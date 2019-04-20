Натяжной потолок: 12 лучших идей

Натяжной потолок используется уже на протяжении многих лет в качестве одного из основных отделочных материалов для декорирования помещений. Однако дизайнеры порой создают такие массивные и нелепые интерьеры с его помощью, что подобный потолок сводит на нет все усилия по оформлению помещения. Чтобы этого не случилось, нужно учитывать стиль комнаты, ее габариты и расположение. Сегодня производители и дизайнеры предлагают такое огромное количество моделей натяжных полотен, что сделать выбор непросто.

ReRooms покажет 12 интересных и необычных идей, с помощью которых даже самое скучное и однотонное помещение преобразится и засияет новыми красками.

1. Классическая роскошь

Натяжные потолки можно использовать в любых стилях: будь то яркий футуризм или элегантная классика. В классическом стиле можно остановить свой выбор как на обычном однотонном полотне, так и на интересной многоярусной конструкции. Однако такую конструкцию можно использовать только в помещениях с большим метражом, так как в маленькой комнате подобный потолок будет смотреться громоздким и чужеродным.

Глянцевая поверхность потолка отлично отражает свет, за счет чего помещение кажется более просторным и комфортным. Чтобы подчеркнуть выбранный стиль, используйте встроенные светильники по периметру потолка, стилизованные под маленькие бриллианты, и не забудьте про обязательный атрибут любого классического помещения: хрустальную люстру. Чтобы такая композиция не смотрелась слишком пестрой и перегруженной, выбирайте однотонный цвет потолка, под общую цветовую гамму комнаты, например бежевый.

Фото: topsimages.com

2. Ночное небо

Если вы не представляете своей жизни без звездного неба, на котором можно разглядывать различные созвездия или открывать собственные, тогда этот вариант точно для вас!

Чтобы создать такой эффект, предлагаем два варианта:

1. Подберите полотно темно-синего цвета, которое будет подсвечиваться встроенными диодами, создавая в темноте волшебную атмосферу. С помощью диодов можно сделать еще более романтичный интерьер — они могут светиться как непрерывным белым цветом, так и мигающим.

2. Если вы не хотите тратить слишком много времени на создание композиции с осветительными приборами, есть вариант попроще — полотна с рисунком. Выберите понравившуюся картинку, которую специалисты перенесут на полотно, создав тем самым неповторимый дизайн.

3. Сочетание различных материалов

Чтобы придать интерьеру необычности и свежести, не стоит использовать натяжное полотно на всей поверхности потолка, лучше дополнить его другим отделочным материалом, как это показано на фотографии ниже. Белоснежный матовый потолок в сочетании с деревянными панелями подойдет для помещений, выполненных в скандинавском или экостиле.

Для создания единой композиции выбирайте натяжное полотно под цвет мебели. На фотографии ниже представлена кухня, выполненная в ярко-синем цвете, где потолок подобран под цвет гарнитура. Если помещение маленького размера, используйте глянцевые поверхности и встроенные светильники, которые помогут зрительно увеличить пространство и сделать его более комфортным. На такой кухне у вас всегда будет хорошее настроение, которое вдохновит вас на создание кулинарных шедевров.

5. Инопланетное вторжение

Детская комната — то место, где нет предела фантазиям и задумкам. Чтобы создать помещение по мотивам фантастических фильмов или интересных сказок, используйте яркие цвета и необычные узоры или орнаменты. С их помощью можно оформить очень интересные и порой неожиданные композиции, которые обязательно удивят малышей. На фотографии представлен очень интересный вариант, который напоминает инопланетный портал, созданный с помощью двух цветов: голубого и розового. Глянцевая поверхность зрительно увеличивает помещение, а подсветка геометрических фигур делает композицию еще более выразительной и интересной.

