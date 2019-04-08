Как визуально сделать потолок выше: 10 способов от ReRooms

ReRooms публикует 10 дизайнерских уловок, которые точно приподнимут ваш потолок, — по крайней мере визуально.
Проблема низких потолков актуальна для большинства российских квартир, она обошла стороной разве что «сталинки» и некоторые новостройки премиум-сегмента. К сожалению, способов приподнять потолок в многоквартирном доме в прямом смысле этого слова не существует. Зато есть несколько действенных интерьерных решений, позволяющих получить визуально просторную комнату. Сейчас мы вам о них расскажем.
1. Покрытие
В квартирах с низкими потолками желаемый эффект зависит от выбора отделочных материалов. Для расширения пространства можно выбирать любые оттенки, которые светлее стен. Парадокс в том, что потолок могут поднять и глянцевые поверхности, и матовые.
Один из самых распространенных вариантов визуального расширения пространства в комнате — натяжной потолок. В его глянцевой поверхности отражается интерьер комнаты, за счет чего и происходит оптическое чудо.
Светлое матовое покрытие лучше всего применять для отделки неидеальных потолков. Такой способ позволит потолку «исчезнуть», и его недостатки не будут бросаться в глаза.
2. Освещение
В комнатах с низкими потолками не приветствуются массивные люстры. Оптимальное решение — точечные светильники, разбросанные по потолку по углам или вдоль стен.
Еще одна схема, которая отлично сработает, — настенное освещение или напольные лампы.
3. Декорации
Лучше отказаться от какого-либо декора на потолке. Украшательства вроде лепнины и молдингов визуально крадут ценное пространство. Они эффектно смотрятся в просторных помещениях (в тех же «сталинках»), во всех остальных случаях играют против нас. И самый проигрышный вариант — когда цвет потолка контрастирует с молдингом.
Однако аккуратный молдинг того же цвета, что и потолок, способен стать оптической иллюзией и добавить таки интерьеру несколько сантиметров в высоту.
4. Отделка стен
Один из самых распространенных вариантов приподнять потолок — полосатые обои. Классика жанра: светлый потолок и обои с широкими контрастными полосами. Этот вариант можно реализовать при помощи и краски, и керамической плитки, и вариаций на тему настенных панелей.
5. Потолок вне рамок
Еще одно практичное решение — нарисовать тот потолок, о котором вы мечтали. С этим поможет комбинация отделочных материалов в светлых тонах: например серые стены, нежно-голубой потолок и искусственная белая граница между ними.
Необходимо абстрагироваться от реальных границ потолка и нанести отделочный материал на часть стены. Закрепить материал поможет искусственная белая граница толщиной в несколько сантиметров. Ее, кстати, можно создать при помощи рельефного молдинга.
6. Мебель и аксессуары
Если вы отделали весь интерьер в близких к белому оттенках, а потолок по-прежнему давит, еще не все потеряно. Приподнять потолок поможет низкая мебель и аксессуары: лучше всего подобрать модели без ножек, а от высоких шкафов и вовсе стоит отказаться. Иными словам, мебельный «горизонт» должен быть ниже среднего.
Кстати, этот лайфхак применим и к помещениям с большими окнами, в которых мебель зачастую визуально съедает пространство.
7. Вертикальные акценты
Поднимают потолок не только обои с массивными вертикальными полосами, это применимо и к украшениям. Можно использовать картины, панно, светильники и настенные полки с вертикальной ориентацией. И будет лучше, если эти элементы станут контрастировать с цветом стены.
8. Расположение штор
Если в интерьере есть карнизы, мы на подсознательном уровне приравниваем к ним высоту потолка. Чтобы карнизы не крали ценные сантиметры, лучше подобрать их в тон к потолку и разместить на стене прямо под ним.
Еще одна интересная идея с карнизами — использовать потолочные модели. Аккуратный роликовый карниз на потолке визуально расширит помещение. У этого решения есть еще один бонус: вы добьетесь более качественного затемнения в помещении, что особенно актуально для комнат в солнечной части жилища.
Сами шторы, конечно, тоже вносят свою лепту в визуальное восприятие высоты помещения. В комнатах с низкими потолками лучше отказаться от вариантов с горизонтальными принтами: пусть это будут не привлекающие к себе внимания однотонные шторы с вертикальной складкой.
9. Зеркала
Зеркала — отличное решение для небольших комнат. Их можно повесить на стену, а некоторые массивные конструкции просто поставить на пол, прислонив к стене.
Еще один действенный лайфхак — превратить потолок в сплошное зеркало. Но увы, такой вариант подойдет далеко не всем.
10. Откажитесь от потолка совсем...
Еще один эффектный метод не для всех: снесите обшивку потолка, оставив каркас. В типовых квартирах такой способ реализовать не удастся — как правило, там не встречаются потолки с массивными деревянными каркасами. А вот в частном доме за обшивкой потолка вполне могут скрываться десятки сантиметров полезного пространства. Кроме того, сам каркас поможет создать интерьер, от которого будут в восторге фанаты индустриального стиля. Приветствует аккуратный «голый» каркас и стиль прованс.
В городской квартире тоже можно поэкспериментировать с деревянным каркасом на потолке. Здесь главное — правильно расположить деревянные бруски: вдоль потолка или крупной решеткой.
Как вариант — с потолка каркас из деревянных брусков может спуститься на одну из акцентных стен.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники