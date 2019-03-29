Как выбрать обои для стен: плюсы и минусы каждого вида

Умеренная стоимость и огромный ассортимент. За рулон можно отдать как 150, так и 3 000 рублей. Бумажные обои скроют недостатки стен и при этом не потребуют от вас много сил при наклеивании.

Это самый распространенный вид, который при своей простоте различается по количеству слоев и текстуре. Вы можете выбирать между однослойными, двухслойными и многослойными, а также между гладкими и рельефными.

Ассортимент обоев настолько широк, что процесс выбора может сбить вас с толку и изрядно потрепать нервы. Наш совет — сузить круг поиска, заранее выбрав вид обоев, которые украсят стены вашего дома. Мы разобрали плюсы и минусы каждого типа, чтобы остановиться на конкретном было проще.

Износостойкость бумажных обоев оставляет желать лучшего. На солнце они выгорают, поэтому больше подойдут для комнат, окна которых выходят на север или запад. Влагу бумажные обои не переносят ни в каком виде — ни на губке, смывающей художества ваших малолетних Сальвадоров Дали, ни даже в воздухе.

Обратите внимание на такие модели:

Бумажные обои Саратов Аскона-Л с узором сиреневые 0.53 м 209 руб.* Купить *Цена может измениться Обои ГОМЕЛЬ С6Г5 3234-21 209 руб.* Купить *Цена может измениться Обои бумажные Минск серые 0.53 м 131 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: /images.obi.ru

Виниловые обои

Плюсы: Виниловые обои — долговечные, стойкие, не боящиеся влаги. Это позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью, например на кухне или в ванной. Ассортимент виниловых обоев тоже приятно удивит вас — есть из чего выбирать.

Минусы: Такие обои отличаются низкой воздухопроницаемостью, из-за чего использовать их в жилых помещениях без хорошей системы вентиляции не рекомендуется. К тому же какое-то время вам придется терпеть запах винила, пока он не выветрится. При этом цена виниловых обоев значительно выше, чем у большинства других видов: российские производители просят за рулон от 400 рублей, а импортные — от 3 500 рублей.

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Обратите внимание на такие модели:

Виниловые обои MaxWall Fusion бежевые 1,06 м 2 239 руб.* Купить *Цена может измениться Виниловые обои MaxWall Fusion коричневые 1,06 м 2 239 руб.* Купить *Цена может измениться Виниловые обои MaxWall Fusion с узором бежевые 1,06 м 2 239 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: s.leroymerlin.ru

Флизелиновые обои

Плюсы: Эти обои выпускают как с уже готовым рисунком, так и под окраску — фантазии есть где разгуляться, если у вас будет настрой на творчество. Флизелиновые обои могут похвастаться пожаробезопасностью, а еще их, в отличие от бумажных, можно мыть. И перекрашивать, если очень захочется чего-то нового.

Минусы: Выбор готовых узоров и рисунков довольно ограниченный, а это едва ли придется по душе тем, кто не собирается самостоятельно доводить до ума внешний вид обоев. Важно учитывать, что флизелиновые обои противопоказаны помещениям с плохой вентиляцией. Кроме того, они не слишком хорошо справляются с изоляцией звука. Хотя для многих это незначительные минусы. Сильным аргументом против может быть цена: примерно от 500 до 7 000 рублей за рулон.

Обратите внимание на такие модели:

Обои на флизелиновой основе 0.53х10 м бетон цвет серый Ra 418248 978 руб.* Купить *Цена может измениться Обои на флизелиновой основе 1.06х10 м цвет золотой R6401 2 693 руб.* Купить *Цена может измениться Обои на флизелиновой основе Маяк 0.53х10.05 м цвет голубой 818 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: s.leroymerlin.ru

Фотообои

Плюсы: Если вам не нравится, что обои быстро становятся просто фоном для мебели и декора, то фотообои были созданы специально для вас. Это оригинальный и при этом не очень дорогой вариант, который сможет прослужить вам довольно долго. Широкий ценовой диапазон (от 200 до 7 000 рублей) позволяет легко подстроиться под ваш бюджет.

Минусы: Важно учитывать, что фотообои капризны: они требуют идеально ровных стен и подразумевают активное участие профессионала в выборе. Только опытный дизайнер может понять, какой рисунок будет смотреться хорошо, а какой аляповато.

Обратите внимание на такие модели:

Фотообои «Гортензии» 210х200 см 546 руб.* Купить *Цена может измениться Фотообои бумажные «Окно» 139х139 cм 327 руб.* Купить *Цена может измениться Фотообои «Подсолнухи» 210х200 см 546 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: s.leroymerlin.ru

Акриловые обои

Плюсы: Акриловые обои подкупают умеренной стоимостью (от 150 рублей) и хорошей воздухопроницаемостью, благодаря которой они подходят для жилых помещений. Среди их достоинств — устойчивость к образованию плесени и безопасность для здоровья.

