Экоминимализм в маленькой трехкомнатной квартире площадью 75 метров в центре Москвы

Большинство выбирает для своих интерьеров бежевую основу, которую затем можно дополнить цветными акцентами. Бежевый — универсальный цвет, он одинаково хорошо смотрится во всех интерьерах, независимо от стиля и площади. С выбором же стиля как раз могут возникнуть сложности, ведь хочется все и сразу! В каждом направлении есть свои преимущества, поэтому дизайнеры все чаще делают эклектичные интерьеры, где объединяют два или три стиля.

Эта небольшая трешка изначально имела отличную планировку и была рассчитана на большую семью. Поэтому интерьер должен был стать компактным, практичным, светлым, обязательно модным и уютным. Дизайнеры ReRooms долго искали идеальное решение и в итоге выбрали минимализм и экостиль. От первого квартире достались сдержанность, удобство и простые формы, а от второго — зеленый цвет, живые растения и много древесных текстур. Давайте посмотрим на каждую комнату в отдельности.

Гостиная

Гостиная получилась просторной и функциональной, как и положено при минимализме, хотя ее площадь всего 17 метров. Бежевый фон решили сделать нескучным с помощью сочетания разных материалов — краски и обоев. Важно было найти место для рабочей зоны и по возможности отделить ее от основной. С этой задачей успешно справилась элегантная декоративная перегородка.

Обратите внимание на мебель: в ней чудесным образом сочетаются белый цвет и простая форма минимализма, древесные текстуры экостиля. И конечно, здесь много живых растений, с которыми сочетаются диванные подушки и шторы. Еще дизайнеры придумали несколько сценариев освещения: это и точечные светильники, и большая люстра, и подсветка отдельных зон.



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Кухня

Кухня тоже может похвастаться сочетанием разных материалов, простых форм и светлыми оттенками. Кажется, именно такой кухонный гарнитур выбрали бы сегодня обладатели небольшой кухни для семьи из четырех и более человек. Верхние безручечные шкафы словно мимикрируют под стены и растворяются в воздухе. Ощущения легкости добавляют и металлические глянцевые модные детали округлых форм — вытяжка и люстра. Так интерьер приобретает особенно современные, космические, но мягкие черты.

Но главное, что помогает расширить кухню и сделать ее невесомой, — это зеркальный фартук, одно из лучших дизайнерских решений. Так на кухне поместилась еще и обеденная зона на шесть человек, но помещение совсем не кажется тесным или переполненным.



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Спальня хозяев

Владельцам квартиры очень хотелось, чтобы в спальне не было ничего лишнего. Здесь требовалось создать идеальную обстановку для отдыха и красивый, оригинальный интерьер без дополнительной мебели и сложных арт-объектов. Этот принцип — спальня только для сна — сегодня выбирают очень многие, вот и дизайнерам ReRooms выпала такая задача. Решение получилось на первый взгляд простым, как все гениальное.

Кровать поставили в мини-нишу, которую выделили акцентными обоями и встроенной подсветкой. Стену напротив тоже сделали зеленой, для симметрии, и добавили зеркала по бокам, чтобы визуально расширить пространство. Кровать имеет очень простую современную форму и полностью обита текстилем. Так интерьер кажется более мягким, уютным и подходящим для сна. Дизайнеры не смогли обойтись без отдельного шкафа, но спрятали его по тому же принципу, что и верхние шкафы на кухне: растворили в стенах.



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Детская

Комнаты площадью 15 метров вполне достаточно для двух детей-школьников. Дизайнеры оборудовали для каждого ребенка удобное рабочее место у окна, отдельную кровать, нашли место для шкафа, шведской стенки и системы хранения учебников, книг и тетрадей. Комната выполнена в бежевых и молочных оттенках с зелеными акцентами, как и прочие помещения в квартире, но есть и намеки на детскую тематику: веселые декоративные подушки, яркие книжные полки, обои с изображениями машинок. Для того чтобы детям было тепло, мягко и удобно играть, сидя на полу, на него постелили уютных ковер, а рабочие кресла перетянули пестрой тканью в стиле печворк.



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Ванная

Сегодня многие отказываются от ванны в пользу душа, предпочитая оставить полезную площадь для других помещений. И правда, мало кто в быстром ритме современной жизни находит время и возможность полежать в воде. В совмещенном санузле площадью всего три квадратных метра смогли поместить и стильную душевую, и унитаз, и раковину со стиральной машиной. Для декора места уже не осталось, но дизайнеры сделали интерьер привлекательным за счет сочетания разных текстур и форм. Здесь теплое дерево соседствует с плиткой в серых оттенках, есть ниша с подсветкой, сочетаются разные варианты отделки, имеется симпатичное круглое зеркало и даже немного места для хранения.



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Прихожая

В интерьере не нашлось места для популярных сегодня гардеробных комнат, поэтому все вещи хранятся в шкафах. И все-таки одних спален недостаточно, чтобы уместить все необходимое. На помощь пришел длинный коридор, где нашлось место для большого шкафа-купе. Попадая в квартиру, вы сначала видите перед собой удобную входную зону с вешалкой для верхней одежды, которая плавно перетекает во встроенный шкаф. В результате прихожая выглядит цельно, уютно, а шкаф совсем не кажется громоздким.



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В проекте использовались:

Отделочные материалы:

Обои Inspiration wall, Grandeco 1 230 руб.* Купить *Цена может измениться Обои Aura, коллекция Forever Young 3 190 руб.* Купить *Цена может измениться Обои Grandeco Elenato 2 250 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка кварц-виниловая Aquafloor 2 500 руб.* Купить *Цена может измениться Напольная плитка Hester Silver, Navarti Kerlife 2 159 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка кварц-виниловая Aquafloor 1 245 руб.* Купить *Цена может измениться

Мебель:

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Сантехника:

Низ к подвесному унитазу GAP 10 130 руб.* Купить *Цена может измениться Раковина накладная Creo Ceramique 5 970 руб.* Купить *Цена может измениться

Светильники: