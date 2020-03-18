Pikabu.ru: Как сэкономить на ремонте квартиры? Рассказываем в деталях

Обращение к любым специалистам — дополнительная статья расходов, которой можно избежать. Справедливый вопрос: и в чем тогда экономия?

Обращение к любым специалистам — дополнительная статья расходов, которой можно избежать. Справедливый вопрос: и в чем тогда экономия? всего обратиться к специалистам и, например, заказать индивидуальный дизайн-проект по фиксированной стоимости. Это решит сразу три проблемы: вам помогут разработать тот самый дизайн-проект, подберут мебель и посоветуют бригаду рабочих. Теперь подробнее.

Легче всего обратиться к специалистам и, например, заказать индивидуальный дизайн-проект по фиксированной стоимости. Это решит сразу три проблемы: вам помогут разработать тот самый дизайн-проект, подберут мебель и посоветуют бригаду рабочих. Теперь подробнее.

Например, у сервиса Rerooms.ru стоимость услуг фиксированная, а это значит, что вы сразу знаете, во сколько обойдется дизайн-проект — это чертежи и макеты планировки вашего будущего интерьера. Проект студии стоит 14 990 рублей, однушки — 19 990, двушки — 24990. Самые дорогие — трешки (29 990 рублей). При этом площадь помещений вообще не важна, за обилие квадратных метров вы не переплатите.

Фото Rerooms.ru





Разработайте макет будущего жилья вместе с дизайнером

То есть за 20 000 рублей (даже чуть меньше), которые нужно заплатить за дизайн однокомнатной квартиры, вы получите уникальный вариант оформления жилья. На сайте представлены 22 интерьерных стиля. Не минимализмом единым, как говорится. Впрочем, захотите — специалисты придумают что-то новое. На каждом этапе согласования у клиента есть две бесплатные итерации правки. Так что даже самый подробный план вполне реально поменять.

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За консультацию дизайнера отдельно платить не придется! Он сам бесплатно приедет к вам домой и даже сделает необходимые замеры. Вам нужно только рассказать ему обо всех своих хотелках. Чужой вкус никто навязывать не будет, но ваши идеи до ума довести помогут. Услуги дизайнера, просто найденного в сети, будут стоить раза в четыре дороже — либо за итоговый результат никто не поручится.

Фото Rerooms.ru





Выбирайте мебель и сантехнику по карману

С Rerooms.ru на выходе вы получите не только красивые картинки макетов, но еще и план разводки коммуникаций и расстановки мебели. Все это — со списком товаров, изображенных на макете, с примерными ценами и даже с адресами магазинов, где их можно купить.

Причем представленные товары будут соотноситься с вашим кошельком. Скажем, если вы не планируете покупать кухню дороже 50 000 рублей — на макете будет именно такая. Не хотите платить за диван больше 15 000? Хорошо, дизайнеры найдут тот, который вас устроит. Не собираетесь вообще покупать мебель — ваше право. Главное, у вас будет возможность купить товар, как на макете, со скидкой до 30%. Опять экономия!

Фото Rerooms.ru





Чтобы совсем быть уверенным в ремонте, за отдельную плату вам могут сделать 3D-визуализацию: надеваете VR-очки (это подарок от сервиса) и прогуливаетесь по будущей квартире! Если на этом этапе заметите, что что-то не так, — говорите, все сразу исправят.



Фото Rerooms.ru





Экономьте время и не отказывайтесь от выходных

Если заниматься ремонтом самостоятельно, нужно не только общаться с дизайнером, но и контролировать ремонт. В общем, сразу отменяйте планы на все ближайшие выходные. Вместо походов в кино каждые субботу и воскресенье вы будете проводить в строительных магазинах, выбирая подходящие материалы отделки. А потом — на самом объекте, раздавая комментарии и изображая из себя бригадира.

Rerooms.ru поможет сэкономить не только деньги, но и время:

— Допустим, сегодня вы оставляете заявку на сайт, вам звонит менеджер, чтобы назначить встречу.

— На следующий день к вам домой бесплатно приедет дизайнер, сделает замеры и узнает ваши пожелания по стилю будущего интерьера.