Минусы: Износостойкость у акриловых обоев не самая высокая, да и влаги они побаиваются. Еще есть один значительный минус для тех, кто хочет обоями скрыть несовершенство стен: полотно слишком тонкое, чтобы замаскировать неровности.

Обратите внимание на такие модели:

Обои Milassa FLOS FLOS 5002/1 3 990 руб.* Купить *Цена может измениться 64051 Обои Hohenberger Minera 4 440 руб.* Купить *Цена может измениться Обои Milassa GEM GEM 1020 3 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Плюсы: Тут есть где развернуться: текстильные обои бывают шелковыми, льняными, велюровыми, фетровыми и джутовыми. Уже на этом этапе у вас есть большой выбор. Текстиль хорошо и дорого выглядит: не только из-за текстуры, но и за счет того, что места стыков обоев почти невидимы. Ко всему прочему, они отлично изолируют тепло и звук.

Минусы: За эстетичный вид надо будет выложить хорошую сумму (от 1 000 рублей). Клеить такие обои непросто: вам придется обращаться к профессионалу, а это повлечет дополнительные расходы. Кроме того, ткань и пачкается, и вбирает пыль. Влажную чистку не приемлет, поэтому стоит хорошо подумать, достаточно ли вы аккуратны, чтобы не испортить текстильные обои.

Обратите внимание на такие модели:

Обои AS-Creation Di Seta 36669-4 9 040 руб.* Купить *Цена может измениться Обои Tiffany Design Egoist EG506 4 930 руб.* Купить *Цена может измениться Обои AS-Creation Di Seta 36668-5 9 040 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: euro-oboi.com

Стекловолокнистые обои

Плюсы: В сновидениях о ремонте вам являются презентабельные обои из природных материалов? Надежные и долговечные, водонепроницаемые и способные выдерживать несколько окрасок? Это стеклообои наведываются в ваши грезы. И отвергать их не стоит. Они, как и виниловые, хорошо подойдут для помещений с повышенной влажностью.

Минусы: Приготовьтесь к трудностям: эти обои сложно наносить на стены — потребуется сверхпрочный клей, предварительная серьезная очистка поверхности и большая осторожность во время наклеивания. Да и удовольствие это весьма дорогое (от 700 до 12 000 рублей).

Обратите внимание на такие модели:

ОБОИ WELLTON CLASSIKA WEL480 7 220 руб.* Купить *Цена может измениться ОБОИ WELLTON CLASSIKA WEL120 7 400 руб.* Купить *Цена может измениться ОБОИ OSCAR OS35 1 175 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: st33.stblizko.ru

Жидкие обои

Плюсы: Жидкие обои продают в виде порошка или готовой смеси — это объемная отделка для стен, которая легко скроет все изъяны. Никаких швов на стыках, легкая корректировка поврежденных участков, стойкость и отличная шумоизоляция, независимость от температуры в комнате. Что еще нужно для отличного результата? А вот что: цена ниже (одна упаковка стоит от 450 до 3 000 рублей) и более широкий выбор цветов.

Минусы: Мыть их нельзя, а помещения с повышенной влажностью жидким обоям не подходят.

Обратите внимание на такие модели:

Жидкие обои декоративные текстурное покрытие №12 цвет кварцевый 833 руб.* Купить *Цена может измениться Жидкие обои декоративные базовое покрытие №8 цвет фиолетовый 833 руб.* Купить *Цена может измениться Жидкие обои декоративные текстурное покрытие №11 цвет песочный 833 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: dekoriko.ru

Металлизированные обои

Плюсы: Если вы побаиваетесь электромагнитного излучения, металлизированные обои вас защитят. Они износостойкие и не требуют особого ухода, выглядят представительно и необычно. Такие обои подойдут для маленьких комнат — металлический блеск сделает помещение визуально больше.

Минусы: Металлизированные обои умудрились собрать значительные недостатки своих конкурентов, представленных выше: они дорогие (от 2 000 рублей), требуют сверхпрочного клея и работы профессионала, а отсутствие воздухопроницаемости вынудит вас установить в помещении систему вентиляции.

Обратите внимание на такие модели:

Обои Eijffinger Planish 351016 4 776 руб.* Купить *Цена может измениться Обои Eijffinger Planish 351029 5 005 руб.* Купить *Цена может измениться Обои Eijffinger Planish 351015 6 259 руб.* Купить *Цена может измениться