Дизайн ванной: 10 удобных способов разместить стиральную машину

Почему вопрос о размещении стиральной машины стоит так остро? Дело в особенностях ванных комнат большинства квартир на постсоветском пространстве — это узкие помещения с маленькой площадью. У нас есть как минимум десять идей, куда ее поставить и не превратить при этом санузел в прачечную с унитазом.

1. Под раковину

Раковина с тюльпаном на ножке смотрится старомодно и нелепо. Но самое неприятное — этот элемент съедает слишком много ценного места в ванной комнате. Поэтому лучше установите специальный комплект: стиральную машину с умывальником или раковину под размер агрегата.

Фото: houseofenki.com

1 /2 Фото: idei-dekoru.com

2 /2

2. Рядом с умывальником

Можно встроить стиральную машину в тумбу рядом с раковиной и объединить со столешницей. Оптимально, если здесь будет стильная дверца, скрывающая «иллюминатор» бытовой техники. Интерьер ванной комнаты от этого только выиграет — станет целостным и аккуратным.

Фото: cdn.home-designing.com

1 /4 Фото: cdn.home-designing.com

2 /4 Фото: idfdesign.com

3 /4 Фото: acabebizkaia.com

4 /4

3. Вместо ванны

Если заменить ванну на небольшую душевую кабину (70 х 70 см), прямую или угловую, то останется место для стиральной машины. На самом деле редко кто пользуется ванной по назначению — обычно в ней мы быстро принимаем душ. Велика ли потеря — решает каждый для себя.

Фото: corvinbp.com

1 /4 Фото: odis.homeaway.com

2 /4 Фото: homeklondike.site

3 /4 Фото: rabat2013.com

4 /4

4. В шкафу

В ванной комнате обычно есть навесные, напольные шкафчики, пенал для хранения бытовой химии или полотенец. Нижнюю часть такой системы хранения можно использовать для установки стиральной машины.

Фото: rabat2013.com

1 /3 Фото: zaxue.net

2 /3 Фото: ikea.com

3 /3

5. В углу

В углах ванных комнат можно увидеть швабру или корзину для белья. И то и другое прекрасно будет храниться на балконе или в кладовке. А вот подвести туда воду, чтобы установить стиральную машину, будет непросто или даже невозможно. Поэтому угол в ванной отлично подходит для эргономичной бытовой техники.

Фото: d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net

1 /2 Фото: tescomobileiphone.com

2 /2

6. В объединенном пространстве

Во многих планировках ванная и туалет раздельные. При этом обе комнаты отличаются крайне маленькой площадью. Разумно объединить помещения и создать довольно просторную ванную, где обязательно найдется место для стиральной машины.

Фото: yerbamateassociation.org

1 /3 Фото: i.ebayimg.com

2 /3 Фото: australianwild.org

3 /3

7. Узкая модель в узком месте

В магазинах есть узкие стиральные машины на 3—5 кг белья, которые помещаются в любую ванную комнату. Можно выбрать и агрегат с вертикальной загрузкой. Такую технику можно втиснуть в пространство между душевой кабиной и стеной. Стирать придется просто немного чаще.

Фото: cdn.home-designing.com

8. На освободившееся пространство

Не хватает места в ванной комнате для установки стиральной машины? Тумбу или пенал можно просто убрать. То, что хранилось в ящиках, не проблема разместить на легких навесных полках: на стене над ванной, внутри душевой кабины, над унитазом. Есть куда более экономные системы, чем шкафы. Так вы освободите место для незаменимой бытовой техники.

Фото: homebnc.com

1 /3 Фото: homebnc.com

2 /3 Фото: aimeescoffeehouse.com

3 /3

9. На стене

Такой вариант размещения кажется экстремальным и неудобным. Нелегко воплотить эту идею и сохранить интерьер целостным. Однако если выбора нет, придется воплотить этот способ. Попробуйте вписать узкий агрегат в единый стиль дизайна, тогда общий вид помещения будет стильным.

Фото: assets.marthastewart.com

1 /6 Фото: appliancesonline.com.au

2 /6 Фото: cdn.home-designing.com

3 /6 Фото: e-interjeras.lt

4 /6 Фото: cdn.decoist.com

5 /6 Фото: i.pinimg.com

6 /6

10. В нише

Ванные комнаты чаще бывают квадратными или прямоугольными, но иногда здесь есть ниша. Ее можно использовать для размещения стиральной машины.

