Перепланировка в квартире: что можно и нельзя делать без разрешения

Планируя будущий ремонт, владельцы квартиры подбирают подходящий стиль, отделочные материалы, ищут строительную бригаду с хорошими рекомендациями, иногда обращаются к дизайнерам за помощью. Но забывают уточнить, что можно и чего категорически нельзя делать при перепланировке.

Главное, что нужно знать, занявшись масштабной переделкой квартиры: перепланировку обязательно нужно регистрировать в жилищной инспекции. Но мчаться туда сразу же со списком всех интерьерных изменений не нужно. Мы расскажем, на что необходимо получить разрешение еще до начала ремонтных работ, а о чем вы можете уведомить жилинспекцию, так сказать, по факту.руя будущий ремонт, владельцы квартиры подбирают подходящий стиль, отделочные материалы, ищут строительную бригаду с хорошими рекомендациями, иногда обращаются к дизайнерам за помощью. Но забывают уточнить, что можно и чего категорически нельзя делать при перепланировке.

Главное, что нужно знать, занявшись масштабной переделкой квартиры: перепланировку обязательно нужно регистрировать в жилищной инспекции. Но мчаться туда сразу же со списком всех интерьерных изменений не нужно. Мы расскажем, на что необходимо получить разрешение еще до начала ремонтных работ, а о чем вы можете уведомить жилинспекцию, так сказать, по факту.