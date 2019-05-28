12 оригинальных способов спрятать батареи

Вам надоел скучный, безликий или даже угнетающий вид однотонных батарей? Вы хотите сделать интерьер вашей квартиры более интересным, не прибегая к капитальному ремонту? Хотите обезопасить себя и детей от риска обжечься о раскаленную батарею? Тогда команда ReRooms спешит к вам на помощь!



Мы расскажем о двенадцати самых интересных способах маскировки батарей. Однако перед тем как воспользоваться нашими советами, вам необходимо знать некоторые важные нюансы:



1. Каким бы способом маскировки вы ни воспользовались, помните — часть тепла все равно будет потеряна.



2. Чтобы комната обогревалась равномерно и окна не запотевали, поток теплого воздуха не должен ничем отсекаться (даже если на батареях есть экран, в нем должны быть отверстия, через которые воздух беспрепятственно сможет проходить).



3. Заранее позаботьтесь о том, чтобы к батареям и их соединениям был свободный доступ (например съемная конструкция) на случай различных чрезвычайных происшествий.



4. В случае ремонта нужно обеспечить доступ к крану, термоголовке и другим элементам системы отопления.

Как интересно и оригинально замаскировать батареи



1. Окрашивание

Даже самый старый и непривлекательный, советских времен радиатор возможно превратить в стильный элемент интерьера, окрасив его в тон отделки стен. Есть еще один классный вариант: окрасить батареи в контрастный цвет. Однако в таком случае получится противоположный эффект и в интерьере появится яркий акцент.

Окрашивание имеет много преимуществ, в том числе:

такой способ не требует больших затрат;



обеспечивает свободный доступ к радиатору;



потокам воздуха ничто не мешает;



в комнате всегда будет комфортная температура.



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2. Экран из стекла

Экран, сделанный из стекла, подойдет для хозяев, чья квартира оформлена в стиле лофт или хай-тек. Если нанести на стекло узоры или картины с помощью фотопечати, вы получите отличный декоративный элемент. Теперь картины могут висеть не только наверху, но и внизу. Однако такой вариант, в отличие от окраски, уже не будет бюджетным — основная часть затрат уйдет на монтаж. Зато радиатор отопления всегда будет стильно оформлен и защищен.



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3. Зеркальные экраны

Хотите, чтобы интерьер вашей квартиры напоминал царские покои? Тогда этот вариант — то, что вам нужно. Такой экран не только справится со своей основной задачей, но и поможет в визуальном расширении пространства.



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4. Каркас из дерева

Это один из универсальных и недорогих вариантов, который можно применить в интерьере любой квартиры. Не верите нам на слово — посмотрите на представленные фотографии. С помощью дерева в комнате можно создать атмосферу уюта и тепла. Благодаря такой маскировке ваш радиатор будет выглядеть красиво и изящно. Если вы обустраиваете квартиру в скандинавском или экостиле и используете только природные материалы, этот способ будет особенно хорош. Вы не только спрячете радиатор, но и создадите дополнительное место для хранения домашних вещиц на верхней полке.

Достоинства каркаса: теплый воздух будет равномерно распространяться, вы сможете с легкостью получить доступ к батарее, просто сняв конструкцию.





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5. Мебель

Если вы не хотите тратиться на дополнительные материалы и экраны, тогда заранее продумайте планировку помещения, в котором находится радиатор. Чтобы его спрятать или прикрыть, достаточно будет поставить рядом или сверху какой-то предмет мебели, например стол или полку. Этот способ можно совместить с окрашиванием, тогда батарея совсем не будет привлекать к себе внимания и вы не потеряете тепло, которого так хочется зимой.



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6. Текстиль

Самое простое — закрыть батареи шторами, которые опускаются до пола. Для этого вам понадобятся многослойные шторы, где каждый слой будет плотнее другого. Главное в таком случае — не допустить порчи ткани от слишком горячих батарей.



Есть еще один способ использования текстиля в маскировке радиатора. Натяните на деревянный каркас ткань, которая будет гармонировать с интерьером комнаты, и получившимся экраном закройте радиатор. Теплый воздух будет с легкостью проходить через ткань.



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7. Поддон

Потрясающий экран в рустикальном стиле может получиться из обычного строительного поддона. Чтобы такой элемент декора вписался в интерьер вашей комнаты, перекрасьте его в нужный цвет или придайте ему состаренный вид. Так вы создадите атмосферу природной красоты. Поставьте сверху горшки с живыми цветами или аксессуары с природными мотивами — и получите частичку дачного дома в своей городской квартире.



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8. Полка

Если ваши батареи в хорошем состоянии, тогда лучше вместо массивных экранов выбрать лаконичные полочки. Пространство, где находится батарея, превратите в функциональную зону, разместив сверху живые цветы или красивые статуэтки.



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9. Крючки для сумки

Вам совсем не хватает места, чтобы повесить сумки и другие предметы? Не беда. Деревянный экран с решетками и крючками не только спрячет неприглядный радиатор, но и станет функциональным предметом интерьера.

Фото: spirossoulis.com



10. Диван

Такой способ подойдет вам, если батареи совпадают с уровнем окна. Чтобы создать импровизированный диванчик, воспользуйтесь вышеупомянутым каркасом из дерева или же резными экранами.



Уютный диванчик, оборудованный на батарее у окна в спальне, — это, пожалуй, лучшая идея для маскировки радиаторов дома.





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11. Решетки и перфорированные экраны

Такие приспособления изготавливаются из разных материалов, имеют разнообразную форму и дизайн. По сравнению с деревянными решетками перфорированные экраны более изящны и обеспечивают лучшую воздухопроницаемость. Например, металлические перфорированные экраны с оригинальной резьбой будут гармонично выглядеть в интерьерах хай-тек, лофт и даже в скандинавском стиле. Помимо эстетичного исполнения и стилистической универсальности, такие экраны просты в установке и удобны в использовании.



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12. Гирлянды из стразов

Если вы любите все блестящее и восторженно смотрите на декор многих элитных клубов, присмотритесь к этому варианту. Привнести в свою квартиру атмосферу вечного праздника или уик-энда возможно с помощью оригинальных гирлянд, сделанных из крупных стразов.