Фото: refreshrenovations.global

1 /2 Фото: housetodecor.com

2 /2

1. Под раковину

ltr">Почему вопрос о размещении стиральной машины стоит так остро? Дело в особенностях ванных комнат большинства квартир на постсоветском пространстве — это узкие помещения с маленькой площадью. У нас есть как минимум десять идей, куда ее поставить и не превратить при этом санузел в прачечную с унитазом.

Раковина с тюльпаном на ножке смотрится старомодно и нелепо. Но самое неприятное — этот элемент съедает слишком много ценного места в ванной комнате. Поэтому лучше установите специальный комплект: стиральную машину с умывальником или раковину под размер агрегата.

Фото: houseofenki.com

1 /2 Фото: idei-dekoru.com

2 /2

2. Рядом с умывальником

Можно встроить стиральную машину в тумбу рядом с раковиной и объединить со столешницей. Оптимально, если здесь будет стильная дверца, скрывающая «иллюминатор» бытовой техники. Интерьер ванной комнаты от этого только выиграет — станет целостным и аккуратным.

Фото: cdn.home-designing.com

1 /4 Фото: cdn.home-designing.com

2 /4 Фото: idfdesign.com

3 /4 Фото: acabebizkaia.com

4 /4

3. Вместо ванны

Если заменить ванну на небольшую душевую кабину (70 х 70 см), прямую или угловую, то останется место для стиральной машины. На самом деле редко кто пользуется ванной по назначению — обычно в ней мы быстро принимаем душ. Велика ли потеря — решает каждый для себя.

Фото: corvinbp.com

1 /4 Фото: odis.homeaway.com

2 /4 Фото: homeklondike.site

3 /4 Фото: rabat2013.com

4 /4

4. В шкафу

В ванной комнате обычно есть навесные, напольные шкафчики, пенал для хранения бытовой химии или полотенец. Нижнюю часть такой системы хранения можно использовать для установки стиральной машины.

Фото: rabat2013.com

1 /3 Фото: zaxue.net

2 /3 Фото: ikea.com

3 /3

5. В углу

В углах ванных комнат можно увидеть швабру или корзину для белья. И то и другое прекрасно будет храниться на балконе или в кладовке. А вот подвести туда воду, чтобы установить стиральную машину, будет непросто или даже невозможно. Поэтому угол в ванной отлично подходит для эргономичной бытовой техники.

Фото: d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net

1 /2 Фото: tescomobileiphone.com

2 /2

6. В объединенном пространстве

Во многих планировках ванная и туалет раздельные. При этом обе комнаты отличаются крайне маленькой площадью. Разумно объединить помещения и создать довольно просторную ванную, где обязательно найдется место для стиральной машины.

Фото: yerbamateassociation.org

1 /3 Фото: i.ebayimg.com

2 /3 Фото: australianwild.org

3 /3

7. Узкая модель в узком месте

В магазинах есть узкие стиральные машины на 3—5 кг белья, которые помещаются в любую ванную комнату. Можно выбрать и агрегат с вертикальной загрузкой. Такую технику можно втиснуть в пространство между душевой кабиной и стеной. Стирать придется просто немного чаще.

Фото: cdn.home-designing.com

8. На освободившееся пространство

Не хватает места в ванной комнате для установки стиральной машины? Тумбу или пенал можно просто убрать. То, что хранилось в ящиках, не проблема разместить на легких навесных полках: на стене над ванной, внутри душевой кабины, над унитазом. Есть куда более экономные системы, чем шкафы. Так вы освободите место для незаменимой бытовой техники.

Фото: homebnc.com

1 /3 Фото: homebnc.com

2 /3 Фото: aimeescoffeehouse.com

3 /3

9. На стене

Такой вариант размещения кажется экстремальным и неудобным. Нелегко воплотить эту идею и сохранить интерьер целостным. Однако если выбора нет, придется воплотить этот способ. Попробуйте вписать узкий агрегат в единый стиль дизайна, тогда общий вид помещения будет стильным.

Фото: assets.marthastewart.com

1 /6 Фото: appliancesonline.com.au

2 /6 Фото: cdn.home-designing.com

3 /6 Фото: e-interjeras.lt

4 /6 Фото: cdn.decoist.com

5 /6 Фото: i.pinimg.com

6 /6

10. В нише

Ванные комнаты чаще бывают квадратными или прямоугольными, но иногда здесь есть ниша. Ее можно использовать для размещения стиральной машины.