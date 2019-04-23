Дизайн трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44Т

Планировка трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44Т имеет ряд преимуществ: эркеры на кухне или в гостиной и два больших балкона. В такой квартире просторная кухня, три комнаты, две из которых изолированные. Такая трешка — оптимальное жилье для большой семьи.

Трехкомнатные квартиры в этом типе домов сильно отличаются друг от друга. У них бывают разные конфигурации и разная площадь (от 73 до 86 метров). Угловые квартиры не имеют эркеров, кухни здесь небольшие. Квартиры в рядовых и торцевых секциях, наоборот, обладают кухнями с большой площадью и эркером. Недостатки в таких домах тоже есть. Жильцы отмечают, что, несмотря на окна и просторную планировку, помещения темные, им не хватает естественного освещения.

Трехкомнатные квартиры в этом типе домов сильно отличаются друг от друга. У них бывают разные конфигурации и разная площадь (от 73 до 86 метров). Угловые квартиры не имеют эркеров, кухни здесь небольшие. Квартиры в рядовых и торцевых секциях, наоборот, обладают кухнями с большой площадью и эркером. Недостатки в таких домах тоже есть. Жильцы отмечают, что, несмотря на окна и просторную планировку, помещения темные, им не хватает естественного освещения.

ровка трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44Т имеет ряд преимуществ: эркеры на кухне или в гостиной и два больших балкона. В такой квартире просторная кухня, три комнаты, две из которых изолированные. Такая трешка — оптимальное жилье для большой семьи.

В панельных домах серии П-44Т варианты перепланировки сильно ограничены, так как почти все стены несущие. В домах, построенных до 2007 года, разработчики запрещают даже делать проемы в несущих стенах, так как они спроектированы со специальной защитой от постепенных разрушений. При вмешательстве в конструкцию эта защита нарушается. Если вы все-таки решились на перепланировку, необходимо учитывать все особенности здания и действовать с разрешения соответствующих инстанций.

Актуальные варианты перепланировки в трешке серии П-44Т

Объединение кухни и гостиной

Если хотите соединить кухню с гостиной, превратив ее в большую столовую для уютных семейных вечеров, лучший вариант — сделать вместо дверного проема широкую арку.

Фото: facebook.com

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В домах, построенных после 2007 года, в несущих стенах между гостиной и кухней есть ниша под дверной проем («вафля») — ее можно демонтировать. Однако такая особенность есть не во всех новостройках. Перед тем как решиться на перепланировку, важно внимательно все проверить.

Фото: freehomedecoratingideas.com

Объединение кухни и лоджии

Продлить кухню с помощью лоджии можно, но тут тоже есть нюансы. Лоджию можно присоединить, оставив подоконный блок. Можно сделать из него стол или барную стойку.

Фото: roomydeas.com

Лоджия как отдельная комната

Идеальный вариант для такой планировки, так как в этом случае стены остаются на месте. Нужно только утеплить лоджию. Вариантов использования такого помещения несколько: можно оборудовать рабочую зону, гардеробную или дополнительное место для отдыха.

Фото: zyhomy.com

Объединение туалета и ванной

Стена, разделяющая ванную и туалет, не несущая, поэтому ее можно смело демонтировать. Вместо нее установите, к примеру, перегородку из прозрачного или матового стекла. Она не займет много места — пространства будет больше — и создаст необходимые зоны для уединения.

Фото: instagram.com

Объединение коридора и гостиной

Многие жильцы жалуются на то, что коридор в такой планировке большой, но очень темный, поэтому его сложно использовать. Поэтому еще один возможный вариант — демонтаж стены между коридором и гостиной. Так комната станет намного больше, а зона коридора светлее.

Фото: homeadore.com

Дизайн трешки в панельном доме без перепланировки

Если вы решили оставить изначальную планировку квартиры, то сделать ее функциональной и уютной помогут правильный стиль и хорошо подобранная мебель.

Дизайн прихожей

Как мы уже сказали, прихожая в такой планировке мрачная и темная. Можно исправить эти дефекты: добавить искусственного освещения и установить шкафы с зеркальными дверцами, чтобы визуально увеличить пространство и количество света.

Фото: homeadore.com

Гостиная

Плохое освещение помогут исправить светлые цвета в оформлении. Используйте белые, бежевые и кофейные оттенки. Добавьте в интерьер светильники, чтобы подсветить темные углы комнаты. И постарайтесь не занавешивать окна тяжелыми тканями, лучше использовать легкие текстуры.

Фото: instagram.com

Спальни

Дизайн и функциональность спален определяется наличием в семье детей. Если детей несколько, родители могут расположиться в гостиной, а младшему поколению отдать остальные комнаты. Если дети одного пола и примерно одного возраста, можно поселить их в одну комнату. В таком случае и дизайн детской спальни будет в одном стиле, и дети не заскучают.

Фото: homestolove.com.au

Дизайн кухни

Кухня в таком типе домов необычная. Она совмещена с балконом и имеет эркер — остекленный выступ наружной стены. Поэтому вариантов планировки много.

В эркере можно оборудовать зону для готовки. Это непросто, но выглядит очень эффектно. Сложности могут возникнуть во время переноса мойки в эркер, так как для этого нужно изменить план коммуникаций. Такие изменения требуют разрешения, в котором вам могут отказать.

Фото: houseofturquoise.com

Для оформления кухонной зоны придется искать мебель подходящей формы. Если выбрать сплошную столешницу, эркер перестанет быть ярко выраженным и визуально сольется с другой мебелью на кухне. Для кого-то это может быть недостатком, так как тогда уникальность планировки не будет заметна.

Фото: bhg.com

Простой вариант оформления эркера — продлить кухню и оформить в выступе столовую зону.

Фото: blinds.com

Можно обустроить зону для отдыха, в которой будет дополнительное место для хранения вещей.

Фото: avionale.com

Нестандартные варианты оформления

Бильярдная

Если у вас есть свободная комната, ее можно необычно оформить. Например, в квартире холостяка можно сделать бильярдную или библиотеку.

Фото: deringhall.com

Спортзал

Для людей, следящих за фигурой и здоровьем, можно оборудовать дома комнату для занятий спортом. Конечно, полноценный спортзал она не заменит, но базовые тренажеры в ней поместятся.

Фото: instagram.com

Гардеробная вместо комнаты

Если позволяет место, отдельную комнату можно отдать под гардеробную. В таком случае в других комнатах шкафы будут не нужны — освободится много пространства. Вещи будут храниться в одном месте, и это упростит ежедневный выбор наряда.

Фото: decorpad.com

Помещение для хобби

Если у вас есть хобби, в третьей комнате можно оборудовать место для любимого занятия, например оборудовать мастерскую.

Фото: sfgirlbybay.com

Если окно комнаты выходит на солнечную сторону, в помещении прекрасно расположатся аквариумы или небольшая оранжерея.

Фото: designsponge.com

Поделитесь в комментариях, какие приемы вы бы использовали для планировки трехкомнатной квартиры в панельном доме серии П-44Т.



