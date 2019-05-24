Элегантный современный интерьер с уютной детской

Дизайн-проект стильной двухкомнатной квартиры в Московской области, где самое яркое помещение — детская!
Что возникает у вас перед глазами, когда вы представляете себе квартиру для молодой семьи с маленьким ребенком? Скорее всего, жилище с современным и функциональным ремонтом в спокойной цветовой гамме, с детской комнатой и просторной гостиной. Запрос именно на такой дизайн-проект получили дизайнеры ReRooms, и сейчас мы вам расскажем о нем подробно.
Прихожая
Прихожая в этой квартире довольно просторная — 11 метров. Поэтому в ней удалось разместить вместительный шкаф-купе с зеркальными дверями, тумбу для обуви, крупное зеркало, пуф и вешалку. Мебель подобрана в тон входной двери — темно-коричневая. На фоне белых стен она играет роль ярких акцентов.
Кухня-гостиная
Кухня объединена с гостиной, общая площадь — 15 метров. Для того чтобы визуально расширить помещение, дизайнеры обратились к проверенному способу: оформили кухню-гостиную в светлых тонах. Цвет кухонного гарнитура совпадает с цветом обеденного стола и стульев, оттенок столешницы в рабочей зоне гармонично сочетается с цветом дивана, шторами и напольным покрытием. Напротив обеденной зоны расположен телевизор, который удобно смотреть всей семьей.
Обратите внимание на полоску квадратных встроенных точечных светильников в коридоре, на которые открывается вид из кухни-гостиной — это решение подчеркивает современный стиль квартиры.
Детская комната
Простая, но очень уютная и светлая детская стала самым ярким местом в квартире. Светлые стены украшены картинками с изображением мультипликационных героев, цвета комнате придают и яркие полки для книг. В детской нет ничего лишнего: кроватка, детский столик со стулом для игр, напольный коврик и низкий стеллаж для игрушек. Последний подобран таким образом, чтобы ребенку было комфортно доставать и складывать игрушки на место самостоятельно.
Спальня
Центральный элемент спальни — кровать с современным мягким изголовьем. Стены оформлены в светло-розовом оттенке, ярким акцентом служат темно-синие плотные шторы. Характер этой спальни выдержан в общей концепции жилища: все только самое важное, ничего лишнего.
Санузел
Особенностью квартиры стали санузлы — их два, разных по площади. Дизайнеры приняли решение разместить ванную в том, что побольше (5,4 метра), отдельный санузел занял площадь почти 3 метра. Оба санузла оформлены в едином стиле с использованием современной подвесной сантехники.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники