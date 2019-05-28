12 оригинальных способов спрятать батареи

Превращаем железных монстров в прекрасных и модных принцев!
Вам надоел скучный, безликий или даже угнетающий вид однотонных батарей? Вы хотите сделать интерьер вашей квартиры более интересным, не прибегая к капитальному ремонту? Хотите обезопасить себя и детей от риска обжечься о раскаленную батарею? Тогда команда ReRooms спешит к вам на помощь!
Мы расскажем о двенадцати самых интересных способах маскировки батарей. Однако перед тем как воспользоваться нашими советами, вам необходимо знать некоторые важные нюансы:
1. Каким бы способом маскировки вы ни воспользовались, помните — часть тепла все равно будет потеряна.
2. Чтобы комната обогревалась равномерно и окна не запотевали, поток теплого воздуха не должен ничем отсекаться (даже если на батареях есть экран, в нем должны быть отверстия, через которые воздух беспрепятственно сможет проходить).
3. Заранее позаботьтесь о том, чтобы к батареям и их соединениям был свободный доступ (например съемная конструкция) на случай различных чрезвычайных происшествий.
4. В случае ремонта нужно обеспечить доступ к крану, термоголовке и другим элементам системы отопления.
Как интересно и оригинально замаскировать батареи
1. Окрашивание
Даже самый старый и непривлекательный, советских времен радиатор возможно превратить в стильный элемент интерьера, окрасив его в тон отделки стен. Есть еще один классный вариант: окрасить батареи в контрастный цвет. Однако в таком случае получится противоположный эффект и в интерьере появится яркий акцент.
Окрашивание имеет много преимуществ, в том числе:
- такой способ не требует больших затрат;
- обеспечивает свободный доступ к радиатору;
- потокам воздуха ничто не мешает;
- в комнате всегда будет комфортная температура.
2. Экран из стекла
Экран, сделанный из стекла, подойдет для хозяев, чья квартира оформлена в стиле лофт или хай-тек. Если нанести на стекло узоры или картины с помощью фотопечати, вы получите отличный декоративный элемент. Теперь картины могут висеть не только наверху, но и внизу. Однако такой вариант, в отличие от окраски, уже не будет бюджетным — основная часть затрат уйдет на монтаж. Зато радиатор отопления всегда будет стильно оформлен и защищен.
3. Зеркальные экраны
Хотите, чтобы интерьер вашей квартиры напоминал царские покои? Тогда этот вариант — то, что вам нужно. Такой экран не только справится со своей основной задачей, но и поможет в визуальном расширении пространства.
4. Каркас из дерева
Это один из универсальных и недорогих вариантов, который можно применить в интерьере любой квартиры. Не верите нам на слово — посмотрите на представленные фотографии. С помощью дерева в комнате можно создать атмосферу уюта и тепла. Благодаря такой маскировке ваш радиатор будет выглядеть красиво и изящно. Если вы обустраиваете квартиру в скандинавском или экостиле и используете только природные материалы, этот способ будет особенно хорош. Вы не только спрячете радиатор, но и создадите дополнительное место для хранения домашних вещиц на верхней полке.
Достоинства каркаса: теплый воздух будет равномерно распространяться, вы сможете с легкостью получить доступ к батарее, просто сняв конструкцию.
5. Мебель
Если вы не хотите тратиться на дополнительные материалы и экраны, тогда заранее продумайте планировку помещения, в котором находится радиатор. Чтобы его спрятать или прикрыть, достаточно будет поставить рядом или сверху какой-то предмет мебели, например стол или полку. Этот способ можно совместить с окрашиванием, тогда батарея совсем не будет привлекать к себе внимания и вы не потеряете тепло, которого так хочется зимой.
6. Текстиль
Самое простое — закрыть батареи шторами, которые опускаются до пола. Для этого вам понадобятся многослойные шторы, где каждый слой будет плотнее другого. Главное в таком случае — не допустить порчи ткани от слишком горячих батарей.
Есть еще один способ использования текстиля в маскировке радиатора. Натяните на деревянный каркас ткань, которая будет гармонировать с интерьером комнаты, и получившимся экраном закройте радиатор. Теплый воздух будет с легкостью проходить через ткань.
7. Поддон
Потрясающий экран в рустикальном стиле может получиться из обычного строительного поддона. Чтобы такой элемент декора вписался в интерьер вашей комнаты, перекрасьте его в нужный цвет или придайте ему состаренный вид. Так вы создадите атмосферу природной красоты. Поставьте сверху горшки с живыми цветами или аксессуары с природными мотивами — и получите частичку дачного дома в своей городской квартире.
8. Полка
Если ваши батареи в хорошем состоянии, тогда лучше вместо массивных экранов выбрать лаконичные полочки. Пространство, где находится батарея, превратите в функциональную зону, разместив сверху живые цветы или красивые статуэтки.
9. Крючки для сумки
Вам совсем не хватает места, чтобы повесить сумки и другие предметы? Не беда. Деревянный экран с решетками и крючками не только спрячет неприглядный радиатор, но и станет функциональным предметом интерьера.
10. Диван
Такой способ подойдет вам, если батареи совпадают с уровнем окна. Чтобы создать импровизированный диванчик, воспользуйтесь вышеупомянутым каркасом из дерева или же резными экранами.
Уютный диванчик, оборудованный на батарее у окна в спальне, — это, пожалуй, лучшая идея для маскировки радиаторов дома.
11. Решетки и перфорированные экраны
Такие приспособления изготавливаются из разных материалов, имеют разнообразную форму и дизайн. По сравнению с деревянными решетками перфорированные экраны более изящны и обеспечивают лучшую воздухопроницаемость. Например, металлические перфорированные экраны с оригинальной резьбой будут гармонично выглядеть в интерьерах хай-тек, лофт и даже в скандинавском стиле. Помимо эстетичного исполнения и стилистической универсальности, такие экраны просты в установке и удобны в использовании.
12. Гирлянды из стразов
Если вы любите все блестящее и восторженно смотрите на декор многих элитных клубов, присмотритесь к этому варианту. Привнести в свою квартиру атмосферу вечного праздника или уик-энда возможно с помощью оригинальных гирлянд, сделанных из крупных стразов.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники