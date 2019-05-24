Элегантный современный интерьер с уютной детской

Что возникает у вас перед глазами, когда вы представляете себе квартиру для молодой семьи с маленьким ребенком? Скорее всего, жилище с современным и функциональным ремонтом в спокойной цветовой гамме, с детской комнатой и просторной гостиной. Запрос именно на такой дизайн-проект получили дизайнеры ReRooms, и сейчас мы вам расскажем о нем подробно.

Прихожая

Прихожая в этой квартире довольно просторная — 11 метров. Поэтому в ней удалось разместить вместительный шкаф-купе с зеркальными дверями, тумбу для обуви, крупное зеркало, пуф и вешалку. Мебель подобрана в тон входной двери — темно-коричневая. На фоне белых стен она играет роль ярких акцентов.

Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Кухня объединена с гостиной, общая площадь — 15 метров. Для того чтобы визуально расширить помещение, дизайнеры обратились к проверенному способу: оформили кухню-гостиную в светлых тонах. Цвет кухонного гарнитура совпадает с цветом обеденного стола и стульев, оттенок столешницы в рабочей зоне гармонично сочетается с цветом дивана, шторами и напольным покрытием. Напротив обеденной зоны расположен телевизор, который удобно смотреть всей семьей.

Обратите внимание на полоску квадратных встроенных точечных светильников в коридоре, на которые открывается вид из кухни-гостиной — это решение подчеркивает современный стиль квартиры.

Детская комната

Простая, но очень уютная и светлая детская стала самым ярким местом в квартире. Светлые стены украшены картинками с изображением мультипликационных героев, цвета комнате придают и яркие полки для книг. В детской нет ничего лишнего: кроватка, детский столик со стулом для игр, напольный коврик и низкий стеллаж для игрушек. Последний подобран таким образом, чтобы ребенку было комфортно доставать и складывать игрушки на место самостоятельно.

Спальня

Центральный элемент спальни — кровать с современным мягким изголовьем. Стены оформлены в светло-розовом оттенке, ярким акцентом служат темно-синие плотные шторы. Характер этой спальни выдержан в общей концепции жилища: все только самое важное, ничего лишнего.

Фото: rerooms.ru Фото: rerooms.ru

Санузел

Особенностью квартиры стали санузлы — их два, разных по площади. Дизайнеры приняли решение разместить ванную в том, что побольше (5,4 метра), отдельный санузел занял площадь почти 3 метра. Оба санузла оформлены в едином стиле с использованием современной подвесной сантехники.