполисов, окруженных однотонной и скучной цветовой палитрой, порой так хочется иметь уютную и светлую квартиру! И чтобы она была не просто площадью для проживания, а местом, где можно отдохнуть телом и душой, где всегда будет комфорт и спокойствие. Именно такой интерьер и предстояло создать нашим дизайнерам для семьи с ребенком.
Площадь двухкомнатной квартиры составляет всего 39,5 квадратных метра, однако благодаря грамотной планировке и расстановке мебели получился очень уютный и современный интерьер. Показываем во всех деталях каждую комнату и любуемся результатом!
Прихожая
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Здесь все красиво и нежно. Прихожая полностью отделана в светлых тонах, что делает ее зрительно больше и светлее. Дизайнеры разместили здесь зеркальный шкаф с вставками из геометрических фигур, за счет чего он выглядит более стильно и оригинально. Использование этого предмета мебели — прекрасный способ зрительного увеличения пространства. Еще здесь есть банкетка и крючки для верхней одежды. Вместо классической большой люстры наши дизайнеры использовали точечные светильники со стеклянными плафонами, которые придают помещению завершенный вид.
Санузел
Санузел продолжает цветовую гамму прихожей, а для более контрастного эффекта сюда добавили темно-коричневую плитку и деревянные предметы мебели. Для создания просторного помещения объединили не только туалет с ванной, но и ванну с душевой в одном предмете сантехники. Такой способ позволяет учесть предпочтения всех членов семьи.
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Интересная деталь интерьера — сочетание различных по форме и цвету отделочных материалов. Они позволяют создать одновременно уютное и стильное помещение: здесь есть и белая плитка «метро», и керамогранит под светлое и темное дерево.
Встроенные светильники с теплым светом мягко подсвечивают помещение, подчеркивая рельеф мебели и отделочных материалов.
Детская комната
Детская, в отличие от предыдущих комнат, получила несколько ярких акцентов, которые позволят создать хорошее настроение не только у ребенка, но и у родителей. Стена у кроватки отделана мягкими блоками, что уменьшает травмоопасность для гиперактивного малыша и создает более уютную атмосферу. Сюда очень удобно вешать различные картины и постеры с милыми зверушками или же рисунки самого ребенка, как и поступили наши дизайнеры.
Для активного досуга в комнате установили детский скалодром и спортивную стенку — они позволят ребенку всесторонне развиваться и просто весело проводить время.
Вместо классических штор дизайнеры использовали римскую, что обеспечивает больше естественного света в помещении.
Гостиная-спальня
От детской комнаты гостиная отделяется раздвижными деревянными перегородками со стеклянными вставками. Их внешний вид похож на двери межгалактического космического корабля, что придает обоим помещениям оригинальности. Из-за ограниченного метража гостиная и спальня для родителей сосредоточены в одном помещении, однако от этого оно не становится менее привлекательным и комфортным.
Большой рыжий бархатный диван очень удобен для семейных посиделок перед телевизором и с легкостью трансформируется в двуспальную кровать. Как и в детской, стена возле кровати отделана бежевыми блоками. В качестве акцента дизайнеры сделали ставку на центральную люстру, которая напоминает большие воздушные пузыри. Помимо нее установили встроенные светильники по периметру комнаты, что позволяет подсветить все темные углы в помещении. Из мебели в комнате также есть две белоснежные тумбы, полка и журнальный столик.
Кухня
Кухня оформлена в уже знакомых цветах: белом, сером и коричневом. Причем палитра организует зонирование пространства: гарнитур оформлен в белых и коричневых оттенках, а стена между кухней и лоджией — в серых.
Мраморный пол с характерным рисунком разбавляет цветовую гамму помещения и прекрасно сочетается с деревянной мебелью. Чтобы создать полноценный природный интерьер, дизайнеры использовали много живых цветов, которые подчеркивают уютный дизайн.
Из мебели выделяются стулья в столовой зоне, выполненные из прозрачного пластика. Внимание также привлекает золотая люстра со стеклянными плафонами.
Кабинет
Из кухни мы попадаем на лоджию, которую оформили как кабинет. В такой планировке есть несколько плюсов: экономия пространства и очень красивый вид, который открывается из окон. В одной части лоджии установили рабочий стол с велюровым стулом и несколько полочек. На них поставили декоративные вазы и статуэтки черно-белого цвета, а для более интересной композиции чуть выше повесили тарелки с геометрическим рисунком.
На противоположной стороне создали место для отдыха, установив маленький деревянный диванчик с ярким текстилем. Выше повесили белоснежные полки, на которые можно поставить любимые книги.
Стоимость дизайн-проекта для этой двушки составила 39 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на мебель и отделочные материалы, а также получить более детальную информацию о планировках, вы можете посмотреть подробную
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники