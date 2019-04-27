Перепланировка в квартире: что можно и нельзя делать без разрешения

Как сделать качественный ремонт и не получить огромный штраф за незаконную перепланировку? Рассказываем вместе с дизайнерами ReRooms.
Планируя будущий ремонт, владельцы квартиры подбирают подходящий стиль, отделочные материалы, ищут строительную бригаду с хорошими рекомендациями, иногда обращаются к дизайнерам за помощью. Но забывают уточнить, что можно и чего категорически нельзя делать при перепланировке.
Главное, что нужно знать, занявшись масштабной переделкой квартиры: перепланировку обязательно нужно регистрировать в жилищной инспекции. Но мчаться туда сразу же со списком всех интерьерных изменений не нужно. Мы расскажем, на что необходимо получить разрешение еще до начала ремонтных работ, а о чем вы можете уведомить жилинспекцию, так сказать, по факту.руя будущий ремонт, владельцы квартиры подбирают подходящий стиль, отделочные материалы, ищут строительную бригаду с хорошими рекомендациями, иногда обращаются к дизайнерам за помощью. Но забывают уточнить, что можно и чего категорически нельзя делать при перепланировке.
Главное, что нужно знать, занявшись масштабной переделкой квартиры: перепланировку обязательно нужно регистрировать в жилищной инспекции. Но мчаться туда сразу же со списком всех интерьерных изменений не нужно. Мы расскажем, на что необходимо получить разрешение еще до начала ремонтных работ, а о чем вы можете уведомить жилинспекцию, так сказать, по факту.
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Получать разрешение необходимо на любые действия, связанные с переносом зон или изменением конфигурации стен, в том числе обустройство новых проемов. Эти работы требуется регистрировать именно до того, как в к ним приступите, поскольку они должны соответствовать всем строительным нормам. Все действия, связанные с заменой сантехнического оборудования и финишных покрытий, а также остекление лоджий и балконов и лоджий, установку кондиционеров можно производить без получения предварительного разрешения.
Чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах
- менять инженерные коммуникации (расположение общедомовых магистралей воды и канализации);
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- изменять систему отопления и выносить радиаторы за пределы комнат;
- устанавливать теплые водяные полы;
- демонтировать вентиляционные шахты и каналы — это вызовет нарушение работы системы вентиляции всего дома;
- подключать к вытяжке санузлов систему воздухоотведения кухни и наоборот;
- перегружать электрическую сеть и допускать потребление мощности, превышающей допустимую по сечению проводов — это может привести к короткому замыканию и перегреву проводов, что, в свою очередь, может спровоцировать возгорание;
- штробить несущие элементы, такие как капитальные стены и пилоны, для закладки в них проводов — велик риск нарушить несущую способность конструкций;
- переносить мокрые зоны (запрет не касается квартир на первом этаже). Лучше еще раз прочитать наши советы о том, как спрятать трубы в санузле. Нельзя переносить кухню или санузел в жилую комнату, но можно расширить мокрые зоны за счет нежилой площади, например площади коридора;
- изменять и переносить газовое оборудование. Даже замена газовой поверхности должна происходить только при помощи специалиста из газовой службы;
- перегружать плиту перекрытия. Делая стяжку полов, нужно рассчитывать нагрузку на плиту перекрытия и выбирать оптимальный вариант стяжки и напольного покрытия. Важно учесть финишный материал полов — например, натуральный камень, а также декоративный камень в интерьере значительно увеличит нагрузку на межэтажную плиту;
- объединять квартиры по вертикали. Объединение нескольких квартир в одну возможно только на одном этаже, объединение же квартир по вертикали строго запрещено, поскольку это требует вырезания проема в плите перекрытия, что нарушит целостность каркаса жесткости здания;
- использовать для варки металлических труб и конструкций газовые баллоны внутри помещений. В соответствии с нормами безопасности для сварки металлоконструкций газовый баллон размещают или на улице, или у окна в подъезде;
- делать проемы в капитальных стенах.
Учтите также, что при перепланировке балкона нельзя демонтировать порожек. Это может привести к ослаблению плиты балкона и к промерзанию квартиры снизу.
Все вышеперечисленные работы категорически запрещено производить без получения предварительного разрешения. Кроме того, не в каждой капитальной стене допустимо делать проем: имеет значение не только материал несущей стены, но и этаж, и серия дома. Если же такой проем вы решительно намерены сделать, необходимо предоставить в жилинспекцию проект, в котором будет указан вариант укрепления конструкции — и надеяться на положительный ответ.
Уведомительный порядок предусматривается при осуществлении следующих работ
- перестановка приборов в санузле и кухне;
- перестановка любых сантехнических приборов внутри отведенного помещения;
- установка ненесущих перегородок в комнате.
В жилом помещении разрешается делать без согласования следующее
- заделывать дверные проемы в несущих конструкциях;
- устанавливать новые стекла на лоджиях или балконах в соответствии с типовыми проектами;
- ликвидировать или изменять форму подсобных помещений без увеличения общей площади;
- устанавливать перегородки между жилыми комнатами без увеличения расчетных нагрузок;
- полностью или частично разбирать ненесущие элементы — это не касается случаев, когда производится замена межквартирных перегородок.
Важно: любые действия в рамках переустройства не должны нарушать целостность самого строения и ухудшать состояние соседних квартир.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники