Как визуально сделать потолок выше: 10 способов от ReRooms

Проблема низких потолков актуальна для большинства российских квартир, она обошла стороной разве что «сталинки» и некоторые новостройки премиум-сегмента. К сожалению, способов приподнять потолок в многоквартирном доме в прямом смысле этого слова не существует. Зато есть несколько действенных интерьерных решений, позволяющих получить визуально просторную комнату. Сейчас мы вам о них расскажем.

1. Покрытие

В квартирах с низкими потолками желаемый эффект зависит от выбора отделочных материалов. Для расширения пространства можно выбирать любые оттенки, которые светлее стен. Парадокс в том, что потолок могут поднять и глянцевые поверхности, и матовые.

Один из самых распространенных вариантов визуального расширения пространства в комнате — натяжной потолок. В его глянцевой поверхности отражается интерьер комнаты, за счет чего и происходит оптическое чудо.

Фото: cdn.homedit.com

Светлое матовое покрытие лучше всего применять для отделки неидеальных потолков. Такой способ позволит потолку «исчезнуть», и его недостатки не будут бросаться в глаза.

Фото: hips.hearstapps.com

2. Освещение

В комнатах с низкими потолками не приветствуются массивные люстры. Оптимальное решение — точечные светильники, разбросанные по потолку по углам или вдоль стен.

Фото: optimizepress.club

1 /2 Фото: glubdubs.com

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Еще одна схема, которая отлично сработает, — настенное освещение или напольные лампы.

Фото: idahointeriordesigner.com

3. Декорации

Лучше отказаться от какого-либо декора на потолке. Украшательства вроде лепнины и молдингов визуально крадут ценное пространство. Они эффектно смотрятся в просторных помещениях (в тех же «сталинках»), во всех остальных случаях играют против нас. И самый проигрышный вариант — когда цвет потолка контрастирует с молдингом.

Однако аккуратный молдинг того же цвета, что и потолок, способен стать оптической иллюзией и добавить таки интерьеру несколько сантиметров в высоту.

Фото: cdn.homedit.com

4. Отделка стен

Один из самых распространенных вариантов приподнять потолок — полосатые обои. Классика жанра: светлый потолок и обои с широкими контрастными полосами. Этот вариант можно реализовать при помощи и краски, и керамической плитки, и вариаций на тему настенных панелей.

Фото: brightbazaarblog.com

5. Потолок вне рамок

Еще одно практичное решение — нарисовать тот потолок, о котором вы мечтали. С этим поможет комбинация отделочных материалов в светлых тонах: например серые стены, нежно-голубой потолок и искусственная белая граница между ними.

Необходимо абстрагироваться от реальных границ потолка и нанести отделочный материал на часть стены. Закрепить материал поможет искусственная белая граница толщиной в несколько сантиметров. Ее, кстати, можно создать при помощи рельефного молдинга.

Фото: designsponge.com

1 /2 Фото: photo-3-baomoi.zadn.vn

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6. Мебель и аксессуары

Если вы отделали весь интерьер в близких к белому оттенках, а потолок по-прежнему давит, еще не все потеряно. Приподнять потолок поможет низкая мебель и аксессуары: лучше всего подобрать модели без ножек, а от высоких шкафов и вовсе стоит отказаться. Иными словам, мебельный «горизонт» должен быть ниже среднего.

Кстати, этот лайфхак применим и к помещениям с большими окнами, в которых мебель зачастую визуально съедает пространство.

Фото: brittaandrebecca.org

7. Вертикальные акценты

Поднимают потолок не только обои с массивными вертикальными полосами, это применимо и к украшениям. Можно использовать картины, панно, светильники и настенные полки с вертикальной ориентацией. И будет лучше, если эти элементы станут контрастировать с цветом стены.

Фото: i1.wp.com

8. Расположение штор

Если в интерьере есть карнизы, мы на подсознательном уровне приравниваем к ним высоту потолка. Чтобы карнизы не крали ценные сантиметры, лучше подобрать их в тон к потолку и разместить на стене прямо под ним.

Еще одна интересная идея с карнизами — использовать потолочные модели. Аккуратный роликовый карниз на потолке визуально расширит помещение. У этого решения есть еще один бонус: вы добьетесь более качественного затемнения в помещении, что особенно актуально для комнат в солнечной части жилища.

Сами шторы, конечно, тоже вносят свою лепту в визуальное восприятие высоты помещения. В комнатах с низкими потолками лучше отказаться от вариантов с горизонтальными принтами: пусть это будут не привлекающие к себе внимания однотонные шторы с вертикальной складкой.

Фото: homeone.com.au

9. Зеркала

Зеркала — отличное решение для небольших комнат. Их можно повесить на стену, а некоторые массивные конструкции просто поставить на пол, прислонив к стене.

Фото: kiadesigns.co.uk

1 /2 Фото: freshdesign.info

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Еще один действенный лайфхак — превратить потолок в сплошное зеркало. Но увы, такой вариант подойдет далеко не всем.

10. Откажитесь от потолка совсем...

Еще один эффектный метод не для всех: снесите обшивку потолка, оставив каркас. В типовых квартирах такой способ реализовать не удастся — как правило, там не встречаются потолки с массивными деревянными каркасами. А вот в частном доме за обшивкой потолка вполне могут скрываться десятки сантиметров полезного пространства. Кроме того, сам каркас поможет создать интерьер, от которого будут в восторге фанаты индустриального стиля. Приветствует аккуратный «голый» каркас и стиль прованс.

В городской квартире тоже можно поэкспериментировать с деревянным каркасом на потолке. Здесь главное — правильно расположить деревянные бруски: вдоль потолка или крупной решеткой.

Как вариант — с потолка каркас из деревянных брусков может спуститься на одну из акцентных стен.