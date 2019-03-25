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Экоминимализм в маленькой трехкомнатной квартире площадью 75 метров в центре Москвы


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Два разных интерьерных стиля вместе превратили обычную квартиру в стильное пространство.

Содержание

Большинство выбирает для своих интерьеров бежевую основу, которую затем можно дополнить цветными акцентами. Бежевый — универсальный цвет, он одинаково хорошо смотрится во всех интерьерах, независимо от стиля и площади. С выбором же стиля как раз могут возникнуть сложности, ведь хочется все и сразу! В каждом направлении есть свои преимущества, поэтому дизайнеры все чаще делают эклектичные интерьеры, где объединяют два или три стиля.

Эта небольшая трешка изначально имела отличную планировку и была рассчитана на большую семью. Поэтому интерьер должен был стать компактным, практичным, светлым, обязательно модным и уютным. Дизайнеры ReRooms долго искали идеальное решение и в итоге выбрали минимализм и экостиль. От первого квартире достались сдержанность, удобство и простые формы, а от второго — зеленый цвет, живые растения и много древесных текстур. Давайте посмотрим на каждую комнату в отдельности.

Гостиная

Гостиная получилась просторной и функциональной, как и положено при минимализме, хотя ее площадь всего 17 метров. Бежевый фон решили сделать нескучным с помощью сочетания разных материалов — краски и обоев. Важно было найти место для рабочей зоны и по возможности отделить ее от основной. С этой задачей успешно справилась элегантная декоративная перегородка. 

Обратите внимание на мебель: в ней чудесным образом сочетаются белый цвет и простая форма минимализма, древесные текстуры экостиля. И конечно, здесь много живых растений, с которыми сочетаются диванные подушки и шторы. Еще дизайнеры придумали несколько сценариев освещения: это и точечные светильники, и большая люстра, и подсветка отдельных зон.


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Кухня

Кухня тоже может похвастаться сочетанием разных материалов, простых форм и светлыми оттенками. Кажется, именно такой кухонный гарнитур выбрали бы сегодня обладатели небольшой кухни для семьи из четырех и более человек. Верхние безручечные шкафы словно мимикрируют под стены и растворяются в воздухе. Ощущения легкости добавляют и металлические глянцевые модные детали округлых форм — вытяжка и люстра. Так интерьер приобретает особенно современные, космические, но мягкие черты. 

Но главное, что помогает расширить кухню и сделать ее невесомой, — это зеркальный фартук, одно из лучших дизайнерских решений. Так на кухне поместилась еще и обеденная зона на шесть человек, но помещение совсем не кажется тесным или переполненным.


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Спальня хозяев

Владельцам квартиры очень хотелось, чтобы в спальне не было ничего лишнего. Здесь требовалось создать идеальную обстановку для отдыха и красивый, оригинальный интерьер без дополнительной мебели и сложных арт-объектов. Этот принцип — спальня только для сна — сегодня выбирают очень многие, вот и дизайнерам ReRooms выпала такая задача. Решение получилось на первый взгляд простым, как все гениальное.

Кровать поставили в мини-нишу, которую выделили акцентными обоями и встроенной подсветкой. Стену напротив тоже сделали зеленой, для симметрии, и добавили зеркала по бокам, чтобы визуально расширить пространство. Кровать имеет очень простую современную форму и полностью обита текстилем. Так интерьер кажется более мягким, уютным и подходящим для сна. Дизайнеры не смогли обойтись без отдельного шкафа, но спрятали его по тому же принципу, что и верхние шкафы на кухне: растворили в стенах.


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Детская

Комнаты площадью 15 метров вполне достаточно для двух детей-школьников. Дизайнеры оборудовали для каждого ребенка удобное рабочее место у окна, отдельную кровать, нашли место для шкафа, шведской стенки и системы хранения учебников, книг и тетрадей. Комната выполнена в бежевых и молочных оттенках с зелеными акцентами, как и прочие помещения в квартире, но есть и намеки на детскую тематику: веселые декоративные подушки, яркие книжные полки, обои с изображениями машинок. Для того чтобы детям было тепло, мягко и удобно играть, сидя на полу, на него постелили уютных ковер, а рабочие кресла перетянули пестрой тканью в стиле печворк.


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Ванная

Сегодня многие отказываются от ванны в пользу душа, предпочитая оставить полезную площадь для других помещений. И правда, мало кто в быстром ритме современной жизни находит время и возможность полежать в воде. В совмещенном санузле площадью всего три квадратных метра смогли поместить и стильную душевую, и унитаз, и раковину со стиральной машиной. Для декора места уже не осталось, но дизайнеры сделали интерьер привлекательным за счет сочетания разных текстур и форм. Здесь теплое дерево соседствует с плиткой в серых оттенках, есть ниша с подсветкой, сочетаются разные варианты отделки, имеется симпатичное круглое зеркало и даже немного места для хранения.


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Прихожая

В интерьере не нашлось места для популярных сегодня гардеробных комнат, поэтому все вещи хранятся в шкафах. И все-таки одних спален недостаточно, чтобы уместить все необходимое. На помощь пришел длинный коридор, где нашлось место для большого шкафа-купе. Попадая в квартиру, вы сначала видите перед собой удобную входную зону с вешалкой для верхней одежды, которая плавно перетекает во встроенный шкаф. В результате прихожая выглядит цельно, уютно, а шкаф совсем не кажется громоздким.


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В проекте использовались:

Отделочные материалы:

Обои Inspiration wall, Grandeco
1 230 руб.*
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*Цена может измениться
Обои Aura, коллекция Forever Young
3 190 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обои Grandeco Elenato
2 250 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка кварц-виниловая Aquafloor
2 500 руб.*
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*Цена может измениться
Напольная плитка Hester Silver, Navarti Kerlife
2 159 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка кварц-виниловая Aquafloor
1 245 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Мебель:

Душевое ограждение Azario
19 850 руб.*
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*Цена может измениться
Зеркало СТОКГОЛЬМ, ИКЕА
5 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стол Норд, Hoff
15 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло Patchwork
5 090 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Угловой диван-кровать Лагос, Hoff
19 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комплекс столов ГРАНБОДА, ИКЕА
3 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Рабочий стол Romero black
27 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул Dublin, Hoff
3 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать с подъёмным механизмом Charlize, Hoff
70 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба прикроватная Дорна, Hoff
7 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ковер СТОКГОЛЬМ 2017, ИКЕА
14 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул EAMES DSW
1 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кушетка БРИМНЭС, ИКЕА
9 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Гардероб ПАКС, ИКЕА
37 699 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Сантехника:

Низ к подвесному унитазу GAP
10 130 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Раковина накладная Creo Ceramique
5 970 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Светильники:

Подвесная люстра Freya Abigail
11 050 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесная люстра Freya Richard
18 550 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесная люстра ST Luce Bastoni
28 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#дизайн#Интерьер#Квартира
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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