Фото: avstyle.ca



6. Зеркальное отражение

Потолок, который словно гладь воды отражает в себе помещение, станет украшением любого интерьера. Он зрительно увеличит высоту комнаты и сделает ее намного светлее. Для усиления эффекта подберите интересные элементы декора или осветительные приборы со стеклянными или зеркальными поверхностями. Цвет натяжного полотна может быть любым, так как главный акцент здесь делается именно на отражающей поверхности. ltr">Натяжной потолок используется уже на протяжении многих лет в качестве одного из основных отделочных материалов для декорирования помещений. Однако дизайнеры порой создают такие массивные и нелепые интерьеры с его помощью, что подобный потолок сводит на нет все усилия по оформлению помещения. Чтобы этого не случилось, нужно учитывать стиль комнаты, ее габариты и расположение. Сегодня производители и дизайнеры предлагают такое огромное количество моделей натяжных полотен, что сделать выбор непросто.

ReRooms покажет 12 интересных и необычных идей, с помощью которых даже самое скучное и однотонное помещение преобразится и засияет новыми красками.

1. Классическая роскошь

Натяжные потолки можно использовать в любых стилях: будь то яркий футуризм или элегантная классика. В классическом стиле можно остановить свой выбор как на обычном однотонном полотне, так и на интересной многоярусной конструкции. Однако такую конструкцию можно использовать только в помещениях с большим метражом, так как в маленькой комнате подобный потолок будет смотреться громоздким и чужеродным.

Глянцевая поверхность потолка отлично отражает свет, за счет чего помещение кажется более просторным и комфортным. Чтобы подчеркнуть выбранный стиль, используйте встроенные светильники по периметру потолка, стилизованные под маленькие бриллианты, и не забудьте про обязательный атрибут любого классического помещения: хрустальную люстру. Чтобы такая композиция не смотрелась слишком пестрой и перегруженной, выбирайте однотонный цвет потолка, под общую цветовую гамму комнаты, например бежевый.

Фото: topsimages.com

2. Ночное небо

Если вы не представляете своей жизни без звездного неба, на котором можно разглядывать различные созвездия или открывать собственные, тогда этот вариант точно для вас!

Чтобы создать такой эффект, предлагаем два варианта:

1. Подберите полотно темно-синего цвета, которое будет подсвечиваться встроенными диодами, создавая в темноте волшебную атмосферу. С помощью диодов можно сделать еще более романтичный интерьер — они могут светиться как непрерывным белым цветом, так и мигающим.

2. Если вы не хотите тратить слишком много времени на создание композиции с осветительными приборами, есть вариант попроще — полотна с рисунком. Выберите понравившуюся картинку, которую специалисты перенесут на полотно, создав тем самым неповторимый дизайн.

3. Сочетание различных материалов

Чтобы придать интерьеру необычности и свежести, не стоит использовать натяжное полотно на всей поверхности потолка, лучше дополнить его другим отделочным материалом, как это показано на фотографии ниже. Белоснежный матовый потолок в сочетании с деревянными панелями подойдет для помещений, выполненных в скандинавском или экостиле.

Для создания единой композиции выбирайте натяжное полотно под цвет мебели. На фотографии ниже представлена кухня, выполненная в ярко-синем цвете, где потолок подобран под цвет гарнитура. Если помещение маленького размера, используйте глянцевые поверхности и встроенные светильники, которые помогут зрительно увеличить пространство и сделать его более комфортным. На такой кухне у вас всегда будет хорошее настроение, которое вдохновит вас на создание кулинарных шедевров.

5. Инопланетное вторжение

Детская комната — то место, где нет предела фантазиям и задумкам. Чтобы создать помещение по мотивам фантастических фильмов или интересных сказок, используйте яркие цвета и необычные узоры или орнаменты. С их помощью можно оформить очень интересные и порой неожиданные композиции, которые обязательно удивят малышей. На фотографии представлен очень интересный вариант, который напоминает инопланетный портал, созданный с помощью двух цветов: голубого и розового. Глянцевая поверхность зрительно увеличивает помещение, а подсветка геометрических фигур делает композицию еще более выразительной и интересной.

Фото: avstyle.ca



6. Зеркальное отражение

Потолок, который словно гладь воды отражает в себе помещение, станет украшением любого интерьера. Он зрительно увеличит высоту комнаты и сделает ее намного светлее. Для усиления эффекта подберите интересные элементы декора или осветительные приборы со стеклянными или зеркальными поверхностями. Цвет натяжного полотна может быть любым, так как главный акцент здесь делается именно на отражающей поверхности.