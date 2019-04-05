Дизайн ванной: 10 удобных способов разместить стиральную машину

Куда установить главную помощницу, чтобы было удобно стирать вещи и при этом сохранить больше свободного пространства, — рассказывает ReRooms.
Почему вопрос о размещении стиральной машины стоит так остро? Дело в особенностях ванных комнат большинства квартир на постсоветском пространстве — это узкие помещения с маленькой площадью. У нас есть как минимум десять идей, куда ее поставить и не превратить при этом санузел в прачечную с унитазом.
1. Под раковину
Раковина с тюльпаном на ножке смотрится старомодно и нелепо. Но самое неприятное — этот элемент съедает слишком много ценного места в ванной комнате. Поэтому лучше установите специальный комплект: стиральную машину с умывальником или раковину под размер агрегата.
2. Рядом с умывальником
Можно встроить стиральную машину в тумбу рядом с раковиной и объединить со столешницей. Оптимально, если здесь будет стильная дверца, скрывающая «иллюминатор» бытовой техники. Интерьер ванной комнаты от этого только выиграет — станет целостным и аккуратным.
3. Вместо ванны
Если заменить ванну на небольшую душевую кабину (70 х 70 см), прямую или угловую, то останется место для стиральной машины. На самом деле редко кто пользуется ванной по назначению — обычно в ней мы быстро принимаем душ. Велика ли потеря — решает каждый для себя.
4. В шкафу
В ванной комнате обычно есть навесные, напольные шкафчики, пенал для хранения бытовой химии или полотенец. Нижнюю часть такой системы хранения можно использовать для установки стиральной машины.
5. В углу
В углах ванных комнат можно увидеть швабру или корзину для белья. И то и другое прекрасно будет храниться на балконе или в кладовке. А вот подвести туда воду, чтобы установить стиральную машину, будет непросто или даже невозможно. Поэтому угол в ванной отлично подходит для эргономичной бытовой техники.
6. В объединенном пространстве
Во многих планировках ванная и туалет раздельные. При этом обе комнаты отличаются крайне маленькой площадью. Разумно объединить помещения и создать довольно просторную ванную, где обязательно найдется место для стиральной машины.
7. Узкая модель в узком месте
В магазинах есть узкие стиральные машины на 3—5 кг белья, которые помещаются в любую ванную комнату. Можно выбрать и агрегат с вертикальной загрузкой. Такую технику можно втиснуть в пространство между душевой кабиной и стеной. Стирать придется просто немного чаще.
Фото:
8. На освободившееся пространство
Не хватает места в ванной комнате для установки стиральной машины? Тумбу или пенал можно просто убрать. То, что хранилось в ящиках, не проблема разместить на легких навесных полках: на стене над ванной, внутри душевой кабины, над унитазом. Есть куда более экономные системы, чем шкафы. Так вы освободите место для незаменимой бытовой техники.
9. На стене
Такой вариант размещения кажется экстремальным и неудобным. Нелегко воплотить эту идею и сохранить интерьер целостным. Однако если выбора нет, придется воплотить этот способ. Попробуйте вписать узкий агрегат в единый стиль дизайна, тогда общий вид помещения будет стильным.
10. В нише
Ванные комнаты чаще бывают квадратными или прямоугольными, но иногда здесь есть ниша. Ее можно использовать для размещения стиральной машины.
1. Под раковину
Раковина с тюльпаном на ножке смотрится старомодно и нелепо. Но самое неприятное — этот элемент съедает слишком много ценного места в ванной комнате. Поэтому лучше установите специальный комплект: стиральную машину с умывальником или раковину под размер агрегата.
2. Рядом с умывальником
Можно встроить стиральную машину в тумбу рядом с раковиной и объединить со столешницей. Оптимально, если здесь будет стильная дверца, скрывающая «иллюминатор» бытовой техники. Интерьер ванной комнаты от этого только выиграет — станет целостным и аккуратным.
3. Вместо ванны
Если заменить ванну на небольшую душевую кабину (70 х 70 см), прямую или угловую, то останется место для стиральной машины. На самом деле редко кто пользуется ванной по назначению — обычно в ней мы быстро принимаем душ. Велика ли потеря — решает каждый для себя.
4. В шкафу
В ванной комнате обычно есть навесные, напольные шкафчики, пенал для хранения бытовой химии или полотенец. Нижнюю часть такой системы хранения можно использовать для установки стиральной машины.
5. В углу
В углах ванных комнат можно увидеть швабру или корзину для белья. И то и другое прекрасно будет храниться на балконе или в кладовке. А вот подвести туда воду, чтобы установить стиральную машину, будет непросто или даже невозможно. Поэтому угол в ванной отлично подходит для эргономичной бытовой техники.
6. В объединенном пространстве
Во многих планировках ванная и туалет раздельные. При этом обе комнаты отличаются крайне маленькой площадью. Разумно объединить помещения и создать довольно просторную ванную, где обязательно найдется место для стиральной машины.
7. Узкая модель в узком месте
В магазинах есть узкие стиральные машины на 3—5 кг белья, которые помещаются в любую ванную комнату. Можно выбрать и агрегат с вертикальной загрузкой. Такую технику можно втиснуть в пространство между душевой кабиной и стеной. Стирать придется просто немного чаще.
Фото:
8. На освободившееся пространство
Не хватает места в ванной комнате для установки стиральной машины? Тумбу или пенал можно просто убрать. То, что хранилось в ящиках, не проблема разместить на легких навесных полках: на стене над ванной, внутри душевой кабины, над унитазом. Есть куда более экономные системы, чем шкафы. Так вы освободите место для незаменимой бытовой техники.
9. На стене
Такой вариант размещения кажется экстремальным и неудобным. Нелегко воплотить эту идею и сохранить интерьер целостным. Однако если выбора нет, придется воплотить этот способ. Попробуйте вписать узкий агрегат в единый стиль дизайна, тогда общий вид помещения будет стильным.
10. В нише
Ванные комнаты чаще бывают квадратными или прямоугольными, но иногда здесь есть ниша. Ее можно использовать для размещения стиральной машины.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники