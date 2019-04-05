Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Дизайн ванной: 10 удобных способов разместить стиральную машину


5383
Получить образец дизайн-проекта

Куда установить главную помощницу, чтобы было удобно стирать вещи и при этом сохранить больше свободного пространства, — рассказывает ReRooms.

Содержание

Почему вопрос о размещении стиральной машины стоит так остро? Дело в особенностях ванных комнат большинства квартир на постсоветском пространстве — это узкие помещения с маленькой площадью. У нас есть как минимум десять идей, куда ее поставить и не превратить при этом санузел в прачечную с унитазом.

1. Под раковину

Раковина с тюльпаном на ножке смотрится старомодно и нелепо. Но самое неприятное — этот элемент съедает слишком много ценного места в ванной комнате. Поэтому лучше установите специальный комплект: стиральную машину с умывальником или раковину под размер агрегата.

Фото: houseofenki.com
1/2
Фото: idei-dekoru.com
2/2

2. Рядом с умывальником

Можно встроить стиральную машину в тумбу рядом с раковиной и объединить со столешницей. Оптимально, если здесь будет стильная дверца, скрывающая «иллюминатор» бытовой техники. Интерьер ванной комнаты от этого только выиграет — станет целостным и аккуратным.

Фото: cdn.home-designing.com
1/4
Фото: cdn.home-designing.com
2/4
Фото: idfdesign.com
3/4
Фото: acabebizkaia.com
4/4

3. Вместо ванны

Если заменить ванну на небольшую душевую кабину (70 х 70 см), прямую или угловую, то останется место для стиральной машины. На самом деле редко кто пользуется ванной по назначению — обычно в ней мы быстро принимаем душ. Велика ли потеря — решает каждый для себя.

Фото: corvinbp.com
1/4
Фото: odis.homeaway.com
2/4
Фото: homeklondike.site
3/4
Фото: rabat2013.com
4/4

4. В шкафу

В ванной комнате обычно есть навесные, напольные шкафчики, пенал для хранения бытовой химии или полотенец. Нижнюю часть такой системы хранения можно использовать для установки стиральной машины. 

Фото: rabat2013.com
1/3
Фото: zaxue.net
2/3
Фото: ikea.com
3/3

5. В углу

В углах ванных комнат можно увидеть швабру или корзину для белья. И то и другое прекрасно будет храниться на балконе или в кладовке. А вот подвести туда воду, чтобы установить стиральную машину, будет непросто или даже невозможно. Поэтому угол в ванной отлично подходит для эргономичной бытовой техники.

Фото: d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net
1/2
Фото: tescomobileiphone.com
2/2

6. В объединенном пространстве

Во многих планировках ванная и туалет раздельные. При этом обе комнаты отличаются крайне маленькой площадью. Разумно объединить помещения и создать довольно просторную ванную, где обязательно найдется место для стиральной машины.

Фото: yerbamateassociation.org
1/3
Фото: i.ebayimg.com
2/3
Фото: australianwild.org
3/3

7. Узкая модель в узком месте

В магазинах есть узкие стиральные машины на 3—5 кг белья, которые помещаются в любую ванную комнату. Можно выбрать и агрегат с вертикальной загрузкой. Такую технику можно втиснуть в пространство между душевой кабиной и стеной. Стирать придется просто немного чаще.

Фото № 1: Дизайн ванной: 10 удобных способов разместить стиральную машину

Фото: cdn.home-designing.com

8. На освободившееся пространство

Не хватает места в ванной комнате для установки стиральной машины? Тумбу или пенал можно просто убрать. То, что хранилось в ящиках, не проблема разместить на легких навесных полках: на стене над ванной, внутри душевой кабины, над унитазом. Есть куда более экономные системы, чем шкафы. Так вы освободите место для незаменимой бытовой техники.

Фото: homebnc.com
1/3
Фото: homebnc.com
2/3
Фото: aimeescoffeehouse.com
3/3

9. На стене

Такой вариант размещения кажется экстремальным и неудобным. Нелегко воплотить эту идею и сохранить интерьер целостным. Однако если выбора нет, придется воплотить этот способ. Попробуйте вписать узкий агрегат в единый стиль дизайна, тогда общий вид помещения будет стильным.

Фото: assets.marthastewart.com
1/6
Фото: appliancesonline.com.au
2/6
Фото: cdn.home-designing.com
3/6
Фото: e-interjeras.lt
4/6
Фото: cdn.decoist.com
5/6
Фото: i.pinimg.com
6/6

10. В нише

Ванные комнаты чаще бывают квадратными или прямоугольными, но иногда здесь есть ниша. Ее можно использовать для размещения стиральной машины.

Фото: refreshrenovations.global
1/2
Фото: housetodecor.com
2/2
ltr">Почему вопрос о размещении стиральной машины стоит так остро? Дело в особенностях ванных комнат большинства квартир на постсоветском пространстве — это узкие помещения с маленькой площадью. У нас есть как минимум десять идей, куда ее поставить и не превратить при этом санузел в прачечную с унитазом.

