Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44Т

Рассказываем о нюансах ремонта и о том, как можно оформить трехкомнатную квартиру в домах особой серии.
Планировка трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44Т имеет ряд преимуществ: эркеры на кухне или в гостиной и два больших балкона. В такой квартире просторная кухня, три комнаты, две из которых изолированные. Такая трешка — оптимальное жилье для большой семьи.
Трехкомнатные квартиры в этом типе домов сильно отличаются друг от друга. У них бывают разные конфигурации и разная площадь (от 73 до 86 метров). Угловые квартиры не имеют эркеров, кухни здесь небольшие. Квартиры в рядовых и торцевых секциях, наоборот, обладают кухнями с большой площадью и эркером. Недостатки в таких домах тоже есть. Жильцы отмечают, что, несмотря на окна и просторную планировку, помещения темные, им не хватает естественного освещения.
Трехкомнатные квартиры в этом типе домов сильно отличаются друг от друга. У них бывают разные конфигурации и разная площадь (от 73 до 86 метров). Угловые квартиры не имеют эркеров, кухни здесь небольшие. Квартиры в рядовых и торцевых секциях, наоборот, обладают кухнями с большой площадью и эркером. Недостатки в таких домах тоже есть. Жильцы отмечают, что, несмотря на окна и просторную планировку, помещения темные, им не хватает естественного освещения.
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В панельных домах серии П-44Т варианты перепланировки сильно ограничены, так как почти все стены несущие. В домах, построенных до 2007 года, разработчики запрещают даже делать проемы в несущих стенах, так как они спроектированы со специальной защитой от постепенных разрушений. При вмешательстве в конструкцию эта защита нарушается. Если вы все-таки решились на перепланировку, необходимо учитывать все особенности здания и действовать с разрешения соответствующих инстанций.
Актуальные варианты перепланировки в трешке серии П-44Т
Объединение кухни и гостиной
Если хотите соединить кухню с гостиной, превратив ее в большую столовую для уютных семейных вечеров, лучший вариант — сделать вместо дверного проема широкую арку.
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В домах, построенных после 2007 года, в несущих стенах между гостиной и кухней есть ниша под дверной проем («вафля») — ее можно демонтировать. Однако такая особенность есть не во всех новостройках. Перед тем как решиться на перепланировку, важно внимательно все проверить.
Объединение кухни и лоджии
Продлить кухню с помощью лоджии можно, но тут тоже есть нюансы. Лоджию можно присоединить, оставив подоконный блок. Можно сделать из него стол или барную стойку.
Лоджия как отдельная комната
Идеальный вариант для такой планировки, так как в этом случае стены остаются на месте. Нужно только утеплить лоджию. Вариантов использования такого помещения несколько: можно оборудовать рабочую зону, гардеробную или дополнительное место для отдыха.
Объединение туалета и ванной
Стена, разделяющая ванную и туалет, не несущая, поэтому ее можно смело демонтировать. Вместо нее установите, к примеру, перегородку из прозрачного или матового стекла. Она не займет много места — пространства будет больше — и создаст необходимые зоны для уединения.
Объединение коридора и гостиной
Многие жильцы жалуются на то, что коридор в такой планировке большой, но очень темный, поэтому его сложно использовать. Поэтому еще один возможный вариант — демонтаж стены между коридором и гостиной. Так комната станет намного больше, а зона коридора светлее.
Дизайн трешки в панельном доме без перепланировки
Если вы решили оставить изначальную планировку квартиры, то сделать ее функциональной и уютной помогут правильный стиль и хорошо подобранная мебель.
Дизайн прихожей
Как мы уже сказали, прихожая в такой планировке мрачная и темная. Можно исправить эти дефекты: добавить искусственного освещения и установить шкафы с зеркальными дверцами, чтобы визуально увеличить пространство и количество света.
Гостиная
Плохое освещение помогут исправить светлые цвета в оформлении. Используйте белые, бежевые и кофейные оттенки. Добавьте в интерьер светильники, чтобы подсветить темные углы комнаты. И постарайтесь не занавешивать окна тяжелыми тканями, лучше использовать легкие текстуры.
Спальни
Дизайн и функциональность спален определяется наличием в семье детей. Если детей несколько, родители могут расположиться в гостиной, а младшему поколению отдать остальные комнаты. Если дети одного пола и примерно одного возраста, можно поселить их в одну комнату. В таком случае и дизайн детской спальни будет в одном стиле, и дети не заскучают.
Дизайн кухни
Кухня в таком типе домов необычная. Она совмещена с балконом и имеет эркер — остекленный выступ наружной стены. Поэтому вариантов планировки много.
В эркере можно оборудовать зону для готовки. Это непросто, но выглядит очень эффектно. Сложности могут возникнуть во время переноса мойки в эркер, так как для этого нужно изменить план коммуникаций. Такие изменения требуют разрешения, в котором вам могут отказать.
Для оформления кухонной зоны придется искать мебель подходящей формы. Если выбрать сплошную столешницу, эркер перестанет быть ярко выраженным и визуально сольется с другой мебелью на кухне. Для кого-то это может быть недостатком, так как тогда уникальность планировки не будет заметна.
Простой вариант оформления эркера — продлить кухню и оформить в выступе столовую зону.
Можно обустроить зону для отдыха, в которой будет дополнительное место для хранения вещей.
Нестандартные варианты оформления
Бильярдная
Если у вас есть свободная комната, ее можно необычно оформить. Например, в квартире холостяка можно сделать бильярдную или библиотеку.
Спортзал
Для людей, следящих за фигурой и здоровьем, можно оборудовать дома комнату для занятий спортом. Конечно, полноценный спортзал она не заменит, но базовые тренажеры в ней поместятся.
Гардеробная вместо комнаты
Если позволяет место, отдельную комнату можно отдать под гардеробную. В таком случае в других комнатах шкафы будут не нужны — освободится много пространства. Вещи будут храниться в одном месте, и это упростит ежедневный выбор наряда.
Помещение для хобби
Если у вас есть хобби, в третьей комнате можно оборудовать место для любимого занятия, например оборудовать мастерскую.
Если окно комнаты выходит на солнечную сторону, в помещении прекрасно расположатся аквариумы или небольшая оранжерея.
Поделитесь в комментариях, какие приемы вы бы использовали для планировки трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44Т.
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02. Ведомость материалов
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