— Через 3 дня вы получаете первичный дизайн интерьера с расстановкой мебели. Вы вносите правки, и вам еще два раза переделывают — бесплатно! Так смело отказывайтесь от модного лофта в пользу милого сердцу ар-деко.

— Через 5 дней готовы чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. Две итерации правок бесплатно.

— Через 10 дней вам подготовят красивейшую 3D-визуализацию интерьера с отделкой, мебелью и декором. И вы все еще можете внести правки! Но уже один раз;

— Через 20 рабочих дней забираете финальный дизайн-проект с документацией и ведомостью материалов.

План ванной кухни и 3D-визуализация (Фото Rerooms.ru)





Ищите стройматериалы и рабочих со скидками

Как известно, время — деньги, поэтому можно сказать, что, экономя время, сервис сэкономит вам в два раза больше денег. А то и еще больше! Сотрудничество с Rеrооms.ru дает скидки до 30% в розничные магазины окон, дверей, сантехники и всего остального, что необходимо для ремонта.

Если захотите, ремонт компания тоже может взять на себя. Так вы получите проверенную бригаду рабочих, которая точно не кинет посреди процесса. И согласовать работы будет легче, ведь дизайн-проект и план уже знакомы. В среднем стоимость 7000 рублей за кв м в зависимости от площади. Причем на все виды работ гарантия два года, которая официально оформлена.

Слева — 3D-визуализация спальни и кухни, справа — после ремонта и декорирования



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Всего один пример: как превратить стандартную однушку в модную евродвушку

Чтобы наглядно показать работу Rerooms.ru, разберем один из дизайн-проектов ( скачать по ссылке ) — однушку 49,6 кв. м в ЖК комфорт-класса «Золотая звезда». В ней все было стандартно: небольшая прихожая, совмещенный санузел, маленькая гардеробная. Слева — комната (гостиная, которая одновременно с этим спальня), справа — кухня, из которой есть выход в комнату.

Новый дизайн-проект серьезно поменял планировку квартиры, хотя, казалось бы, ну что еще можно придумать? Однушка легким движением руки превратилась в модную на рынке двушку евроформата — теперь с гостиной совместили не спальню, а кухню, что вроде бы гораздо логичнее. От некоторых перегородок избавились: от стены гардеробной и от той, что стояла в самом центре квартиры и делила ее на две части. Так клиент получил просторное помещение, где кухонная зона плавно перетекает в столовую, а в гостиной нашлось место для дивана с телевизором. Появились новые перегородки, но все – по делу. Маленькая спальня гораздо уютнее того, что было сначала. Ну а раздельный, а не совмещенный санузел – это, видимо, личное пожелание заказчика.



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После демонтажа в дизайн-проекте можно увидеть план расстановки мебели. Ее много, но не столько, чтобы нельзя было ступить и шагу — один большой кухонный стол, холодильник в углу кухни, встроенный шкаф-купе вместо гардеробной. Дальше — планы пола, отопительных приборов, систем кондиционирования, сантехнического оборудования, потолка… В общем, чтобы ремонтники не запутались. Если вы – человек искусства, и вам это все не очень интересно, долистайте до ведомости отделочных материалов и мебели. Ну или сразу до визуализации, на которой проект выглядит почти как настоящая квартира.

Еще раз — как сэкономить на деньгах, времени и собственных нервах

Когда дизайн квартиры готов, правки внесены, рабочие проверены, мебель и сантехника выбраны, а сумма трат определена, приступить к ремонту гораздо легче. Согласитесь, неизвестность пугает — особенно, когда она может проделать дыру в вашем кармане.

— Вы сэкономите деньги: самое очевидное и бесспорное — экономия от 10% на ремонте, так как дизайн-проект поможет избежать ошибки. Всё и сразу будет на своих местах — от розеток до цвета плитки в ванной. А еще вы получите скидку 30% на розничные магазины декора и мебели.

— Вы сэкономите время: не надо рисовать на салфетке план, следовать правилу «семь раз отмерь, один раз отрежь», каждые выходные объезжать магазины в поисках нужной двери или «где бы подешевле». И, наконец, торчать на объекте 24/7, чтобы контролировать процесс.

— Результат совпадет с ожиданиями: у вас будут детальные чертежи или 3D-визуализация еще до начала ремонта.