1. Под раковину

Раковина с тюльпаном на ножке смотрится старомодно и нелепо. Но самое неприятное — этот элемент съедает слишком много ценного места в ванной комнате. Поэтому лучше установите специальный комплект: стиральную машину с умывальником или раковину под размер агрегата.

Фото: houseofenki.com
1/2
Фото: idei-dekoru.com
2/2

2. Рядом с умывальником

Можно встроить стиральную машину в тумбу рядом с раковиной и объединить со столешницей. Оптимально, если здесь будет стильная дверца, скрывающая «иллюминатор» бытовой техники. Интерьер ванной комнаты от этого только выиграет — станет целостным и аккуратным.

Фото: cdn.home-designing.com
1/4
Фото: cdn.home-designing.com
2/4
Фото: idfdesign.com
3/4
Фото: acabebizkaia.com
4/4

3. Вместо ванны

Если заменить ванну на небольшую душевую кабину (70 х 70 см), прямую или угловую, то останется место для стиральной машины. На самом деле редко кто пользуется ванной по назначению — обычно в ней мы быстро принимаем душ. Велика ли потеря — решает каждый для себя.

Фото: corvinbp.com
1/4
Фото: odis.homeaway.com
2/4
Фото: homeklondike.site
3/4
Фото: rabat2013.com
4/4

4. В шкафу

В ванной комнате обычно есть навесные, напольные шкафчики, пенал для хранения бытовой химии или полотенец. Нижнюю часть такой системы хранения можно использовать для установки стиральной машины. 

Фото: rabat2013.com
1/3
Фото: zaxue.net
2/3
Фото: ikea.com
3/3

5. В углу

В углах ванных комнат можно увидеть швабру или корзину для белья. И то и другое прекрасно будет храниться на балконе или в кладовке. А вот подвести туда воду, чтобы установить стиральную машину, будет непросто или даже невозможно. Поэтому угол в ванной отлично подходит для эргономичной бытовой техники.

Фото: d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net
1/2
Фото: tescomobileiphone.com
2/2

6. В объединенном пространстве

Во многих планировках ванная и туалет раздельные. При этом обе комнаты отличаются крайне маленькой площадью. Разумно объединить помещения и создать довольно просторную ванную, где обязательно найдется место для стиральной машины.

Фото: yerbamateassociation.org
1/3
Фото: i.ebayimg.com
2/3
Фото: australianwild.org
3/3

7. Узкая модель в узком месте

В магазинах есть узкие стиральные машины на 3—5 кг белья, которые помещаются в любую ванную комнату. Можно выбрать и агрегат с вертикальной загрузкой. Такую технику можно втиснуть в пространство между душевой кабиной и стеной. Стирать придется просто немного чаще.

Фото № 1: Дизайн ванной: 10 удобных способов разместить стиральную машину

Фото: cdn.home-designing.com

8. На освободившееся пространство

Не хватает места в ванной комнате для установки стиральной машины? Тумбу или пенал можно просто убрать. То, что хранилось в ящиках, не проблема разместить на легких навесных полках: на стене над ванной, внутри душевой кабины, над унитазом. Есть куда более экономные системы, чем шкафы. Так вы освободите место для незаменимой бытовой техники.

Фото: homebnc.com
1/3
Фото: homebnc.com
2/3
Фото: aimeescoffeehouse.com
3/3

9. На стене

Такой вариант размещения кажется экстремальным и неудобным. Нелегко воплотить эту идею и сохранить интерьер целостным. Однако если выбора нет, придется воплотить этот способ. Попробуйте вписать узкий агрегат в единый стиль дизайна, тогда общий вид помещения будет стильным.

Фото: assets.marthastewart.com
1/6
Фото: appliancesonline.com.au
2/6
Фото: cdn.home-designing.com
3/6
Фото: e-interjeras.lt
4/6
Фото: cdn.decoist.com
5/6
Фото: i.pinimg.com
6/6

10. В нише

Ванные комнаты чаще бывают квадратными или прямоугольными, но иногда здесь есть ниша. Ее можно использовать для размещения стиральной машины.

Фото: refreshrenovations.global
1/2
Фото: housetodecor.com
2/2

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

#дизайн#ванна#Интерьер#стиральные машины
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#украшения#Интерьер#Ванная#Декор
Чем украсить ванную комнату: интересные варианты декора
#дизайн#Интерьер#Ванная
Ванная в скандинавском стиле: удивительные примеры от ReRooms
#дизайн#цвет#Интерьер
8 модных оттенков 2019 года
#гостинная#Спальня#Интерьер
Объединенная спальня-гостиная: 18 крутых идей
#дизайн#Стиль#Интерьер#аксессуары
10 стильных вещиц для спальни, которые добавят эстетики вашему интерьеру: выбор ReRooms
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия