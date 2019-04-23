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Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44Т


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Рассказываем о нюансах ремонта и о том, как можно оформить трехкомнатную квартиру в домах особой серии.

Содержание

Планировка трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44Т имеет ряд преимуществ: эркеры на кухне или в гостиной и два больших балкона. В такой квартире просторная кухня, три комнаты, две из которых изолированные. Такая трешка — оптимальное жилье для большой семьи.

Трехкомнатные квартиры в этом типе домов сильно отличаются друг от друга. У них бывают разные конфигурации и разная площадь (от 73 до 86 метров). Угловые квартиры не имеют эркеров, кухни здесь небольшие. Квартиры в рядовых и торцевых секциях, наоборот, обладают кухнями с большой площадью и эркером. Недостатки в таких домах тоже есть. Жильцы отмечают, что, несмотря на окна и просторную планировку, помещения темные, им не хватает естественного освещения.


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ровка трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44Т имеет ряд преимуществ: эркеры на кухне или в гостиной и два больших балкона. В такой квартире просторная кухня, три комнаты, две из которых изолированные. Такая трешка — оптимальное жилье для большой семьи.

Трехкомнатные квартиры в этом типе домов сильно отличаются друг от друга. У них бывают разные конфигурации и разная площадь (от 73 до 86 метров). Угловые квартиры не имеют эркеров, кухни здесь небольшие. Квартиры в рядовых и торцевых секциях, наоборот, обладают кухнями с большой площадью и эркером. Недостатки в таких домах тоже есть. Жильцы отмечают, что, несмотря на окна и просторную планировку, помещения темные, им не хватает естественного освещения.


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В панельных домах серии П-44Т варианты перепланировки сильно ограничены, так как почти все стены несущие. В домах, построенных до 2007 года, разработчики запрещают даже делать проемы в несущих стенах, так как они спроектированы со специальной защитой от постепенных разрушений. При вмешательстве в конструкцию эта защита нарушается. Если вы все-таки решились на перепланировку, необходимо учитывать все особенности здания и действовать с разрешения соответствующих инстанций.

Актуальные варианты перепланировки в трешке серии П-44Т

Объединение кухни и гостиной

Если хотите соединить кухню с гостиной, превратив ее в большую столовую для уютных семейных вечеров, лучший вариант — сделать вместо дверного проема широкую арку.

Фото № 1: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: facebook.com

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В домах, построенных после 2007 года, в несущих стенах между гостиной и кухней есть ниша под дверной проем («вафля») — ее можно демонтировать. Однако такая особенность есть не во всех новостройках. Перед тем как решиться на перепланировку, важно внимательно все проверить.

Фото № 2: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: freehomedecoratingideas.com

Объединение кухни и лоджии

Продлить кухню с помощью лоджии можно, но тут тоже есть нюансы. Лоджию можно присоединить, оставив подоконный блок. Можно сделать из него стол или барную стойку.

Фото № 3: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: roomydeas.com

Лоджия как отдельная комната

Идеальный вариант для такой планировки, так как в этом случае стены остаются на месте. Нужно только утеплить лоджию. Вариантов использования такого помещения несколько: можно оборудовать рабочую зону, гардеробную или дополнительное место для отдыха.

Фото № 4: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: zyhomy.com

Объединение туалета и ванной

Стена, разделяющая ванную и туалет, не несущая, поэтому ее можно смело демонтировать. Вместо нее установите, к примеру, перегородку из прозрачного или матового стекла. Она не займет много места — пространства будет больше — и создаст необходимые зоны для уединения.

Фото № 5: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: instagram.com

Объединение коридора и гостиной

Многие жильцы жалуются на то, что коридор в такой планировке большой, но очень темный, поэтому его сложно использовать. Поэтому еще один возможный вариант — демонтаж стены между коридором и гостиной. Так комната станет намного больше, а зона коридора светлее.

Фото № 6: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: homeadore.com

Дизайн трешки в панельном доме без перепланировки

Если вы решили оставить изначальную планировку квартиры, то сделать ее функциональной и уютной помогут правильный стиль и хорошо подобранная мебель.

Дизайн прихожей

Как мы уже сказали, прихожая в такой планировке мрачная и темная. Можно исправить эти дефекты: добавить искусственного освещения и установить шкафы с зеркальными дверцами, чтобы визуально увеличить пространство и количество света.

Фото № 7: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: homeadore.com

Гостиная

Плохое освещение помогут исправить светлые цвета в оформлении. Используйте белые, бежевые и кофейные оттенки. Добавьте в интерьер светильники, чтобы подсветить темные углы комнаты. И постарайтесь не занавешивать окна тяжелыми тканями, лучше использовать легкие текстуры.

Фото № 8: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: instagram.com

Спальни

Дизайн и функциональность спален определяется наличием в семье детей. Если детей несколько, родители могут расположиться в гостиной, а младшему поколению отдать остальные комнаты. Если дети одного пола и примерно одного возраста, можно поселить их в одну комнату. В таком случае и дизайн детской спальни будет в одном стиле, и дети не заскучают.

Фото № 9: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: homestolove.com.au

Дизайн кухни

Кухня в таком типе домов необычная. Она совмещена с балконом и имеет эркер — остекленный выступ наружной стены. Поэтому вариантов планировки много. 

В эркере можно оборудовать зону для готовки. Это непросто, но выглядит очень эффектно. Сложности могут возникнуть во время переноса мойки в эркер, так как для этого нужно изменить план коммуникаций. Такие изменения требуют разрешения, в котором вам могут отказать. 

Фото № 10: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: houseofturquoise.com

Для оформления кухонной зоны придется искать мебель подходящей формы. Если выбрать сплошную столешницу, эркер перестанет быть ярко выраженным и визуально сольется с другой мебелью на кухне. Для кого-то это может быть недостатком, так как тогда уникальность планировки не будет заметна.

Фото № 11: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: bhg.com

Простой вариант оформления эркера — продлить кухню и оформить в выступе столовую зону. 

Фото № 12: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: blinds.com

Можно обустроить зону для отдыха, в которой будет дополнительное место для хранения вещей.

Фото № 13: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: avionale.com

Нестандартные варианты оформления

Бильярдная

Если у вас есть свободная комната, ее можно необычно оформить. Например, в квартире холостяка можно сделать бильярдную или библиотеку.

Фото № 14: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: deringhall.com

Спортзал

Для людей, следящих за фигурой и здоровьем, можно оборудовать дома комнату для занятий спортом. Конечно, полноценный спортзал она не заменит, но базовые тренажеры в ней поместятся.

Фото № 15: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: instagram.com

Гардеробная вместо комнаты

Если позволяет место, отдельную комнату можно отдать под гардеробную. В таком случае в других комнатах шкафы будут не нужны — освободится много пространства. Вещи будут храниться в одном месте, и это упростит ежедневный выбор наряда.

Фото № 16: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: decorpad.com

Помещение для хобби

Если у вас есть хобби, в третьей комнате можно оборудовать место для любимого занятия, например оборудовать мастерскую.

Фото № 17: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: sfgirlbybay.com

Если окно комнаты выходит на солнечную сторону, в помещении прекрасно расположатся аквариумы или небольшая оранжерея.

Фото № 18: Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44ТФото: designsponge.com

Поделитесь в комментариях, какие приемы вы бы использовали для планировки трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44Т.


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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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02. Ведомость материалов

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04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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